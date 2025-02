https://thecradle.co/articles/tel-aviv-bus-bombings-false-flag-or-netanyahus-luck



Bombenanschläge auf Busse in Tel Aviv: Falsche Flagge oder Netanjahus Glück?

Robert Inlakesh

22. FEBRUAR 2025

Am Donnerstagabend detonierten drei Sprengkörper in Bussen in Tel Aviv und verursachten Chaos und öffentliche Aufregung. Während die israelische Regierung das Thema für ihre Zwecke missbraucht, um ihren andauernden Angriff auf das Westjordanland auszuweiten, hat sich keine Gruppe zu dem Anschlag bekannt. Ein hochrangiger Hamas-Beamter hat The Cradle über seinen Verdacht informiert, dass es sich bei dem Vorfall um einen Angriff unter falscher Flagge gehandelt haben könnte.

Am Donnerstagabend um 20:30 Uhr teilte eine israelische Feuerwehr mit, dass „eine Meldung über eine Busexplosion auf einem Busparkplatz“ in der Ha’amal-Straße in Bat Yam, südlich von Tel Aviv, eingegangen sei. Spätere Berichte deuteten darauf hin, dass ein Fahrgast den Busfahrer darüber informiert hatte, dass ein verdächtiges Paket im Fahrzeug zurückgelassen worden war, was eine Notevakuierung auslöste, woraufhin ein Sprengsatz die Rückseite des Busses zur Detonation brachte.

Das Ereignis ereignete sich auf einem Parkplatz, nur wenige hundert Meter von zwei Bussen entfernt, die ebenfalls kurz zuvor auf dem Parkplatz des Bat Yam-Stadions und des Bat Yam Country Club explodiert waren und Dutzende Meter voneinander entfernt standen. Die beiden Fahrzeuge standen auf offenen Flächen, nicht neben den anderen Bussen, die nebeneinander geparkt waren, und explodierten zu einem Zeitpunkt, als sich niemand in der Nähe befand.

Anschließend wurde berichtet, dass die israelischen Behörden zwei weitere in Bussen versteckte Bomben entdeckt hatten. Ein Sprengsatz soll in einem Bus in der Nähe des Wolfson-Krankenhauses im Industriezentrum Holon, über 4 Kilometer von den vorherigen Explosionen entfernt, entschärft worden sein. Ein weiterer Sprengsatz soll sich in einem Bus in Yimit 2000 befunden haben, bevor später ausgeschlossen wurde, dass er in Zusammenhang mit den vorherigen Explosionen stand.

Bald darauf gab es Berichte über verdächtige Aktivitäten am israelischen Bahnhof Haganah und verdächtige Fracht in der Stadtbahn, die bald darauf ausgeschlossen wurde, aber nicht verhinderte, dass der gesamte Verkehr noch am selben Abend um 22 Uhr eingestellt wurde. Es wurde jedoch berichtet, dass ein „Verdächtiger“ im Bombenfall am Bahnhof Haganah in Tel Aviv verfolgt wurde und sogar auf die Bahngleise geflohen war, um einer Verhaftung zu entgehen.

Ein Foto eines improvisierten Sprengkörpers (IED), der in einem Bus in der Gegend von Holon gefunden wurde, wurde schnell in den hebräischen Medien veröffentlicht und trug auf Arabisch die Aufschrift „Rache für Tulkarem“. Die gesamte Veranstaltung endete ohne ein einziges Todesopfer, nicht einmal eine leichte Verletzung.

Eine Reihe von „Wundern“

Die israelischen Behörden erklärten, dass die Bomben aufgrund einer falschen Zeiteinstellung vorzeitig explodierten. Diese Schlussfolgerung wurde innerhalb weniger Stunden gezogen und den hebräischen Medien mitgeteilt. Dabei wurde behauptet, dass die Detonation für Freitag, 9 Uhr, geplant war, die Bomben jedoch auf Donnerstagabend, 21 Uhr, programmiert waren. Der Vorfall wurde jedoch, wie oben erwähnt, erstmals um 20:30 Uhr gemeldet, was diese Erklärung in Frage stellt.

Der Passagier, der die Bombe im dritten Bus bemerkte, der in die Luft flog – in der Ha’amal Street in Bat Yam – berichtete den Medien, dass nach der Evakuierung des Busses, „als alle weggingen, die Explosion stattfand.“ Dies wird von den Israelis weithin als „Wunder“ akzeptiert.

Ein weiteres „Wunder“ war, dass die ersten beiden Busse nicht nur zufällig detonierten, als niemand in der Nähe war, sondern auch zufällig mehrere Meter von anderen Bussen entfernt geparkt waren, die eindeutig nebeneinander aufgereiht waren. Dadurch wurden keine weiteren Busse in die Luft gesprengt und die Gesamtschadenskosten konnten auf ein Minimum reduziert werden.

Der/die Angreifer, der/die die Bombe platzierte, die entschärft wurde, hinterließ auch eine Notiz in arabischer Sprache, die ein mögliches Motiv erkennen ließ. Diese USBV war nicht nur mit einem Hinweis versehen, der bei einer Explosion verschwunden wäre, sondern deutet auch darauf hin, dass jemand wollte, dass sein Beitrag bekannt wird. Dennoch hat sich bisher keine Gruppe zu dem Anschlag bekannt.

Die seit Januar andauernde Invasion Israels im nördlichen Westjordanland hat zur Ermordung von etwa 100 Palästinensern geführt, und insbesondere im Flüchtlingslager Tulkarem wurden etwa 75 % der Bewohner aus ihren Häusern vertrieben. Die israelische Armee hat es jedoch noch nicht geschafft, den dort operierenden bewaffneten Gruppen eine Niederlage zuzufügen.

Eine weitere seltsame Entwicklung waren zwei vage Aussagen, die von der Tulkarem-Zweigstelle der Qassam-Brigaden über Telegram veröffentlicht wurden. Darin wurde auf die Ereignisse in Tel Aviv angespielt und mit schmerzhaften Schlägen in der Zukunft gedroht. Dies diente als Beweis für die Beteiligung der Hamas an den Bombenanschlägen.

The Cradle wurde von einer hochrangigen Persönlichkeit der Hamas-Bewegung darüber informiert, dass die Hamas keine Erklärungen abgegeben hat, in denen sie die Verantwortung für die Anschläge übernimmt, und dass anderslautende Berichte falsch sind.

Die aktuelle Einschätzung der Israelis weist mit dem Finger auf die Hamas und behauptet, dass der Iran hinter dem geplanten Angriff stecke und ihn mit einer Hamas-Zelle im besetzten Westjordanland koordiniert habe. Dies ist die aktuelle Darstellung, die in den hebräischen Medien in Israel für Schlagzeilen sorgt.

Interessanterweise wurden zwei israelische Verdächtige vom israelischen Geheimdienst im Zusammenhang mit den Bombenanschlägen festgenommen. Laut einem Bericht von Channel 12 News soll einer der jüdischen israelischen Verdächtigen beim Transport derjenigen geholfen haben, die die Sprengkörper angebracht haben. Der inhaftierte israelische Staatsbürger soll angeblich hinter verschlossenen Türen vor dem Amtsgericht in Tel Aviv erscheinen und darf keinen Anwalt hinzuziehen, während die Verhöre noch andauern, um festzustellen, ob der „israelische Jude aus Gush Dan“ von den Absichten der Personen, die er transportierte, wusste.

Als Reaktion auf die Anschuldigungen sagte Bassem Naim, ein führendes Mitglied des Hamas-Politbüros, gegenüber The Cradle:

„Aufgrund des Zeitpunkts und der Art und Weise, wie es passiert ist, ist die erste Möglichkeit für mich, dass Netanjahu oder Mitglieder seiner Regierung sich ihren Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen entzogen haben und einen externen Feind geschaffen haben, um den zunehmenden internen Druck zu verringern. Jeder, der die Geschichte der zionistischen Bewegung liest, wird Dutzende von nachgewiesenen Ereignissen finden, die von zionistischen Elementen gegen Juden selbst geplant und durchgeführt wurden.“

Die Vorwürfe des Hamas-Funktionärs werden durch die offensichtlichen Probleme bei der Koordinierung der Bombenanschläge bestätigt. Die bewaffneten Gruppen im Westjordanland haben sich bisher nicht als fähig erwiesen, solche Angriffe durchzuführen, und zeigen nur minimale militärische Raffinesse. Andererseits war dies nach Israels eigenem Eingeständnis eine gut geplante Operation, die von der israelischen Armee und dem Shin Bet nicht entdeckt wurde, weshalb Teheran die Schuld gegeben wird.

Gleichzeitig war die Aktion so schlecht ausgeführt, dass sie eine Art Absichtserklärung hinterließ, als hätte man erwartet, dass einer der Sprengsätze bei der Detonation versagen würde. Außerdem wurde das Timing so schlecht gewählt, dass drei IEDs vorzeitig explodierten, und alle wurden in Bussen platziert, die zufällig von allem anderen isoliert waren. Darüber hinaus hat sich keine Gruppe tatsächlich zu der Tat bekannt.

Netanyahus günstige Zufälle

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Busanschläge zum Anlass genommen, um auf härtere militärische Maßnahmen im besetzten Westjordanland zu drängen, und den Einsatz weiterer Armeebataillone in diesem Gebiet angeordnet. Er hat auch die Gelegenheit genutzt, um den Vorfall gegen den Waffenstillstand im Gazastreifen zu instrumentalisieren.

Die interne Schuld für das Versagen Israels, den Angriff zu vereiteln, wird nun auch dem Shin Bet zugeschrieben, dessen Leiter Ronen Bar sich seit einiger Zeit mit Premierminister Netanjahu im Streit befindet und kürzlich sogar von seiner Rolle bei der Leitung der Waffenstillstandsgespräche im Gazastreifen entbunden wurde.

Der israelische Premierminister hat außerdem eine „massive Anti-Terror-Operation“ im Westjordanland angekündigt, genau zu dem Zeitpunkt, an dem die aktuelle Invasion im nördlichen Westjordanland, die als „Operation Eiserne Wand“ bezeichnet wird, angeblich zu Ende geht.

Am Donnerstag wurde in israelischen Medien eine anonyme Person zitiert, die behauptete, Benjamin Netanjahu werde die zweite Phase des Waffenstillstands im Gazastreifen nicht zulassen. Das Ziel des israelischen Regierungschefs war es, die erste Phase des dreiseitigen Waffenstillstandsabkommens zu verlängern, um seine politische Karriere zu retten.

In einer eher bizarren Medienaktion hielt Netanjahu eine seiner drei öffentlichen Reden an diesem Freitag im Haus einer palästinensischen Familie in Tulkarem. Nachdem er die Palästinenser aus ihrem Haus vertrieben hatte, wurde es als Militärstellung übernommen, von der aus der israelische Premierminister erklärte: „Wir dringen in die Hochburgen der Terroristen ein und räumen ganze Straßen, die von Terroristen genutzt werden, und ihre Häuser. Wir eliminieren Terroristen und Kommandeure.“

Die Busanschläge in Tel Aviv gaben Netanjahu die Möglichkeit, seine interne Opposition anzugreifen und gleichzeitig Hamas, Iran und die bewaffneten Widerstandsgruppen im Westjordanland dafür verantwortlich zu machen. Der Anschlag selbst verursachte nur minimale Sachschäden und nicht einmal leichte Verletzungen, was eine militärische Eskalation rechtfertigte, da man davon ausging, dass es bei einem erfolgreichen Anschlag Hunderte von Opfern geben würde.

Eine Reihe von Zufällen, Lücken in der offiziellen Darstellung und das, was die israelischen Medien als „Wunder“ bezeichnen, haben zu Vorwürfen geführt, der Vorfall sei ein Angriff unter falscher Flagge gewesen. Es gibt noch immer keine schlüssigen Beweise für diese Behauptung, doch da Israel eine Zensur über das Thema verhängt hat, sind verschiedene offene Fragen noch zu beantworten.

