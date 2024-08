https://www.aljazeera.com/news/2024/8/10/bloody-massacre-reactions-to-israeli-attack-on-gaza-school



„Blutiges Massaker“: Reaktionen auf israelischen Angriff auf Schule in Gaza

Hamas verurteilt „gefährliche Eskalation“, Katar bezeichnet Angriff als „brutales Verbrechen gegen wehrlose Zivilisten“.

Nach Angaben der palästinensischen Behörden wurden in der al-Tabin-Schule mehr als 100 Menschen getötet und Dutzende verwundet, darunter auch Frauen und Kinder [Omar Al-Qattaa/AFP].

10 Aug 2024

Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule, die als Zufluchtsort für vertriebene Palästinenser in Gaza-Stadt diente, wurden nach palästinensischen Angaben mehr als 100 Menschen getötet, darunter auch Frauen und Kinder.

Das israelische Militär erklärte, seine Luftwaffe habe am Samstag ein „Kommando- und Kontrollzentrum“ getroffen, das „als Versteck für Hamas-Terroristen und Kommandeure“ in der al-Tabin-Schule diente. Das israelische Militär legte keine Beweise vor und erklärte, es habe Maßnahmen ergriffen, um das Risiko, Zivilisten zu verletzen, zu verringern, während es die von palästinensischen Beamten genannte Zahl der Todesopfer als ungenau zurückwies.

Hier sind einige Reaktionen auf den Angriff:

Hamas

„Das Massaker in der al-Tabin-Schule im Viertel Daraj im Zentrum von Gaza-Stadt ist ein schreckliches Verbrechen, das eine gefährliche Eskalation darstellt“, erklärte die Bewegung, die den Gazastreifen regiert.

Izzat al-Rishq, ein Mitglied des politischen Büros der palästinensischen Gruppe, sagte, dass sich keine bewaffneten Männer in der Schule befunden hätten.

Die Hamas erklärte in ihrer Erklärung, die Behauptung Israels, die Schule werde als Kommandozentrale der Gruppe genutzt, sei „ein Vorwand, um Zivilisten, Schulen, Krankenhäuser und Flüchtlingszelte anzugreifen, was alles ein falscher Vorwand ist und Lügen entlarvt, um seine Verbrechen zu rechtfertigen“.

„Wir rufen unsere arabischen und islamischen Länder und die internationale Gemeinschaft auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und dringend Maßnahmen zu ergreifen, um diese Massaker zu stoppen und der eskalierenden zionistischen Aggression gegen unser Volk und unsere wehrlosen Bürger Einhalt zu gebieten“, heißt es in der Erklärung.

Ismail al-Thawabta, Generaldirektor des Medienbüros der Regierung des Gazastreifens, rief die internationale Gemeinschaft und den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dazu auf, Druck auf Israel auszuüben, um dieses Blutbad an unserem Volk, insbesondere an unschuldigen Frauen und Kindern, zu beenden“.

Fatah

Die Fatah, die rivalisierende palästinensische Gruppierung, die im vergangenen Monat ein Abkommen zurnationalen Einheit“ mit der Hamas unterzeichnet hat, bezeichnete den Angriff als abscheuliches blutiges Massaker“, das den Gipfel des Terrorismus und der Kriminalität“ darstelle.

„Die Begehung dieser Massaker bestätigt zweifelsfrei die Bemühungen der Hamas, unser Volk durch eine Politik des kumulativen Tötens und der Massaker auszurotten, die das Gewissen der Menschen erschüttern“, hieß es in einer Erklärung.

Iran

Ali Shamkhani, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, sagte, das Ziel der israelischen Regierung sei es, die Waffenstillstandsverhandlungen zu vereiteln und den Krieg fortzusetzen.

Der Sprecher des Außenministeriums, Nasser Kanaani, sagte, Israel habe erneut gezeigt, dass es sich nicht an das Völkerrecht halte, und verurteilte den Angriff als Völkermord und Kriegsverbrechen.

Er forderte den UN-Sicherheitsrat zu sofortigem Handeln auf und erklärte, Israels Vorgehen in Gaza sei eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit.

Anzeige

Katar

Der Angriff sei ein „entsetzliches Massaker und ein brutales Verbrechen gegen wehrlose Zivilisten“, erklärte das Außenministerium.

Es forderte eine unabhängige UN-Untersuchungsmission zur Untersuchung der Angriffe auf Unterkünfte für vertriebene Palästinenser im Gazastreifen und verlangte, dass die internationale Gemeinschaft Israel dazu verpflichtet, deren Schutz zu gewährleisten und das Völkerrecht einzuhalten.

Katar, Ägypten und die Vereinigten Staaten haben für Donnerstag zu einer neuen Runde von Waffenstillstandsverhandlungen aufgerufen, da die Angst vor einem umfassenderen Konflikt mit dem Iran und seinem libanesischen Verbündeten Hisbollah wächst.

Katar verurteilt die Bombardierung einer Schule im Gazastreifen durch die israelische Besatzung aufs Schärfste#MOFAQatar pic.twitter.com/jClSrg9j6k

– Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten – Katar (@MofaQatar_DE) August 10, 2024

Ägypten

Das Außenministerium erklärte, Israels „vorsätzliche Tötung“ von unbewaffneten Palästinensern zeige, dass es dem Land am politischen Willen fehle, den Krieg in Gaza zu beenden.

In einer Erklärung, die von der staatlichen Nachrichtenagentur für den Nahen Osten zitiert wurde, beschuldigte es Israel, immer wieder „groß angelegte Verbrechen“ gegen „unbewaffnete Zivilisten“ zu begehen, wenn es einen internationalen Druck für einen Waffenstillstand gibt.

Derartige Angriffe seien Ausdruck einer „beispiellosen Missachtung“ des Völkerrechts.

Jordanien

Der israelische Angriff verstoße gegen „alle humanitären Werte“ und sei „ein Zeichen für den Versuch der israelischen Regierung, die [Friedens-]Bemühungen zu blockieren und zu verschieben“, so das Außenministerium.

Es fügte hinzu, dass „das Fehlen einer entschlossenen internationalen Haltung, um die israelische Aggression einzudämmen und sie zu zwingen, das Völkerrecht zu respektieren und ihre Aggression gegen den Gazastreifen zu beenden“, zu „beispiellosem Töten, Tod und menschlicher Katastrophe“ führe.

Saudi-Arabien

Das saudische Außenministerium verurteilte den Angriff auf das Schärfste“ und betonte, dass die Massaker“ in der Enklave ein Ende haben müssen“.

Der Gazastreifen erlebe „eine beispiellose humanitäre Katastrophe aufgrund der anhaltenden Verstöße gegen das Völkerrecht“, so das Ministerium.

Libanon

Der Angriff sei ein klarer Beweis für die Missachtung des humanitären Völkerrechts durch die israelische Regierung und ihre Absicht, den Krieg zu verlängern und auszuweiten, erklärte das Außenministerium.

Es rief die internationale Gemeinschaft auf, eine einheitliche Haltung einzunehmen, und betonte, dass die Beendigung des Krieges in Gaza notwendig sei, um eine Eskalation in der Region zu verhindern.

Türkei

„Israel hat mit dem Massaker an mehr als hundert Zivilisten, die in einer Schule Zuflucht gesucht hatten, ein neues Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen“, erklärte das Außenministerium.

In einer Erklärung beschuldigte es außerdem den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, die Verhandlungen über einen Waffenstillstand sabotieren zu wollen“.

UNRWA

Philippe Lazzarini, der Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks, forderte ein Ende der „Schrecken, die sich unter unseren Augen abspielen“.

„Wir können nicht zulassen, dass das Unerträgliche zu einer neuen Norm wird“, schrieb er auf X.

„Je mehr es sich wiederholt, desto mehr verlieren wir unsere kollektive Menschlichkeit“, sagte er und wiederholte seine Forderung nach einem „sofortigen Waffenstillstand“.

Organisation für Islamische Zusammenarbeit

Der Streik sei „eine Fortsetzung der brutalen Massaker und des Völkermords, die von der israelischen Besatzung seit mehr als zehn Monaten im Gazastreifen begangen werden“, erklärte die OIC.

Sie rief die internationale Gemeinschaft, insbesondere den UN-Sicherheitsrat, dazu auf, Israel zur Einhaltung seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen als Besatzungsmacht zu verpflichten und der palästinensischen Bevölkerung Schutz zu gewähren.

Vereinigtes Königreich

Außenminister David Lammy zeigte sich „entsetzt“ über den israelischen Militärschlag und den „tragischen Verlust von Menschenleben“.

Er schrieb auf X: „Die Hamas muss aufhören, Zivilisten zu gefährden. Israel muss sich an das humanitäre Völkerrecht halten“, und forderte einen Waffenstillstand, um „Zivilisten zu schützen, alle Geiseln freizulassen und die Beschränkungen für Hilfsgüter zu beenden“.

Europäische Union

Der außenpolitische Chef der Europäischen Union, Josep Borrell, zeigte sich entsetzt über die Bilder des Angriffs und fügte hinzu, dass in der vergangenen Woche mindestens zehn Schulen angegriffen worden seien.

„Es gibt keine Rechtfertigung für diese Massaker“, sagte er.

UN-Berichterstatterin

Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, verurteilte die „Gleichgültigkeit“ der Welt gegenüber dem Massenblutvergießen in Gaza.

„Israel begeht einen Völkermord an den Palästinensern, ein Viertel nach dem anderen, ein Krankenhaus nach dem anderen, eine Schule nach der anderen, ein Flüchtlingslager nach dem anderen, eine ’sichere Zone‘ nach der anderen. Mit amerikanischen und europäischen Waffen“, schrieb Albanese auf X.

„Mögen die Palästinenser uns unsere kollektive Unfähigkeit verzeihen, sie zu schützen und die grundlegendste Bedeutung des internationalen Rechts zu ehren.“

Rettet die Kinder

Tamer Kirolos, Regionaldirektor der in Großbritannien ansässigen Wohltätigkeitsorganisation, sprach von dem „tödlichsten Angriff auf eine Schule seit Oktober letzten Jahres“.

„Es ist erschütternd zu sehen, welchen Tribut dies gefordert hat, einschließlich so vieler Kinder und Menschen, die sich zum Morgengebet in der Schule aufhielten“, sagte Kirolos und fügte hinzu, dass „Kinder etwa 40 Prozent der Bevölkerung und der seit Oktober getöteten und verletzten Menschen“ in der Enklave ausmachen.

„Zivilisten, Kinder, müssen geschützt werden. Ein sofortiger endgültiger Waffenstillstand ist die einzige absehbare Möglichkeit, dies zu erreichen.“

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …