Wenn Albanese entlassen wird, riskiert die UNO, ihre moralische Autorität zu verlieren

Da Israel sich mit zunehmenden Völkermordvorwürfen konfrontiert sieht, riskiert die UNO, eine ihrer prinzipientreuesten Stimmen für die Rechte der Palästinenser zum Schweigen zu bringen – in diesem Moment kann sich die Welt keine moralische Feigheit leisten.

Die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, gibt am 5. Februar 2025 eine Pressekonferenz in der UN City in Kopenhagen, Dänemark. Foto: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard

Murat Sofuoglu

2. April 2025

Die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese , wird diese Woche im Menschenrechtsrat zur Abstimmung stehen, um zu entscheiden, ob ihr Mandat bis 2028 verlängert wird.

Albanese, eine italienische Professorin für internationales Recht und ausgesprochene Verfechterin der Rechte der Palästinenser, hat wiederholt israelische Kriegsverbrechen und völkermörderische Handlungen in Gaza dokumentiert – was sie in einer Zeit der sich verschärfenden Krise für die Palästinenser zu einer der sichtbarsten und mutigsten Persönlichkeiten der UNO macht. Ihre mögliche Wiederernennung am Freitag ist nicht nur eine Verfahrensabstimmung, sondern ein Lackmustest für die moralische Integrität der UNO.

Albanese wurde am 1. Mai 2022 ernannt und ist seit fast drei Jahren Sonderberichterstatterin (SR) – eine Position, die normalerweise für zwei Amtszeiten ausgeübt wird. Während die erste Ernennung durch eine anonyme Abstimmung erfolgt, erfordert eine zweite Amtszeit eine Mehrheitsentscheidung des 47-köpfigen UN-Menschenrechtsrats (HRC).

„Während meiner sechsjährigen Amtszeit als Sonderberichterstatterin für das besetzte Palästina (2008–2014) ist kein Fall bekannt, in dem eine zweite Amtszeit nicht verlängert wurde“, sagte Richard Falk, Albaneses Vorgänger und ein bekannter Professor für Völkerrecht. “Die Argumente für ihre Bestätigung sind überwältigend stark.“

Falk sagte gegenüber TRT World, dass Albanese ihre Arbeit immer „mit großer Energie und Engagement“ verrichtet habe, auch wenn sie unerbittlichen Angriffen ausgesetzt war, insbesondere von UN Watch – einer in Genf ansässigen Gruppe, die pro-israelischen Positionen nahesteht. Die Gruppe hat eine aggressive Lobbykampagne angeführt, um ihre Wiederernennung zu verhindern, einschließlich Rufmord und Vorwürfen des Antisemitismus.

TRT World bat Albanese vor der Abstimmung um einen Kommentar, aber sie hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht geantwortet.

Falk, selbst jüdischer Amerikaner, wies die Verleumdungen gegen sie als „völlig diffamierend“ zurück.

„Da ich Francesca Albanese gut kenne, kann ich bestätigen, dass sie eine Person von höchster moralischer Integrität ist, eine wahre Verfechterin der Menschenrechte und eine Person, die völlig frei von Vorurteilen gegenüber jeder ethnischen Gruppe ist, natürlich auch gegenüber dem jüdischen Volk“, fügte Falk, emeritierter Rechtsprofessor, hinzu.

UN- und unabhängige Experten sprechen über Menschenrechte im Gazastreifen und im besetzten palästinensischen Gebiet.

Wird Albanese wieder ernannt?

Albanese ist seit langem eine der wenigen UN-Beamtinnen, die bereit sind, die israelische Politik der Besatzung, Apartheid und des Siedlerkolonialismus öffentlich zu kritisieren – insbesondere angesichts des aktuellen Militärangriffs auf Gaza, den Rechtsexperten und internationale Gerichte zunehmend als genozidalen Akt anerkennen .

Ihre Wiederernennung ist jedoch noch ungewiss. Länder wie die Niederlande haben bereits ihren Widerstand gegen ihre zweite Amtszeit erklärt, und einige Mitglieder des US-Kongresses haben ähnliche Einwände geäußert. Da die USA in diesem Jahr jedoch nicht im Menschenrechtsrat vertreten sind, ist Washingtons direkter Einfluss auf die Abstimmung begrenzt, was möglicherweise die Chancen von Albanese erhöht.

Falk wies die Vorwürfe, Albanese habe durch bezahlte Reisen oder Drittmittel gegen die Ethikregeln der Vereinten Nationen verstoßen, als „nicht überzeugend“ und Teil einer koordinierten Verleumdungskampagne zurück. Er weist darauf hin, dass ihre Tätigkeit unbezahlt und ehrenamtlich sei.

Wenn sie nicht wieder ernannt werde, warnte Falk, würde dies nicht nur pro-israelische Lobbygruppen ermutigen, sondern auch „dem Ruf der Vereinten Nationen weiter schaden“.

„Es wäre eine Bestrafung für Albaneses mutigen Fleiß und ihre allgemeine Kompetenz, die angesichts der Umstände Lob und bedingungslose Unterstützung verdient“, sagte Falk.

Er fügte hinzu, dass ihre Arbeit zum israelischen Völkermord “sorgfältig recherchiert und nach höchsten wissenschaftlichen Standards präsentiert und in den Medien und auf akademischen Veranstaltungen ausführlich diskutiert wird. Anstatt ihre Ernennung besonders zu prüfen, sollte ihre Leistung gefeiert werden.“

Selbst wenn Albanese die Wahl gewinnt, würde Israel die Entscheidung des Rates als Beweis für die antiisraelische Natur der UNO ansehen, so Falk. „Das ist natürlich beschämend, wenn man bedenkt, dass Israels eigenes kriminelles Verhalten vom Internationalen Gerichtshof und vom Internationalen Strafgerichtshof in mehreren nahezu einstimmigen, maßgeblichen Entscheidungen überzeugend verurteilt wurde.“

Die vorsitzende Richterin Nawaf Salam verliest das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag, Niederlande, vom 24. Mai 2024, in dem das oberste UN-Gericht über einen dringenden Antrag Südafrikas entschied, dass die Richter Israel anweisen sollten, seine Militäroperationen in Gaza einzustellen und sich aus der Enklave zurückzuziehen. Foto/Peter Dejong

Albanese: das moralische Gewissen der Menschheit

Die Offenheit der italienischen Wissenschaftlerin während des andauernden israelischen Angriffs auf Gaza hat sie zu einem Symbol des Widerstands gemacht – nicht nur innerhalb der UNO, sondern in der gesamten globalen Menschenrechtsgemeinschaft.

Trotz der Versuche von Regierungen wie der deutschen , sie daran zu hindern, an renommierten Universitäten zu sprechen, hat sie andere Plattformen gefunden, um das, was sie als „einen Völkermord vor aller Augen“ bezeichnet, aufzudecken.

Falk argumentiert, dass Albaneses Arbeit „das moralische Gewissen der Welt aktiviert“ hat, indem sie israelische Verbrechen auf eine Weise dokumentiert, die weit über juristische Kreise hinaus Anklang findet.

Und doch ist ihre Arbeit nicht mit echten institutionellen Maßnahmen einhergegangen. Trotz täglicher Proteste auf der ganzen Welt gegen die Brutalität Israels in Gaza und im Westjordanland haben internationale Institutionen – darunter die UNO – es versäumt, ihre eigenen Gesetze und Grundsätze einzuhalten. Für viele Palästinenser und diejenigen, die sich mit ihnen solidarisieren, ist dieses Versagen ein fortwährender Verrat.

Falk forderte eine umfassende Reform der UNO, einschließlich der Einschränkung der Vetorechte der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats – USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China – und der Stärkung der Generalversammlung.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die UNO die Herausforderung annimmt, eine mutige und talentierte Sonderberichterstatterin zu unterstützen, die ihre Rolle beharrlich ausfüllt, obwohl sie vom UN-Generalsekretär Antonio Guterres und anderen hochrangigen UN-Beamten, darunter dem Hohen Kommissar des Menschenrechtsrats, Volker Türk , nur wenig Unterstützung erhält“, fügte der Professor hinzu.

In einem privaten Gespräch mit Deborah Lipstadt, der ehemaligen US-Sonderbeauftragten für Antisemitismus auf der Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr, soll Guterres Albanese als „schreckliche Person“ bezeichnet haben, so Jewish Insider.

Wenn der Menschenrechtsrat dem politischen Druck nachgibt und Albanese eine zweite Amtszeit verweigert, „würde dies viele verantwortungsbewusste Personen davon abhalten, diese freiwilligen Positionen zu übernehmen, die weder vergütet noch vor den Auswirkungen der Geopolitik geschützt sind“, so Falk abschließend.

