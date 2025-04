https://www.commondreams.org/news/israel-ethnic-cleansing-gaza



Palästinenser kommen am 31. März 2025 in Khan Younis an, nachdem sie von israelischen Truppen aus Rafah im südlichen Gazastreifen, Palästina, vertrieben wurden.

(Foto: Eyad Baba/AFP via Getty Images)

Israelische ethnische Säuberung im Gazastreifen eskaliert

Israelische Streitkräfte bombardierten auch eine UN-Klinik in Dschabalija und töteten mindestens 22 Palästinenser, darunter Älteste, Frauen und Kinder – eines davon ein Neugeborenes.

Brett Wilkins

02. April 2025

Die rechtsextreme israelische Regierung gab am Mittwoch eine groß angelegte Landnahme im umkämpften Gazastreifen zu, wo die Zwangsumsiedlung von Palästinensern inmitten anhaltender Luftangriffe, bei denen zahlreiche Zivilisten getötet wurden, beschleunigt wurde, darunter mindestens 22 Menschen, die bei der Bombardierung einer von der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge betriebenen Gesundheitsklinik getötet wurden.

Verteidigungsminister Israel Katz sagte, der erneute Angriff der israelischen Streitkräfte (IDF) „breitet sich aus, um Gaza zu zerschlagen und zu säubern“, während „große Gebiete erobert werden, die den Sicherheitszonen des Staates Israel zum Schutz der Kampftruppen und der Siedlungen hinzugefügt werden“, ein Hinweis auf die Pläne rechtsextremer Mitglieder der Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu für die ethnische Säuberung und die israelische Rekolonisierung der palästinensischen Enklave.

„Habt ihr beschlossen, dass wir Geiseln opfern, um Land zu erobern?“

Israelische Streitkräfte kontrollieren eine sogenannte Pufferzone entlang der gesamten Grenze zum Gazastreifen und ordneten am Montag eine umfassende Evakuierung an, die etwa 140.000 Palästinenser zwang, aus Rafah und anderen Gebieten zu fliehen. In Szenen, die an die Nakba erinnern – bei der 1948 während der Gründung des modernen Staates Israel über 750.000 Araber aus Palästina flohen oder vertrieben wurden – wurden palästinensische Familien dabei beobachtet, wie sie ihre Habseligkeiten trugen oder auf Fahrzeuge und Eselskarren luden, während sie sich auf die Suche nach Sicherheit machten, die immer unerreichbarer wurde.

Ihab Suliman, ein ehemaliger Universitätsprofessor, der mit seiner Familie gewaltsam aus Dschabalija vertrieben wurde, sagte am Montag gegenüber The Associated Press, dass „das Leben keinen Geschmack mehr hat. Leben und Tod sind für uns ein und dasselbe geworden.“

Die neue Vertreibungswelle folgt auf die Einrichtung einer neuen IDF-Direktion im vergangenen Monat, die unter dem Deckmantel der ‚freiwilligen Auswanderung‘ mit der ethnischen Säuberung des nördlichen Gazastreifens beauftragt ist. Katz sagte, die Behörde werde „in Übereinstimmung mit der Vision von US-Präsident Donald Trump“ geführt, der letzten Monat erklärte, dass die Vereinigten Staaten Gaza „übernehmen“ würden, nachdem sie den Streifen von seinen über 2 Millionen Palästinensern befreit hätten, und die Küstenenklave in die „Riviera des Nahen Ostens“ verwandeln würden. Trump hat seitdem versucht, einige seiner Äußerungen zurückzunehmen.

Die erneute ethnische Säuberung des südlichen Gazastreifens erfolgte inmitten schwerer Luftangriffe der israelischen Streitkräfte im gesamten Streifen, darunter der Bombenanschlag auf eine Klinik, die vom Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in Jabalia in einen Unterschlupf umgewandelt wurde, bei dem nach Angaben lokaler Beamter mindestens 22 Zivilisten, darunter Frauen, Kinder und ältere Menschen, getötet und Dutzende weitere verletzt wurden. Ein anschauliches Video von den Folgen des Angriffs zeigte einen Mann, der den kopflosen Körper eines Neugeborenen vor dem indonesischen Krankenhaus in Beit Lahia hochhielt.

Das Medienbüro der Regierung des Gazastreifens bezeichnete den Angriff als „echtes Kriegsverbrechen“, während das palästinensische Außenministerium die internationale Gemeinschaft aufforderte, Druck auf Israel auszuüben, „um den Völkermord, die Vertreibung und die Annexion zu stoppen und eine politische Lösung nach internationalem Recht durchzusetzen“.

Israel gab zu, den Angriff durchgeführt zu haben, und behauptete, er habe „Hamas-Terroristen“ zum Ziel gehabt, die sich unter der Zivilbevölkerung versteckt hielten. Die israelische Politik, die nach dem tödlichsten Angriff auf Israel durch die Hamas am 7. Oktober 2023 umgesetzt wurde, erlaubt es der IDF, wissentlich eine unbegrenzte Anzahl von Zivilisten zu töten, um nur ein einziges Hamas-Mitglied zu töten, unabhängig von ihrem Rang oder ihrer Rolle in der Organisation.

Katz forderte die Bewohner des Gazastreifens auf, „die Hamas zu vertreiben und alle Geiseln zurückzugeben“, die am 7. Oktober aus Israel entführt worden waren.

Die Dachorganisation, die Familien einiger der Entführten vertritt – von denen 24 vermutlich noch am Leben sind – warf Netanjahu jedoch am Mittwoch vor, „die Geiseln lebendig zu begraben“, indem er im vergangenen Monat einseitig einen Waffenstillstand mit der Hamas aufkündigte.

„Haben Sie beschlossen, dass wir Geiseln opfern, um Land zu erobern?“ fragte das Forum für Geiseln und vermisste Familien nach Katz‘ Ankündigung. “Anstatt die Geiseln im Rahmen eines Abkommens zu befreien und den Krieg zu beenden, schickt die israelische Regierung mehr Soldaten nach Gaza, um an denselben Orten zu kämpfen, um die sie bereits immer wieder gekämpft haben.“

Seit dem 18. März, als Israel den Waffenstillstand mit der Hamas brach und seine Angriffe auf Gaza wieder aufnahm, wurden nach Angaben lokaler und internationaler Beamter mehr als 1.000 Palästinenser, darunter über 320 Kinder, getötet und Tausende weitere verwundet.

Seit Oktober 2023 haben israelische Streitkräfte nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza mehr als 175.000 Palästinenser in Gaza getötet oder verwundet, die meisten davon Frauen und Kinder. Diese Zahl umfasst mindestens 14.000 Menschen, die vermisst werden und vermutlich tot sind und unter Trümmern begraben wurden. Fast alle der mehr als 2 Millionen Menschen in Gaza wurden gewaltsam vertrieben, oft mehrmals. Unterdessen hat die „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens durch Israel weit verbreiteten und manchmal tödlichen Hunger und Krankheiten verschlimmert.

Am Montag gab das Medienbüro der Regierung von Gaza bekannt, dass seit Oktober 2023 mindestens 1.513 humanitäre Helfer von israelischen Streitkräften getötet wurden. Es ist ungewiss, ob diese Zahl die 15 Ersthelfer – darunter acht Mitarbeiter des Roten Halbmonds und sechs Mitarbeiter des Zivilschutzes – einschließt, deren Leichen, von denen einige angeblich gefesselt und erschossen wurden, an diesem Tag in einem Massengrab gefunden wurden.

Israel sieht sich vor dem Internationalen Gerichtshof mit einem laufenden Völkermordverfahren konfrontiert, und Netanjahu und der ehemalige Verteidigungsminister Yoav Gallant sind auf der Flucht vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), der im vergangenen Jahr Haftbefehle wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen die beiden erlassen hat.

Der IStGH schloss sich am Mittwoch Menschenrechtsgruppen an und verurteilte Netanjahus Reise nach Ungarn, das das Römische Statut unterzeichnet hat, das das oberste Kriegsverbrechertribunal der Welt regelt. Der ungarische Präsident Viktor Orbán und andere Mitglieder seiner rechtsextremen Regierung werden Netanjahu zu einem viertägigen Besuch empfangen, was die Missachtung des Völkerrechts durch beide Länder unterstreicht.

Unterdessen wurden im illegal besetzten Westjordanland, wo seit Oktober 2023 Tausende Palästinenser von IDF-Truppen und jüdischen Siedler-Kolonisten getötet oder verwundet wurden, wie der UNRWA-Gebietsleiter diese Woche mitteilte, hat das Ausmaß der Zwangsumsiedlungen in den 58 Jahren der israelischen Besatzung noch nie dagewesene Ausmaße angenommen.

