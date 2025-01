https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/cnn-accuses-journalists-raising-gaza-genocide-cringeworthy-heckling



CNN wirft Journalisten, die den Völkermord in Gaza anprangern, „erbärmliche Zwischenrufe“ vor

Michael F. Brown Media Watch

18. Januar 2025

Der Journalist Sam Husseini wurde am Donnerstag gewaltsam aus der Pressekonferenz von Außenminister Antony Blinken getragen. (The National News / X)

Die Journalisten Max Blumenthal und Sam Husseini stellten Außenminister Antony Blinken während seiner Pressekonferenz am Donnerstag hartnäckige Fragen – eine „humanitäre Intervention“, wie der erstere sie nannte.

Die CNN-Moderatorin Pamela Brown bezeichnete dies sofort als „mitleiderregende Zwischenrufe“ von „Aktivisten“, wie sie in ihrer ersten Reaktion fälschlicherweise behauptete. Auf der CNN-Website werden sie als „Demonstranten“ bezeichnet.

Dieser Kommentar stammt von einem Sender, der den Völkermord in Gaza, den ein Großteil der Welt sieht, häufig ignoriert hat.

Die unbekümmerte Abweisung ist empörend – und doch nicht im Geringsten überraschend für CNN.

CNN Domestic bemüht sich nicht einmal um Ausgewogenheit, da während der Zeit, die ich am Mittwoch verfolgte, das Verhältnis von israelischen zu palästinensischen Sprechern sieben zu eins betrug. Der Marsch der israelischen Sprecher setzte sich am Donnerstag und Freitag fort. Der Sender weigert sich einfach, Palästinensern einen angemessenen Raum zu geben – und schweigt, wenn er darauf angesprochen wird –, um über Völkermord, Besatzung, Apartheid und Enteignung zu sprechen.

Palästinenser, die über Kriegsverbrechen und Völkermord sprechen, sind nicht das, was CNN seinen Zuschauern vermitteln möchte. Stattdessen versucht CNN, den Konsens des demokratisch-republikanischen Establishments zu repräsentieren.

Blumenthal, Chefredakteur von The Grayzone, ging als Erster.

Während Blinken die Vorzüge preist, auf der Empfängerseite harter Fragen der Presse zu stehen, wirft Blumenthal ein: „Dreihundert Reporter in Gaza waren auf der Empfängerseite Ihrer Bomben. Warum haben Sie die Bomben weiterfliegen lassen, obwohl wir im Mai eine Vereinbarung hatten?“

Blumenthal wendet sich direkt an den Mann, den er als „Sekretär des Völkermords“ verunglimpft, und fügt hinzu: „Jeder in diesem Raum weiß, dass wir eine Abmachung hatten, Tony.“

Blinken, der mit versteinerter Miene so viel Schrecken über Gaza gebracht hat, antwortet, dass er später Fragen beantworten werde.

Blumenthal fährt unbeirrt fort: “Warum haben Sie die regelbasierte Ordnung dem Mantel Ihres Engagements für den Zionismus geopfert?“

Blumenthal stellt Fragen, die Amerikaner mit Verbindungen zu Gaza, die über die letzten 15 Monate wütend und emotional am Boden zerstört sind, weil die herrschende Klasse der Demokraten sie politisch machtlos gemacht hat, sich vor allem stellen: „Warum haben Sie zugelassen, dass meine Freunde massakriert werden? Warum haben Sie zugelassen, dass die Häuser meiner Freunde in Gaza zerstört werden, obwohl wir im Mai eine Vereinbarung hatten?“

Blumenthal bewegt sich geschickt durch den Raum und ist seinen Mitarbeitern immer einen Schritt voraus. Er wirft Blinken vor, sowohl vor dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu als auch vor dem israelischen Faschismus die weiße Flagge zu schwenken.

„Warum haben Sie den Holocaust unserer Zeit zugelassen? Wie fühlt es sich an, wenn Ihr Vermächtnis ein Völkermord ist?“

Plötzlich taucht der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, mit seinem bekannten Grinsen in Blumenthals selbstgedrehtem Video des Vorfalls auf.

Ohne mit der Wimper zu zucken, sagt Blumenthal: „Du auch, Matt. Du hast die ganze Zeit über gegrinst. Du hast über einen Völkermord gegrinst.“

Sam Husseini wird grob behandelt

Kurz nach Blumenthals Fragen wirft der unabhängige Journalist Sam Husseini ein und fragt, ob die Genfer Konventionen für die Palästinenser gelten.

Die Pressekonferenz geht weiter, bevor Husseini ausruft, dass Miller nicht einmal von der Hannibal-Richtlinie weiß, der Doktrin der israelischen Armee, die das Töten israelischer Gefangener zusammen mit ihren Entführern und Umstehenden erlaubt, um zu verhindern, dass Israels Feinde sie als Druckmittel einsetzen.

Währenddessen schreit ein Berater Husseini im Namen des Völkermordbefürworters Blinken an: „Respekt, zeigen Sie etwas Respekt“, als ob Husseini jemandem Respekt schulden würde, der tief in Kriegsverbrechen verstrickt ist und dafür nicht ausreichend zur Rechenschaft gezogen wurde.

Auf die Frage des Mitarbeiters – „Möchten Sie hinausbegleitet werden?“ – antwortet Husseini knapp: „Gehen Sie weg.“ In einer Zeile, die die Mainstream-Medien lernen sollten, fügt er hinzu: „Ich bin Journalist. Ich bin keine Topfpflanze.“

Als Blinken behauptet, dass jeder die Möglichkeit haben wird, eine Frage zu stellen, erwidert Husseini, dass Miller ihm ausdrücklich gesagt habe, dass er „meine Fragen nicht beantworten wird. Ich bin im Recht mit dem, was ich tue.“

Es folgt eine kurze Pause von etwa 20 Sekunden, in der Blinken spricht, und es scheint für den CNN-Zuschauer, als würde die Pressekonferenz weitergehen.

Plötzlich ertönt Husseinis Stimme unter Zwang. „Nehmen Sie Ihre Hände von mir!“, schreit er viermal alarmiert.

Blinken sieht ungerührt zu und behauptet, während Husseini festgehalten wird: „Ich freue mich darauf, in ein paar Minuten Fragen zu beantworten.“

Aus einem anderen Blickwinkel ist zu sehen, dass Sicherheitskräfte des Außenministeriums – vielleicht ein Vierteljahrhundert jünger als Husseini – in Position gegangen sind, um ihn körperlich von der Pressekonferenz zu entfernen.

Husseini fährt fort: „Beantworten Sie eine verdammte Frage. Kennen Sie die Hannibal-Richtlinie? Kennen Sie Israels Atomwaffen?“

Während das Sicherheitspersonal seine Kräfte verstärkt, sagt Husseini: „Ich habe hier ruhig gesessen und jetzt werde ich von zwei oder drei Leuten misshandelt“, während vier Agenten hinter ihm in Sichtweite sind.

Husseini hebt dann die Heuchelei von Blinken und seine leeren Worte über die Presse hervor. „Sie schwadronieren über eine freie Presse.“

Dann, als sie beginnen, ihn körperlich zu entfernen, schreit Husseini dreimal: „Sie tun mir weh.“

Während ein völlig unbeteiligter Blinken – weitaus schlimmer als jeder Zuschauer – Husseini auffordert, ‚den Prozess zu respektieren‘, wird der palästinensisch-amerikanische Journalist in die Luft gehoben und hinausgetragen, während er Blinken noch irgendwie auf die Bemühungen der Regierung anspricht, die Bemühungen des Internationalen Gerichtshofs in Bezug auf Gaza zu untergraben.

Während er die Reihe der Journalisten entlanggetragen wird, wirft Husseini Blinken ungläubig seine Worte „Respektieren Sie den Prozess“ an den Kopf und schafft es sogar, darauf hinzuweisen, dass alle, von Amnesty International bis zum Internationalen Gerichtshof, „sagen, dass Israel Völkermord und Ausrottung betreibt“.

Als er fast aus dem Raum entfernt wird, bringt Husseini eine weitere Frage auf, die denjenigen auf der Seele brennt, die unter den 15 völkermörderischen Monaten der Regierung leiden. „Verbrecher! Warum sind Sie nicht in Den Haag?“

Blinken liest lediglich aus seinem Skript vor: “Schließlich haben wir unsere Diplomatie modernisiert.“

Es ist ein treffendes Bild für unsere Zeit. Eine Regierung, die Israel 15 Monate lang dabei unterstützt hat, Journalisten und Zehntausende Palästinenser in Gaza zu töten und zu verletzen, endet zu Hause damit, dass sie einen palästinensisch-amerikanischen Journalisten in Foggy Bottom während der als Abschlusspressekonferenz von Außenminister Blinken angekündigten Veranstaltung verprügelt.

So oder so scheint die exportierte amerikanische Gewalt immer nach Hause zu kommen.

Husseini erzählte der Journalistin Katie Halper, dass er dann im Flur in Handschellen gelegt wurde, wobei er sich an Schulter und Handgelenk verletzte. „Es war alles sehr brutal“, sagte er.

Das Video des Außenministeriums von der Pressekonferenz zeigt nur Blinken während dieses Zeitraums und nicht den dreisten Angriff auf einen Journalisten, wie von Miller angedeutet – der in der Vergangenheit die Stimmen von Blumenthal und Husseini unterdrückt hat und offensichtlich nie mit harten Fragen von ihnen umgehen konnte.

Offen gesagt haben sich besorgte Amerikaner im ganzen Land sicherlich vorgestellt – wie Blumenthal sagt, dass er es getan hat –, was sie sagen würden, wenn das Glück ihnen eine zufällige Begegnung mit dem Mann bescheren würde, der so viel für die Förderung dieses Völkermords getan hat. Wie Blumenthal später twitterte: „Sam Husseini ist ein Nationalschatz.“

Vor ein paar Wochen habe ich nachgesehen, was ein Flugticket von meinem nächstgelegenen Flughafen nach Den Haag kostet, falls ich Blinken jemals über den Weg laufe und meine eigenen Gedanken äußern kann.

Es kostet 672 Dollar.

Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass Blinken Jahrzehnte damit verbringen wird, nie zu wissen, wann er öffentlich mit seiner Mitschuld am Abschlachten tausender palästinensischer Kinder konfrontiert und daran erinnert wird. Gleichzeitig habe ich wenig Zweifel daran, dass Orte wie die Kennedy School of Government der Harvard University ihn zu Reden einladen werden – wie es bei US-Verteidigungsminister Robert S. McNamara der Fall war, selbst nach den Kriegsverbrechen, die er in Vietnam vorangetrieben hat – oder ihm eine Sinekure anbieten werden.

Das war konfrontativer Journalismus in seiner besten Form, der die Machthaber zur Rechenschaft zieht, und weit entfernt von der Stenografie und der Verherrlichung des Völkermords durch die Unternehmenshacks, die bei CNN verankert sind.

Die Reaktion der Biden-Administration auf Blumenthal und Husseini ist, wie Sam Stern, Direktor für Interessenvertretung bei der Freedom of the Press Foundation, sagt, „ein Geschenk“ an den designierten Präsidenten Donald Trump. Es normalisiert die „Bestrafung von Journalisten, die Fragen stellen, die den Beamten nicht gefallen“. Trump hat sich bereits zuvor für Gewalt gegen Demonstranten ausgesprochen und einen Body Slam gegen einen Journalisten gelobt.

Pamela Brown und CNN ihrerseits normalisieren sowohl den Völkermord in Gaza als auch den Missbrauch von Journalisten durch die amerikanische Regierung. Brown antwortete nicht auf Fragen von The Electronic Intifada.

Auf einem ähnlichen Tiefpunkt schimpfte der ehemalige US-Diplomat Aaron David Miller über Husseini.

„In 27 Jahren im Außenministerium habe ich noch nie eine Situation erlebt, in der ein Außenminister – ein fürsorglicher, mitfühlender Mann – in seinem eigenen Gebäude von einem Zwischenrufer mit den Worten ‚Warum sind Sie nicht in Den Haag‘ unterbrochen wird. Ein neuer Tiefpunkt in Sachen Anstand und Diskurs.“

Dies als Blinkens „eigenes Gebäude“ zu bezeichnen, ist die Hybris eines gescheiterten Diplomaten. Aber Blinken als „fürsorglichen, mitfühlenden Mann“ zu bezeichnen, ist grotesk. Ein Mann, der den Völkermord im Gazastreifen beaufsichtigte, ist nicht fürsorglich oder mitfühlend, sondern, wie Husseini andeutet, jemand, der in Den Haag vor Gericht gestellt werden sollte.

Völkermord und seine Förderung sind die wahren Tiefpunkte, nicht die dringend benötigten Worte und Fragen von Journalisten, die die Handlungen des wichtigsten Diplomaten des Landes anprangern.

Übersetzt mit Deepl.com

