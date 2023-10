Churchill’s ‚barbaric nations‘: War on China designed to marginalise Global South Ten years ago, I visited China as a member of a group representing leading Asian newspapers. After the guided tour, I spent many hours walking alone around the streets of…



Dekorierte Straßen in Peking vor dem chinesischen Nationalfeiertag

Churchills „barbarische Nationen“: Der Krieg gegen China soll den globalen Süden ausgrenzen

von Ramzy Baroud

2. Oktober 2023

Vor zehn Jahren besuchte ich China als Mitglied einer Gruppe, die führende asiatische Zeitungen vertrat.

Nach der geführten Tour verbrachte ich viele Stunden damit, allein durch die Straßen Pekings zu laufen. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass dies ein Land ist, das in allen Bereichen ein unglaubliches Wachstum erlebt.

Weder die Wolkenkratzer noch die vielen Ausdrucksformen des Reichtums – obwohl die sozioökonomische Ungleichheit offensichtlich war – beeindruckten mich. Vielmehr war es die Energie des Ortes – vor allem die jugendliche Energie, die Bände darüber sprach, was die Zukunft bereithielt.

Es hatte den Anschein, als wolle China alles, was anderswo erfolgreich umgesetzt wurde, noch viel größer – und besser – machen.

Die umweltfreundlichen Wohngebäude, die brillant gestalteten Theater und Opernhäuser, die riesigen Bibliotheken und vieles mehr – alles wurde mit Sinn für Zielstrebigkeit, Begeisterung und Effizienz umgesetzt.

Ich hatte schon viele Länder besucht, und noch mehr seither, aber etwas fehlte in den Ländern, die scheinbar nach außen hin wachsen: das Fehlen eines ganzheitlichen Entwicklungsansatzes.

Es gibt Länder, die eine beträchtliche Ausweitung der Infrastruktur – Häuser, Büros, Einkaufszentren usw. – erleben. – aber keine eigenen Universitäten haben, die direkt zum Wissen beitragen. Sie investieren nur selten in öffentliche Bibliotheken, Museen und wissenschaftliche Laboratorien, die mit einheimischen Talenten besetzt sind.

Dies ist in China kaum der Fall, das heute den größten Beitrag zum wissenschaftlichen Wissen der Welt leistet. Die Geschwindigkeit, mit der sich dieser Wandel vollzogen hat, ist ebenso erstaunlich wie die Leistung selbst.

Während die Medien weltweit über die Ankunft Chinas auf der fernen oder „dunklen Seite“ des Mondes berichteten, brachten einige wenige diese beispiellose Leistung mit der Tatsache in Verbindung, dass es sich dabei lediglich um einen Höhepunkt von Chinas Wachstum in den meisten Bereichen der Wissenschaft handelte.

In der Tat hat China jetzt „den höchsten ‚Share Score‘ im Nature Index für die Naturwissenschaften und übertrifft damit die Vereinigten Staaten“, berichtet Nature.com.

Es gibt Länder, die sich rühmen, eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt zu haben, doch die sozioökonomische Kluft bleibt groß. Vergleichen Sie dies mit China, wo laut einem Bericht der Weltbank aus dem Jahr 2022 „in den letzten 40 Jahren die Zahl der Menschen (…) mit einem Einkommen von weniger als 1,90 Dollar pro Tag (…) um fast 800 Millionen gesunken ist.“

Diese Wahrnehmung ist in der Art und Weise, wie China in vielen Teilen der Welt dargestellt wird, kaum vorhanden, insbesondere nicht in den Mainstream-Medien der Unternehmen.

In dieser stark politisierten Wahrnehmung wird China ausschließlich auf der Grundlage seiner Menschenrechtsbilanz dargestellt, während sein Wirtschaftswunder oft heruntergespielt, abgewertet oder auf alte rassistische Vorstellungen reduziert wird. Dazu gehört auch die unerbittliche Kampagne, die China beschuldigt, westliche Technologie und Spitzenforschung zu „stehlen“.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump und ein großer Teil des politischen Establishments der USA während seiner Amtszeit trieben den Kulturkrieg gegen China voran, indem sie in Anlehnung an Covid-19 vom „chinesischen Virus“ sprachen.

Die Pandemie und all ihre schrecklichen Folgen den „Chinesen“ in die Schuhe zu schieben, hatte zahlreiche Folgen, darunter weit verbreiteten Rassismus und offene Gewalt, die von führenden internationalen Menschenrechtsgruppen ausführlich dokumentiert wurden.

Es handelte sich um funktionalen Rassismus, der in der Hoffnung betrieben wurde, den Aufstieg Asiens zu einem weltweit führenden Land, und ganz sicher zu einem führenden Land des globalen Südens, aufzuhalten.

Diese wachsende Frustration, wenn nicht gar Panik, ist das Ergebnis mehrerer Faktoren:

Erstens lässt sich Chinas Wachstum nicht aufhalten oder gar verlangsamen. Die Tatsache, dass es Huawei gelungen ist, die von den USA verhängten Sanktionen zu umgehen, indem es vor kurzem sein neuestes Smartphone, das Mate 60 Pro, produziert hat, zeigt, dass China in der Lage ist, mit der anspruchsvollsten Chiptechnologie der Welt mitzuhalten, ja sie sogar zu übertreffen.

Zweitens passt die jüngste Expansion des Landes, anders als das frühe chinesische Wachstum während Deng Xiaopings „chinesischer Wirtschaftsreform“, nicht mehr in das globale Paradigma der wirtschaftlichen Vorherrschaft des Westens.

Drittens stellt dieses Wachstum eine direkte Herausforderung an den politischen Diskurs – den der „westlichen Werte“ – dar, indem es eine alternative globale Führungsrolle anbietet und damit den politischen Rahmen verändert, der sich aus dem Ergebnis des Zweiten Weltkriegs ergab.

Und schließlich stellt der Aufstieg Chinas und damit Asiens und des globalen Südens auch die historische Sichtweise in Frage, die asiatische Nationen als minderwertig, sprachlich unterlegen und intellektuell unterentwickelt ansah.

Noch vor wenigen Jahrzehnten galt China bestenfalls als Vasallenstaat des Westens oder, schlimmer noch, in den Worten Winston Churchills von 1902, als „barbarische Nation“, die aufgeteilt werden sollte, da ein vereintes China eines Tages „die zivilisierten Nationen bedrohen“ würde.

Vor diesem wirtschaftlichen, geopolitischen und historischen Hintergrund nehmen viele westliche Länder China weiterhin wahr und kritisieren es.

Traurigerweise wurde die „Debatte“ vor kurzem wieder aufgenommen, als Mykhailo Podolyak, ein Spitzenberater des ukrainischen Präsidenten, China und Indien als Länder mit „geringem (oder schwachem) intellektuellem Potenzial“ bezeichnete.

Die Infragestellung des asiatischen Intellekts erinnert an eine hässliche Periode in der Geschichte, in der eine solche Sprache entweder toleriert oder als Tatsache akzeptiert wurde.

Diejenigen, die solche Ausdrücke weiterhin verwenden oder sich sogar darauf einlassen, sind sich entweder nicht bewusst oder einfach zu stur, um zuzugeben, dass die so genannten „barbarischen Nationen“ jetzt ihr eigenes globales zivilisatorisches Projekt anführen.

Dieser welterschütternde Fortschritt vollzieht sich unabhängig von aufgesetzten „westlichen Werten“ und basiert ausschließlich auf der kollektiven Arbeit, dem Talent und den Opfern der asiatischen Nationen.

Solche Wirtschaftswunder werden nicht durch Beschimpfungen gebremst und nicht durch das Aufwärmen alter rassistischer Tropen gestoppt. Übersetzt mit Deepl.com



