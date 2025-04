Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-04-02/ty-article/.premium/netanyahu-announces-idf-seizing-second-philadelphi-route-in-southern-gaza/00000195-f73a-dbc7-a5ff-f7fad2ed0000



Netanjahu kündigt Eroberung der „zweiten Philadelphi-Route“ durch die israelische Armee im südlichen Gaza an

Die sogenannte Morag-Route im südlichen Gaza ist nach der israelischen Morag-Siedlung benannt, die sich zwischen Khan Yunis und Rafah befand und während des israelischen Rückzugs aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 evakuiert wurde

Premierminister Benjamin Netanjahu am Mittwoch. Bildnachweis: Screenshot aus einem am Mittwoch veröffentlichten Video

Jonathan Lis

Jack Khoury

Yaniv Kubovich

2. April 2025, 20:16 Uhr Ortszeit

Premierminister Benjamin Netanjahu gab am Mittwoch bekannt, dass die israelischen Streitkräfte im Gazastreifen „einen Gang höher schalten“, indem sie eine zweite „Philadelphi-Route“ im Süden erobern.

Die sogenannte Morag-Route ist nach der Morag-Siedlung benannt, die sich zwischen Khan Yunis und Rafah befand und während des israelischen Rückzugs aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 evakuiert wurde.

Die ursprüngliche Philadelphi-Route, die entlang der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten verläuft, wurde im Mai von der israelischen Armee im Rahmen des umstrittenen Einmarsches in die Region Rafah erobert, um die Hamas daran zu hindern, sich wieder aufzurüsten und Nachschub zu erhalten.

Die Morag-Route wird voraussichtlich parallel zur Philadelphi-Route verlaufen, einige Kilometer nördlich des

Der Verteidigungsapparat gab an, dass der Plan bis zu Netanjahus Erklärung geheim gehalten wurde, um die ausführenden Bodentruppen zu schützen.

Eine Quelle aus dem Verteidigungsbereich teilte Haaretz mit, dass Netanjahus Erklärung die IDF überrascht habe, da der Plan noch nicht genehmigt worden sei und seine Offenlegung die Streitkräfte in Gaza gefährden könnte.

Die Quelle gab außerdem an, dass der Großteil der Infrastruktur und der Gebäude entlang des vorgesehenen Streckenabschnitts bereits zerstört worden sei, fügte jedoch hinzu, dass die Verbindung der Strecke zur Küste durch al-Mawasi verlaufe – ein Gebiet, das als humanitäre Zone definiert sei –, wodurch unklar sei, wie die Strecke mit dem Meer verbunden werden könne.

Das Militär gab an, dass das Ziel der Operation im südlichen Gazastreifen darin bestehe, Rafah zu umzingeln, und dass die Angriffe, die in der Nacht zum Mittwoch durchgeführt wurden, dazu dienten, das Gebiet auf die Militäroperation vorzubereiten.

In dem von ihm auf YouTube veröffentlichten Video sagte Netanjahu außerdem, dass die israelische Armee „Gebiete erobert, Terroristen angreift [und] Infrastruktur zerstört“.

„Wir erhöhen den Druck Schritt für Schritt, damit man uns unsere Geiseln ausliefert. Und je länger sie sie nicht zurückbringen, desto mehr werden wir den Druck erhöhen“, fügte Netanjahu hinzu.

Medizinische Quellen in Gaza berichteten, dass am Mittwoch im gesamten Gazastreifen 68 Menschen durch das Feuer der israelischen Armee getötet wurden. Einem Bericht zufolge wurden bei einem Angriff auf eine palästinensische Polizeieinheit in Deir al-Balah im Zentrum von Gaza mindestens vier Menschen getötet.

Palästinenser inspizieren ein UN-Gebäude, nachdem es am Mittwoch in Jabaliya im nördlichen Gazastreifen von einem israelischen Angriff getroffen wurde. Bildnachweis: Jehad Alshrafi/AP

Am Mittwoch wurde berichtet, dass bei einem Angriff der israelischen Streitkräfte auf eine UNRWA-Klinik im nördlichen Gazastreifen in Dschabalija mindestens 19 Menschen getötet wurden.

Verteidigungsminister Israel Katz sagte am Mittwoch, dass die israelischen Streitkräfte ihre Bodenoperationen im Gazastreifen ausweiten und daran arbeiten, weiteres Gebiet zu erobern.

Als Reaktion auf diese Entscheidung erklärte das Forum der Geiseln und vermissten Familien: „Wurde beschlossen, die Geiseln für die ‚Eroberung von Gebieten‘ zu opfern? Anstatt die Geiseln durch eine Vereinbarung freizulassen und den Krieg zu beenden, schickt die israelische Regierung mehr Soldaten nach Gaza, um an denselben Orten zu kämpfen, an denen sie immer wieder gekämpft haben.“ Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

