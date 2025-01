https://www.aljazeera.com/opinions/2025/1/19/the-ceasefire-will-not-bring-our-lives-back



Der Waffenstillstand wird uns nicht unser Leben zurückbringen

Ich habe fast ein Jahr lang den Schmerz des Krieges im Exil erlebt. Es schmerzt mich zu wissen, dass unsere Rückkehr nicht möglich ist.

Reem Sleem

Schriftstellerin aus Gaza, derzeit in Ägypten vertrieben

Veröffentlicht am 19. Januar 2025

Viel Lärm – Raketen und Explosionen, das Geräusch von Drohnen, Geschrei und Wehklagen, Schreie von „Märtyrer, Märtyrer“. Zerbrechendes Glas, zuschlagende Türen, einstürzende Gebäude, lodernde Feuer, Donner, Blitze, Wind, Todesröcheln, Dunkelheit und Asche. All das ist immer noch in meinem Kopf.

Ich habe Gaza vor fast einem Jahr verlassen, aber diese Bilder und Geräusche verfolgen mich immer noch. Ich habe alles zurückgelassen – mein Zuhause, meine Freunde, meine Großfamilie – aber die Echos des Krieges ließen sich nicht abschütteln.

Hier in Kairo durchlebe ich immer wieder das Trauma dessen, was ich in den ersten vier Monaten des Krieges in Gaza gesehen, gehört und gefühlt habe.

Wenn ich ein Flugzeug am Himmel höre, rast mein Herz vor Angst, weil ich denke, es sei ein Kampfflugzeug. Wenn ich Feuerwerkskörper höre, gerate ich in Panik, weil ich sie für Bombenexplosionen halte.

Ich dachte immer, das Exil würde Sicherheit und Frieden bringen, aber es stellte sich als eine Verlängerung des Krieges heraus.

Tod und Zerstörung in Gaza beherrschen noch immer unser Leben. Der Kummer, der Schmerz und der Kampf ums Überleben, von denen wir dachten, wir hätten sie hinter uns gelassen, verfolgen uns noch immer.

Wir leben nicht in einem Zelt, das vom Regen durchnässt wird, und wir hungern nicht; das Geräusch von Bomben ist nicht real – es sind nur die Echos von Erinnerungen in unseren Köpfen. Aber wir leben immer noch im Elend.

Mein Vater, der Ernährer unserer Familie, konnte monatelang keine Arbeit finden. Als er eine fand, zahlte sie ein mageres Gehalt. Wir haben immer mehr Schulden und können uns die Grundbedürfnisse nicht leisten.

In der Zwischenzeit sind wir voll und ganz in den Schrecken von Gaza eingetaucht. Die Bombardierung, die Massenmorde, das Leid in den zerfetzten Zelten – all das strömt Stunde für Stunde über Messaging-Apps zu uns.

Alle palästinensischen Freunde, die ich hier habe, scheinen in der gleichen Situation zu sein – sie leben in Schmerz und Verzweiflung, belagert vom Krieg.

„Ich wünschte, ich wäre mit ihnen gestorben, anstatt zu leben“, sagte mir meine Freundin Duaa kürzlich. Ihre Familie schickte sie kurz nach Beginn des Völkermords nach Kairo, damit sie ihr Studium in Ruhe abschließen konnte. ‚Ich hatte das Gefühl, dass ich sie nicht wiedersehen würde, als ich mich verabschiedete‘, sagte sie schluchzend.

Einige Tage nach ihrer Ankunft in Ägypten, in dem Glauben, das Leben hätte ihr eine bessere Möglichkeit zum Studium im Ausland geboten, versuchte sie, ihre Familie zu kontaktieren, um nach ihnen zu fragen, erhielt aber keine Antwort. Die Angst verzehrte sie, bis sie die verheerende Nachricht von ihrem Märtyrertod erhielt.

Der Schmerz war unerträglich und sie scheiterte in ihrem Studium. Bis heute hat sie Schwierigkeiten, die Miete für ihre Wohnung zu bezahlen, und sie erzählte mir, dass ihr Vermieter sie bald räumen lassen würde, weil sie nicht bezahlt hat. Sie ist eine Waise, allein im Exil und könnte bald auch noch obdachlos werden.

Eine andere Freundin, Rawan, hatte vor dem Krieg einige Jahre in Ägypten studiert und von einer glänzenden Zukunft geträumt. Am 10. Oktober 2023 zerstörte eine gewaltige Explosion ihr Haus und tötete ihre gesamte Familie. Nur ihre Mutter, die trotz schwerer Verletzungen wie durch ein Wunder überlebte, und ihre verheiratete Schwester, die in einem anderen Haus lebte, sind noch am Leben.

Rawan erzählte mir, dass sie die ermutigenden Botschaften ihres Vaters, die Unterstützung ihrer Brüder Mohammed und Mahmoud und das unschuldige Lachen ihrer Schwester Ruba vermisst. Sie hat ihre Ausbildung nie abgeschlossen. Sie ist zu einem Schatten ihrer selbst geworden.

Nada, eine andere Freundin, ist mit ihrer Schwester in Kairo. Die Mädchen mussten ihre Eltern und ihren Bruder in Gaza zurücklassen, da ihre Namen nicht auf der Liste der Personen standen, die den Grenzübergang Rafah passieren durften.

In Kairo fühlte sich Nada verloren, fremd und hatte Angst. Sie versuchte erneut, eine Reisegenehmigung für ihre Eltern und ihren Bruder zu beantragen, aber die Besatzungsmacht stürmte Rafah und schloss den Grenzübergang. Damals sagte sie mir, dass sie das Gefühl hatte, alle Türen des Lebens würden sich vor ihr schließen.

Nada und ihre Schwester leben allein, ohne die Unterstützung von Verwandten, und kämpfen. Der Stress und die Traurigkeit haben ihren Tribut gefordert. Nada hat viel Gewicht verloren und sagt jetzt, dass sie wie ein Skelett aussieht.

Sie hat mir erzählt, dass Belästigungen und die Angst vor Entführungen sie davon abhalten, die Wohnung zu verlassen, in der sie leben.

„Wir sehnen uns nach unserem früheren Leben in allen Einzelheiten“, sagt sie.

Das tun wir, aber wir wissen auch, dass unser früheres Leben verloren ist. Selbst wenn der Krieg endet, wird nichts mehr so sein wie früher. Nichts wird uns für diesen bitteren Verlust entschädigen.

Der heute in Kraft tretende Waffenstillstand soll die Kämpfe beenden, aber es ist unklar, ob er den Krieg beenden wird. Seit Mittwoch, als er angekündigt wurde, sind mehr als 120 Menschen getötet worden. Und wir wissen, dass noch mehr sterben werden, weil sich die Bedingungen nicht verbessern werden. Gaza ist nicht mehr bewohnbar.

Selbst wenn es zu einem dauerhaften Frieden kommt, wird die israelische Regierung ihre eigenen Bedingungen für die Fortsetzung der Blockade und der Schikanierung der Bevölkerung festlegen. Der Wiederaufbau – falls er stattfindet – wird viele Jahre dauern. Deshalb haben wir als Familie beschlossen, trotz der Herausforderungen, vor denen wir stehen, ein neues Leben im Exil aufzubauen.

