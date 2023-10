The Mad Propaganda Push To Normalize War Profiteering In Ukraine There’s been an astonishingly brazen propaganda push to normalize war profiteering in Ukraine as Kyiv coordinates with the arms industry and western governments to convert the war-ravaged nation into…

Der verrückte Propaganda-Vorstoß zur Normalisierung der Kriegsprofiteure in der Ukraine

Von Caitlin Johnstone

1. Oktober 2023

Es hat einen erstaunlich dreisten Propagandaschub gegeben, um die Kriegsprofiteure in der Ukraine zu normalisieren, da Kiew mit der Rüstungsindustrie und westlichen Regierungen zusammenarbeitet, um die vom Krieg verwüstete Nation in einen großen einheimischen Waffenhersteller zu verwandeln, wodurch die Ukrainer zu Erfüllungsgehilfen des militärisch-industriellen Komplexes und des Pentagons werden.

Auf einer Veranstaltung in Kiew, an der am Freitag 250 Unternehmen der Rüstungsindustrie aus 30 verschiedenen Ländern teilnahmen, hielt Präsident Selenskyj eine Rede, in der er die Kriegsgewinnler aufforderte, Fabriken in der Ukraine zu eröffnen, um den Zwischenhändler für die Beschaffung und Lieferung so vieler Waffen aus dem Ausland auszuschalten. Eine Investition, für die die Rüstungsindustrie angeblich viel Zeit hätte, da westliche Offizielle sich jetzt bemühen, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass dieser Krieg noch viele Jahre andauern wird.

Selenskyj verwendete in seiner Rede zweimal den Ausdruck „verteidigungsindustrieller Komplex“ und nicht weniger als dreimal den Ausdruck „Arsenal der freien Welt“.

„Die Ukraine entwickelt ein spezielles Wirtschaftsregime für den rüstungsindustriellen Komplex“, sagte Selenskyj. „Wir wollen jedem Unternehmen, das im Interesse der Verteidigung arbeitet – in der Ukraine und mit der Ukraine – oder das in die Ukraine kommen will, alle Möglichkeiten geben, sein Potenzial zu realisieren.“

„Im Moment werden die mächtigsten militärisch-industriellen Komplexe bestimmt, ebenso wie ihre Prioritäten und der globale Standard der Verteidigung. All das wird in der Ukraine entschieden“, twitterte Zelensky mit Fotos von der Veranstaltung.

Dieser Schritt wurde in den letzten Wochen von einigen der schrecklichsten Schlagzeilen in den Massenmedien begleitet, die ich je gesehen habe und die alle darauf abzielen, den militärisch-industriellen Komplex in den Augen der Öffentlichkeit zu normalisieren.

In einem erstaunlich schrecklichen Meinungsartikel des Wall Street Journal mit dem Titel „In Defense of the Defense Industry“ und dem Untertitel „Populisten von rechts und links greifen US-Unternehmen an, die Waffen herstellen. Ira Stoll von Future of Capitalism argumentiert, dass der militärisch-industrielle Komplex eigentlich eine wunderbare Sache ist, die wir alle lieben und unterstützen sollten.

„Die Waffenindustrie schützt Amerika und seine Verbündeten und bewahrt uns vor skrupellosen Feinden, die uns sonst ausrotten oder versklaven würden“, schreibt Stoll. „Raytheon ist an der Herstellung von Waffensystemen beteiligt, die die israelische Zivilbevölkerung vor Angriffen der vom Iran unterstützten Terrorgruppen schützen. Dazu gehören die Iron Dome, David’s Sling, SkyHunter Abfangsysteme und Tamir-Raketen. Raytheon produziert auch die Javelin-Panzerabwehrrakete, die die Ukraine gegen russische Panzer eingesetzt hat, und die Frühwarnradare, die auf die USA gerichtete Raketen aufspüren würden.

Stoll nennt nicht das alternative Universum, das er beschreibt, in dem das US-Militär für die Sicherheit der Amerikaner und nicht für die Durchsetzung imperialer Interessen im Ausland eingesetzt wird.

Ein anderer kürzlich erschienener Artikel des Wall Street Journal mit dem Titel „Der Krieg in der Ukraine ist auch eine gigantische Waffenmesse“ und dem Untertitel „Waffenhersteller erhalten Aufträge für Waffen, die auf dem Schlachtfeld getestet werden“ verherrlicht die Art und Weise, wie Kriegsmaschinerie zum Nutzen der Kriegsgewinnler an menschlichen Körpern getestet wird.

„Die Panzerhaubitze ist Teil eines Waffenarsenals, das in der Ukraine auf der mittlerweile größten Waffenmesse der Welt getestet wird“, schreibt Alistair MacDonald vom WSJ. „Unternehmen, die die Waffen herstellen, die in der Ukraine eingesetzt werden, haben Aufträge erhalten und Produktionslinien wiederbelebt. Der Einsatz von Ausrüstungsgegenständen im Wert von Milliarden von Dollar in einem großen Landkrieg hat Herstellern und Militärs auch die einmalige Gelegenheit gegeben, die Leistung von Waffen auf dem Schlachtfeld zu analysieren und zu lernen, wie sie am besten eingesetzt werden können.“

Ein Reuters-Artikel von vor zwei Wochen mit dem Titel „Auf der Londoner Waffenmesse ist die Angst vor einem globalen Krieg gut fürs Geschäft“ schwärmt davon, wie viel Geld die Waffenhersteller mit diesem Krieg verdienen, und ein ungenannter Vertreter der Rüstungsindustrie erklärte gegenüber Reuters: „Krieg ist gut fürs Geschäft.“

Erst neulich hat CNN-Moderatorin Erin Burnett im Anschluss an einige Clips von „rechtsextremen Gesetzgebern“, die sich gegen die Finanzierung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine aussprachen, ihrem Publikum erklärt, dass diese Finanzierung eigentlich gut für die Amerikaner ist, weil sie direkt in die US-Waffenindustrie fließt.

„Es lohnt sich, bei all dem, was in der öffentlichen Wahrnehmung an Fahrt aufnimmt, einige Fakten klarzustellen“, sagte Burnett. „In erster Linie fließt der größte Teil dieses Geldes in amerikanische Unternehmen und Arbeitsplätze, denn das sind die Leute, die die Abrams-Panzer, die Munition und alles andere herstellen. Und nehmen Sie Lockheed Martin, das die HIMARS herstellt, die für die ukrainische Gegenoffensive von zentraler Bedeutung sind. Das Unternehmen hat angekündigt, dass es seine Belegschaft in Camden, Arkansas, um 20 Prozent aufstocken wird, nur wegen dieser neuen Nachfrage.“

„Das Geld fließt nach Amerika“, fügte Burnett hinzu.

Die ganze Propaganda-Energie fließt in die Normalisierung des Kriegsgewinnlertums, denn wenn man die Idee für sich allein stehen ließe, würden die Menschen vor Entsetzen aufschreien. Die Tatsache, dass ein absichtlich heraufbeschworener Krieg als gigantische Felddemonstration genutzt wird, um potenziellen Käufern und Investoren zu zeigen, wie effektiv verschiedene Waffensysteme menschliche Körper zerfetzen können, um aus all dem Tod und der Zerstörung Profit zu schlagen, ist albtraumhafter als alles, was sich ein dystopischer Romanautor je ausgedacht hat.

Die Ukraine ist eine gigantische Werbung für Massenvernichtungswaffen, und der Preis für diese Firmenwerbung ist nicht Geld, sondern Menschenblut. Wenn man sich die Sache genau anschaut, läuft es einem eiskalt den Rücken herunter. Deshalb wird auch so viel Aufwand betrieben, um sicherzustellen, dass die Leute es nicht sehen. Übersetzt mit Deepl.com

