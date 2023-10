The War in Ukraine: Little known historical roots The US-Russia conflict is long-standing and had been predicted by Alexis de Tocqueville almost two centuries ago, in 1835, when he wrote that each of these two nations was destined to rule the destinies of half of the world.

Der Krieg in der Ukraine: Wenig bekannte historische Wurzeln

Von Atilio A. Boron

Quelle: Al Mayadeen Englisch

1. Oktober 2023

Der Konflikt zwischen den USA und Russland besteht seit langem und wurde von Alexis de Tocqueville vor fast zwei Jahrhunderten, im Jahr 1835, vorausgesagt, als er schrieb, dass jede dieser beiden Nationen dazu bestimmt sei, die Geschicke der Hälfte der Welt zu lenken.

Der derzeitige Krieg in der Ukraine, der von Washington über mehrere Jahre hinweg sorgfältig provoziert wurde, ist der vorletzte Schritt in einem Prozess, an dessen Ende ein verheerender thermonuklearer Krieg stehen könnte, von dessen tödlichen Folgen kein Land und keine Region dieses kleinen Planeten ausgenommen wäre. (1) Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Russland besteht jedoch schon seit langem und wurde von Alexis de Tocqueville bereits vor fast zwei Jahrhunderten, im Jahr 1835, vorhergesagt, als er schrieb, dass jede dieser beiden Nationen dazu bestimmt sei, die Geschicke der halben Welt zu lenken. In der Tat haben die Absätze, mit denen er seinen ersten Band von Democracy in America schließt, den Ton eines sehr beunruhigenden „Wagner-Finales“, wenn ich die musikalische Metapher verwenden darf, die seine Prophezeiung deutlich zum Ausdruck bringt, ebenso wie die russophoben oder slawophoben Vorurteile des Franzosen, die heute, so wage ich zu behaupten, in den Vereinigten Staaten und im gesamten Westen lebendiger und verbreiteter denn je sind; Vorurteile, die die Vereinigten Staaten mit „Zivilisation“ und Russland mit „Barbarei“ gleichsetzen.

Er sagt in dieser Passage, dass „es gegenwärtig auf der Erde zwei große Völker gibt, die sich, von verschiedenen Punkten ausgehend, auf dasselbe Ziel zuzubewegen scheinen: es sind die Russen und die Anglo-Amerikaner. Beide wuchsen im Verborgenen auf, und während die Augen der Menschen anderswo beschäftigt waren, stellten sie sich in die erste Reihe der Nationen, und die Welt erkannte fast gleichzeitig ihre Geburt und ihre Größe. Der Amerikaner kämpft gegen die Hindernisse, die ihm die Natur in den Weg stellt; der Russe kämpft mit den Menschen. Der eine kämpft gegen die Wüste und die Barbarei, der andere gegen die Zivilisation mit all ihren Waffen: so werden die Eroberungen des Amerikaners mit der Pflugschar des Bauern und die des Russen mit dem Schwert des Soldaten gemacht. Um sein Ziel zu erreichen, stützt sich der erste auf das persönliche Interesse und lässt die Kraft und die Vernunft des Einzelnen wirken, ohne sie zu lenken. Die zweite konzentriert in gewisser Weise die gesamte Macht der Gesellschaft auf einen Mann. Die eine hat als Hauptmittel die Freiheit, die andere die Knechtschaft. Ihr Standpunkt ist verschieden, ihre Wege sind unterschiedlich; und doch scheint jeder von ihnen durch einen geheimen Plan der Vorsehung berufen, eines Tages die Geschicke der halben Welt in seinen Händen zu halten.“ (2)

Nur wenige Stücke wie diese Passage aus Tocquevilles Werk könnten die Selbstwahrnehmung der Vereinigten Staaten als „unverzichtbare Nation“ besser zum Ausdruck bringen, die von der Vorsehung dazu ausersehen ist, die Welt zu einem leuchtenden Schicksal der Gerechtigkeit und Freiheit zu führen, und nur wenige könnten auch das Ausmaß der tief verwurzelten Verachtung der westeuropäischen Länder und der Vereinigten Staaten für Russland und seine historische Verfassung und sein herausragendes kulturelles Erbe so beredt zum Ausdruck bringen.

Man muss kein Experte für US-Außenpolitik sein, um zu bestätigen, dass diese manichäische Vision, die Tocquevilles Schrift vermittelt, mit der Russischen Revolution und dem Kalten Krieg, dessen Auswirkungen und Verästelungen in unseren Tagen mit einzigartiger Intensität zu spüren sind, in unsagbarem Ausmaß verstärkt wurde. Wieder einmal sind in der westlichen Presse offen rassistische, nicht nur reaktionäre, Etiketten an der Tagesordnung. Selbst einer der vermeintlich kultiviertesten und ausgewogensten internationalen Analysten der New York Times, Thomas Friedman, veröffentlichte vor einigen Tagen einen unsäglichen Artikel über den Ukraine-Krieg, in dem Beleidigungen, Hetzreden und Verleumdungen seinen langen Beitrag durchziehen, ohne die geringste Berücksichtigung der Faktoren, die einen Krieg ausgelöst haben, der aufgrund der „unheilbaren Bösartigkeit“ von Wladimir Putin entstanden ist. Punkt. (3) Kein Wort über die ständigen Aggressionen, die Russland seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit zunehmender Intensität erfahren hat. Nach Angaben des Office of Foreign Assets Control (OFAC), der Wirtschaftsüberwachungs- und Erpressungsbehörde der US-Regierung, wurden seit dem Beitritt der Krim im Jahr 2014 nicht weniger als 14.081 „einseitige Zwangsmaßnahmen“ gegen Russland verhängt. (4) Kanada, die Schweiz, Frankreich, die Europäische Union, das Vereinigte Königreich, Australien und Japan gehören ebenfalls zu den Ländern, die die US-Ukase fraglos akzeptiert haben und sich ebenfalls beeilten, Russland zu sanktionieren.

Dies sollte nicht überraschen. Die Geschichte zeigt, dass Washington seit mehr als einem Jahrhundert gegen Russland und seinen Vorgängerstaat, die Sowjetunion, kämpft. Kaum zwei Monate waren seit dem Triumph der Oktoberrevolution vergangen, als amerikanische und europäische Streitkräfte auf dem Kriegsschauplatz des Ersten Weltkriegs einmarschierten und sowjetisches Territorium betraten, genauer gesagt am 12. Januar 1918, angeblich, um die zaristische Armee zu unterstützen. Dieser Einmarsch wird in der Öffentlichkeit als humanitäre Initiative dargestellt, während er in Wirklichkeit dazu diente, die Klassen und politischen Kräfte des zaristischen Regimes in ihrem Kampf gegen die bolschewistischen Revolutionäre zu unterstützen. Die Invasion der Westmächte dauerte etwas mehr als zwei Jahre und umfasste die Entsendung von mehr als 200.000 Soldaten: 11.000 der US-Armee und 59.000 des Vereinigten Königreichs, während Japan, ein treuer Verbündeter Washingtons und Londons, siebzigtausend Soldaten auf sowjetisches Gebiet entsandte. (5)

Zu diesem Zeitpunkt war die Feindschaft zwischen Russland und Japan noch nicht lange her, und die Wunden des russisch-japanischen Krieges von 1905 waren noch nicht verheilt. Dieser Krieg, in dem die zaristische Armee eine Reihe von demütigenden Niederlagen gegen die kaiserliche japanische Armee erlitten hatte, bildete den Hintergrund für die erste russische Revolution von 1905, die die bis dahin allmächtige Macht des Zaren nur teilweise einschränkte. Dieser Aufstand fand kaum drei Wochen nach der Niederlage und Kapitulation der zaristischen Streitkräfte in Port Arthur statt.

Schlussfolgerung: Die gegenwärtige Offensive der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten hat weit zurückreichende Wurzeln, die mehr als ein Jahrhundert zurückreichen. Es ist wichtig, sich diesen Hintergrund vor Augen zu halten, um den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine und die kriminelle militärische Eskalation, die von den Vereinigten Staaten vorangetrieben wird, zu verstehen. Übersetzt mit Deepl.com

Quellenangaben:

(1) Siehe unseren Artikel „La guerra en Ucrania y el fin del viejo orden mundial“ in Francisco López Segrera, Manuel Monereo und Carlos Eduardo Martins, compilers: El Nuevo Escenario Geopolítico. Towards a Third World War (Barcelona: El Viejo Topo, 2023).

(2) Democracy in America (Anchor Books, Garden City, New York, 1968, Originalausgabe: 1835)

(3) „A Trip to Ukraine Clarified the Stakes. And They’re Huge“, https://www.nytimes.com/2023/09/15/opinion/ukraine-war-putin.html

(4) Siehe: https://www.statista.com/chart/27015/number-of-currently-active-sanctions-by-target-country/ Diese Zahl bezieht sich auf die Gesamtzahl der Sanktionen bis zum 19. Februar 2023. Andere Schätzungen erhöhen diese Zahl erheblich, aber wir sind uns ihrer absoluten Zuverlässigkeit nicht zu 100 Prozent sicher.

(5) Vgl. Michel Chossudovsky, „Preemptive Nuclear War“: Der historische Kampf für Frieden und Demokratie. Ein dritter Weltkrieg bedroht die Zukunft der Menschheit“, in https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6728ce7390&view=lg&permmsgid=msg-f:1777371209061303996&ser=1



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …