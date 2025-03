Daniele Ganser: In Deutschland wird die Angst geschürt: «Das könnte unser letzter Sommer im Frieden sein», sagte Militärhistoriker Sönke Neitzel am 22. März 2025 der Bild Zeitung, welche diese Panikbotschaft im Volk verteilte

In Deutschland wird die Angst geschürt: «Das könnte unser letzter Sommer im Frieden sein», sagte Militärhistoriker Sönke Neitzel am 22. März 2025 der Bild Zeitung, welche diese Panikbotschaft im Volk verteilte. «Schon im Herbst könnte Putin die NATO angreifen», behauptete Neitzel. Diese Panikmache halte ich für völlig falsch. Die Angst dient dazu, das Volk zu lenken und die Milliardenausgaben für die Rüstungsindustrie zu rechtfertigen. Aber Angst ist kein guter Ratgeber. Sie spaltet die Menschheitsfamilie in böses Russland und gute NATO. Oder in gute Geimpfte und böse Ungeimpfte. Angst braucht immer ein Feindbild. Als Ungeimpfter kann ich mich gut daran erinnern: Vor fünf Jahren, im März 2020, wurde die Panik vor Viren geschürt und die Gesellschaft gespalten. Danach wurden Milliarden in die Coronaimpfung investiert. Panik wird immer wieder verwendet, um Menschen zu lenken. 2001 wurde mit 9/11 die Angst vor Muslimen geschürt und die NATO führte 20 Jahre Krieg gegen Afghanistan. Der Krieg endete im Chaos. Die Sprengung von WTC7 wurde nie aufgeklärt. Fazit: Wir sollten uns nicht blind in die nächste Panik stürzen, sondern uns in Achtsamkeit üben und die letzten 25 Jahre wach aufarbeiten. Alle gehören zur Menschheitsfamilie. Angst und Spaltung bringen uns nicht weiter.