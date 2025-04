https://consortiumnews.com/2025/04/02/patrick-lawrence-american-freefall/



PATRICK LAWRENCE: American Freefall

Von Patrick Lawrence

Sonderbeitrag für Consortium News

2. April 2025



Some people worth citing this week. Sie sprechen über verschiedene Themen, aber wenn wir all ihre Äpfel und Birnen in einen Korb legen, stellen wir fest, dass sie zusammengehören, und ihre leuchtenden Farben stellen uns vor eine Herausforderung: Es ist an der Zeit, etwas zu tun – etwas, woran bisher nur sehr wenige von uns gedacht haben.

Rashid Khalidi fragte in einem beißenden Meinungsbeitrag, der am Dienstag in The Guardian veröffentlicht wurde: „Verdient Columbia noch den Namen einer Universität?“ Khalidi stellte diese Frage, nachdem die Universität, an der er viele Jahre lang lehrte, vor den Forderungen des Trump-Regimes kapituliert hatte, die akademische Freiheit, die Meinungsfreiheit und die Vereinigungsfreiheit einzuschränken und gleichzeitig ihre Studienprogramme der politischen Kontrolle zu unterwerfen. All dies als Reaktion auf Vorwürfe, dass unter den Studenten, die gegen den Völkermord Israels an den Palästinensern im Gazastreifen demonstrieren, Antisemitismus weit verbreitet sei.

Khalidi – hierin liegt eine gewisse ausgleichende Gerechtigkeit – ist der emeritierte Edward-Said-Professor für Arabistik an der Columbia University. Zu seinen Büchern gehört The Hundred Years‘ War on Palestine (Metropolitan, 2020). Hier ist ein Auszug aus dem, was er in The Guardian veröffentlicht hat:

„Es ging nie darum, den Antisemitismus zu beseitigen. Es ging immer darum, Palästina zum Schweigen zu bringen. Das ist es, wozu die Knebelung protestierender Studenten und jetzt die Knebelung der Fakultät immer führen sollte …

Es ging immer darum, die ungeheuerlichen, durchsichtigen Lügen zu schützen, dass ein 17 Monate andauernder israelisch-amerikanischer Genozid-Krieg gegen das gesamte palästinensische Volk nur ein Krieg gegen die Hamas war, oder dass alles, was am 7. Oktober 2023 getan wurde, die serienmäßigen Massaker an mindestens 50.000 Menschen in Gaza, die meisten von ihnen Frauen, Kinder und alte Menschen, und die ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes aus seiner Heimat rechtfertigt.

Diese Lügen, die von Israel und seinen Unterstützern verbreitet werden und unser politisches System und unsere Geldelite durchdringen, wurden von den Regierungen Biden und Trump, von The New York Times und Fox News unablässig wiederholt und sind nun auch von einer einstmals großartigen Universität offiziell gebilligt worden …“

Als Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde Mahmoud Khalil, einen Anführer der Demonstrationen vom letzten Jahr an der Columbia University, verhafteten, sagte der Heimatschutz zunächst nur, dass er „Aktivitäten im Zusammenhang mit der Hamas nachgehe“. Das Außenministerium berief sich anschließend auf eine Bestimmung des Alien Enemies Act von 1798 und behauptete, seine Anwesenheit „könnte potenziell schwerwiegende negative außenpolitische Folgen für die Vereinigten Staaten haben“.

Reine Farce

Demonstranten vor dem Hauptquartier der Einwanderungs- und Zollbehörde in Washington, D.C., am 10. März, nachdem Bundesagenten den pro-palästinensischen Studentenaktivisten Mahmoud Khalil zur Abschiebung ins Visier genommen hatten. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Letzte Woche erhob das Trump-Regime neue Anschuldigungen gegen Mahmoud Khalil und behauptete, er habe bei der Beantragung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis im vergangenen Jahr Informationen zurückgehalten. Selbst die von Zionisten kontrollierte New York Times durchschaut diesen Trick. „Die Trump-Regierung“, berichtete sie, „scheint die neuen Anschuldigungen teilweise zu nutzen, um die durch den Fall von Herrn Khalil aufgeworfenen Fragen des Ersten Verfassungszusatzes zu umgehen.“

Inmitten dieser juristischen Manöver erklärte Präsident Donald Trump in den sozialen Medien: „Wir wissen, dass es an der Columbia und anderen Universitäten im ganzen Land weitere Studenten gibt, die sich an terroristischen, antisemitischen und antiamerikanischen Aktivitäten beteiligen, und die Trump-Administration wird dies nicht tolerieren.“

Seitdem haben ICE-Beamte – maskierte ICE-Beamte – eine Studentin der Tufts University, Rumeysa Ozturk, aus demselben Grund verhaftet: Ein Sprecher des Heimatschutzministeriums erklärte diese Woche, dass „Ozturk sich an Aktivitäten zur Unterstützung der Hamas beteiligt hat, einer ausländischen Terrororganisation, die sich am Töten von Amerikanern erfreut.“ Tufts-Vertretern wurde mitgeteilt, dass Ozturks Visum widerrufen wurde.

Ich habe jetzt gelesen, dass ein Doktorand an der University of Alabama am Dienstag verhaftet und in ähnlicher Weise angeklagt wurde. Alireza Doroudi ist ein Iraner, der sich mit einem Studentenvisum in den USA aufhält.

Bedenken Sie diese Ereignisse und was die Vertreter des Trump-Regimes dazu sagen.

Die von den zionistischen Lobbys in den USA auferlegten Gebote haben vor langer, langer Zeit die Integrität der Mainstream-Medien in den USA zerstört. Jetzt zerstören sie die Hochschulen, das Justizministerium und das Heimatschutzministerium und das gesamte amerikanische Recht.

Und all diese Institutionen machen weiter oder tun zumindest so, als ob alles in Ordnung wäre. Das Justizministerium tut so, als sei es gerecht, der Heimatschutz tut so, als schütze er das Heimatland, das Trump-Regime tut so, als handle es rechtmäßig, und die Verwaltung der Columbia University – und hier kommen zahlreiche andere Kapitulanten wie sie – tut so, als seien sie die Hüter der freien intellektuellen Forschung und eines unzensierten Diskurses auf ihrem Campus.

Inwieweit hat sich Amerika auf eine Abkehr von der Realität eingelassen, die in der Geschichte beispiellos sein könnte, wenn man von Imperien in ihren letzten Jahrzehnten absieht? Die Tatsache, dass dies eine ernsthafte Frage ist, und ich halte sie für ernst, ist ein ausreichender Hinweis darauf, dass diese perverse nationale Reise begonnen hat.

Ich denke an einen Essay, den Arthur Miller in der Ausgabe des New York Magazine vom 30. Dezember 1974 veröffentlichte. „The Year It Came Apart“ war ein langer, schmerzlicher Rückblick auf das Jahr 1949, als das Nachkriegsamerika, so der bekannte Dramatiker, begann, vom Weg abzukommen. ‚Nichts konnte mehr so sein, wie es schien‘, schrieb Miller. Dies ist einer der Sätze, die mir jetzt in den Sinn kommen: Nichts in unserem öffentlichen Leben kann mehr als das angesehen werden, was es vorgibt zu sein – als authentisch es selbst, das heißt.

Miller auf dem PEN-Kongress 1986. (Bernard Gotfryd/U.S. Library of Congress/Wikimedia Commons/ Public domain)

Hier ist die vollständige Passage in Millers Text, auf die ich mich beziehe. Die Auslassungspunkte stammen von mir:

„Ein inneres Gefüge begann zu zerreißen … Wir würden in eine Zeit eintreten, die die puritanische Theologie als „Spektralbeweis“ bezeichnet.

Man kann sagen, dass eine Ära endet, wenn ihre grundlegenden Illusionen erschöpft sind … Es begann ein Rückzug aus dem alten Vertrauen in die Vernunft selbst; nichts konnte mehr so sein, wie es schien … Eine Art politischer Surrealismus tanzte durch die Ruinen dessen, was fast eine wunderschöne moralische und rationale Welt gewesen war … Der ganze Ort wurde unmenschlich, nicht nur, weil sich eine ungewohnte Angst so schnell ausbreitete, sondern mehr noch, weil niemand zugeben wollte, Angst zu haben.

Ich komme zu Simius Cognitius, der von seinem Bauernhof in Zentral-Massachusetts aus einen privaten Blog veröffentlicht (ein Glückspilz). Er schrieb neulich:

„Für alle vernünftigen und rationalen Menschen ist das, was in unserer einst stolzen, aber jetzt erbärmlich gefallenen Nation jetzt offiziell und rechtlich als „Antisemitismus“ definiert wird, zu einem moralischen Gebot erhoben worden.

Die einzige Möglichkeit für jeden Einzelnen, in unserer moralisch gebrochenen Nation, die jetzt offiziell erklärt, dass es illegal ist, irgendeine Kritik, überhaupt irgendeine, an einer Gruppe von Menschen zu äußern, die mutwillig Zehntausende unschuldiger Menschen, darunter Zehntausende Kinder und Babys, direkt am helllichten Tag, direkt vor unseren Augen, ermorden … der einzige Weg, in einer so moralisch verdorbenen und wahnsinnigen Nation bei Verstand zu bleiben, ist, diese Gruppe noch energischer zu kritisieren.

Noch einmal zur Verdeutlichung … Wenn es antisemitisch ist, jüdische Menschen [CN: zionistische Führer] für ihre völlige moralische Verderbtheit und den tatsächlichen Massenmord an Kindern und Babys zu kritisieren, dann wird es zu einem moralischen Gebot, seinen Antisemitismus offen auszudrücken.

Ich stimme Simius Cognitius in diesem Punkt zu: Ich habe den stärksten Einspruch erhoben und mich selbst zum Antisemiten erklärt, und zwar nach der beleidigend irrationalen Definition, die uns zum Zeitpunkt des Al-Aqsa-Vorfalls im Mai 2021 auferlegt wurde. Die Alternative wäre erzwungenes Schweigen.

Aber wenn die teuflischen Machenschaften der Zionisten und ihrer Lobbys den Sturz unserer Staatsordnung beschleunigt haben, hat Amerika den Zugang zu einer wunderbar moralischen Welt schon lange vor seiner Unterstützung der Terrorkampagne der Israelis in Gaza und kürzlich im Westjordanland verloren. Arthur Miller trauerte Mitte der 1970er Jahre, das sollten wir nicht vergessen.

In jüngerer Zeit hat Chris Hedges vor nicht allzu vielen Jahren ein Buch mit demselben Tenor veröffentlicht. In Empire of Illusion (Nation Books, 2009) blickt er nicht zurück, sondern aus dem Fenster – und stellt fest, dass die Welt, wie wir sie geschaffen haben, eine moralisch kollabierte Kultur ist, in der Realität unablässig mit Spektakel, Selbsttäuschung und Illusion verwechselt wird.

Ich biete den Lesern dies an, meinen Korb mit Äpfeln und Orangen. Ich weiß nicht, wie ich den erstaunlichen Zustand des freien Falls, in dem wir uns befinden, sonst in wenigen Worten beschreiben soll.

In der vergangenen Woche waren in drei der Sendungen, die wir regelmäßig sehen, Gäste zu Gast, die zu meiner großen Überraschung zu denselben Schlussfolgerungen kamen, welche Reaktionsmöglichkeiten aufmerksamen Menschen in unserer misslichen Lage zur Verfügung stehen.

John Mearsheimer, Professor für Außenpolitik an der University of Chicago, und Chas Freeman, der geschätzte Botschafter emeritus, sprachen in aufeinanderfolgenden Abschnitten von Andrew Napolitanos Programm „Judging Freedom“. Chris Hedges interviewte Katherine Franke, die kürzlich wegen ihres Engagements für diejenigen, die für die palästinensische Sache demonstriert haben, aus ihrer Festanstellung als Professorin an der Columbia University Law School entlassen wurde.

August-Zahlen. Und wie seltsam, dass allen dreien dieselbe Frage gestellt wurde. Wir haben eine Regierung, die offen nicht auf ihre Bürger eingeht, die sich nicht um ihre verfassungsmäßigen Rechte schert und das Gesetz missachtet; das Justizsystem scheint auf dem Weg zum Scheitern zu sein: Was sollten die Menschen Ihrer Meinung nach tun?

Ich fand schon die Frage an sich eine interessante Darstellung unserer gemeinsamen misslichen Lage. Und die Antwort von Botschafter Freeman gefiel mir am besten, weil er sie so ruhig und sachlich vortrug. Er fasste die anderen auf jeden Fall gut zusammen.

„Nun“, sagte Freeman, “es gibt die Straße.“

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für The International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Zu seinen weiteren Büchern gehört Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, erreichen einen Moment, der schwierig und vielversprechend zugleich ist. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien immer mehr Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus für immer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt immer dringlicher. In Anerkennung des Engagements für unabhängigen Journalismus abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

