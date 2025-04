https://www.middleeasteye.net/news/germany-denies-israeli-claim-palestinians-gaza



Deutschland bestreitet israelische Behauptung, Hunderte Palästinenser aus Gaza aufgenommen zu haben

Das israelische Außenministerium sagt, dass die Palästinenser im Rahmen von Trumps Plan, die Enklave von ihren Bewohnern zu befreien, ausgeflogen wurden

Moshe Arbel, Israels Innenminister, am 1. April 2025 auf dem Flughafen Ramon im Süden Israels (Bildschirmfoto/X)

Von Rayhan Uddin in London und Lubna Masarwa in Jerusalem

Veröffentlicht am: 2. April 2025

Deutschland hat eine Behauptung Israels zurückgewiesen, wonach Hunderte Palästinenser aus Gaza am Dienstag im Rahmen einer „freiwilligen Ausreise“-Initiative als Teil von Donald Trumps Plan zur ethnischen Säuberung die Enklave in Richtung Leipzig verlassen hätten.

Am Dienstag traf Moshe Arbel, Israels Innenminister, mit Vertretern der Grenzkontrolldirektion und der Bevölkerungs- und Einwanderungsbehörde am Ramon-Flughafen im Süden Israels ein.

„Ich bin heute hier am Ramon-Flughafen in Eilat eingetroffen, um die Frage der freiwilligen Ausreise von Bewohnern des Gazastreifens zu überwachen und zu überprüfen“, sagte Arbel. “Heute ist ein weiterer Flug gestartet und in letzter Zeit mehr als 10 Flüge, heute nach Deutschland.“

Er sagte, dass die freiwillige Ausreise „die Fähigkeit zur Sanierung“ des Gazastreifens sicherstellen würde, und dankte den Mitarbeitern der israelischen Bevölkerungs- und Einwanderungsbehörde für ihre Arbeit in dieser Angelegenheit.

„Ich danke Präsident Trump für die Ankündigung dieser wichtigen Initiative. Gemeinsam können wir dieses Gebiet in ein Paradies verwandeln“, sagte Arbel.

Das Ministerium gab an, dass am Dienstag Hunderte Palästinenser aus Gaza mit einem „Sonderflug“ nach Leipzig geflogen seien, begleitet von deutschen Diplomaten.

Das deutsche Außenministerium hat diese Behauptung jedoch zurückgewiesen.

„Das ist falsch. 19 deutsche Staatsbürger und enge Familienangehörige wurden heute aus Gaza nach Deutschland zurückgeführt“, sagte es am X. “Wir danken den israelischen Behörden für die enge Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit.“

Ein Sprecher des Ministeriums teilte Reportern am Mittwoch mit, dass 19 deutsche Staatsangehörige und 14 palästinensische Familienangehörige den Gazastreifen über den Grenzübergang Kerem Shalom verlassen hätten und aus dem Süden Israels ausgeflogen worden seien.

„Wir wären froh gewesen, wenn wir dies früher hätten durchführen können. Es hat eine gewisse Zeit gedauert“, sagte der Sprecher.

Das israelische Innenministerium gab an, dass seit Beginn des Prozesses Hunderte weitere Menschen aus Gaza in Drittländer geflogen wurden, hauptsächlich nach Deutschland, Rumänien und in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Bei den genannten Flügen nach Rumänien und in die VAE scheint es sich jedoch um medizinische Evakuierungen zu handeln.

Letzte Woche empfingen die VAE 81 in Gaza verwundete Palästinenser und 107 ihrer Familienangehörigen im Rahmen einer medizinischen Evakuierung in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation.

Israels Krieg gegen Gaza ist für Journalisten der „schlimmste Konflikt aller Zeiten“: Bericht

Mehr lesen »

Die Behörden der VAE gaben an, dass es sich um den 24. medizinischen Evakuierungsflug dieser Art seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 handelte.

Rumänien nahm am 19. März sieben verwundete oder kranke Palästinenser und 23 ihrer Begleiter auf, und zwar im Rahmen seines fünften medizinischen Evakuierungsflugs.

Auch Norwegen, Frankreich und Italien nahmen am selben Tag Patienten aus Gaza auf.

Das israelische Außenministerium erklärte, es sei nicht an Angelegenheiten beteiligt, die die Ausreise von Palästinensern in Drittländer betreffen. Ein Sprecher sagte, jeder Palästinenser, der auswandern wolle, solle dies tun dürfen.

Middle East Eye hat auch das israelische Innenministerium sowie die Außenministerien der Emirate und Rumäniens um eine Stellungnahme gebeten.

Anfang des Jahres kündigte Trump einen Vorschlag an, Gaza zu „übernehmen“ und „zu besitzen“ und Palästinenser im Rahmen eines Plans, die Enklave in die „Riviera des Nahen Ostens“ zu verwandeln, zu vertreiben.

Er schlug zunächst vor, Palästinenser nach Jordanien und Ägypten auszuweisen, ein Vorschlag, den beide Länder rundheraus ablehnten.

Als Reaktion auf den Vorschlag veröffentlichten arabische Staaten – angeführt von Ägypten – eine 91-seitige Alternative zu Washingtons Plan der ethnischen Säuberung. Darin wurden ein Budget von 53 Milliarden US-Dollar und ein Zeitrahmen von fünf Jahren für den Wiederaufbau des Gebiets festgelegt.

Letzte Woche gab Verteidigungsminister Israel Katz bekannt, dass eine neue Regierungsbehörde eingerichtet wurde, um die „freiwillige Ausreise“ gemäß dem Vorschlag von Trump zu überwachen. Ägypten und Saudi-Arabien verurteilten die Einrichtung der Behörde.

Kein Land hat öffentlich erklärt, dass es auf diese Weise vertriebene Palästinenser aufnehmen würde.

Letzte Woche berichtete Axios, dass Premierminister Benjamin Netanjahu den Mossad damit beauftragt habe, Länder zu finden, die Palästinenser aufnehmen, die aus dem Gazastreifen vertrieben wurden.

Dem Bericht zufolge fanden laut offiziellen Angaben Gespräche mit Somalia, dem Südsudan und Indonesien statt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …