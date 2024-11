https://www.jungewelt.de/artikel/488552.bsw-sucht-kreditgeber-f%C3%BCr-wahlkampffinanzierung.html



Online Extra 15.11.2024

Muss um Stimmen und Euros werben: Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht (Berlin, 24.9.2024)

BSW sucht Kreditgeber für Wahlkampffinanzierung

Berlin/Hamburg. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) muss zur Bestreitung des Wahlkampfs offenbar auch Kredite aufnehmen. »Wir sind derzeit auf der Suche nach Darlehensgebern«, sagte Schatzmeister Ralph Suikat dem Nachrichtenportal t-online laut Mitteilung vom Freitag. Das vorgestreckte Geld soll demnach in 2025 zurückgezahlt werden. »Viele Spender wären uns natürlich noch lieber als Darlehensgeber«, wurde Suikat zitiert.

Weil das BSW bei der zurückliegenden Europawahl mehr als 0,5 Prozent der Stimmen und den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg jeweils mehr als einen Prozent bekam, hat das Bündnis Anspruch auf Parteienfinanzierung. Doch das Geld kommt nicht mehr rechtzeitig für den anstehenden Wahlkampf zur Wahl des Bundestags am 23. Februar. Nach derzeitigem Stand plane das BSW, für den Wahlkampf vier Millionen Euro auszugeben, sagte Suikat. Weiterlesen in jungewelt.de

