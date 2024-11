https://strategic-culture.su/news/2024/11/30/josep-borrells-double-standard/



Die Doppelmoral von Josep Borrell

Von Eduardo Vasco

30. November 2024

© Foto: Public Domain

Während er das konkurrierende Vorgehen in der Ukraine verteidigt, ist Borrell ein scharfer Kritiker der israelischen Vernichtung der Palästinenser in Gaza.

Anfang November reiste der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, nach Kiew, um zu signalisieren, dass die Europäer den ukrainischen Streitkräften im Krieg gegen Russland weiterhin ihre volle Unterstützung gewähren werden.

Der Besuch fand kurz nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA statt, der mehrfach angedeutet hat, dass er sein Land aus dem Konflikt heraushalten will. „Wir haben die Ukraine von Anfang an unterstützt, und heute senden wir die gleiche Botschaft: Wir unterstützen sie auf jede erdenkliche Weise“, sagte der Diplomat am 9.

Als Borrell in Kiew war, berechnete das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, dass die Europäische Union der Regierung von Präsident Wolodimir Selenskyj seit Beginn der russischen Intervention im Februar 2022 bereits 125 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt hat. Dies ist mehr als der Betrag, den die USA (90 Milliarden Dollar) bereitgestellt haben.

Während er das konkurrierende Vorgehen in der Ukraine verteidigte, kritisierte Borrell die Vernichtung der Palästinenser in Gaza durch Israel scharf. Er bezeichnete die Situation in der palästinensischen Enklave, in der mehr als 44.000 Menschen von Israel getötet wurden, als „menschliche Tragödie“ und „die größte humanitäre Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Er hat auch angedeutet, dass Israel möglicherweise Kriegsverbrechen begeht, und im November beabsichtigte er, die Gespräche zwischen der Europäischen Union und Israel wegen der Verletzungen der Menschenrechte und des Völkerrechts in Gaza auszusetzen.

Trotz seiner kritischen Haltung zu den Handlungen Tel Avivs ist es absurd, die Positionen des Chefs der europäischen Diplomatie als antisemitisch zu bezeichnen – etwas, was das Büro von Benjamin Netanjahu getan hat. Im Jahr 2022 erklärte er bekanntermaßen, dass die Vernichtung von 5 Millionen Juden durch die deutschen Nazis im Zweiten Weltkrieg „die größte Tragödie in der Geschichte der Menschheit“ sei.

Ein Foto, das der Reuters-Reporter Gleb Garanich aufgenommen hat, verdeutlicht jedoch die Doppelmoral hinter Borrells scheinbarer Humanität. Beim Besuch einer Ausstellung über militärische Ausrüstung, die von den Ukrainern während des Konflikts eingesetzt wurde, kam er an einem Panzer vorbei, der mit Graffiti und Zeichnungen des Militärs bedeckt war. Diese deuten darauf hin, dass der Panzer zum berüchtigten Asow-Bataillon gehörte, da er eine Zeichnung seines Wappens mit einem Ƶ neben einem Hakenkreuz trug.

Das Ƶ im Inneren des Asow-Schildes ist eine Wolfsangel, eines der vielen von den deutschen Nazis verwendeten Embleme. Und das Hakenkreuz – nun ja, das Hakenkreuz…

Das Asow-Bataillon ist einer der berüchtigtsten Kriegsteilnehmer auf ukrainischer Seite. Es war sogar maßgeblich an der Auslösung des Krieges beteiligt. Es wurde 2014 von Neonazis gegründet, die die Stoßtruppen des Euromaidan bildeten, einer farbigen Revolution, die die damalige ukrainische Regierung stürzte und durch eine Junta ersetzte, die von rechtsextremen Gruppen beeinflusst wurde, die, wie Asow, seitdem in der ukrainischen Politik eine wichtige Rolle spielen. Der Asow-Putsch stand an der Spitze der Bemühungen des neuen Regimes, die Aufstände im Donbass gegen den Staatsstreich zu unterdrücken, was zu dem Konflikt führte, den wir bis heute erleben.

„LGBT-Leute und ausländische Botschaften sagen, dass es nicht so viele Nazis waren, die am Maidan teilgenommen haben, dass nur etwa 10 % ideologische [Kämpfer] waren“, sagte Evgeni Karas, Anführer von C14, einer Neonazi-Miliz, Anfang 2022. „Ohne diese 8 % wäre die Effektivität [des Euromaidan] um 90 % gesunken“, kommentierte er und fügte hinzu, dass der Euromaidan sonst nichts weiter als eine ‚Schwulenparade‘ gewesen wäre – eine Feststellung, die nur die krassesten Extremisten zu treffen wagen.

Die Bewegung, die zum Sturz des damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch und zum Aufstieg rechtsextremer Organisationen führte, wurde durch die Unzufriedenheit der Europäischen Union mit der Haltung des ukrainischen Präsidenten ausgelöst, der es vorzog, den neutralen Status der Ukraine beizubehalten, indem er sich weigerte, ein Freihandelsabkommen mit der Union zu unterzeichnen. Eine von Borrells Vorgängerinnen als Leiterin der EU-Diplomatie, Catherine Ashton, reiste bald darauf zusammen mit Victoria Nuland, stellvertretende Sekretärin im US-Außenministerium, in die Ukraine, wo sie sich mit Vertretern von Neonazi-Gruppen trafen. Die vermeintlich demokratische Fassade der Proteste, die Nichtregierungsorganisationen (NRO), waren bereits viele Jahre vor dem Euromaidan von der Europäischen Union und den USA massiv finanziert worden.

Die triumphierenden Mitglieder von Pravy Sektor und Svoboda – anderen Neonazi-Gruppen – übernahmen Positionen in der Justiz, im Verteidigungsministerium und in den nationalen Sicherheitsbehörden. Sechs der neuen Gouverneure, die vom neuen Regime eingesetzt wurden, waren Mitglieder von Svoboda, die sich bis 2004 Nationalsozialistische Partei der Ukraine nannte. Im Jahr 2018 unterzeichnete C14, der ehemalige Jugendflügel von Svoboda, eine Vereinbarung mit dem Kiewer Bürgermeisteramt, um auf den Straßen der Stadt zu patrouillieren, was bedeutet, dass er in die offiziellen Streitkräfte integriert wurde.

In der Amtszeit von Selenskyj wurde Asow als Regiment in die Nationalgarde eingegliedert. Die Miliz, die die Straßen bewachte, wurde dem Innenministerium unterstellt und in Zusammenarbeit mit der Nationalpolizei im ganzen Land eingesetzt. Ende 2021 wurde Dmytro Jarosch, ehemaliger Anführer von Pravy Sektor zwischen 2013 und 2015, zum Berater des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte ernannt.

Im Jahr 2020 legte das ukrainische Parlament die Geburtstage von sieben berüchtigten Kollaborateuren der deutschen Besatzung der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs als offizielle Gedenktage fest. In der Zwischenzeit halfen Asow-Mitglieder Selenskyj bei der Verfolgung von Gegnern. Im Jahr 2019 stürmten sie das Haus von Viktor Medwedtschuk, und ein Jahr später wurde der Hauptgegner des Regimes wegen „Hochverrats“ verhaftet, so Selenskyj.

Neonazis erhielten weiterhin Auszeichnungen und hochrangige Regierungsposten. Im Dezember 2021 verlieh der Präsident einem Führer von Pravy Sektor den Titel „Held der Ukraine“. Dies ist ein Zeichen für das Ansehen dieser Sektoren innerhalb des Regimes, aber auch eine Belohnung für ihr entschlossenes Handeln auf dem Schlachtfeld.

Neonazi-Gruppen stehen seit Beginn des Krieges an der Front. Bewohner des Donbass erzählen immer noch schreckliche Geschichten über die Gräueltaten der ukrainischen Infanterie in der härtesten Zeit des Krieges, zwischen 2014 und 2015. In Lugansk, wo ich mich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 aufhielt, waren die Aidar-Bataillone die barbarischsten. Aidar ist eine weitere Organisation neonazistischer Kämpfer, die – wie Asow – von dem Oligarchen Igor Kolomoisky, Selenskyjs Hauptsponsor, finanziert wird. Die Bewohner der Dörfer in Luhansk werden beispielsweise nie die Erschießung von 18 Menschen in der Nähe der Nowoswetlowska-Kirche oder den Beschuss der Kirche selbst, in der Dutzende von Menschen Schutz gesucht hatten, vergessen. Kurz nach der russischen Intervention ernannte Selenskyj einen ehemaligen Kommandeur des Aidar-Bataillons zum neuen Generaladministrator der Oblast Odessa.

Wie die Front-NGOs, die dem Neonazismus den Weg zur Machtübernahme in der Ukraine geebnet haben, wurden auch diese Parteien und bewaffneten Milizen von den USA und der Europäischen Union finanziert – und werden es weiterhin. Im Jahr 2016 wurde ein Teil der vom Pentagon gelieferten Waffen nach Asow geschickt. Ende 2017 berieten US-Militäroffiziere die Gruppe vor Ort. Die Asow erhielt kurz nach der russischen Intervention auch Ausbilder und britische Granatwerfer aus NATO-Ländern, ebenso wie der Prawy Sektor.

Aus einem im September 2021 veröffentlichten Bericht des Instituts für europäische, russische und eurasische Studien der George Washington University geht hervor, dass die ebenfalls neonazistisch ausgerichtete und von Offizieren der ukrainischen Armee gebildete Gruppe „Centuria“ an gemeinsamen Militärübungen zwischen Frankreich, Deutschland, Polen, dem Vereinigten Königreich, Kanada und den Vereinigten Staaten teilnahm.

Gleichzeitig mit der Übernahme der staatlichen Institutionen durch die faschistische extreme Rechte ist die Ukraine auch wirtschaftlich zusammengebrochen. Dies ist nicht nur auf den Krieg zurückzuführen, sondern auch auf den hohen Preis, den Kiew für seine informelle Integration in die Europäische Union gezahlt hat: die Übertragung öffentlicher Vermögenswerte in private Hände, sei es von nationalen Oligarchen oder ausländischen Geschäftsleuten und Banken. Dies sind die „Reformen“, die eine unterwürfige Regierung durchführt, um sich dem Willen ihrer Vormünder anzupassen.

„Die Ukraine setzt ihre grundlegenden Reformen fort, um Mitglied der EU zu werden, während sie gleichzeitig einen Angriffskrieg führt“, sagte Borrell im Oktober bei der Vorstellung des Jahresberichts über die Erweiterung der Europäischen Union. Er sagte auch, dass die Union die Ukraine weiterhin an beiden Fronten unterstützen wird“. Die Europäische Union hat bereits mehr als 980.000 Schuss Munition für den Krieg der Ukraine gegen Russland geliefert, und Borrell hat versprochen, bis Ende des Jahres eine Million Munition zu liefern. Seit 2014 wurden dank dieser Unterstützung rund 15.000 Zivilisten im Donbass getötet.

Eduardo Vasco ist ein brasilianischer Journalist, der sich auf internationale Politik spezialisiert hat.

Übersetzt mit Deepl.com

