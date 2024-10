https://consortiumnews.com/2024/10/24/craig-murray-who-are-the-terrorists/?eType=EmailBlastContent&eId=866c232b-0081-4ca6-bcc7-faea8c55804d



Craig Murray: Wer sind die Terroristen?

24. Oktober 2024

1985 unterstützte das Vereinigte Königreich das Apartheid-Regime in Südafrika und bezeichnete den Afrikanischen Nationalkongress als terroristische Vereinigung. Jetzt unterstützt es das Apartheid-Regime in Israel und bezeichnet die Hamas und die Hisbollah als terroristische Vereinigungen. Der Staat kann sich irren.

Nkosi Zwelivelile Mandla Mandela mit einem Poster seines Großvaters Nelson Mandela bei einer Feier zur südafrikanischen Verfassung im Jahr 2018. (GovernmentZA, Flickr, CC BY-ND 2.0)

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

Ich muss ein Geständnis ablegen.

Wenn ein Journalist dies schreibt, bedeutet dies in der Regel, dass er etwas preisgeben wird, von dem er hofft, dass es ihn in einem guten Licht erscheinen lässt oder in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist. Aber ich muss ein echtes Geständnis ablegen, und zwar für etwas, das ich getan habe und das falsch war.

Irgendwo im Vereinigten Königreich, in den Papieren eines verstorbenen geliebten Menschen, die niemand wegwerfen möchte, in Pappkartons auf staubigen Dachböden oder tief in den Aktenschränken von Jeremy Corbyn, befinden sich noch einige Exemplare von Tausenden von Briefen mit meiner echten Unterschrift.

In diesen Briefen, die auf teurem Papier mit einem beeindruckenden Briefkopf des Foreign and Commonwealth Office (FCO) gedruckt sind, heißt es, dass die britische Regierung nicht mit dem African National Congress verhandeln wird, weil es sich um eine terroristische Organisation handelt.

In vielen dieser Briefe wird außerdem behauptet, Nelson Mandela sei ein Terrorist, der nach einem fairen und freien Gerichtsverfahren zu Recht von einem südafrikanischen Gericht wegen Terrorismus verurteilt wurde.

Ich habe diese Tausende von Briefen wirklich geschrieben und nicht nur unterschrieben. Ich habe kein einziges Wort davon geglaubt und habe nur „meinen Job“ als Beamter gemacht, aber das macht es in gewisser Weise noch schlimmer.

Ich weiß also, wie viele Regierungsbeamte sich derzeit fühlen, wenn sie die Politik der Regierung umsetzen, Völkermord zu unterstützen und sich sogar aktiv daran zu beteiligen.

Als ich dem FCO beitrat, war ich in meinem „Fast-Stream“-Jahrgang von 22 Personen einer von nur zweien, die nicht auf eine öffentliche Schule gegangen waren, und der einzige, der nicht aus Oxbridge kam. Ich hatte auch den ungewöhnlichen Hintergrund, Mitglied der Campaign for Nuclear Disarmament, der Friends of Palestine und verschiedener anderer Aktivistengruppen zu sein.

Ich konnte nicht ausgeschlossen werden, weil ich in den mehreren Tagen und Phasen der öffentlichen Prüfungen (zusammen mit zwei anderen) alle anderen der 80.000 Personen übertroffen hatte, die an den Verwaltungsprüfungen für den öffentlichen Dienst teilgenommen hatten (es war 1984 mit 3,5 Millionen Arbeitslosen).

Aber die Sicherheitsdienste waren nicht glücklich, und meine „positive Überprüfung“ wurde verzögert. Dies ist ein äußerst aufwendiger Prozess (heutzutage direkte Überprüfung) für diejenigen mit der höchsten Sicherheitsfreigabe. Ein Beamter des Verteidigungsministeriums, in der Regel ein pensionierter Militärangehöriger, wird beauftragt, monatelang alles über Sie zu untersuchen, einschließlich der Befragung vieler Personen, die Sie kennen.

Ich trat also im September 1984 dem FCO bei, bekam aber fünf Monate lang keinen Job, sondern wurde zusammen mit drei anderen Außenseitern (von denen einer, glaube ich, einer zusätzlichen Untersuchung unterzogen wurde, weil sein Onkel Roger Hollis war) in Vollzeit in Französisch geschult.

Südafrika-Referat

Straßenkunst in San Francisco im Jahr 2012 zeigt Nelson Mandela, wie er nach seiner Entlassung aus 27 Jahren Haft am 11. Februar 1990 vom Balkon eines Rathauses in Kapstadt aus zu der Menge spricht. (Julie Pimentel, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Am Ende wurde bei meiner Sicherheitsüberprüfung eine Frage offen gelassen, und ich wurde zum Leiter der Personalabteilung vorgeladen. Sie sagten, dass sie beschlossen hätten, mir die Sicherheitsüberprüfungsbescheinigung zu erteilen, dass ich aber in der (politischen) Abteilung für Südafrika eingesetzt werden würde, um direkt zu testen, ob ich meine politischen Ansichten beiseitelassen und als Beamter arbeiten könnte.

Das habe ich dann auch getan. Man redet sich vieles ein, um zurechtzukommen, vor allem, dass Großbritannien eine Demokratie ist und die Minister von den Wählern gewählt werden, um die Politik zu bestimmen, während man als Beamter lediglich die Wünsche der Wähler umsetzt.

Margaret Thatcher war Premierministerin und sie war einfach eine direkte Befürworterin der Apartheid. Das wird oft geleugnet, aber ich bin Augenzeuge. Geoffrey Howe war Außenminister und es war nie einfach, herauszufinden, was er über irgendetwas dachte. Die Juniorminister, die die Tagespolitik leiteten, waren Lynda Chalker und Malcolm Rifkind, die beide zutiefst gegen die Apartheid eingestellt waren.

Aber die Linie, dass Mandela ein Terrorist und der ANC eine terroristische Organisation sei, wurde von Thatcher diktiert und sie bestand absolut darauf.

Starke Anti-Apartheid-Kampagne im Vereinigten Königreich

Es ist heute schwierig, die Intensität der Gefühle im Vereinigten Königreich und die Stärke der Anti-Apartheid-Kampagne zu erklären. Täglich kamen unzählige Briefe an, viele von Abgeordneten, und – das ist heute kaum zu glauben – damals wurde jeder Brief Punkt für Punkt beantwortet, nicht mit einer allgemeinen Antwort.

Ich schrieb diese Antworten von Hand und gab sie dann den Sekretärinnen zum Abtippen. 1985 erhielt die Abteilung ihr erstes Textverarbeitungsprogramm und ich konnte 40 Musterabsätze entwerfen und daraus die passenden für die Antworten auswählen. Tausende dieser Antworten wurden verschickt, darunter auch die von Craig Murray, in der er Nelson Mandela als Terroristen bezeichnete.

Ich war sehr aktiv an der Schlacht in Whitehall beteiligt, um die Politik zu ändern, aber das ist eine andere Geschichte, die ich zum Teil bereits erklärt habe.

Aber dies ist ein äußerst wichtiger Gedanke, über den ich möchte, dass Sie alle nachdenken.

Im Jahr 1985 war das Terrorism Act 2000 noch 15 Jahre entfernt. Es gab keine verbotene Organisation nach dem Terrorism Act.

Nach der heutigen Gesetzgebung hätte jeder, der sich für den African National Congress einsetzt oder sich für die Freilassung von Nelson Mandela einsetzt, nach Abschnitt 12 1 (a) des Terrorism Act verhaftet werden können.

Das ist die Gefahr, wenn man dem Staat erlaubt, zu bestimmen, wen man als Terroristen betrachten muss, und diejenigen zu bestrafen, die mit dem Staat nicht einverstanden sind.

1985 war die offizielle Position des britischen Staates, dass der ANC Terroristen und das Südafrika der Apartheid die Guten seien.

Im Jahr 2024 ist die offizielle Position des britischen Staates, dass die Hamas und die Hisbollah Terroristen und das Israel der Apartheid die Guten seien.

Der Staat kann sich irren.

Es ist daher keine Ironie, dass Premierminister Keir Starmer und Innenministerin Yvette Cooper Nelson Mandelas Enkel als „Terroristensympathisanten“ wegen seiner Unterstützung für Palästina die Einreise nach Großbritannien verboten haben. In dieser wie in so vielen anderen Fragen ist Starmer ein Anhänger von Thatcher.

Starmer und Cooper besuchen im September die National Crime Agency. (Simon Dawson / No 10 Downing Street, CC BY-NC-ND 2.0)

Der Unterschied 40 Jahre später besteht darin, dass der Staat nun britische Bürger verfolgt und einsperrt, weil sie es gewagt haben zu sagen, dass der Staat sich irren kann.

Das Beispiel des ANC erklärt, warum es wichtig ist, diesem Druck nicht nachzugeben.

Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Wie die meisten Widerstandseinheiten gegen den Kolonialismus wurde der ANC in der Tat durch die Erfordernisse der asymmetrischen Kriegsführung zu Aktionen gezwungen, die das Leben der Zivilbevölkerung der Kolonialsiedler missachteten oder sogar auf sie abzielten.

Das hat sie nicht auf die falsche Seite der Geschichte gestellt. Die Apartheid in Südafrika war genauso falsch wie die Apartheid in Israel. Besetzte Völker haben nach internationalem Recht das Recht auf bewaffneten Widerstand. Im Rahmen dieses rechtmäßigen Kampfes bleiben Einzelpersonen für individuelle Kriegsverbrechen verantwortlich.

Das Terrorism Act, das von der Israel-Lobby missbraucht wird, um die Unterstützung von Gegnern Israels illegal zu machen, ist eine grundsätzlich schlechte Gesetzgebung. Es sieht buchstäblich bis zu 14 Jahre Gefängnis vor, wenn man „eine Meinung äußert“, die eine verbotene Organisation befürwortet.

Vor vierzig Jahren wäre es gegen die große Mehrheit der Bevölkerung eingesetzt worden, die „eine Meinung äußerte“, die den ANC befürwortete, der offiziell als terroristische Organisation angesehen wurde.

Die widerliche Erhöhung des Drucks auf Palästina-Unterstützer durch den Super-Zionisten Starmer setzte sich am 17. Oktober mit einer Razzia um 6 Uhr morgens bei dem hoch angesehenen Journalisten Asa Winstanley fort. Alle seine elektronischen und journalistischen Materialien wurden beschlagnahmt.

[Siehe: Polizei verschärft Großbritanniens Krieg gegen unabhängigen Journalismus]

In Panik geratene zionistische „Eliten“, die westliche Staaten regieren, schlagen aus Angst auf ihre Gegner ein. Da ihre Unterstützung in der Bevölkerung angesichts eindeutiger Beweise für entsetzliche israelische Gräueltaten schwindet, greifen sie auf Methoden des Faschismus zurück.

Craig Murray ist Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Von August 2002 bis Oktober 2004 war er britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Spenden, um diesen Blog am Laufen zu halten, sind sehr willkommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und müssen nicht unbedingt die von Consortium News widerspiegeln.

Übersetzt mit Deeepl.com

