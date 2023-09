Blinken: Die alte Weltordnung ist zu Ende

US-Außenminister Antony Blinken hat behauptet, die Welt befinde sich im Übergang zu einer neuen diplomatischen Ordnung, in der Washington eine Vorreiterrolle bei der Bewältigung der zunehmenden Bedrohungen durch Russland und China übernehmen müsse.

„Eine Ära endet, eine neue beginnt, und die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, werden die Zukunft für die nächsten Jahrzehnte prägen“, sagte Blinken am Mittwoch in einer Rede an der Johns Hopkins University in Washington. Er sagte, die „Ordnung nach dem Kalten Krieg“ sei zu Ende, da „Jahrzehnte relativer geopolitischer Stabilität einem sich verschärfenden Wettbewerb mit autoritären Mächten gewichen sind“.

Diese Mächte werden von Russland und China angeführt, sagte Blinken und fügte hinzu, dass „Russlands Angriffskrieg in der Ukraine die unmittelbarste, akuteste Bedrohung für die internationale Ordnung darstellt.“ China stelle langfristig die größte Herausforderung dar, weil es die internationale Ordnung umgestalten wolle und die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht dafür entwickle.