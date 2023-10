https://www.middleeastmonitor.com/20231028-gaza-ground-operation-approved-unanimously-netanyahu/

Bodenoperation in Gaza einstimmig beschlossen: Netanjahu

28. Oktober 2023

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte am Samstag, dass die Entscheidung zur Ausweitung der Bodenoperationen im Gazastreifen von den Mitgliedern des Kriegskabinetts einstimmig gebilligt wurde, berichtet Anadolu.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Yoav Galant und Notstandsminister Benny Gantz erklärte Netanjahu: „Wir stehen erst am Anfang der Reise. Der Kampf im Gazastreifen wird hart und langwierig sein, und wir sind darauf vorbereitet.“

Er bezeichnete den laufenden Krieg gegen den Gazastreifen als „eine existenzielle Prüfung für Israel. Dies ist unser zweiter Unabhängigkeitskrieg.“

Er fuhr fort: „In den ersten Wochen des Krieges haben wir den Feind massiv zerschlagen, damit unsere Streitkräfte sicherer eindringen können. Dieser Krieg wird die Mission unseres Lebens sein.“

Zum Vorschlag der Hamas für einen Gefangenenaustausch sagte Netanjahu, das Kriegskabinett habe den Vorschlag diskutiert, „aber jetzt darüber zu diskutieren, wird nicht helfen“.

Auf die Frage, wer für das militärische und geheimdienstliche Versagen am 7. Oktober verantwortlich sei, sagte Netanjahu: „Nach dem Krieg müssen wir alle Antworten auf schwierige Fragen geben. Es hat große Versäumnisse gegeben, und das wird gründlich untersucht werden.“Übersetzt mit Deepl.com



