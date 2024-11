https://www.commondreams.org/news/the-amsterdam-pogrom-that-wasn-t-corporate-media-fails-to-tell-the-whole-story



Fans von Maccabi Tel Aviv veranstalten vor dem UEFA-Europa-League-Spiel zwischen Maccabi Tel Aviv und Ajax in Amsterdam, Niederlande, am 7. November 2024 eine pro-israelische Demonstration auf dem Dam-Platz, zünden Leuchtraketen an und rufen „Lasst die IDF gewinnen“ und „Scheiß auf die Araber!“ Maccabi-Fans gerieten mit Amsterdamer Bürgern aneinander und rissen palästinensische Flaggen von den Straßen.

Foto von Mouneb Taim/Anadolu via Getty Images

Das Amsterdamer „Pogrom“, das keines war: Die Unternehmensmedien erzählen nicht die ganze Geschichte

„Die israelischen Fans stifteten die Gewalt an, nachdem sie in der Stadt angekommen waren und vor dem Spiel palästinensische Anhänger angriffen“

Von Common Dreams Staff

9. November 2024

Am Donnerstagabend kam es vor und nach einem Fußballspiel der Europa League zwischen ihrer Mannschaft Maccabi Tel Aviv und Ajax in Amsterdam zu Zusammenstößen zwischen israelischen Fußballfans und Einwohnern Amsterdams.

Zu den Zusammenstößen kam es am Donnerstagabend vor der Johan-Cruyff-Arena und in der ganzen Stadt. Die Polizei gab am Freitag bekannt, dass fünf Personen ins Krankenhaus gebracht und 62 Personen festgenommen wurden.

Die Gewalt soll begonnen haben, als rechtsextreme israelische Fußball-Hooligans anfingen, rassistische und gewalttätige anti-arabische Parolen zu skandieren, arabische und muslimische Bewohner angriffen und Häuser und Geschäfte mit palästinensischen Flaggen verwüsteten.

Al Jazeeraberichtete, dass

In einem Video waren israelische Fans zu hören, die sangen: „Lasst die IDF gewinnen und scheiß auf die Araber!“, was sich auf die Offensive der israelischen Armee im Gazastreifen bezog. In einem anderen Video war ein Fan zu hören, der schrie: „F*** you Terroristen, Sinwar soll sterben, alle sollen sterben“, in Anspielung auf den Hamas-Führer, der letzten Monat getötet wurde.

Die israelischen Fans hätten die Gewalt angestiftet, nachdem sie in der Stadt angekommen waren und palästinensische Fans vor dem Spiel angegriffen hatten, sagte ein Mitglied des Amsterdamer Stadtrats.

„Sie begannen, Häuser von Menschen in Amsterdam mit palästinensischen Flaggen anzugreifen, also begann die Gewalt eigentlich dort“, sagte Ratsmitglied Jazie Veldhuyzen am Freitag gegenüber Al Jazeera.

„Als Reaktion darauf mobilisierten sich die Amsterdamer und konterten die Angriffe, die am Mittwoch von den Maccabi-Hooligans begannen.“

Dennoch stellten die Massenmedien – sowohl in den USA als auch im Ausland – die Ereignisse als einseitige „antisemitische“ Angriffe auf hilflose Fußballfans dar:

US-Präsident Joe Biden, sein Außenminister Tony Blinken und der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, schlossen sich schnell der Behauptung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu an, bei den Ereignissen in Amsterdam handele es sich um grundlose antisemitische Angriffe, die an Pogrome oder die Kristallnacht erinnerten.

In vielen Beiträgen in den sozialen Medien wurde jedoch über den Kontext der Gewalt berichtet, der in der Berichterstattung der Massenmedien fehlte:

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …