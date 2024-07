https://english.almayadeen.net/articles/analysis/biden-s-reelection-bid-calls-for-more-death-in-ukraine-while



Bidens Kandidatur zur Wiederwahl fordert mehr Tote in der Ukraine, während der IWF die Wirtschaft stranguliert

Von Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen Englisch

14. Juli 2024

Dmitri Kovalevich ist der Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English. Dieser Bericht beschreibt die Situation in der Ukraine im Juli 2024.

Der ungarische Premierminister Viktor Orban stattete Kiew Anfang Juli einen Überraschungsbesuch ab und brachte Ideen für ein Ende des Krieges in der Ukraine mit. Er schlug vor allem einen Waffenstillstand zwischen den beiden Kriegsparteien vor, mit Fristen, innerhalb derer die Verhandlungen stattfinden sollten.

Einige Tage später, am 5. Juli, reiste Orban zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau. Auf einer anschließenden Pressekonferenz der beiden Staatsoberhäupter erklärte er, dass der Frieden in der Ukraine für ihn oberste Priorität habe. Ungarn hat für die zweite Hälfte des Jahres 2024 die rotierende Präsidentschaft der Europäischen Union inne. „Europa braucht dringend Frieden“, lautete die Botschaft Orbans in Kiew und in Moskau.

Spitzenbeamte der Europäischen Union sind offenbar nicht mit Orban einverstanden. Die EU gab am 7. Juli eine knappe Erklärung in vier Absätzen heraus, in der sie den Konflikt in der Ukraine als „Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine“ bezeichnete und erklärte, dass „Ministerpräsident Orbán kein Mandat des EU-Rates für einen Besuch in Moskau hatte.“

Nein zu Friedensgesprächen, sagt Kiew

Aus unbekannten Gründen hat die ungarische Regierung ein für den 8. Juli geplantes Treffen zwischen Außenminister Péter Szijjártó und seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock abgesagt. An diesem Tag landete Orban in Peking zu einer, wie er es nannte, „Friedensmission 3.0“. Von Peking aus schrieb er auf Twitter/X: „China ist eine Schlüsselmacht bei der Schaffung der Bedingungen für Frieden im russisch-ukrainischen Krieg. Deshalb bin ich gekommen, um mich mit Präsident Xi in Peking zu treffen, nur zwei Monate nach seinem offiziellen Besuch in Budapest.“

Kiew lehnte die Verhandlungsvorschläge Orbans sofort ab. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky ging auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Kiew am 2. Juli nicht direkt darauf ein, aber Zelenskys außenpolitischer Berater Ihor Zhovkva sagte später in einer im Fernsehen übertragenen Stellungnahme: „Wir sagen, dass die Ukraine wirklich Frieden für sich selbst will, das ist logisch… Dafür haben wir ein Instrument, den Friedensgipfel.“ Der „Friedensgipfel“-Ansatz des ukrainischen Regimes wird von seinen Befürwortern auch als Aufbau einer globalen Koalition zur Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland bezeichnet.

Der erste „Friedensgipfel für die Ukraine“ fand am 15. und 16. Juni in der Schweiz statt, an dem die ukrainische Regierung, die Regierungen der NATO-Militärallianz und einige Regierungen anderer Länder teilnahmen. Die russische Regierung war nicht eingeladen, und aus diesem Grund waren auch viele der großen Regierungen der Welt nicht anwesend, darunter China, Indien, Brasilien und Südafrika.

Bloomberg News berichtete am 3. Juli, dass Zelensky den Begriff „Sackgasse“ zur Beschreibung des aktuellen Konflikts in der Ukraine ablehnt und sagt, dass sich die katastrophale Personalsituation der Kiewer Streitkräfte im Vergleich zu vor Monaten verbessert habe. Die Einleitung einer neuen Gegenoffensive sei nur eine Frage der angemessenen Bewaffnung der Streitkräfte, sagt er. „Wir haben den Willen… [aber] die Mittel sind noch nicht da“.

Nur wenige Wochen zuvor hatten sowohl Zelensky als auch sein Berater Mykhailo Podolyak noch die unmögliche Idee vertreten, dass der Weg zum Frieden in der Ukraine über die militärische Niederlage Russlands führt. Und so bereitet sich die von Zelensky geführte Regierung in Kiew heute darauf vor, als Preis für die Aufrechterhaltung des Vertrauens und der Unterstützung der westlichen Länder Tausende und Abertausende ukrainischer Soldaten zu töten. Diese Unterstützung beinhaltet den so wichtigen Zugang zu Krediten ausländischer Regierungen und Finanzinstitute für staatliche, finanzielle und kommerzielle Interessen in der Ukraine.

Boryslav Bereza, ein ehemaliges Mitglied der Werchowa Rada (ukrainische Legislative) und ehemaliger Sprecher der rechtsextremen Partei und paramilitärischen Truppe „Rechter Sektor“, wies am 4. Juli eindringlich auf die militärische Lage in der Ukraine hin. Wie die ukrainische politische Zeitschrift Politnavigator berichtet, sprach Bereza an diesem Tag in seinem Video-Podcast über die Idee einer neuen militärischen „Gegenoffensive“ der ukrainischen Streitkräfte, die in den letzten Wochen von Zelensky ins Gespräch gebracht wurde.

„Das ist eine interessante Situation. Ja, wir können eine Menge Waffen erwerben, aber wir brauchen Leute, die mit diesen Waffen kämpfen. Von einer ‚Gegenoffensive‘ zu sprechen, scheint mir ein wenig Angeberei zu sein, vor allem heute, wo wir die Front nicht stabilisieren und die schleichende Offensive der anderen Seite nicht stoppen können. Und warum? Nun, ich möchte Sie daran erinnern, dass Zelensky vor nicht allzu langer Zeit die damalige militärische Mobilisierung zunichte machte, indem er alle militärischen Führer [im Februar 2024] entließ. Das haben wir nicht vergessen. Er hat nicht auf Zaluzhnyi [damaliger Kommandeur der ukrainischen Armee] gehört und nicht schnell genug eine neue militärische Mobilisierung angeordnet. Das ist der Grund, warum wir heute keine kampfbereiten Truppen haben und warum die militärische Mobilisierung erst jetzt stattfindet. Die neuen Rekruten werden noch viele Monate lang lernen.

„Nachdem Sie all dies gehört haben, werden Sie nun verstehen, warum von einer ‚Gegenoffensive‘ nicht ernsthaft die Rede sein kann“, erklärte Bereza seinen Zuhörern.

NATO-Kriegsführung als politisches Überleben

Für einige westliche Politiker ist ein selbstmörderischer Versuch einer neuen Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte so etwas wie eine Frage ihres politischen Überlebens. Anfang Juli haben die bekannten russischen Scherzkekse „Vovan“ und „Lexus“ Hillary Clinton einen Telefonstreich gespielt, indem sie sich als Zelenskys Vorgänger Petro Poroschenko ausgegeben haben. (Der zehnminütige Austausch ist hier auf YouTube zu sehen.)

Clinton sagte den beiden [in dem Glauben, sie spreche mit Poroschenko], dass eine neue Offensive der Ukraine notwendig sei, um die Wiederwahl von Joseph Biden zu unterstützen. „Petro, lassen Sie uns einen Schritt nach dem anderen machen. Lassen Sie uns dieses Material [Waffen] zu Ihren Soldaten bringen, lassen Sie uns versuchen, einige der eingefrorenen russischen Vermögenswerte zu bekommen, und lassen Sie uns für Sie an der NATO-Mitgliedschaft arbeiten. Wenn das Schlimmste eintritt, wenn Trump gewinnt, werden wir alle überlegen müssen, was wir tun. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, ich glaube wirklich nicht, dass das passieren wird“.

Das Telefongespräch endete mit einem Lachen, als der Scherzkeks sich mit den Worten „Hoffen wir, dass wir einen neuen Gaddafi erleben werden“ verabschiedete. Damit bezog er sich auf die militärische Intervention der NATO in Libyen im Jahr 2011, die mit dem gewaltsamen Sturz der libyschen Regierung und der kaltblütigen Ermordung ihres Präsidenten endete.

Clinton fügte hinzu: „Man muss so gut wie möglich vorankommen, nicht nur um die Linie zu halten, sondern auch um in die Offensive zu gehen. Und dann werden viele in unserem Land alles tun, um Präsident Biden wiederzuwählen“. Der Aufruf basierte auf den abgenutzten Behauptungen von Clinton und ihrer demokratischen Parteimaschine, dass Donald Trump Russland freundlich gesinnt sei und die Fortsetzung des NATO-Krieges in der Ukraine nicht unterstütze.

In einem früheren Anruf der gleichen Scherzkekse Ende Juni sprach der ehemalige britische Außenminister David Cameron ebenfalls von der Notwendigkeit einer neuen Offensive der ukrainischen Streitkräfte. Auch er sprach vom Zusammenhang mit den US-Wahlen. „Ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass, wenn wir sicherstellen können, dass die Ukraine im November an der Front steht und Putin sich zurückzieht, er [Trump] die Gewinnerseite unterstützen will, wenn ich das so sagen darf. Genau das müssen wir garantieren. Und deshalb ist dieser Sommer so wichtig“, sagte Cameron.

Keiner der beiden Staats- und Regierungschefs äußerte auch nur die geringste moralische Besorgnis über die anhaltenden Verluste an ukrainischen, geschweige denn russischen Menschenleben, die ihr Krieg verursacht. Es zeigt sich einmal mehr, dass ukrainische Soldaten, von denen die meisten zwangsrekrutiert wurden, dazu verurteilt werden, durch Raketen, Artillerie und mächtige Gleitbomben zu sterben, um die Wahlchancen eines US-Präsidentschaftskandidaten zu verbessern.

NATO-Gipfel findet im Zentrum der Macht statt

Das Gipfeltreffen zum 75-jährigen Bestehen der NATO findet vom 9. bis 11. Juli in Washington, DC, statt. Das zentrale Thema der Tagesordnung wird der Krieg in der Ukraine sein. Damit verbunden ist auch die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine.

Zelensky und sein Regierungsregime wollen unbedingt etwas Positives über eine künftige NATO-Mitgliedschaft hören. Aber die Entscheidung der NATO ist bereits gefallen, dies nicht zu tun. Ein Bericht vom 2. Juli in der britischen Tageszeitung Telegraph beginnt mit: „Der Ukraine wird mitgeteilt, dass sie derzeit zu korrupt ist, um der NATO beizutreten – ein schwerer Schlag für Wolodymyr Zelenski. Die Allianz wird von Kiew ‚zusätzliche Schritte‘ verlangen, bevor die Beitrittsgespräche fortgesetzt werden, sagte ein hoher Beamter des US-Außenministeriums. Die Position wird in dem NATO-Kommuniqué, das auf dem am 9. Juli beginnenden Jahresgipfel des Bündnisses unterzeichnet werden soll, schriftlich festgehalten werden.“ (siehe Anmerkung Nr. 1 unten)

Der Telegraph fügt hinzu: „Die NATO-Verbündeten sind sich immer noch uneinig darüber, ob sie die Erklärung, die sie letztes Jahr auf ihrem Gipfel in Vilnius, Litauen, abgegeben haben, erweitern sollten, um ihr Angebot an Kiew ‚unumkehrbar‘ zu machen.“

Zelensky wird beim Gipfeltreffen in Washington anwesend sein und wahrscheinlich das Versprechen einer „gut beleuchteten Brücke“ zur NATO-Mitgliedschaft erhalten (ein von der US-Regierung bevorzugter Begriff, so The Telegraph).

Mehr IWF-Kredite für die Ukraine

Ein weiterer Grund für Zelenskys Anwesenheit in Washington ist die Aufrechterhaltung der IWF-Finanzierung für seine Regierung. Anfang Juli erhielt Kiew vom IWF eine weitere Kredittranche in Höhe von 2,2 Mrd. US-Dollar. Dies ist die fünfte Tranche eines Vierjahreskredits des IWF in Höhe von insgesamt 15,6 Mrd. USD. Das vorherige Darlehen wurde mit zwei Prozent verzinst, die neue Tranche mit harschen sieben Prozent. Das ukrainische Finanzministerium teilte am 19. Juni mit: „Selbst die IWF-Kredite, die jetzt zu einem wirklich hohen Zinssatz von etwa sieben Prozent gewährt werden (weil sie an einen Korb von Zinssätzen der wichtigsten Zentralbanken der Welt gebunden sind), sind für uns vorteilhaft, da der Marktzins für uns mit unserer Kreditwürdigkeit jetzt bis zu 20 % betragen würde. Und es ist nach wie vor fraglich, ob sie uns unter Kriegsbedingungen Kredite zu Marktbedingungen gewähren würden“.

Ende Juni verbreitete sich in der Ukraine die Nachricht über ein aktualisiertes Memorandum mit dem IWF. Damit die Regierung und das Finanzministerium ihre Kredite zurückzahlen können, wird den einfachen Ukrainern der letzte Cent abgepresst. Als Bedingung für weitere Kredite hat sich die Ukraine beispielsweise verpflichtet, die Verbrauchertarife für Erdgas (Winterheizung), Strom und Wasser zu erhöhen. Das ukrainische Ministerkabinett wird voraussichtlich einen Fahrplan „für die schrittweise Liberalisierung des Gas- und Strommarktes“ verabschieden.

Der Vorsitzende des Verbraucherverbands der Versorgungsunternehmen, Oleh Popenko, warnte kürzlich vor dem Plan der Werchowna Rada, die Tarife für Erdgas im Herbst zu erhöhen. [Wie in allen ehemaligen Sowjetrepubliken werden Mehrfamilienhäuser in ukrainischen Städten durch Warmwasserspeicher (Kessel) mit Erdgas beheizt, während Privathäuser in der Regel mit elektrischen Heizkesseln beheizt werden.] Popenko warnt davor, dass das Land dadurch in eine Krise der Zahlungsausfälle geraten könnte. „Wenn wir die Tarife für die Bevölkerung auf die vorgeschlagenen, hohen Werte anheben, erwartet uns ein echter Zusammenbruch. Nicht jeder wird in der Lage sein, die höheren Zahlungen zu leisten, und es ist kein Geld im Haushalt vorhanden, um Subventionen [für die Ärmsten] zu erhöhen. Daher könnten die Versorgungsunternehmen, denen es ohnehin schon schlecht geht, einfach zusammenbrechen.

Die Stromtarife wurden bereits drastisch angehoben und haben sich am 1. Juni fast verdoppelt. Wie in dem neuen IWF-Memorandum dargelegt, wird dies nicht die letzte Erhöhung sein.

Der ukrainische Wirtschaftswissenschaftler Oleksiy Kushch stellt außerdem fest, dass der IWF die Herausgabe aller Finanzdaten der Ukraine verlangt. „Die Verschärfung der Kontrolle ist spürbar. Sehen wir uns nur die Forderung der ukrainischen Nationalbank an, die Berichterstattung an den IWF zu verstärken. Informationen über Import- und Exporttransaktionen, die Registrierungen von Bankkarteninhabern und andere sensible Informationen müssen weitergegeben werden. All dies deutet auf ein gewisses Misstrauen des IWF gegenüber ukrainischen Beamten hin. Dies alles führt zu einer verschärften Kontrolle.“

Im Wesentlichen wird der IWF zum Finanzministerium der Ukraine und ist in der Lage, das ukrainische Finanzsystem aus der Ferne zu regulieren.

Der IWF fordert ein noch strengeres Steuersystem und höhere Steuereinnahmen. Im Haushalt der Ukraine klafft ein immer größeres Loch, weil durch die Wehrpflicht weniger Steuern eingenommen werden. Außerdem schließen immer mehr Unternehmen, während männliche Steuerzahler, die von einer möglichen Einberufung bedroht sind, ihre Arbeit aufgeben und sich auf dem Schattenarbeitsmarkt verdingen, um nicht an die Front geschickt zu werden. (Die Arbeitgeber in der Ukraine sind verpflichtet, die bei ihnen beschäftigten Männer, die das Alter der Wehrpflicht (18 Jahre) und der Einberufung (25 Jahre) erreicht haben, den Militärbehörden zu melden.

In der neuen Vereinbarung mit dem IWF werden auch Kürzungen der Staatsausgaben empfohlen, was unter der derzeitigen Regierung unweigerlich bedeutet, dass die Sozialleistungen für die Armen und die Binnenvertriebenen gekürzt und die Zahlungen an die Behinderten (die nach Ansicht vieler Verteidiger der Regierung „zu zahlreich“ werden) eingefroren werden.

Im Rahmen der Privatisierungen einer Industrie, zu denen Kiew vom IWF verpflichtet wurde, privatisieren die ukrainischen Behörden Unternehmen, die Prothesen herstellen und anpassen. Während bisher gewinnbringende Erdgasfelder oder Metallurgieanlagen für Privatisierungen bevorzugt wurden, kommen nun auch Unternehmen der Prothetikbranche hinzu. Dutzende, vielleicht Hunderte von Soldaten verlieren täglich auf den Schlachtfeldern Gliedmaßen. In Kriegszeiten werden viele Fabriken zu einem Bruchteil ihres Wertes verkauft, da ihr Vermögen an Wert verliert, aber bei privatisierten oder unter Vertrag genommenen Unternehmen, die Prothesen herstellen, werden der Wert und die Preise ihrer Produkte stark ansteigen.

Die ukrainische Journalistin und Schriftstellerin Miroslava Berdnik kommentiert: „Das Charkiwer Prothesenwerk und das Lemberger Prothesenwerk sind bereits für bankrott erklärt und geschlossen worden; die Beschäftigten wurden entlassen. Die Bereitstellung von Prothesen wird selbst „zwangsverpflichtet“, da viele der Beschäftigten, die an der Herstellung und Anpassung beteiligt sind, Einberufungsbescheide erhalten. Die Beschäftigten der Branche schreiben in den sozialen Medien, dass Fabriken, die in der Ukraine weniger teure Prothesen herstellen, und Kliniken, die sie anpassen, durch ausländische und sehr teure alternative Dienste ersetzt werden.“

Der Anarchist Wjatscheslaw Asarow aus Odessa stellt fest, dass die Erfüllung der Verpflichtungen der Ukraine gegenüber dem IWF die Unabhängigkeit des Landes auslöscht; das Land wird nun von externen, finanziellen Interessen beherrscht. „Ebenso wichtig ist, dass unsere Behörden die Verpflichtungen gegenüber einer ausländischen Finanzmacht durch eine Erhöhung der Steuern erfüllen. Formal stellt sich heraus, dass wir diese Macht [2019 und davor 2014] gewählt haben, um unser Leben auf Geheiß des ausländischen Kapitals zu verschlechtern. Es fällt mir schwer zu verstehen, was von der ‚Unabhängigkeit‘ der Ukraine übrig geblieben ist, wenn ein Staat, der durch Wahlen [seit dem Putsch 2014] geschaffen wurde, so handelt, dass er seiner Wählerschaft durch finanzielle Vereinbarungen mit externen Kräften schadet.“

Darüber hinaus läuft im August ein Moratorium für Zinszahlungen auf ukrainische Anleihen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar aus, und die Ukraine muss entweder zahlen, ein neues Moratorium aushandeln oder in Verzug geraten. Die westlichen Herren werden eine Zahlungsunfähigkeit nicht zulassen und empfehlen daher, mehr Staatseinnahmen zu finden. Die ukrainischen Behörden wissen keinen anderen Weg, als die Steuern und Bußgelder für normale Bürger zu erhöhen.

Eine der Möglichkeiten, den Haushalt aufzubessern, um die Kredite zurückzuzahlen, könnten Geldstrafen für Wehrdienstverweigerer sein. Die Nichtzahlung von Geldstrafen wird künftig zur Beschlagnahmung von Eigentum führen. Ab dem 16. Juli gelten alle ukrainischen Männer (und Frauen mit einer medizinischen Ausbildung) als Wehrdienstverweigerer und Kriminelle, wenn sie nicht in den Streitkräften der Ukraine dienen. Sie werden mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 600 USD belegt, was in der heutigen Ukraine eine enorme Summe ist, selbst wenn sie keinen Einberufungsbescheid erhalten haben oder schon seit vielen Jahren im Ausland leben.

Die ukrainische Anwältin Larisa Kis schrieb am 2. Juli auf Telegram, dass die 600-Dollar-Strafen unendlich oft verhängt werden können, sogar jeden Tag. Wenn die aufgelaufenen Geldstrafen 160.000 Griwna (4.000 US-Dollar) erreichen, kann dem Schuldner sein gesamtes Eigentum und seine Wohnung weggenommen werden. Hier haben die Ukrainer die Wahl: Entweder sie sterben an der militärischen Front in einem verlorenen Krieg, um Joe Bidens Wiederwahlchancen zu verbessern, oder sie verlieren ihr Haus, ihren Besitz und ihren Arbeitsplatz, wenn sie sich der Einberufung und dem Krieg entziehen wollen.

Früher hielten Straßenräuber Passanten mit dem Befehl an: „Ihr Geld oder Ihr Leben! Die Führung der Ukraine, der IWF, die US-Regierung und das NATO-Militärbündnis verhalten sich heute wie Straßenräuber des 21.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Sonderkorrespondent in der Ukraine für Al Mayadeen English.

Übersetzt mit deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …