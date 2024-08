Deutschland ist „aktiver Teilnehmer“ am Völkermord in Gaza

https://english.almayadeen.net/articles/opinion/germany-is-an–active-participant–in-the-gaza-genocide



Die Geschichte wird die Deutschen einmal mehr für die aktive Beteiligung ihrer gewählten Führer und des militärisch-industriellen Komplexes, dem sie unterstehen, an dem, was man nur als „Israels“ „Endlösung“ der palästinensischen Frage bezeichnen kann, hart bestrafen.

Erfrischend unverblümt war die Erklärung der deutschen politischen Partei Mera25 zu den Bemühungen der westlichen Unterstützer Israels“, darunter auch Deutschland, das Verfahren des Internationalen Strafgerichtshofs gegen die führenden Köpfe des zionistischen Regimes zu behindern:

„Die Bundesregierung verzögert die ICC-Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant. Wir verurteilen die Einmischung Deutschlands in das Verfahren des IStGH, die ein Ende des Völkermordes in Gaza aktiv blockiert. Indem Deutschland Kriegsverbrecher schützt und Israels zweitgrößter Waffenlieferant ist, ist es nicht nur Mittäter, sondern aktiver Teilnehmer an diesem Völkermord.“

Fast 80 Jahre nachdem Deutschland und seine Kollaborateure die groß angelegte Ausrottung von zwei Dritteln der jüdischen Bevölkerung Europas inszeniert haben, findet sich die Nation, die nicht müde wird, die Welt daran zu erinnern, wie viel sie aus ihrer dunklen Geschichte gelernt hat, erneut im Zentrum der Schuld inmitten des andauernden Massengemetzels an unschuldigen Menschen in Palästina.

Zehn Monate nach „Israels“ Völkermord in Gaza, der fast täglich neue quantitative und qualitative Rekorde des Bösen aufstellt, hält Berlin an seiner Rolle der aktiven Beteiligung an der Vernichtung der Palästinenser aus ihrem Land fest.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat geschworen, „Israel“ weiterhin mit Tötungsmaschinen Made in Germany zu versorgen: „Wir haben nicht beschlossen, keine Waffen zu liefern“, sagte er vor Pressevertretern in Berlin, nur wenige Tage nachdem der Internationale Gerichtshof (IGH) sein bahnbrechendes Gutachten abgegeben hatte, in dem „Israels“ Politik und Praktiken in den besetzten palästinensischen Gebieten für rechtswidrig erklärt wurden.

Doch was Amnesty International als „historische Rechtfertigung der Rechte der Palästinenser, die jahrzehntelang Grausamkeiten und systematische Menschenrechtsverletzungen aufgrund der rechtswidrigen Besetzung durch „Israel“ erdulden mussten“, bezeichnete, kann Deutschland nicht im Geringsten interessieren.

Krieg ist letztlich ein Geschäft, wie der pensionierte US-Generalmajor Smedley D. Butler 1935 schrieb, und als Israels“ zweitgrößter Waffenlieferant verdient Berlin an Israels“ tödlicher militärischer Besatzung und dem völkermörderischen Krieg gegen Gaza, indem es allein in den 26 Tagen nach dem 7. Oktober, als Israels“ Völkermord bereits in vollem Gange war, 185 einzelne Exportgenehmigungen genehmigte, wie von Forensis zusammengestellte Daten zeigen.

Darüber hinaus ist die heimtückische deutsche Sitte, die Palästinenser und diejenigen, die sich für ihre Sache einsetzen, immer wieder ins Gas zu schicken, keine Neuheit nach dem 7. Oktober. Deutschlands völlige Verachtung für das Völkerrecht, wenn es um den Schutz der Palästinenser geht, wurde bereits deutlich, als ab 2021 drei große Menschenrechtsorganisationen, B’Tselem, Human Rights Watch und Amnesty International, nacheinander „Israel“ zu einem Apartheidstaat erklärten.

Berlin lehnte die Anwendung des Apartheid-Etiketts auf „Israels“ Unterdrückungssystem kategorisch ab und berief sich auf die pro-zionistische Beidseitigkeitsklausel des westlichen Diskurses und argumentierte wenig überzeugend, dass Kritik an „Israel“, in den Worten eines Sprechers des Außenministeriums, „nicht hilfreich“ sei.

Selbst inmitten des andauernden Völkermordes „Israels“ hat Deutschland es nicht für nötig gehalten, seine abscheuliche Minderheitenposition zu ändern, indem es den unstillbaren Durst der faschistischen Netanjahu-Regierung nach palästinensischem Blut mitfühlt. Ganz im Gegenteil: Im Januar sprang sie in wahrer Schoßhundmanier vor dem IGH in dem von Südafrika angestrengten Völkermordverfahren zur Verteidigung Tel Avivs auf und berief sich dabei erstaunlicherweise auf die Lehren der Shoah, um zugunsten derjenigen zu intervenieren, die das vollziehen, was in den künftigen Geschichtsbüchern als palästinensischer Holocaust bezeichnet werden wird.

Die Behinderung der Justiz vor internationalen Gerichten und die direkte militärische Unterstützung des israelischen Regimes sind nicht die einzigen antipalästinensischen Tricks, die das völkermordende Deutschland anwendet. Gewaltsames polizeiliches Vorgehen gegen friedliche, pro-palästinensische Proteste, mafiöse Belästigung und Einschüchterung von Schlüsselfiguren der Bewegung und die unerbittliche (und oft erfolglose) staatliche Strafverfolgung der Meinungsfreiheit und anderer Grundrechte spielen alle eine entscheidende Rolle bei der Verlängerung der von Deutschland unterstützten Völkermordorgie „Israels“.

Zu den jüngsten Beispielen dieser von Deutschland geführten europäischen Front von „Israels“ Krieg gegen Gaza gehören, um nur einige zu nennen, Polizeischläger , die Frauen bei einer Berliner Demonstration auf den Kopf schlugen, deutsche Behörden, die dem Herausgeber von The Electronic Intifada, Ali Abunimah, mit Gefängnis, weil er auf einer Online-Veranstaltung des Palästina-Kongresses im Exil gesprochen hatte, und ein drakonischer Gesetzesentwurf, der Kritiker von Israels“ Völkermord zum Schweigen bringen soll und der darauf abzielt, nicht-deutsche Bürger zu deportieren, die Unterstützung für Terrorismus“ äußern, was ein einfaches Social-Media-Like für widerstandsbezogene Beiträge beinhalten könnte.

Während ich diese Zeilen schreibe, hat mir ein besorgter Kollege in Portugal mitgeteilt, dass er gerade ein Video gesehen hat, in dem jemand in Deutschland verhaftet wurde, weil er ein T-Shirt mit der palästinensischen Flagge trug. Die monatelange gewaltsame polizeiliche Verfolgung der Palästina-Solidarität in meinem Land hat meine Fähigkeit zur Empörung abgestumpft.

Deutschland hat die Geschichte des berechtigten Widerstands eines unterdrückten Volkes gegen die gewaltsame Auslöschung so sehr verdreht und verbogen, dass sein einstmals universalistisches Versprechen „Nie wieder“ zu einem Instrument geworden ist, um Völkermord zu vertuschen und zu fördern, anstatt ihn zu verurteilen und zu stoppen.

Die Geschichte wird die Deutschen einmal mehr für die aktive Beteiligung ihrer gewählten Führer und des militärisch-industriellen Komplexes, dem sie unterstehen, an dem, was man nur als „Israels“ „Endlösung“ der palästinensischen Frage bezeichnen kann, hart bestrafen.

