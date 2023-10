Israel inflicts new hell on Gaza in heaviest bombing yet Palestinian resistance vows to make „a graveyard for the invaders.“

Ein Opfer wird nach einem israelischen Angriff in Gaza-Stadt am 26. Oktober aus den Trümmern getragen. Nachdem Israel am 27. Oktober die Kommunikation im Gazastreifen lahmgelegt hat, gibt es keine Fotos vom Nachrichtendienst mehr. Saeed Jaras APA-Bilder

Israel fügt dem Gazastreifen mit den bisher schwersten Bombardierungen eine neue Hölle zu

Von Maureen Clare Murphy

Rights and Accountability

29. Oktober 2023

Die Palästinenser im Gazastreifen, die nun von der Kommunikation mit dem Rest der Welt abgeschnitten sind, erlebten am späten Samstag eine weitere Höllennacht, nachdem Israel seine Bombardierungen in dem Gebiet im Laufe des letzten Tages intensiviert hatte.

Israel bombardierte am späten Samstag weiterhin intensiv die nördlichen und östlichen Gebiete des Gazastreifens, insbesondere in Beit Hanoun, während der palästinensische Widerstand weiterhin Raketen auf Israel abfeuerte, die bis nach Tel Aviv und Aschkelon reichten.

Die Vereinten Nationen erklärten am Samstagabend, dass „bruchstückhafte Informationen darauf hindeuten, dass die letzten 24 Stunden … die intensivsten israelischen Luftangriffe und Artilleriebeschüsse“ seit Beginn der Militäraktion am 7. Oktober erlebt haben.

Die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, teilten am Samstag mit, dass ihre Streitkräfte östlich von al-Shujaiyeh in der Nähe von Gaza-Stadt ein gepanzertes israelisches Fahrzeug mit einer Panzerabwehrrakete beschossen haben:

Qassam erklärte, dass seine Streitkräfte die Bodentruppen der Besatzung im Gazastreifen zurückschlagen, während die israelische Führung erklärte, dass der Kampf, der sich nun in der dritten Woche befindet, für den jüdischen Staat in Palästina existenziell ist.

Benjamin Netanjahu, der israelische Premierminister, gab am Samstag eine Erklärung ab, die nach Ansicht vieler Beobachter die Absicht zeigt, die Palästinenser nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland und in Israel zu vernichten.

Netanjahu berief sich auf die Heilige Schrift, die die totale Vernichtung des Feindes fordert, ohne Mann, Frau oder Kind zu verschonen:

„Unsere tapferen Truppen und Kämpfer, die jetzt im Gazastreifen oder im Gazastreifen und in allen anderen Regionen Israels sind, reihen sich in diese Kette jüdischer Helden ein“, sagte Netanjahu.

Netanjahu fügte hinzu, dass „es Zeiten gibt, in denen eine Nation vor zwei Optionen steht – zu existieren oder aufzuhören. Wir befinden uns jetzt in einer solchen Prüfung“.

Er fügte hinzu, der Krieg werde „lang und hart sein, und wir sind bereit. Es ist unser zweiter Unabhängigkeitskrieg“.

Palästinenser und andere Beobachter interpretierten dies als eine zweite Nakba – die ethnische Säuberung Palästinas und die Enteignung des Heimatlandes vor, während und nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948.

Netanjahus Äußerungen wurden von Yoav Gallant, dem israelischen Verteidigungsminister, aufgegriffen, der sagte, dass „es kein kurzer Krieg sein wird. Es wird ein langer Krieg sein“. Gallant fügte hinzu, dass es „entweder wir oder sie“ sei.

Die Hamas schwor unterdessen, dass der Gazastreifen „ein Friedhof für die Invasoren“ sein werde und dass die Ära der israelischen Arroganz und des Blutvergießens „ohne Rechenschaftspflicht völlig beendet“ sei.

Die Gruppe fügte hinzu, dass die israelische Armee nach ihrer Niederlage am 7. Oktober nicht in der Lage sein werde, ihren Ruf der Abschreckung und der qualitativen militärischen Überlegenheit wiederherzustellen.

Abu Obeida, der Sprecher der Qassam-Brigaden, sagte am Samstag: „Wir bitten nicht die arabischen Armeen, uns zu beschützen, wir werden es selbst tun, mit dem, was wir von Grund auf aufgebaut und aus dem Unmöglichen geschaffen haben.“

Mehr als 8.000 Tote in Gaza

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit dem 7. Oktober mehr als 8.000 Menschen in dem Gebiet getötet, woraufhin am Samstag weltweit massive Solidaritätskundgebungen mit dem palästinensischen Volk stattfanden.

Fast 3 200 Kinder sind unter den Toten im Gazastreifen, obwohl die tatsächliche Zahl der Toten wahrscheinlich viel höher ist, da schätzungsweise 1 000 Kinder unter den Trümmern der zerstörten Gebäude vermisst werden.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, sagte am Samstag, er sei ermutigt worden „durch das, was ein wachsender Konsens in der internationalen Gemeinschaft zu sein scheint, einschließlich der Länder, die Israel unterstützen, dass zumindest eine humanitäre Pause in den Kämpfen notwendig ist“.

Doch anstatt seine unerbittlichen Bombardierungen einzustellen, verstärkte Israel seine Angriffe, nachdem es offenbar die Kommunikationsdienste im Gazastreifen lahmgelegt hatte. Internationale Hilfs- und Medienorganisationen erklärten, sie hätten den Kontakt zu ihren Mitarbeitern in dem Gebiet verloren.

„Ich war überrascht von der beispiellosen Eskalation der Bombardierungen und deren verheerenden Auswirkungen, die die genannten humanitären Ziele untergraben“, sagte Guterres.

Volker Türk, der UN-Menschenrechtsbeauftragte, sagte am Samstag, dass Israels Bombardierungen und Bodenoperationen über Nacht „diese schreckliche Krise auf eine neue Ebene der Gewalt und des Schmerzes bringen“.

Türk warnte „vor den möglicherweise katastrophalen Folgen groß angelegter Bodenoperationen im Gazastreifen und der Möglichkeit, dass Tausende weiterer Zivilisten sterben könnten“.

Philippe Lazzarini, Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA, sagte am Freitag, dass zusätzlich zu den durch „Bomben und Angriffe“ Getöteten noch viele weitere Menschen infolge der vollständigen Belagerung des Gazastreifens durch Israel sterben werden.

Israel lehnte am Freitag den Aufruf der UN-Generalversammlung ab, die Bombardierungen angesichts der sich verschlimmernden humanitären Katastrophe in Gaza einzustellen.

Berichten zufolge arbeiteten die USA hinter den Kulissen daran, Treibstoff für die Krankenhäuser im Gazastreifen zu beschaffen, wo Tausende von Menschenleben vom weiteren Betrieb der Notstromaggregate abhängen.

Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sagte am Samstag, dass „kritische Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Wasser und Elektrizität im Gazastreifen sofort wiederhergestellt werden müssen, um Leben zu retten“.

Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten erklärte am späten Abend, dass „die Abschaltung der Telekommunikation die ohnehin schon schwierige Bereitstellung humanitärer Hilfe vollständig zum Erliegen gebracht hat und die Menschen um lebensrettende Informationen bringt.“

Türk sagte, dass „die Bombardierung der Telekommunikationsinfrastruktur die Zivilbevölkerung in große Gefahr bringt“.

Der UN-Menschenrechtschef fügte hinzu, dass „Krankenwagen und Zivilschutzteams nicht mehr in der Lage sind, die Verletzten oder die Tausenden von Menschen, die sich schätzungsweise noch unter den Trümmern befinden, zu lokalisieren.“

Die UNO erklärte am Samstag, dass „alle Grenzübergänge [zum Gazastreifen] geschlossen geblieben sind“ und in der vergangenen Woche nur 84 Lastwagen mit Hilfsgütern eintrafen – ein Bruchteil der durchschnittlichen 500 Lastwagen pro Tag, die vor dem 7. Oktober Waren und Güter transportierten.

„Die UNO fügte hinzu, dass die israelischen Behörden die Einfuhr von dringend benötigtem Treibstoff weiterhin untersagt haben.

Israel verzögert Hilfe für Gaza

Israel verzögert unterdessen den Transfer dringend benötigter Hilfsgüter nach Gaza.

Die ägyptische Gruppe „Sinai for Human Rights“ erklärte am Samstag, Israel habe einen Vorschlag aus Kairo abgelehnt, wonach Aufsichtspersonen der UNO oder der USA sowie israelische Überwachungskameras den Transport von Hilfsgütern nach Gaza über den Rafah-Übergang kontrollieren sollten.

Stattdessen bestand Israel darauf, dass alle Lieferungen von den israelischen Behörden am Grenzübergang Nitzana kontrolliert werden, wodurch sich die Lieferung der Hilfsgüter um bis zu zwei Tage verzögerte.

Ein ägyptischer Händler erklärte gegenüber Sinai for Human Rights, dass die Inspektion am Grenzübergang Nitzana normalerweise nicht länger als fünf Stunden dauert und in der Regel elektronisch durchgeführt wird.

Ein Foto, das ein Kommentator des israelischen Staatsrundfunks auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gepostet hat, zeigt jedoch, wie Soldaten die für den Gazastreifen bestimmten Hilfsgüter von Hand kontrollieren, was darauf schließen lässt, dass das Militär die Wartezeit am Grenzübergang absichtlich verlängert.

„Der neue Mechanismus hat die Belagerung des Gazastreifens verschärft“, erklärte Sinai for Human Rights.

Die Gruppe behauptete, der Rafah-Übergang werde als Druckmittel bei „Verhandlungen über einen Waffenstillstand und Geiselverhandlungen“ benutzt, wobei Israel kollektive Bestrafungen gegen Zivilisten im Gazastreifen verhänge, „um die Hamas unter Druck zu setzen, damit sie die israelischen Bedingungen akzeptiert“.

Ein Hamas-Beamter sagte am Freitag, dass die Freilassung der gefangenen Zivilisten, die sie seit dem 7. Oktober in Gaza festhält, von einem Waffenstillstand abhängig sei.

Abu Obeida, der Sprecher der Qassam-Brigaden, sagte am Samstag, dass die Gruppe kurz vor einem Abkommen über den Gefangenenaustausch mit Israel stehe, dieses aber eine Einigung „blockiert“ habe.

Yahya Sinwar, der Führer der Hamas im Gazastreifen, gab am Samstag seine erste Erklärung seit Monaten ab, in der er erklärte, die Gruppe sei bereit, „alle vom palästinensischen Widerstand festgehaltenen Gefangenen“ im Austausch gegen alle Tausende von Palästinensern, die von Israel festgehalten werden, auszuliefern.

Sinwar rief alle Institutionen und Organisationen, die sich mit palästinensischen Gefangenen befassen, dazu auf, Listen aller von der Besatzung festgehaltenen Personen zu erstellen „und auf jede Entwicklung“ in naher Zukunft vorbereitet zu sein.

Mousa Abu Marzouk, Mitglied des Politbüros der Hamas, erklärte am Samstag gegenüber russischen Staatsmedien, dass die Gruppe nach acht Personen mit russischer Staatsbürgerschaft suche, von denen Moskau annimmt, dass sie in Gaza festgehalten werden.

„Wir sind sehr aufmerksam auf diese Liste und werden sie sorgfältig behandeln, weil wir Russland als unseren engsten Freund betrachten“, zitierten die Medien Marzouk mit den Worten.

„Und sobald wir sie finden, werden wir sie freilassen. Trotz der Schwierigkeiten, die sich aus der aktuellen Situation ergeben“, fügte er hinzu.

Familienangehörige einiger der mehr als 200 Menschen, die am 7. Oktober gefangen genommen und nach Gaza gebracht wurden, sagten, sie seien besorgt und frustriert, da ihre Angehörigen dem gleichen tödlichen Bombardement ausgesetzt seien wie die Palästinenser in dem Gebiet.

Die Mutter einer Frau, die auf dem Gelände des Nova-Trance-Festivals gefangen genommen wurde, sagte, dass die Familien der Gefangenen „glaubten, dass ein Tauschgeschäft, das die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen in Israel im Gegenzug für alle Geiseln vorsieht, breite öffentliche Unterstützung finden würde“, berichtete Reuters.

Bei einem Treffen mit Netanjahu am Samstag forderten Vertreter der Familien der Gefangenen im Gazastreifen den israelischen Premierminister auf, einem Austausch „jeder gegen jeden“ mit der Hamas zuzustimmen.

Die Hamas hat bisher vier Gefangene freigelassen und erklärte, weitere 50 seien bei israelischen Angriffen getötet worden. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …