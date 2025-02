BLACKROCK IM KANZLERAMT? Vortrag von Werner Rügemer Wann: Freitag, 7.2.2025, 17.00 – ca. 20.00 Uhr

blackrocktribunal@riseup.net

www.blackrocktribunal.de

Arbeitskreis Internationalismus (AKI) der IG Metall Berlin

E i n l a d u n g zur Veranstaltung:

BLACKROCK IM KANZLERAMT?

Teil 1

Vortrag von Werner Rügemer

Teil 2

Im zweiten Teil der Veranstaltung laden wir ein zu einer breiten Diskussion über die

Diagnose der Zustände in Deutschland sowie, vor allem, zu Vorschlägen für

demokratische Alternativen und Aktionen.

BlackRock („Schwarzer Fels“) ist der größte wealth manager der Welt, also

Reichtums-Manager der ohnehin schon Superreichen. Sein rechtlicher Sitz ist in

Delaware, der inzwischen größten Finanzoase des US-geführten Kapitalismus.

Wie schon mehrfach gezeigt, ist BlackRock zu einer beherrschenden Weltmacht

geworden, die inzwischen in allen Lebensbereichen spürbare Wirkungen

ausübt (z.B. Beschäftigung, Löhne, Rente, Wohnen, Handel, Infrastruktur,

Umwelt, Krieg und Frieden / Rüstung). Doch legt BlackRock bzw. sein CEO

Lawrence Fink größten Wert darauf, möglichst unauffällig im Hintergrund zu

agieren. Und verfügt auch dafür über die geeigneten Machtmittel, d.h. Anteile

an allen großen Medien: BlackRock ist und bleibt die unbekannte Weltmacht.

Bei der jetzigen Wahl tritt als Kanzlerkandidat der CDU Friedrich Merz an. Er

war von 2016 – 2020 Vorsitzender des Aufsichtsrates der deutschen

Niederlassung von BlackRock (BlackRock Asset Management AG). Falls die CDU

die Wahl gewinnt, würde der Drehtür-Effekt auf die Spitze getrieben: ein

BlackRock-Funktionär wechselt über in die Rolle des Regierungschefs der

Bundesrepublik Deutschland.

Einführend sollen die wichtigsten Geschäftsfelder von BlackRock in

Deutschland beleuchtet werden, auch Dienstleistungen für die reiche

Kundschaft, etwa die mögliche Steuervermeidung.

Wann: Freitag, 7.2.2025, 17.00 – ca. 20.00 Uhr

Wo: IG-Metall-Haus, EG Raum E02, Alte Jakobstr.149, 10969 Berlin

Anfahrt ÖPVN: Zone A, Bus M29, M41, 147, 248, 265; U-Bahn 1, 3, 6 Hallesches Tor

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …