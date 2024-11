https://strategic-culture.su/news/2024/11/16/british-media-still-complicit-in-keeping-the-ukrainian-dream-alive/



Britische Medien sind immer noch mitschuldig daran, den ukrainischen Traum am Leben zu erhalten

Von Martin Jay

16. November 2024

Es werden allein die USA und Russland sein, die entscheiden, wann und wie ein Waffenstillstand und letztlich ein Friedensplan zustande kommen, nicht die EU-Länder.

Das jüngste Fiasko in Amsterdam, bei dem israelische Fußball-Hooligans von Einheimischen verprügelt wurden, weil sie Palästina-Flaggen herunterholten, ist eine Geschichte, die Sie vielleicht verpasst haben. Oder zumindest die wahre Version. Die Art und Weise, wie die Ereignisse von den britischen Medien behandelt wurden, stellte einen neuen Tiefpunkt im Journalismus dar, der nun vollständig in der Tasche des Deep State und des israelischen Lobbying-Geldes steckt, von dem wir bisher nur annahmen, dass es eine Reihe von Abgeordneten im Kabinett von Sir Keir Starmer erreicht hat. Aber jetzt scheint es, dass es die Medien selbst erreicht.

Sky News, kein Sender, der mit hohen journalistischen Standards überladen ist, ist ein Sender, der fast vom ersten Tag an über den Völkermord in Gaza durch das Prisma der israelischen Zionisten und ihrer Fake-News-Operation berichtet hat. Vor ein paar Wochen behauptete einer seiner grauhaarigen Moderatoren in einem Interview mit einem iranischen Akademiker, dass der Angriff des Iran auf Israel kaum Schaden angerichtet habe. Unglaublicherweise folgten andere dieser Darstellung, aber nur wenige hielten inne, um darüber nachzudenken, wie es überhaupt möglich ist, dass eine große Nachrichtenagentur so sensationell voreingenommen sein kann.

Tatsächlich ist kein großer Akt des investigativen Journalismus erforderlich. Während des Amsterdamer Debakels wurde über Twitter bekannt, dass die Nachrichtenredakteurin von Sky zufällig eine begeisterte Zionistin ist, die ihre Referenzen stolz auf ihrem Twitter-Account anzeigt. Und so ist es nicht schwer zu erraten, dass der erste Nachrichtenbericht der Sky-Reporterin in Amsterdam, in dem diese israelischen Schläger korrekt und wahrheitsgemäß dargestellt wurden, schnell von Skys eigenem Twitter-Account gelöscht wurde. Viele Kommentatoren wie Own Jones hatten bereits eine Version davon gespeichert, sodass sich der Aufschrei derjenigen, die sich über die Löschung beschweren, am Ende wohl nicht gelohnt hat. Aber es ist klar, dass die absolute Kontrolle Israels über die Medien im Vereinigten Königreich nun nicht mehr in Frage gestellt wird. Es gibt eine von Israel etablierte Erzählung, die von vielen britischen Journalisten unterstützt wird – einige wie Douglas Murray heben sie auf eine ganz neue Ebene – und was der britischen Öffentlichkeit jeden Abend serviert wird, ist Fake-News-Müll, der darauf ausgelegt ist, einer leichtgläubigen Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen.

Ironischerweise ist es so, dass wir uns fast wünschen, die vierte Gewalt würde sich auf die Stenografie beschränken, in der sie brilliert, wenn britische Medien die seltene Gelegenheit ergreifen, sich von Israels oder den USA abzusetzen und auf eigene Faust zu recherchieren.

Ein typisches Beispiel dafür sind die Nachrichten des Telegraph und des Independent, dass Großbritannien seine eigenen Truppen in die Ukraine schicken wird, wenn Trump die US-Finanzierung für den Krieg zurückzieht. Zugegeben, dies waren die Ansichten des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson, der immer noch glaubt, dass seine Ansichten über die Ukraine relevant sind. Aber wo ist der Kontext, den Journalisten über solche Ansichten liefern sollten? Wo ist die Nuance?

Johnson ist jetzt so ein war, dass es unwahrscheinlich ist, dass er überhaupt einen Anruf bei Donald Trump bekommen könnte, geschweige denn in sein inneres Heiligtum vorgelassen würde. Er ist eine Nichtigkeit, deren Meinung nirgendwo wirklich viel zählt, am allerwenigsten auf der internationalen Bühne. Aber es ist diese Vorstellung, dass Großbritannien eine Art Pseudo-Supermacht ist, in der seine Elite das Schicksal anderer Nationen durch militärische Intervention ändern kann, was bestenfalls lächerlich und schlimmstenfalls wahnhaft ist. Und britische Journalisten halten diese absurde Idee am Leben. Die britische Armee hat nur 74.000 reguläre Soldaten. Was könnten beispielsweise 10.000 britische Soldaten in einem so riesigen Land wie der Ukraine ausrichten? Johnsons Idee ist unglaublich absurd, selbst wenn ein Labour-Führer sie in Betracht ziehen würde und wenn sie jemals umgesetzt würde, wäre dies die größte Blamage für Großbritannien seit Suez. Aber das ist nicht der eigentliche Fehler in der Gesamtidee. Die eigentliche Fehleinschätzung besteht darin, dass Boris an dieser alten Idee festhält, dass Großbritannien unter einer Trump-Regierung ein Entscheidungsträger in der Zukunft der Ukraine sein wird. In den letzten Wochen vor der US-Wahl haben viele EU-Länder ihre militärischen Zusagen an die Ukraine erhöht und damit, wie einige Analysten glauben, Selenskyj selbst in den optimistischsten Szenarien ein weiteres Jahr zum Kämpfen verschafft. Doch was Boris und diese EU-Führer nicht wahrhaben wollen, ist, dass Trump es nicht hinnehmen wird, dass sich die NATO-Länder der EU seinem Friedensplan widersetzen. Es werden allein die USA und Russland sein, die entscheiden, wann und wie ein Waffenstillstand und letztlich ein Friedensplan zustande kommen, nicht die EU-Länder. Sollte es zu einem solchen Widerstand kommen und Großbritannien sogar die Idee in Betracht ziehen, Truppen dorthin zu entsenden, würde Trump dies sofort im Keim ersticken, indem er damit droht, die USA vollständig aus der NATO zurückzuziehen, wenn auch nur vorübergehend, damit die Botschaft an die EU klar ist: Amerika hat das Sagen.

Er hat dies bereits früher getan, aber es gibt jetzt mehr Gründe dafür, dass dieser Stunt tatsächlich Realität wird, wenn er zum zweiten Mal im Amt ist. Die bloße Vorstellung, dass die EU-Länder ihre Militärhilfe für die Ukraine überhaupt aufrechterhalten können, ist ohnehin Unsinn, sodass die Vorstellung, dass die ukrainische Armee die russische Frontlinie aufrechterhalten kann, mit oder ohne US-Militärhilfe in jedem Fall völlig unrealistisch ist. Ohne die militärische Unterstützung der USA sind die Tage der Ukraine ohnehin gezählt, da die russischen Vorstöße einfach beschleunigt werden. Aber diese alte Leier, dass „Russland Europa übernehmen wird, sobald es die Ukraine übernimmt“, ist eine so dumme Lüge, die Boris und andere gerne am Leben erhalten, obwohl viele EU-Länder erkennen, dass sie einfach nicht wahr ist. Wenn sie überhaupt wahr wäre, wäre der Aufschrei der an die Ukraine angrenzenden EU-Länder unhörbar und die Panik fast aller westlichen Regierungen spürbar. Stattdessen sehen wir immer noch diesen Zustand der Täuschung, eine Art Traumsequenz, in der die Eliten immer noch an den Lügen festhalten, die sie sich selbst ausgedacht haben, um ihre eigene politische Basis zu schützen, und eine allgemeine Ruhe, in der jeder das tut, was er schon immer getan hat: darauf warten, dass die Amerikaner uns den Weg weisen.

Martin Jay

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und freiberuflich für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Europa für eine Vielzahl großer Medien gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

