Cyber-Angriff auf Pager führt zu Dutzenden von Verletzten im Libanon

Von Al Mayadeen English

17. September 2024

Mehrere libanesische Bürger wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, nachdem ihre Pager explodiert waren.

Vorläufigen Berichten zufolge wurden Dutzende libanesische Bürger verletzt, nachdem ihre tragbaren Pager-Kommunikationsgeräte am Dienstag explodiert waren.

Durch den Cyberangriff konnten die Geräte gehackt werden, und es wurden Berichte über Verletzungen aus mehreren Dörfern im Süden des Libanon, aus Bekaa und aus den südlichen Vororten von Beirut verbreitet.

Mehrere Quellen behaupten, dass ein israelischer Angriff dazu führte, dass die Geräte ausgelöst wurden und anschließend explodierten.

Das libanesische Gesundheitsministerium gab eine Notfallmeldung heraus, in der es mitteilte, dass infolge der Detonation der Sprengkörper eine große Anzahl von Verletzten unterschiedlichen Schweregrades in mehrere Krankenhäuser in den Zielgebieten transportiert werden.

Das Ministerium forderte die Krankenhäuser auf, in höchster Alarmbereitschaft und voller Einsatzbereitschaft zu sein, um eine schnelle Notfallbehandlung zu gewährleisten, und in ständigem Kontakt mit dem Ministerium zu bleiben, um eine effiziente Verteilung der Verletzten angesichts des Zustroms von Opfern sicherzustellen.

Allen Personen, die Pager besitzen oder bei sich tragen, wurde geraten, diese nicht zu benutzen, bis die Situation geklärt ist.

Nach Angaben des Libanesischen Roten Kreuzes wurden über 30 Krankenwagen zu den Bombenanschlägen entsandt. 50 weitere Krankenwagen wurden im Libanon-Gebirge und in Beirut in höchste Alarmbereitschaft versetzt, um die Rettungsmaßnahmen zu unterstützen.

