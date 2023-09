Bill Kristol’s Refreshingly Honest Ukraine War Ad The Bill Kristol-led group „Republicans for Ukraine“ has released a TV ad to help drum up GOP support for Washington’s proxy war against Russia, and it’s surprisingly honest about what this war is…

Bill Kristols erfrischend ehrliche Anzeige zum Ukraine-Krieg

von Caitlin Johnstone

24. September 2023

Die von Bill Kristol geleitete Gruppe „Republikaner für die Ukraine“ hat einen TV-Spot veröffentlicht, um die Unterstützung der GOP für Washingtons Stellvertreterkrieg gegen Russland zu gewinnen. Der Spot ist überraschend ehrlich in Bezug auf das, worum es bei diesem Krieg wirklich geht: die Durchsetzung strategischer Interessen der USA unter Einsatz der Ukrainer als Bauernopfer.

Hier ist eine Abschrift:

„Wenn Amerika die Ukraine aufrüstet, bekommen wir viel für wenig. Putin ist ein Feind der USA. Wir haben 5 % unseres Verteidigungshaushalts für die Bewaffnung der Ukraine verwendet, und damit haben sie 50 % von Putins Armee zerstört. All das haben wir erreicht, indem wir Waffen aus dem Lager geschickt haben, nicht unsere Truppen. Je mehr die Ukraine Russland schwächt, desto mehr schwächt sie auch den engsten Verbündeten Russlands, China. Amerika muss stark gegen unsere Feinde sein, deshalb müssen die Republikaner im Kongress die Ukraine weiterhin unterstützen.“

„Republicans for Ukraine“ wurde letzten Monat von „Defending Democracy Together“ ins Leben gerufen, einer weiteren von Kristol geleiteten Operation zur Verwaltung von Narrativen, die von Oligarchen wie Pierre Omidyar finanziert wird. Kristol, der als neokonservativer Vordenker eine zentrale Rolle bei der Befürwortung der Invasion des Irak im Jahr 2003 spielte, twitterte am Samstag, dass die Anzeige „morgen in den Sonntagssendungen in DC ausgestrahlt wird“.

Eines der dümmsten Dinge, die uns das Imperium glauben machen will, ist, dass dieser Krieg gleichzeitig (A) völlig unprovoziert war und (B) zufälligerweise die strategischen Interessen der Regierung, die ihn provoziert haben soll, massiv fördert. Von dem Moment an, als Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, wurden die Menschen im Westen von den Massenmedien immer und immer wieder aggressiv mit der einheitlichen Propagandabotschaft bombardiert, dass es sich um eine „unprovozierte Invasion“ handelte, aber seitdem erhalten wir auch diese seltsamen Botschaften von den Managern und Spinmeistern des US-Imperiums, dass dieser Krieg den Vereinigten Staaten hilft, ihre geopolitischen Feinde zu vernichten und ihre Interessen im Ausland zu fördern.

Dieser bizarre Zweischritt kommt zustande, weil das zentralisierte US-Imperium der Öffentlichkeit stets zwei offensichtlich widersprüchliche Botschaften vermitteln muss:

1. dass die USA ein unschuldiges Blümchen sind, das seinen guten Freunden, den Ukrainern, nur helfen will, ihre Demokratie vor den mörderischen Russen zu schützen, die nur einmarschiert sind, weil sie böse sind und die Freiheit hassen, und

2. dass es im Interesse der Amerikaner ist, diesen Krieg fortzusetzen.

Der zweite Punkt ist notwendig, weil die Botschaft, dass die USA lediglich ein unschuldiger, passiver Zeuge der Gewalt in der Ukraine sind, zwangsläufig dazu führt, dass bestimmte politische Gruppierungen fragen: „Okay, was machen wir dann dort? Warum geben wir so viel Geld für etwas aus, das nichts mit uns zu tun hat?“ Es bedarf also einer anderen Darstellung, um zu erklären, dass die Unterstützung dieses Stellvertreterkriegs zufällig auch ein massiver Segen für die strategischen Interessen der USA im Ausland ist und gleichzeitig amerikanische Arbeitsplätze in der Waffenproduktion im Inland schafft.

Und natürlich fördert dieser Krieg die strategischen Interessen der USA. Natürlich tut er das. Nur ein Idiot würde glauben, dass die USA Waffen in ein anderes Land liefern, weil sie die dort lebenden Menschen lieben und wollen, dass sie frei sind, und dass es nur ein reiner Zufall ist, dass dadurch viele Russen getötet, die NATO gestärkt und die Energieinteressen der USA in Europa gefördert werden. Das kommt den normalen Amerikanern zu Hause nicht zugute, aber es dient durchaus den Interessen des weltumspannenden Imperiums, das um Washington herum zentralisiert ist. Deshalb hat das Imperium es absichtlich provoziert.

Die Manager des Imperiums haben schon lange vor der Invasion offen darüber diskutiert, wie ein Krieg in der Ukraine dem US-Imperium direkt zugute kommen würde. Im Jahr 2019 wurde in einem vom Pentagon finanzierten Papier der Rand Corporation mit dem Titel „Extending Russia – Competing from Advantageous Ground“ detailliert dargelegt, wie das Imperium Stellvertreterkriege, Wirtschaftskriege und andere Taktiken des Kalten Krieges einsetzen kann, um seinen langjährigen geopolitischen Feind an den Rand zu drängen, ohne dass dies amerikanische Menschenleben kostet oder einen Atomkonflikt auslöst. In dem von der US-Armee in Auftrag gegebenen Papier wird die Ukraine Hunderte Male erwähnt und ausdrücklich erörtert, wie ein Krieg dort genutzt werden könnte, um Sanktionen gegen Moskau zu fördern und Russlands Energieinteressen in Europa anzugreifen.

Im Dezember 2021 verfasste John Deni von der NATO-Propagandafirma The Atlantic Council einen Artikel für das Wall Street Journal mit dem Titel „The Strategic Case for Risking War in Ukraine“ und dem Untertitel „Eine Invasion wäre ein diplomatischer, wirtschaftlicher und militärischer Fehler für Putin. Soll er ihn doch machen, wenn er muss.“ Deni argumentierte, dass es „gute strategische Gründe für den Westen gibt, eine harte Linie gegen Moskau zu fahren“ und sich zu weigern, über die Ukraine zu verhandeln oder nachzugeben, denn wenn dies Russland zu einer Invasion provoziert, würde es „einen noch stärkeren antirussischen Konsens in ganz Europa schmieden“, „zu einer weiteren Runde schwächender Wirtschaftssanktionen führen, die Russlands Wirtschaft weiter schwächen würden“ und „die Stärke und Moral des russischen Militärs schwächen, während es gleichzeitig Herrn Putins Beliebtheit im Inland untergräbt und Russlands weiche Macht weltweit verringert.“

Die Köpfe innerhalb des Imperiums sprachen schon vor der Invasion darüber, wie sehr dieser Krieg den USA nützen würde, und sie sprechen seither darüber, wie sehr er den USA nützt. David Ignatius von der Washington Post drückte es im Juli dieses Jahres so aus: „Diese 18 Monate Krieg waren ein strategischer Glücksfall, zu relativ geringen Kosten (außer für die Ukrainer). Der rücksichtsloseste Widersacher des Westens ist erschüttert worden. Die NATO ist durch den Beitritt Schwedens und Finnlands viel stärker geworden. Deutschland hat sich von der Abhängigkeit von russischer Energie befreit und in vielerlei Hinsicht seinen Sinn für Werte wiederentdeckt. Die Streitigkeiten in der NATO sorgen für Schlagzeilen, aber insgesamt war dies ein triumphaler Sommer für das Bündnis.“

Die Manager des Imperiums bekommen von diesem Krieg alles, was sie wollen. In der Öffentlichkeit zerreißen sie ihre Kleider, weinen Krokodilstränen und nennen es eine schreckliche, verbrecherische Gräueltat, aber ab und zu schauen sie in die Kamera und zeigen ihr ein kurzes Grinsen im Stil von Fleabag.

Sie wussten genau, was sie taten, als sie diesen Krieg provozierten, und sie wissen genau, was sie tun, wenn sie ihn fortsetzen.

Und sie genießen jede Minute davon.

