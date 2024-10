Bundeswehr-Soldaten in Kiew Jakob Reimann

https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/486048.ukraine-krieg-bundeswehr-soldaten-in-kiew.html



Über Monate hinweg waren deutsche NATO-Soldaten in Kiew stationiert und haben dort die ukrainische Regierung militärisch beraten – und das ohne Wissen der Bundesregierung. Dies bestätigten »sowohl hochrangige NATO- als auch Bundeswehr-Angehörige« gegenüber Business Insider, hieß es dort am Dienstag. Das BSW fordert nun Aufklärung über den Sachverhalt, wie die verteidigungspolitische Sprecherin und Obfrau der Partei im Verteidigungsausschuss, Żaklin Nastić, am Freitag… Weiterlesen in jungewelt.de