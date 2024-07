https://geopoliticaleconomy.substack.com/p/blackrock-wall-street-banks-profit-israel-gaza?utm_source=post-email-title&publication_id=457596&post_id=146369202&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=pf6gr&triedRedirect=true&utm_medium=email



BlackRock und Wall Street-Banken profitieren von Israels Verbrechen in Gaza, sagen UN-Experten

Von Ben Norton

07. Juli 2024

UN-Menschenrechtsexperten haben Waffenunternehmen aufgefordert, ihre Waffenlieferungen an Israel einzustellen, da sie an Kriegsverbrechen beteiligt sein könnten. Vermögensverwalter wie BlackRock und Wallstreet-Banken profitieren davon.

Hochrangige UN-Menschenrechtsexperten haben westliche Waffenkonzerne aufgefordert, keine Waffen mehr nach Israel zu liefern, da sie an Kriegsverbrechen beteiligt sein könnten.

Die UN-Experten warnten auch davor, dass Vermögensverwalter wie BlackRock und Wall Street Banken von Israels brutalem Krieg gegen Gaza profitieren könnten.

Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, die vom Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) veröffentlicht wurde.

„Der Transfer von Waffen und Munition an Israel kann eine schwere Verletzung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts darstellen und birgt die Gefahr, dass sich der Staat an internationalen Verbrechen beteiligt, möglicherweise sogar an Völkermord, so UN-Experten heute und wiederholten ihre Forderung, den Transfer sofort zu stoppen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Als Waffenhersteller, die sich mitschuldig machen könnten, nannten die UN-Menschenrechtsexperten:

BAE Systems,

Boeing,

Caterpillar,

General Dynamics,

Lockheed Martin,

Northrop Grumman,

Oshkosh,

Rheinmetall AG,

Rolls-Royce Power Systems,

RTX und

ThyssenKrupp.

Die UN-Experten nannten ebenfalls westliche Finanzunternehmen, die in erheblichem Umfang in die Rüstungsindustrie investiert haben, darunter:

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung,

Amundi Vermögensverwaltung,

Bank of America,

BlackRock,

Capital Group,

Causeway Capital Management,

Citigroup,

Fidelity Management & Forschung,

INVESCO Ltd,

JP Morgan Chase,

Harris Associates,

Morgan Stanley,

Norges Bank Investment Management,

Newport-Gruppe,

Raven’s Wing Vermögensverwaltung,

State Farm Mutual Automobile Insurance,

State Street Corporation,

Union Investment Privatfonds,

Vanguard-Gruppe,

Wellington, und

Wells Fargo & Company.

„Wenn sie ihre Geschäftsbeziehungen zu diesen Waffenherstellern, die Waffen nach Israel liefern, nicht verhindern oder abschwächen, könnten sie nicht nur direkt mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht werden, sondern auch zu ihnen beitragen, was Auswirkungen auf die Komplizenschaft bei potenziellen Gräueltaten haben könnte“, so die Experten in der Presseerklärung.

Vor dem Ausbruch des Gaza-Krieges im Oktober 2023 schickten die Vereinigten Staaten Israel jedes Jahr 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe. Seitdem hat Washington weitere Milliarden an Waffen und Munition geliefert.

US-Präsident Joe Biden behauptete, dass Israel eine rote Linie überschreiten würde, wenn es in Rafah einmarschieren würde, der Stadt im Gazastreifen, in der sich etwa eine Million palästinensische Zivilisten aufhalten, und er würde Tel Aviv nicht mehr unterstützen. Der US-Präsident hat jedoch gelogen und nach dem israelischen Angriff auf Rafah weitere Waffen und Munition im Wert von 1 Milliarde Dollar genehmigt.

Die USA liefern 65,6 % der Waffenexporte nach Israel, gefolgt von Deutschland mit 29,7 % und Italien mit 4,7 %.

Große Banken an der Wall Street haben Israel geholfen, seinen Krieg gegen Gaza zu finanzieren. Im März zeichneten BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank und Goldman Sachs Anleihen im Wert von 8 Milliarden Dollar für Israel.

Die Enthüllungswebsite Wall Street on Parade stellte fest: „Zusätzlich zu den Anleiheemissionen der Megabanken an der Wall Street besitzt Israel seinen eigenen Broker-Dealer in den Vereinigten Staaten – die Development Corporation for Israel, auch einfach als Israel Bonds bekannt. Verschiedene Versionen des Unternehmens sind in Deutschland, England, Kanada und anderswo tätig. Laut ihrer Website hat der weltweite Verkauf von Israel Bonds in den letzten vier Jahren jeweils 1 Milliarde Dollar überschritten“.

Seit Oktober haben zahlreiche Regierungen von US-Bundesstaaten, die sowohl von Republikanern als auch von Demokraten geführt werden, Israel-Anleihen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar gekauft.

Auch Vermögensverwalter an der Wall Street wurden wegen ihrer Investitionen in Israel unter die Lupe genommen, da das Land das tut, was der Internationale Strafgerichtshof als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet hat.

Im November protestierten Aktivisten in New York City vor dem Hauptsitz von BlackRock und warfen dem Unternehmen vor, von den Verbrechen Israels zu profitieren.

BlackRock ist mit einem verwalteten Vermögen von 10,5 Billionen Dollar die größte Investmentgesellschaft der Welt.

BlackRock ist seit 2016 in Israel tätig und befürwortet Investitionen dort nachdrücklich.

