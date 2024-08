https://consortiumnews.com/2024/08/09/cn-condemns-fbi-raid-on-cn-columnists-home/?eType=EmailBlastContent&eId=66010c6a-69ce-4d81-ae0f-d9ca45fbbb9e



CN verurteilt FBI-Razzia im Haus eines CN-Kolumnisten

Consortium News

9. August 2024

Consortium News verurteilt die Razzia des FBI in der Wohnung seines Kolumnisten Scott Ritter am Donnerstag aufs Schärfste als eine ernsthafte Bedrohung der Pressefreiheit.

Scott Ritter im Gespräch mit den Medien vor seinem Haus, nachdem das F.B.I. mit Kisten voller Dokumente und Elektronik abgereist war. (CBS 6 Albany/YouTube-Screenshot)

Consortium News verurteilt auf das Schärfste die Razzia des F.B.I. im Haus des CN-Kolumnisten Scott Ritter.

Bundesagenten haben am Donnerstag Ritters elektronische Geräte und zahlreiche Kisten mit Papierakten aus seinem Haus in Albany, N.Y., mitgenommen, weil der Verdacht besteht, dass der ehemalige UN-Waffeninspektor gegen das US-Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten verstößt.

In einem Video, das auf seiner Substack-Seite veröffentlicht wurde, sagte Ritter, dass die Behörden bei mutmaßlichen Verstößen gegen das FARA-Gesetz normalerweise einen Brief an den Betroffenen schicken, um ihn über die Ermittlungen zu informieren. Sie schicken nicht zahlreiche F.B.I.-Agenten mit einem Durchsuchungsbefehl vor die Tür, um potenzielle Beweise zu finden und zu entfernen.

Der Durchsuchungsbefehl, von dem Ritter eine Kopie veröffentlichte, verlangte nur die Entfernung elektronischer Geräte, aber die Agenten, die nach Ritters Aussage professionell handelten, entfernten auch Kisten mit Papierakten der Vereinten Nationen aus seiner Zeit als UN-Waffeninspektor im Irak in den 1990er Jahren. Wie Ritter in dem Video sagt, sind UN-Dokumente niemals geheim und könnten nichts mit dem angeblichen FARA-Fall gegen ihn zu tun haben.

„Die Vorstellung, dass dies ein normales Verfahren ist, ist also völlig absurd. Ich bin kein ausländischer Agent. Was ich bin, ist ein Journalist. Und genau so müssen wir die ganze Sache angehen. Was das FBI gestern getan hat, was die Regierung der Vereinigten Staaten gestern getan hat, war ein Frontalangriff nicht nur auf die Meinungsfreiheit, sondern auch auf die Pressefreiheit“, sagte Ritter in dem Video.

Ritter sagt, dass er wegen seiner freiberuflichen Arbeit für russische Medien ins Visier genommen wird. Im Zuge von „Russiagate“ zwang das US-Justizministerium 2017 von der russischen Regierung finanzierte Medienunternehmen, sich als ausländische Agenten registrieren zu lassen. Doch nur die Hauptgeschäftsführer von RT und Sputnik müssen sich registrieren lassen, nicht aber Angestellte oder freie Mitarbeiter wie Ritter.

„Sie versuchen, einen Journalisten mit einer langen journalistischen Laufbahn einzuschüchtern, um diesen Journalisten, mich, davon abzuhalten, sich an Aktivitäten wie der Recherche und Veröffentlichung von Artikeln und Materialien zu beteiligen, die der US-Politik in der Ukraine kritisch gegenüberstehen und russische Ziele unterstützen“, sagte er.

„Nur eine kurze Erinnerung. Die US-Gerichte haben entschieden, dass im Rahmen von FARA das Zusammentreffen von Ideen zwischen einer Person wie mir und einer ausländischen Regierung, nämlich Russland, nicht unter FARA fällt“, sagte Ritter.

„Die Tatsache, dass die russische Regierung und ich zufällig übereinstimmende Standpunkte zu kritischen Fragen der Zeit haben, könnte also zeigen, dass wir beide auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, und nicht, dass ich ein Agent der russischen Regierung bin. In der Tat spiegelt es wider, dass wir beide auf der richtigen Seite der Geschichte stehen“, sagte er.

Wegen seiner Ansichten wurde Ritter von der ukrainischen Regierung auf eine „Tötungsliste“ gesetzt. Der lokale Nachrichtensender CBS News in Albany, N.Y., der offenbar einen Tipp vom FBI erhalten hatte, filmte Agenten, die Kisten aus Ritters Haus entfernten. Dabei enthüllten sie seine Adresse und sein Nummernschild.

Ritter sagte in dem Video (das auf CNveröffentlicht wurde ), dass am Donnerstagabend auch ein Sondereinsatzkommando der Polizei zu seinem Haus geschickt wurde und es ohne Zwischenfälle wieder verließ.

Ritter sagte:

„Ich bin ein Journalist. Ich habe ein verfassungsmäßiges Recht auf freie Meinungsäußerung in Verbindung mit einer freien Presse, um zu tun, was ich tue. Wenn ich den Mund halte, bedeutet das, dass ich der Regierung der Vereinigten Staaten erlaube, einen Journalisten zum Schweigen zu zwingen. Das wird einfach nicht passieren.

Warum sollte das FBI so etwas tun? Ich denke, wir können diese Frage nicht stellen, ohne das Offensichtliche anzusprechen. Was ich sage und tue, macht einigen Leuten in Washington D.C. Angst, sei es das Außenministerium, die C.I.A., das Weiße Haus, das Justizministerium; es macht der ukrainischen Regierung Angst.“

Consortium News fordert das Justizministerium auf, die Einschüchterung eines unserer Kolumnisten sofort einzustellen, da dies eine staatliche Einmischung in die Arbeit der Medien und eine Bedrohung der Pressefreiheit darstellt.

Übersetzt mit deepl.com

