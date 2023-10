Ambassador of Israeli crimes: This is how Gilad Erdan became a defender of women’s rights in Iran A new trend is emerging in the Israeli hasbara discourse targeting Palestinians, Arabs and Muslims: women’s rights. The word ’new‘ is not exactly accurate. The misuse of the genuine struggle…



UN-Botschafter in Israel Gilad Erdan in Jerusalem am 11. Dezember 2018 [AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images]

Botschafter der israelischen Verbrechen: So wurde Gilad Erdan zum Verfechter der Frauenrechte im Iran

von Ramzy Baroud

1. Oktober 2023

Im israelischen Hasbara-Diskurs, der sich gegen Palästinenser, Araber und Muslime richtet, zeichnet sich ein neuer Trend ab: die Rechte der Frauen.

Das Wort „neu“ ist nicht ganz zutreffend. Die

Missbrauch des echten Kampfes für die Rechte der Frauen in der arabischen und

muslimischen Welt ist nur insofern neu, als die israelische Propaganda zunehmend auf diese

Taktik im Rahmen des israelischen Propagandadiskurses.

Dies wurde auf höchst bizarre Weise demonstriert

während der Rede des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi am 19. September,

auf der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

Die Geschichte wurde von Gilad Erdan inszeniert, einem mittelmäßigen israelischen Diplomaten und UN-Botschafter von Tel Aviv.

Erdans wahre Stärke liegt in der Tatsache

dass er von denselben westlichen Regierungen unterstützt wird, die weiterhin

Israels Kriegsmaschinerie und die militärische Besetzung Palästinas finanzieren und

Palästina finanzieren und verteidigen.

Natürlich erhält er auch eine

unverhältnismäßig viel Medienberichterstattung durch westliche

Mainstream-Medien im Vergleich zu jedem anderen UN-Diplomaten.

Erdans Arbeit beruht vor allem auf einer

Taktik: Wenn ihm das Verhalten seiner Kollegen in der UN-Generalversammlung nicht gefällt

UN-Generalversammlung nicht zufrieden ist, beschuldigt er sie einfach, „antisemitisch“ zu sein – eine Selbstverständlichkeit.

Zuweilen wird das gesamte politische Gremium der UNO beschuldigt, antiisraelisch und antisemitisch zu sein.

Diese israelische Strategie – die Diffamierung

Wahrheitsverkünder als Antisemiten zu diffamieren – hat nur deshalb Erfolg, weil sie Teil eines

massiven politischen und intellektuellen Diskurses ist, der ständig von den

Medien gespeist und von westlichen Politikern als Tatsache akzeptiert wird.

In der Tat, wenn Erdan als Diplomat beurteilt wird,

völlig unabhängig von der unbestrittenen Unterstützung, die er von

westlichen Medien und Regierungen, wäre er gezwungen, sich einen anderen

Beruf finden müssen.

Sein jüngstes Verhalten bei der UN-Generalversammlung war ein

perfekte Veranschaulichung. In einer furchtbar choreografierten Geste begann er

In einer schrecklich choreografierten Geste begann er, in der Versammlungshalle auf und ab zu gehen und ein Foto von Mahsa Amini hochzuhalten, die letztes Jahr in Teheran starb. Auf dem Plakat stand: „Die iranischen Frauen verdienen jetzt die Freiheit“.

In Übereinstimmung mit den Regeln der UNO wurde Erdan schließlich von Sicherheitskräften abgeführt, was er wohl erwartet hatte.

Für ihn war seine Scharade jedoch ein

Erfolg, denn sie sorgte für die nötige Ablenkung, nicht nur von der Rede

des iranischen Präsidenten, sondern auch von der Berichterstattung über die Rede von Raisi

insgesamt.

Einige haben zwar behauptet, Erdan habe sich

Erdan sich selbst gedemütigt habe, nämlich durch seine Entfernung aus dem Saal der UNGA, frage ich mich

frage ich mich, ob er in irgendeiner Weise von dem Ergebnis seines Verhaltens überrascht war.

Er wollte ein Star sein, zumindest für

gleichgesinnte anti-iranische Regierungen und Organisationen; er wollte die

er wollte, dass sich das Gespräch von den Rechten der Palästinenser zu denen der

Iraner. Für ihn war die Mission erfüllt.

Von den vielen Artikeln und Nachrichten, die

die auf Erdans Auftritt folgten, sprachen einige wenige, selbst im Nahen Osten, über

Israels Krieg gegen palästinensische Frauen: Tötung, Inhaftierung, Folter, Verweigerung der Bewegungsfreiheit, tägliche Demütigung, Verweigerung von lebensrettenden Medikamenten und vieles mehr.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden allein im Krieg 2014 mindestens 253 Frauen in Gaza getötet.

Diese Zahlen sind nur die Spitze des

Eisbergs, denn jede einzelne palästinensische Frau, die unter israelischer

Besatzung lebt, überall in Ost-Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen, leidet

täglich. Diese Frauen sind kaum von dem kollektiven Kampf und

Leiden aller Palästinenser.

Erdan hatte keine Zeichen für diese Frauen vorbereitet

Frauen vorbereitet; ebenso wenig wie viele angeblich feministische Mainstream-Organisationen

die sich weiterhin mit den iranischen Frauen solidarisieren, während sie

den Schmerz und die Erniedrigung der palästinensischen Frauen durch das

israelischen Militärs und der Regierung ignorieren.

Traurigerweise folgten auf einen vernichtenden Bericht

der von der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem am 5. September veröffentlicht wurde, in dem

palästinensische Frauen der Familie Ajlouni gedemütigt und vor ihren Kindern

nackt vor ihren Kindern vorgeführt wurden. Dieser Vorfall fand statt

während die Jungen und Männer der Ajlouni in Handschellen und mit verbundenen Augen vorgeführt wurden und

während israelische Soldaten das Gold und das Geld der Frauen stahlen.

Dies ist natürlich die Norm, nicht die

Ausnahme. Es scheint, dass alles, was Israel den palästinensischen Frauen antut,

abgesehen von den Aktionen, die von Palästinensern und ihren

Unterstützer organisiert werden, zu folgen: Keine Plakate vor der UN-Generalversammlung, keine vom US-Außenministerium

Kampagnen unter der Leitung des US-Außenministeriums, keine eindeutigen Hashtags, keine Massenproteste, nichts

dergleichen.

Wenn das Eintreten für Menschen- und Frauenrechte

nur in Situationen gilt, in denen der Schuldige ein Feind der USA ist, muss man

muss man sich fragen, ob Menschenrechte überhaupt etwas mit der Diskussion zu tun

überhaupt etwas zu tun haben.

Die Ironie besteht darin, dass Israel eine der wichtigsten politischen Kräfte hinter den tödlichen Sanktionen der USA und des Westens gegen den Iran war, die jahrelang die iranische Gesellschaft und die Familien – Frauen und Männer gleichermaßen – zerstört haben.

Auch das war ein weiterer Aspekt, der in der Berichterstattung nach Erdans UN-Auftritt fehlte.

Aber Erdan ist nicht allein. Der Schutz hinter

hinter den Frauenrechten im Nahen Osten zu verstecken, ist heute die Taktik, die in vielen

Gesprächen, Konferenzen und Medienberichten über Israel und Palästina.

Selbst wenn diese Taktik nicht zu einer größeren

die Wahrnehmung der israelischen Besatzung und der Apartheid in

Palästina zu bewirken, sorgt sie zumindest in den Köpfen einiger Menschen für Ablenkung.

Ich habe dies persönlich erlebt während

vielen meiner Touren in verschiedenen Teilen der Welt, von Vancouver in Kanada,

über Madrid bis nach Nairobi. Traurigerweise beteiligen sich oft wohlmeinende Menschen an

Diskussion ein, die entweder die Gesellschaften des Nahen Ostens verteidigen oder

oder nicken zustimmend mit den selbsternannten Frauenrechtlern

‚Aktivisten‘.

Aber Israel hat die ‚Befreiung der Frauen‘ nicht erfunden

Befreiung der Frauen“ als Strategie zur Ablenkung oder Rechtfertigung der eigenen Kriegsverbrechen

Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung zu rechtfertigen. Die USA benutzten sie als Rückgrat ihrer massiven

Propaganda, die den Kriegen im Irak und in Afghanistan vorausging.

Und natürlich, sobald die Invasionen und

Unterwerfung dieser Länder abgeschlossen waren, verschwanden irakische und afghanische Frauen

aus der Medienberichterstattung verschwunden.

In beiden Fällen wurden Zehntausende von Frauen

durch das US-Militär getötet, vergewaltigt und gefoltert. Was die

Aktivistinnen“, die sich ursprünglich an den von den USA unterstützten Frauen

Frauenrechtskampagnen beteiligt waren, verschwinden oft, wenn Frauen Opfer der

USA, des Westens und Israels werden.

Arabische und muslimische Gesellschaften haben zwar ihre

ihre eigenen sozialen und politischen Kämpfe haben, müssen wir aufpassen, dass Tel

Aviv und Washington nicht erlauben, diese Kämpfe für ihre eigenen, politisch

finsteren Gründen vereinnahmen.

Daraus folgt nicht, dass die „Befreiung“ der Frauen

einer Gesellschaft „befreit“ werden, die Frauen einer anderen Gesellschaft

in ständiger Knechtschaft, permanenter Besatzung und rassistischer Apartheid leben müssen.

Diese Logik sollte für alle Situationen der Ungleichheit, der Ungerechtigkeit, der Diskriminierung und des Rassismus gelten, überall auf der Welt.

Und ein Verteidiger von Kriegsverbrechen, wie Gilad

Erdan, darf nicht zwei Rollen einnehmen: die eines Apologeten für die

Misshandlung von Frauen in Palästina und ein Freiheitskämpfer für Frauen

irgendwo anders. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …