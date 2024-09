https://www.middleeastmonitor.com/20240917-chile-president-attacked-by-jewish-community-for-calling-israeli-army-murderers/



Chiles Präsident wird von der jüdischen Gemeinde angegriffen, weil er die israelische Armee als „Mörder“ bezeichnet hat

von Eman Abusidu

17. September 2024

Der chilenische Präsident Gabriel Boric hält am 4. Juli 2023 im Präsidentenpalast La Moneda in Santiago de Chile eine Pressekonferenz mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella ab [Lucas Aguayo Araos – Anadolu Agency]

Chiles Präsident Gabriel Boric hat sich im Zusammenhang mit dem andauernden Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen gegen Israel ausgesprochen.

„Wieder einmal greift die israelische Armee eine Schule in Gaza an. 18 Tote unter Flüchtlingen und UNRWA-Beamten. Mörder“, sagte Boric am 4. Oktober. “Es gibt keine Rechtfertigung für diese Barbarei. Von Chile aus unterstützen wir UN-Generalsekretär Antonio Guterres in seiner Forderung nach einem Waffenstillstand.“

Der chilenische Präsident bezog sich auf das Massaker, das von den israelischen Besatzungstruppen an der Nuseirat-Schule verübt wurde, die als Zufluchtsort für vertriebene Palästinenser dient.

Die Jüdische Gemeinde Chiles war mit Borics Kommentar nicht zufrieden. „Es ist absolut inakzeptabel, dass der Präsident der Republik dieses heikle Thema in informellen Beiträgen anspricht“, hieß es. „Diese Art von notorisch aggressiven Äußerungen verzerrt nicht nur die Realität eines komplexen Konflikts, sondern schadet auch dem sozialen Frieden in Chile enorm.“

Zuvor gab Boric bekannt, dass Chile beim Internationalen Gerichtshof (IGH) eine offizielle Interventionserklärung im Fall des mutmaßlichen Völkermords an Israel eingereicht hat. „Der Staat Chile ist Teil der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen der Anwendung der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“, schrieb er. „Die internationale Gemeinschaft muss alles in ihrer Macht Stehende tun, um das Massaker in Gaza zu stoppen. Wir dürfen nicht gleichgültig sein.“

Chiles Erklärung wurde gemäß Artikel 63 des IGH-Statuts eingereicht, der sein Interesse an der Anwendung der Völkermordkonvention in diesem Fall bekräftigt. Artikel 63 besagt, dass jeder Vertragsstaat einer Konvention, die gerichtlich geprüft wird, das Recht hat, einzugreifen, wodurch die Auslegung dieser Konvention durch den IGH auch für ihn verbindlich wird.

Laut dem chilenischen Anwalt und ehemaligen Botschafter Nelson Hadad ist die Entscheidung des chilenischen Präsidenten, sich dem Fall vor dem Internationalen Gerichtshof anzuschließen, ein notwendiger Schritt für ein Land, das das Völkerrecht respektiert.

Es ist eine traditionelle Reaktion eines Präsidenten, der die palästinensische Sache und ihr Volk unterstützt.

„Ich glaube, dass die Entscheidung von Präsident Gabriel Boric mit der Außenpolitik Chiles übereinstimmt, die sich im Wesentlichen auf die Verteidigung und den Schutz der Menschenrechte als universeller Wert stützt, der erfüllt werden muss“, erklärte Hadad. “Wir schätzen seine Entscheidung, sich der Forderung Südafrikas nach einem Völkermord an Israel anzuschließen.“

Außerdem, fügte er hinzu, sei diese Entscheidung wichtig, um der Welt zu zeigen, dass die Verteidigung des humanitären Völkerrechts Teil der chilenischen Außenpolitik ist. Hadad glaubt, dass dieser Schritt den Weg für andere lateinamerikanische Länder ebnen könnte, sich dem Fall Südafrikas gegen Israel anzuschließen.

Die Jüdische Gemeinde Chiles warf Boric und seiner Regierung eine „schlecht gelaunte Haltung“ gegenüber der israelischen Offensive gegen Gaza vor. „Anstatt eine ausgewogene Position einzunehmen, die Frieden und Verständigung fördert, wird Israel ständig angegriffen, wobei der Ursprung dieses Konflikts ignoriert wird“, hieß es. ‚Die Regierung beteiligt sich im Gegensatz zu Israel nicht an Bemühungen, terroristische Gruppen wie die Hamas und die Hisbollah zu sanktionieren, was eindeutig eine politische Haltung offenbart.‘ Die Organisation behauptete, dass der Fall des Internationalen Gerichtshofs gegen Israel auf ‚unbegründeten Anschuldigungen‘ beruhe, ‚ohne eine unparteiische und gründliche Untersuchung der Fakten abzuwarten‘.

Pro-palästinensische Aktivisten weisen darauf hin, dass der Konflikt nicht am 7. Oktober 2023 begann.

Er begann mit der Besetzung Palästinas durch den zionistischen Staat ab 1948. „Israels brutale militärische Besatzung ist der ‚Auslöser dieses Konflikts‘, nicht die Aktionen von Widerstandsgruppen“, sagte einer von ihnen. „Keine Besatzung, kein Grund für Widerstand.“

Die Wahrung des sozialen Friedens, so die jüdische Organisation weiter, sei die vorrangige Pflicht des Präsidenten. „Wir sehen jedoch, wie er sich dafür entscheidet, ihn zu untergraben. Die durch diese unverantwortlichen Äußerungen hervorgerufene Feindseligkeit schadet den diplomatischen Beziehungen und beeinträchtigt das soziale Gefüge, indem sie Spaltungen und Vorurteile in unserer Gesellschaft fördert, was die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Chile ernsthaft gefährdet, die Opfer eines alarmierenden Wiederauflebens des Antisemitismus sind.“

Abschließend wurde vorgeschlagen, dass Präsident Boric gut daran täte, die Hamas zu verurteilen und die Rückkehr der israelischen Geiseln aus Gaza zu fordern.

Der Besatzerstaat hat seit letztem Oktober mehr als 41.200 Palästinenser getötet, die meisten davon Frauen und Kinder, und 95.500 weitere verwundet. Schätzungsweise 11.000 werden vermisst, vermutlich tot unter den Trümmern ihrer Häuser und anderer ziviler Infrastruktur, die von Israel zerstört wurden. Der Staat der Apartheid hält Tausende Palästinenser ohne Anklage oder Gerichtsverfahren fest, Geiseln im wahrsten Sinne des Wortes.

