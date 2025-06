„Damit sie niemals Kinder haben werden“: Amerikanische Krankenschwester sagt, israelische Soldaten hätten absichtlich Jungen in den Penis geschossen

https://www.mintpressnews.com/gaza-hospitals-nurse-testimony-shooting-boys-genocide/289919/



Mnar Adley

4. Juni 2025

Die Szenen, die Willy Massay in Gaza miterlebte, waren erschütternd: Kinder, die mehrfach in Kopf, Brust und Leistengegend geschossen wurden; Krankenhäuser, die in Schutt und Asche lagen; der Geruch von verbranntem Fleisch und Schießpulver, der in der Luft hing. Für den amerikanischen Intensivpfleger, der kürzlich aus dem belagerten Gebiet zurückgekehrt war, war Israels Angriff auf Gaza nicht nur Krieg, sondern eine absichtliche, systematische Vernichtung.

Massay war an vorderster Front des israelischen Angriffs auf den dicht besiedelten Gazastreifen und leistete in einigen der am stärksten überlasteten Gesundheitszentren, darunter die Krankenhäuser Al-Aqsa, Nasser und Indonesia, Beitrag.

Er traf sich mit Mnar Adley, Gründerin und Direktorin von MintPress News, um über seine Zeit in Palästina und die brutale Realität des israelischen Angriffs zu sprechen. Dies ist der zweite Teil des Interviews. Um den ersten Teil anzusehen oder anzuhören, klicken Sie hier.

Obwohl er inzwischen wieder in den Vereinigten Staaten ist, hat die Erfahrung seiner Arbeit in Gaza Massay tief geprägt. Er sagte Adley:

Es sind die Schreie der Eltern, die Schreie der Mütter und der Geruch von Schießpulver, Blut und verbranntem Fleisch, die mich nie wieder loslassen werden. Die Schreie der Mütter und Väter um ihre Kinder. Das geht mir jede Nacht durch den Kopf und durch das Herz. Ich kann nicht schlafen. Ich kann dem nicht entkommen. Ich sehe und höre israelische Bomben in meinem Schlaf.„

Er und andere medizinische Fachkräfte aus aller Welt riskieren ihr Leben, um so viele Menschen wie möglich zu retten. Diese Taten haben sie zu einem Ziel gemacht. Seit dem 7. Oktober 2023 hat Israel mehr als 1400 medizinische Fachkräfte getötet. Angriffe der israelischen Streitkräfte haben 33 der 36 Krankenhäuser in Gaza zerstört oder beschädigt. “Das ist eine Gräueltat, die die Menschheit nicht vergessen darf“, sagte Massay.

Noch schlimmer sei, dass Israel die Lieferung von medizinischer Ausrüstung in das Gebiet blockiere, sodass er und seine Kollegen ohne grundlegende Instrumente und Medikamente arbeiten müssten.

„Wir haben keine Verbände. Wir haben keine Betäubungsmittel, wir haben keine Antibiotika. Und kein Wasser. Kein Strom. Israel schaltet vor jedem Angriff den Strom ab. Sie bombardieren dich, während du im Dunkeln bist.“

Massay erklärte, dass dieser Stromausfall dazu führt, dass lebensrettende Geräte abgeschaltet werden, was zu Massensterben führt. Beatmungsgeräte beispielsweise funktionieren nicht mehr. Deshalb müssen er und seine Kollegen Patienten „beutelbeatmen“, d. h. ihre Atemwege an Plastiktüten anschließen, die Tag und Nacht von Hand gepumpt werden müssen, damit Sauerstoff in ihren Körper gelangt. Während sie pumpen, fallen israelische Bomben auf das Krankenhaus und Kugeln durchschlagen die Wände.

Diese Bomben werden von den Vereinigten Staaten geliefert, oft auf Kosten der US-Steuerzahler, die seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 22 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für Tel Aviv bereitgestellt haben, wodurch Washington zu einem aktiven Teilnehmer an der Zerstörung geworden ist. Trotz ihrer Rhetorik über Budgetkürzungen gibt die Trump-Regierung kaum Anzeichen dafür, dass sie die Hilfe für Israel einschränken will, obwohl internationale Organisationen die Kampagne als „Völkermord“ bezeichnen und Boykotte und Sanktionen gegen Israel fordern.

Massay berichtet auch über einen Krieg gegen die Kinder Palästinas und erwähnt, dass Mädchen aufgrund des Mangels an Hygieneartikeln an Harnwegsinfektionen sterben. Israelische Soldaten schießen unterdessen absichtlich Jungen in den Penis, um sie daran zu hindern, jemals eigene Kinder zu haben.

Das sind die Geschichten, die Sie nicht hören sollen.

