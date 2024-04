Chris Hedges: Requiem for The New York Times Requiem for The New York Times – by Mr. Fish By Chris Hedges / Original to ScheerPost NEW YORK: I am sitting in the auditorium at The New York Times. It is the first time I have been back in …

Requiem für die New York Times – von Mr. Fish

Chris Hedges: Requiem für die New York Times

Von Chris Hedges / Original bei ScheerPost

12. April 2024

NEW YORK: Ich sitze im Auditorium der New York Times. Es ist das erste Mal, dass ich seit fast zwei Jahrzehnten wieder hier bin. Es wird auch das letzte Mal sein. Die Zeitung ist nur noch ein blasses Abbild dessen, was sie war, als ich dort gearbeitet habe: zahlreiche journalistische Fiaskos, eine führungslose Leitung und eine kurzsichtige Unterstützung der militärischen Debakel im Nahen Osten, der Ukraine und des Völkermords in Gaza, wo einer der Beiträge der Times zum Massengemetzel an den Palästinensern ein Leitartikel war , der sich weigerte, einen bedingungslosen Waffenstillstand zu unterstützen. Viele im Auditorium haben sich schuldig gemacht.

Ich bin jedoch nicht wegen ihnen hier, sondern wegen des ehemaligen Chefredakteurs, den sie ehren, Joe Lelyveld, der Anfang des Jahres gestorben ist. Er hat mich eingestellt. Sein Weggang von der Times markierte den steilen Abstieg der Zeitung. Auf der Titelseite des Programms der Gedenkfeier ist das Jahr seines Todes falsch angegeben – sinnbildlich für die Schlampigkeit einer Zeitung, die von Tippfehlern und Irrtümern nur so wimmelt. Reporter, die ich bewundere, darunter Gretchen Morgenson und David Cay Johnston, die im Auditorium sitzen, wurden nach dem Weggang von Lelyveld verdrängt und durch Mittelmäßigkeit ersetzt.

Lelyvelds Nachfolger Howell Raines – der kein Recht hatte, eine Zeitung zu leiten – wählte den serienmäßigen Fabulierer und Plagiator Jayson Blair für eine rasche Beförderung aus und entfremdete die Redaktion durch eine Reihe von tonlosen redaktionellen Entscheidungen. Reporter und Redakteure erhoben sich in Aufruhr. Er wurde zusammen mit seinem ebenso inkompetenten Chefredakteur entlassen.

Lelyveld kam für eine kurze Übergangszeit zurück. Aber die nachfolgenden leitenden Redakteure brachten kaum eine Verbesserung. Sie waren vollmundige Propagandisten – Tony Judt nannte sie „Bushs nützliche Idioten“ – für den Krieg im Irak. Sie glaubten fest an die Massenvernichtungswaffen. Sie unterdrückten auf Ersuchen der Regierung eine Enthüllung von James Risen über das Abhören von Amerikanern durch die National Security Agency, bis die Zeitung erfuhr, dass sie in Risens Buch erscheinen würde. Sie gingen zwei Jahre lang mit der Fiktion hausieren, Donald Trump sei ein russischer Spion. Sie ignorierten den Inhalt von Hunter Bidens Laptop, der Beweise für millionenschwere Einflussnahme enthielt, und bezeichneten ihn als „russische Desinformation“. Bill Keller, der nach Lelyveld als Chefredakteur fungierte, bezeichnete Julian Assange, den mutigsten Journalisten und Verleger unserer Generation, als „narzisstisches Arschloch und niemandes Vorstellung von einem Journalisten“. Die Redakteure entschieden, dass die Identität und nicht die Ausplünderung durch die Unternehmen mit ihren Massenentlassungen von 30 Millionen Arbeitnehmern der Grund für Trumps Aufstieg war, was sie dazu veranlasste, die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Ursache unseres wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Schlamassels abzulenken. Dieses Ablenkungsmanöver hat sie natürlich davor bewahrt, sich mit Unternehmen wie Chevron zu konfrontieren, die Werbekunden sind. Sie produzierten eine Podcast-Serie namens Kalifat, die auf erfundenen Geschichten eines Betrügers basiert. Kürzlich veröffentlichten sie eine Geschichte von drei Journalisten – darunter eine, die noch nie als Reporterin gearbeitet hatte und Verbindungen zum israelischen Geheimdienst hatte, Anat Schwartz, die später gefeuert wurde, nachdem bekannt wurde, dass sie völkermörderische Beiträge gegen Palästinenser auf Twitter „geliked“ hatte – über das, was sie am 7. Oktober als „systematischen“ sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung durch die Hamas und andere palästinensische Widerstandsgruppen bezeichneten. Es stellte sich auch heraus, dass es keine Beweise dafür gab. Nichts von alledem wäre unter Lelyveld passiert.

Die Realität dringt nur selten in den byzantinischen und selbstreferentiellen Hof der New York Times ein, was bei Lelyvelds Gedenkfeier deutlich zu sehen war. Die ehemaligen Redakteure – Gene Roberts bildete eine Ausnahme – sprachen mit einer süßlichen Noblesse oblige, begeistert von ihrem eigenen Glanz. Lelyveld wurde zum Vehikel, um in ihrem Privileg zu schwelgen, ein unfreiwilliges Aushängeschild dafür, warum die Institution so erbärmlich unnahbar ist und warum so viele Reporter und ein Großteil der Öffentlichkeit diejenigen verachten, die sie leiten.

Wir wurden mit allen Vorzügen des Elitismus verwöhnt: Harvard. Sommeraufenthalte in Maine. Urlaub in Italien und Frankreich. Schnorcheln in einem Korallenriff in einem philippinischen Resort. Wohnen in Hampstead in London. Das Landhaus in New Paltz. Mit einem Kahn den Canal du Midi hinunterfahren. Besuche im Prado. Die Oper in der Met.

Luis Buñuel und Evelyn Waugh haben diese Art von Menschen aufgespießt. Lelyveld gehörte zu diesem Club, aber das hätte ich dem Geplauder auf dem Empfang überlassen, den ich ausgelassen habe. Das war nicht der Grund, warum die Handvoll Reporter in dem Raum anwesend war.

Lelyveld war, trotz einiger Versuche der Redner, uns vom Gegenteil zu überzeugen, mürrisch und bissig. Sein Spitzname in der Redaktion war „der Leichenbestatter“. Wenn er an den Schreibtischen vorbeiging, versuchten die Reporter und Redakteure, seinem Blick auszuweichen. Er war sozial unbeholfen, neigte zu langen Pausen und einem beunruhigenden, gehauchten Lachen, das niemand zu deuten wusste. Er konnte, wie alle Päpste, die die Kirche der New York Times leiten, gemein und rachsüchtig sein. Ich bin sicher, dass er auch nett und sensibel sein konnte, aber das war nicht die Aura, die er ausstrahlte. In der Nachrichtenredaktion war er Ahab, nicht Starbuck.

Ich fragte ihn, ob ich ein Nieman-Stipendium in Harvard annehmen könne, nachdem ich über die Kriege in Bosnien und im Kosovo berichtet hatte, Kriege, die die Krönung von fast zwei Jahrzehnten der Berichterstattung über Konflikte in Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten waren.

„Nein“, sagte er. „Es kostet mich Geld und ich verliere einen guten Reporter.“

Ich blieb hartnäckig, bis er schließlich dem Auslandsredakteur, Andrew Rosenthal, sagte: „Sagen Sie Hedges, er kann den Nieman nehmen und zur Hölle fahren.“

„Tun Sie es nicht“, warnte Andy, dessen Vater vor Lelyveld Chefredakteur war. „Sie werden dich bezahlen lassen, wenn du zurückkommst.“

Natürlich nahm ich den Nieman.

Nach der Hälfte des Jahres rief Lelyveld an.

„Was studieren Sie?“, fragte er.

„Klassische Philologie“, antwortete ich.

„Wie Latein?“, fragte er.

„Genau“, sagte ich.

Es entstand eine Pause.

„Nun“, sagte er, „ich denke, Sie können über den Vatikan berichten.“

Er legte auf.

Als ich zurückkam, versetzte er mich ins Fegefeuer. Ich wurde auf dem Schreibtisch des Metropoliten geparkt, ohne einen Schlag oder einen Auftrag. An vielen Tagen blieb ich zu Hause und las Fjodor Dostojewski. Wenigstens bekam ich meinen Gehaltsscheck. Aber er wollte mich wissen lassen, dass ich nichts war.

Nach ein paar Monaten traf ich mich mit ihm in seinem Büro. Es war, als würde ich gegen eine Wand reden.

„Wissen Sie noch, wie man eine Geschichte schreibt?“, fragte er bissig.

In seinen Augen war ich noch nicht ausreichend domestiziert worden.

Ich verließ sein Büro.

„Der Typ ist ein verdammtes Arschloch“, sagte ich zu den Redakteuren an den Schreibtischen vor mir.

„Wenn du nicht glaubst, dass er das in 30 Sekunden kapiert hat, bist du sehr naiv“, sagte mir später ein Redakteur.

Es war mir egal. Ich kämpfte mit einem Trauma aus vielen Jahren in Kriegsgebieten, für das sich weder Lelyveld noch sonst jemand bei der Zeitung auch nur im Geringsten interessierte, und das ich oft nachts durch zu viel Alkohol verdrängte. Ich hatte mit weitaus größeren Dämonen zu kämpfen als mit einem rachsüchtigen Zeitungsredakteur. Und ich liebte die New York Times nicht genug, um ihr Schoßhündchen zu werden. Wenn sie so weitermachten, würde ich gehen, was ich auch bald tat.

Ich sage das alles, um deutlich zu machen, dass Lelyveld von den Reportern nicht wegen seines Charmes oder seiner Persönlichkeit bewundert wurde. Er wurde bewundert, weil er brillant, belesen, ein begabter Schriftsteller und Reporter war und hohe Maßstäbe setzte. Er wurde bewundert, weil er sich um das Handwerk der Berichterstattung kümmerte. Er rettete diejenigen von uns, die schreiben konnten – eine überraschende Anzahl von Reportern sind keine großen Schreiber – vor der toten Hand der Redakteure.

Er betrachtete eine undichte Stelle in der Verwaltung nicht als Evangelium. Er kümmerte sich um die Welt der Ideen. Er sorgte dafür, dass die Buchbesprechungen einen gewissen Stellenwert hatten – einen Stellenwert, der nach seinem Weggang nicht mehr gegeben war. Er misstraute Militaristen. (Sein Vater war Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen im Zweiten Weltkrieg gewesen, obwohl er später ein ausgesprochener Zionist und Apologet Israels wurde.) Offen gesagt, war das alles, was wir als Reporter wollten. Wir wollten nicht, dass er unser Freund wird. Wir hatten bereits Freunde. Andere Reporter.

Er besuchte mich 1996 in Bosnien, kurz nachdem sein Vater gestorben war. Ich war so vertieft in eine Sammlung von Kurzgeschichten von V.S. Pritchett, dass ich die Zeit vergaß. Ich blickte auf und sah ihn über mir stehen. Es schien ihn nicht zu stören. Auch er las unersättlich. Bücher waren eine Verbindung. Einmal, am Anfang meiner Karriere, trafen wir uns in seinem Büro. Er zitierte aus dem Gedächtnis Zeilen aus William Butler Yeats‘ Gedicht„Adams Fluch“:

…Eine Zeile wird uns vielleicht Stunden kosten;

Doch wenn es nicht scheint, dass ein Augenblick des Denkens,

war unser Nähen und Aufheben umsonst.

Geh lieber hinunter auf deine Markknochen

Und schrubben ein Küchenpflaster, oder brechen Steine

Wie ein alter Bettler, bei jedem Wetter;

Denn süße Töne zusammen zu artikulieren

Ist härter zu arbeiten als alle diese, und doch

Von der lärmenden Menge für einen Müßiggänger gehalten zu werden

Von Bankiers, Schulmeistern und Geistlichen

Die Märtyrer nennt die Welt.

„Du musst noch deine Stimme finden“, sagte er mir.

Wir waren die Söhne von Geistlichen. Sein Vater war ein Rabbiner. Meiner war ein presbyterianischer Pfarrer. Unsere Väter hatten an der Bürgerrechts- und Antikriegsbewegung teilgenommen. Doch damit endeten unsere familiären Gemeinsamkeiten. Er hatte eine zutiefst gestörte Kindheit und ein distanziertes Verhältnis zu seinem Vater und seiner Mutter, die unter Nervenzusammenbrüchen und Selbstmordversuchen litten. Es gab lange Zeiträume, in denen er seine Eltern nicht sah und zu Freunden und Verwandten pendelte, wo er sich als Kind fragte, ob er wertlos sei oder überhaupt geliebt werde – das Thema seiner Memoiren „Omaha Blues„.

Wir fuhren in meinem gepanzerten Jeep nach Sarajewo. Es war nach dem Krieg. In der Dunkelheit sprach er über die Beerdigung seines Vaters, über die Heuchelei, so zu tun, als ob die Kinder aus der ersten Ehe mit der Familie aus der zweiten Ehe auskämen, als ob, wie er sagte, „wir alle eine glückliche Familie wären.“ Er war verbittert und verletzt.

In seinen Memoiren schreibt er von einem Rabbiner namens Ben, der „keinerlei Interesse an Besitz hatte“ und ein Ersatzvater war. Ben hatte sich in den 1930er Jahren in seiner Synagoge in Montgomery, Alabama, gegen die Rassentrennung eingesetzt. Weiße Geistliche, die sich für Schwarze im Süden einsetzten, waren in den 1960er Jahren selten. In den 1930er Jahren war dies fast unbekannt. Ben lud schwarze Geistliche zu sich nach Hause ein. Er sammelte Lebensmittel und Kleidung für die Familien von Sharecroppern, die sich im Juli 1931 nach der Auflösung einer Gewerkschaftsversammlung durch den Sheriff und seine Hilfssheriffs eine Schießerei lieferten. Die Farmpächter waren auf der Flucht und wurden in Tallapoosa County gejagt. In seinen Predigten, die er auf dem Höhepunkt der Depression hielt, forderte er wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit.

Er besuchte die schwarzen Männer, die im Scottsboro-Fall in der Todeszelle saßen – alle zu Unrecht wegen Vergewaltigung angeklagt – und hielt Kundgebungen ab, um Geld für ihre Verteidigung zu sammeln. Der Vorstand seines Tempels verabschiedete eine formelle Resolution, mit der ein Ausschuss beauftragt wurde, „sich an Rabbi Goldstein zu wenden und ihn aufzufordern, unter keinen Umständen nach Birmingham zu reisen und alles Weitere im Fall Scottsboro zu unterlassen.“

Ben ignorierte sie. Schließlich wurde er von seiner Gemeinde vertrieben, weil er, wie ein Mitglied schrieb, „soziale Gleichheit gepredigt und praktiziert“ und „mit Radikalen und Roten verkehrt“ habe. Später engagierte sich Ben in der Amerikanischen Liga gegen Krieg und Faschismus und im Amerikanischen Komitee zur Unterstützung der spanischen Demokratie während des Spanischen Bürgerkriegs, Gruppen, denen auch Kommunisten angehörten. Er verteidigte diejenigen, die bei den antikommunistischen Hexenjagden des House Un-American Activities Committee aus dem Verkehr gezogen wurden, darunter die Hollywood Ten. Ben, der der kommunistischen Partei nahe stand und vielleicht sogar einmal Mitglied war, wurde auf die schwarze Liste gesetzt, auch von Lelyvelds Vater, der die Hillel Foundation leitete. Auf ein paar quälenden Seiten versucht Lelyveld, seinen Vater, der das FBI konsultierte, bevor er Ben feuerte, von diesem Verrat freizusprechen.

Ben fiel dem zum Opfer, was die Historikerin Ellen Schrecker in „Many Are the Crimes: McCarthyism in America“ als „die am weitesten verbreitete und am längsten andauernde Welle politischer Repression in der amerikanischen Geschichte“ bezeichnet.

„Um die angebliche Bedrohung durch den Kommunismus im eigenen Land zu beseitigen, verfolgte eine breite Koalition aus Politikern, Bürokraten und anderen antikommunistischen Aktivisten eine ganze Generation von Radikalen und ihren Verbündeten und zerstörte Leben, Karrieren und alle Institutionen, die eine linke Alternative zum politischen und kulturellen Mainstream boten“, schreibt sie.

Dieser Kreuzzug, so fährt sie fort, „nutzte die ganze Macht des Staates, um Dissens in Illoyalität umzuwandeln und schränkte dabei das Spektrum der akzeptablen politischen Debatte drastisch ein“.

Lelyvelds Vater war nicht der einzige, der sich dem Druck beugte, aber was ich faszinierend und vielleicht aufschlussreich finde, ist Lelyvelds Entscheidung, Ben für seine eigene Verfolgung verantwortlich zu machen.

„Jeder Appell an Ben Lowell, umsichtig zu sein, hätte ihn sofort an die Appelle an Ben Goldstein [er änderte später seinen Nachnamen in Lowell] in Montgomery siebzehn Jahre zuvor erinnert, als er, als sein Job eindeutig auf dem Spiel stand, nie gezögert hatte, in der schwarzen Kirche zu sprechen und sich damit seinen Treuhändern zu widersetzen,“ schreibt Lelyveld. „Sein latenter Hesekiel-Komplex kam wieder zum Vorschein“.

Lelyveld verpasste den Helden seiner eigenen Memoiren.

Lelyveld verließ die Zeitung vor den Anschlägen von 9/11. Ich prangerte die Aufrufe zum Einmarsch in den Irak – ich war der Leiter des Nahostbüros der Zeitung – in Sendungen wie Charlie Rose an. Ich wurde von der Bühne ausgebuht, in Fox News und im rechten Radio unerbittlich angegriffen und war Gegenstand eines Leitartikels des Wall Street Journal. Auf dem Anrufbeantworter in meinem Büro landeten Morddrohungen. Ich wurde von der Zeitung schriftlich ermahnt, mich nicht mehr gegen den Krieg zu äußern. Bei Zuwiderhandlung würde ich entlassen werden. Lelyveld, wenn er die Zeitung noch leiten würde, hätte meinen Bruch der Etikette nicht toleriert.

Lelyveld könnte die Apartheid in Südafrika in seinem Buch „Move Your Shadow“ sezieren, aber der Preis für eine Sezierung in Israel hätte ihn, wie Ben, auf die schwarze Liste gebracht. Er hat diese Grenzen nicht überschritten. Er hat sich an die Regeln gehalten. Er war ein Mann der Gesellschaft.

Ich würde meine Stimme nie in der Zwangsjacke der New York Times finden. Ich war der Institution nicht treu ergeben. Die sehr engen Parameter, die sie vorgab, konnte ich nicht akzeptieren. Das war letztlich die Kluft, die uns voneinander trennte.

Der Theologe Paul Tillich schreibt, dass alle Institutionen von Natur aus dämonisch sind, dass das moralische Leben normalerweise irgendwann erfordert, dass wir uns den Institutionen widersetzen, selbst auf Kosten unserer Karrieren. Lelyveld, obwohl mit Integrität und Brillanz ausgestattet, war nicht bereit, diese Verpflichtung einzugehen. Aber er war das Beste, was die Institution uns bieten konnte. Ihm lag sehr am Herzen, was wir tun, und er tat sein Bestes, um es zu schützen.

Die Zeitung hat sich seit seinem Weggang nicht erholt.

ANMERKUNG VON CHRIS HEDGES AN DIE LESER DER SCHEERPOST: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für die ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung ohne Ihre Hilfe zu produzieren. Die Mauern des unabhängigen Journalismus schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem schmalen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine nun wöchentliche Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung, den Chris Hedges Report, produzieren kann.

Übersetzt mit deepl.com

