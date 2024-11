Was für ein „mutiger“ Abgang, jetzt macht Borell den Mund auf, wo er schon nichts mehr zu sagen hat. Was für ein (Maul)-„Held“. Evelyn Hecht-Galinski

Borrell räumt Kritik an Europas „Doppelmoral“ in Bezug auf Ukraine und Gaza ein

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

29. Dezember 2024



Der Chef der EU-Außenpolitik sagt, dass das Versäumnis der EU, in Gaza entschlossen zu handeln, zu dieser weltweiten Kritik beigetragen hat, auch wenn die meisten EU-Bürger diese Ansicht nicht teilen.

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, gestikuliert bei seiner Ankunft zu einem Treffen mit dem Sprecher des libanesischen Parlaments, Nabih Berri, in Beirut, Libanon, am 24. November 2024. (AP)

Der Chef der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, hat die Kritik an der „Doppelmoral“ der Europäischen Union in Bezug auf ihre Reaktion auf die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen eingeräumt.

Er erklärte, dass diese Kritik, insbesondere aus dem globalen Süden, die inkonsistente Haltung der EU zu diesen Kriegen verdeutliche.

In einem Blogbeitrag, in dem er seine fünfjährige Amtszeit Revue passieren ließ, merkte Borrell an, dass die EU Schwierigkeiten hatte, eine einheitliche Antwort auf die Gaza-Krise zu geben, insbesondere nach dem Oktober 2023, als „Israel“ eine Offensive startete.

Doppelte Standards

Borrell räumte ein, dass die „tiefe Spaltung“ der EU ihre Fähigkeit behindert habe, die Ereignisse in Gaza zu beeinflussen, trotz der steigenden Zahl der zivilen Opfer, die über 44.000 betragen hat.

Er erklärte: „Diese Ohnmacht und Passivität, die im Gegensatz zu unserem energischen Engagement zur Unterstützung der Ukraine stehen, wurden außerhalb der Union oft als Zeichen einer ‚Doppelmoral‘ wahrgenommen.“ Borell fügte hinzu: „In den Augen der Europäer ist das Leben eines Palästinensers nicht so viel wert wie das eines Ukrainers.“

Diese Auffassung sei nicht nur in muslimischen Ländern, sondern auch in Lateinamerika und Afrika südlich der Sahara weit verbreitet. Das Versäumnis der EU, im Gazastreifen entschlossen zu handeln, so Borrell, habe zu dieser weltweiten Kritik beigetragen, obwohl die meisten EU-Bürger diese Ansicht nicht teilen.

Weitere Nachrichten

Borrell fordert EU-Mitgliedstaaten auf, ICC-Entscheidungen zu respektieren

Zuvor hatte Borrell am Donnerstag alle EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, sich an die Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs zu halten, insbesondere an den gegen den israelischen Besatzungsminister Benjamin Netanjahu ausgestellten Haftbefehl.

Borrell sagte vor Journalisten: „Wir können den Internationalen Strafgerichtshof nicht untergraben. Der Gerichtshof ist nicht politisch, sondern ein juristisches Gremium, das von angesehenen Personen gebildet wird, die zu den besten Richtern gehören“.

Obwohl alle EU-Mitgliedstaaten den Gründungsvertrag des IStGH unterzeichnet haben, machte Frankreich am Mittwoch einen Rückzieher bei seinen Verpflichtungen gegenüber dem Gericht und kündigte an, Netanjahu und den ehemaligen Sicherheitsminister Yoav Gallant trotz der gegen sie ausgestellten Haftbefehle nicht zu verhaften.

Frankreich beschloss, die Freiheit der israelischen Beamten auf seinem Territorium beizubehalten und berief sich dabei auf „historisch freundschaftliche Beziehungen“, die es mit „Israel“ verbinde, sowie auf die Besatzung und seinen eigenen angeblichen „Respekt für eine professionelle und unabhängige Justiz und die Integrität des Gesetzes“.

Der italienische Vizepremier, Verkehrsminister und Führer der rechtsextremen Lega , Matteo Salvini, erklärte ebenfalls, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in Italien herzlich willkommen sei, trotz der jüngsten Anklagen wegen Kriegsverbrechen, die der Internationale Strafgerichtshof gegen ihn erhoben hat.

„Ich werde mich demnächst mit Mitgliedern der israelischen Regierung treffen, und wenn Netanjahu nach Italien käme, wäre er willkommen. Die Kriegsverbrecher sind andere“, erklärte Salvini und wies die Entscheidung des IStGH zurück. Er kritisierte die Bezeichnung „Kriegsverbrecher“ als „respektlos“ gegenüber „dem Premierminister einer der wenigen Demokratien im Nahen Osten“.

Salvinis Äußerungen kommen inmitten einer Welle von Reaktionen auf die Entscheidung des IStGH. Auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wies die Vorwürfe zurück und lud Netanjahu nach Budapest ein, um die Entscheidung des Gerichts symbolisch herauszufordern.

Orbans Einladung spiegelte Salvinis Meinung wider und signalisierte eine wachsende Kluft zwischen einigen europäischen Rechtspolitikern und der internationalen Justizbehörde.

Der Haftbefehl gegen Netanjahu und seinen ehemaligen Sicherheitsminister wegen Kriegsverbrechen im Gazastreifen hat die Debatten über das Völkerrecht und die Rolle westlicher Politiker bei der Unterstützung von Kriegsverbrechern verschärft.

