Das Jahr, in dem Israel begann, seine palästinensischen Bürger offiziell als Feinde zu behandeln

Von Orly Noy

Veröffentlicht am: 10. November 2024

Der Direktor von Adalah, Hassan Jabareen, diskutierte mit der Vorsitzenden von B’Tselem, Orly Noy, über die „mehrdimensionale Kampagne“, die Israel seit dem 7. Oktober gegen seine palästinensischen Bürger führt

Israelische Polizisten lösen am 3. August in der nordarabischen Stadt Umm al-Fahm eine Kundgebung palästinensischer Bürger Israels und linker Aktivisten auf, die gegen den Krieg in Gaza und im Libanon protestieren (Oren Ziv/AFP).

Dies ist ein Interview mit Dr. Hassan Jabareen, dem Direktor von Adalah (dem Rechtszentrum für die Rechte der arabischen Minderheit in Israel), geführt von Orly Noy, der Vorsitzenden von B’Tselem (dem israelischen Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten) und einer Aufsichtsperson und Mitwirkenden von Middle East Eye. Es wurde ursprünglich auf Hebräisch von dem israelischen–palästinensischen Online-Medium Siha Mekomit veröffentlicht und von MEE ohne redaktionelle Änderungen übersetzt.

Es ist immer noch schwierig, die vollen Konsequenzen des Jahres zu beurteilen, das seit dem Hamas-Massaker in der südwestlichen Negev-Region im vergangenen Oktober, der Entführung von über 250 Menschen als Geiseln und dem anschließenden Krieg der Verwüstung in Gaza, der immer noch andauert, vergangen ist.

Zehntausende von Menschen in Gaza wurden getötet, Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt, und inzwischen sind Hunderttausende von Menschen in Gaza zu Flüchtlingen geworden.

Eines ist jedoch klar: Dieses Jahr hat tiefgreifende und wahrscheinlich irreversible Veränderungen in der Lebensrealität aller Bewohner des Gebiets zwischen dem [Jordan] und dem [Mittelmeer] mit sich gebracht.

Unter all den Schauplätzen der Handlungen Israels seit letztem Herbst ist einer der am wenigsten diskutierten die Frage, was Israel gegenüber den Palästinensern, die Bürger Israels sind, getan hat. Im Rahmen des Krieges gegen Gaza hat Israel im letzten Jahr eine mehrdimensionale Kampagne gegen diese Menschen geführt, die etwa 20 Prozent seiner eigenen Bürger ausmachen.

Dies hat zu einer beispiellosen Verfolgung geführt, die nicht nur von offiziellen staatlichen Institutionen, sondern auch von wichtigen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Akteuren betrieben wird. An dieser Front wurden sogar die Leichen verstorbener palästinensischer Bürger vom Staat als Waffe eingesetzt.

Obwohl Israel die arabische Bevölkerung in Israel selbst nie als gleichberechtigte Bürger behandelt hat, ist das, was seit dem 7. Oktober geschieht, beispiellos, sagt Dr. Hassan Jabareen, Direktor von Adalah, in einem Sonderinterview, in dem er die Ereignisse des vergangenen Jahres zusammenfasst.

Er weist darauf hin, dass die von dem rechtsextremen Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir vertretenen Positionen in Bezug auf arabische Bürger nicht nur von der israelischen Regierung, sondern auch von den Universitäten, der nationalen Anwaltskammer und sogar vom Generalstaatsanwalt übernommen wurden.

„Arabische Bürger sind der Feind“

Hassan Jabareen: Wir haben die gewalttätigen Eskalationen im Oktober 2000, die Zweite Intifada [2000–2005], [israelische Militäroperationen] Defensive Shield 2002, Rainbow 2004, Cast Lead 2009, Pillar of Defence 2012, Protective Edge 2014, die [Unterdrückung des palästinensischen zivilen] Großen Marsches der Rückkehr 2018, Operation Wächter der Mauern 2021 – aber seit dem 7. Oktober erleben wir zum ersten Mal beispiellose Dinge im Bereich der Bürgerrechte.

Insbesondere ist dies das erste Mal, dass wir vom Premierminister offiziell als Feind bezeichnet werden.

In seiner ersten Rede nach dem 7. Oktober nannte Netanjahu vier Fronten, eine davon war die interne Front. Als er über diese interne Front sprach, übernahm er Ben Gvirs Erzählung, wonach die arabischen Bürger des Landes im Mai 2021 die Juden angriffen, und verband sie mit dem Krieg der Hamas gegen die Juden in Israel.

Dies beschreibt nicht einmal eine fünfte Kolonne, die ein gewisses Maß an Passivität beinhaltet, sondern eher einen aktiven Gegner.

Ben Gvir kandidierte mit diesem Wahlversprechen und seine Popularität stieg. Das gleiche Narrativ wurde in Netanyahus erster Rede übernommen.

„Dies beschreibt nicht einmal eine fünfte Kolonne, die ein gewisses Maß an Passivität beinhaltet, sondern eher einen aktiven Gegner“

– Dr. Hassan Jabareen, Direktor von Adalah

Noch nie zuvor hatte ein israelischer Premierminister ausdrücklich erklärt, dass arabische Bürger der Feind seien; im Gegenteil. In Kriegszeiten wählten sowohl linke als auch rechte Premierminister, die arabische Stimmen zum Schweigen bringen wollten, die entgegengesetzte Richtung und sagten, dass die Araber in Israel die Sicherheit des Landes gewährleisten und loyal sind.

In dem Moment, als Netanjahu im vergangenen Oktober diese Rede hielt, begannen wir, drastische Veränderungen zu erleben.

Sofort gab es Erklärungen über die Änderung der offenen Feuerregeln innerhalb der Grünen Linie [die die Grenzen Israels nach dem arabisch-israelischen Krieg von 1948 markiert], und zum ersten Mal seit dem Ende [1966] der Militärverwaltung [in palästinensischen Städten innerhalb Israels] gab es eine offizielle Ankündigung, die Demonstrationen arabischer Bürger in arabischen Städten verbot.

Zunächst dachten wir, dass die öffentliche Erklärung des Polizeikommissars – „Wer für Gaza demonstrieren möchte, soll nach Gaza gehen; wir stellen den Bus zur Verfügung“ – unbeabsichtigt war. Aber es wurde schnell klar, dass es nun ein vollständiges Demonstrationsverbot geben würde.

Wir wandten uns im Namen der [linksgerichteten arabisch-israelischen] Hadash-Partei und des Arab Higher Monitoring Committee [einer unabhängigen politischen Organisation, die die politischen Aktionen verschiedener israelisch-arabischer Gremien koordinieren soll] an das Oberste Gericht und forderten eine Genehmigung für eine Demonstration in Sakhnin oder Umm al-Fahm.

Wir dachten, dass der Staatsanwalt und der Generalstaatsanwalt die Position unterstützen würden, dass Demonstrationen mit einer Genehmigung erlaubt werden sollten, und dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs die Bedingungen betreffen würde, die sich im Allgemeinen auf Zeit und Ort beziehen.

Wir wissen, dass die Bilanz des Obersten Gerichtshofs in Bezug auf das Demonstrationsrecht sehr positiv ist, da der Oberste Gerichtshof Demonstrationen immer erlaubt hat, wenn auch manchmal unter Auflagen. Er hat sogar [dem israelischen rechtsextremen Aktivisten und Siedler] Baruch Marzel erlaubt, eine Demonstration in Umm al-Fahm abzuhalten, obwohl die Polizei erklärt hatte, dass dies seine Sicherheit und die der Demonstranten gefährden würde.

Tatsächlich kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen, dass es seit der Verabschiedung der Grundgesetze des Landes in den 1990er Jahren keine Entscheidung gab, bei der sich das Oberste Gericht nicht für die Demonstrationsfreiheit eingesetzt hat. In diesem Jahr hat das Oberste Gericht jedoch zum ersten Mal einen Antrag auf Demonstrationsfreiheit mit Genehmigung abgelehnt. Nicht für eine Demonstration von Arabern in einer jüdischen Stadt oder einer gemischten [palästinensisch-jüdischen] Stadt, sondern in ihren eigenen Gemeinden.

Orly Noy: Im öffentlichen Diskurs in Israel werden viele dieser antidemokratischen Prozesse Ben Gvir persönlich zugeschrieben, aber Sie beschreiben viel tiefgreifendere Prozesse, die mit der „Feind-Subjekte-Doktrin“ übereinstimmen, die Sie zur Analyse der Haltung des Staates gegenüber palästinensischen Bürgern verwendet haben.

HJ: Die Ben-Gvir-Erzählung wurde tatsächlich vom Generalstaatsanwalt und vom Obersten Gerichtshof selbst übernommen, als sie über diese Petition entschieden. In seiner Begründung erklärte das Oberste Gericht, dass die Polizei nicht über ausreichend Personal verfügt, um eine Demonstration in Umm al-Fahm oder in Sakhnin zu schützen, obwohl es in arabischen Städten keine Notwendigkeit für die Polizei [bei Demonstrationen] gibt.

Es gab einen weiteren Versuch des Arabischen Überwachungskomitees, das nicht aufgeben wollte und darauf bestand, sich Gehör zu verschaffen, allerdings nur innerhalb eines rechtmäßigen Rahmens, da es sich bewusst war, dass wir uns in einer Kriegssituation befinden, und es dem rechten Block keine politische Munition für Angriffe auf die Araber liefern wollte.

Die arabische Führung versuchte, in Nazareth eine Versammlung mit weniger als 50 Teilnehmern abzuhalten, darunter Mitglieder der Knesset und des Arabischen Überwachungskomitees. Für eine solche Versammlung ist keine Genehmigung erforderlich. Und was geschah, war, dass die gesamte Führung, angeführt von Mohammad Barakeh [Vorsitzender des Arabischen Hohen Überwachungsausschusses], verhaftet wurde, um sie daran zu hindern, eine rechtmäßige Versammlung abzuhalten.

Also gingen wir erneut vor das Oberste Gericht. Wir dachten, dass die Polizei hier gegen das Gesetz verstoßen würde – das heißt, die Polizei über das Gesetz stellen würde. Und wieder einmal stellten sich das Gericht und der Generalstaatsanwalt auf die Seite der Polizei, und zwar bei einer Petition, die eine Versammlung betraf, für die nicht einmal eine Genehmigung erforderlich ist!

Hier haben wir etwas noch nie Dagewesenes getan. Im Laufe der Diskussionen stand Mohammed Barakeh auf und sagte dem Gericht: „Ich ziehe die Petition zurück“, um die Botschaft zu senden, dass er ihnen nicht vertraute.

Das Erstaunliche ist, dass das Gericht trotz der Rücknahme der Petition trotzdem ein Urteil fällte, weil es der arabischen Führung nicht diese Botschaft übermitteln wollte, dass sie dem Hohen Gericht nicht traut. Sie berieten weiter, obwohl die Petition nicht mehr existierte und wir den Gerichtssaal verlassen hatten!

Dies sind zwei Beispiele, die zeigen, dass sich das Justizsystem verändert und dass sich der Generalstaatsanwalt und der Staatsanwalt wie Ben Gvir verhalten.

Das Gericht wies eine von Menschenrechtsorganisationen eingebrachte Petition zu den Rechten von Gefangenen ab, ohne auch nur eine vorläufige Anhörung abzuhalten.

Eine der Petitionen betraf Menschen aus Gaza, die wissen wollten, ob ihre Kinder verhaftet worden waren oder nicht, weil sich einige von ihnen in Israel aufhielten und die Familien nicht wussten, was mit ihnen geschehen war. Das Oberste Gericht wies die Petition ohne Anhörung ab, obwohl es um Habeas Corpus ging. Diese Petitionen sind die stärksten und werden sicherlich nicht einfach so abgelehnt.

Hier gibt es etwas sehr Interessantes. Als Juden ebenfalls an der Durchführung von Demonstrationen gehindert wurden und sich an das Oberste Gericht wandten, verteidigten der Generalstaatsanwalt und das Gericht ihre Rechte, aber das Demonstrationsverbot für Araber galt lange Zeit. So etwas hatten wir seit dem Ende der Militärregierung [in palästinensischen Gemeinden in Israel] nicht mehr erlebt.

Darüber hinaus stellen wir jedoch fest, dass die Staatsanwältin der Polizei grünes Licht für gesetzeswidrige Handlungen gibt, ohne einzugreifen.

Zum Beispiel gab es einen weiteren Versuch, eine Versammlung abzuhalten, und die Generalstaatsanwältin schickte uns einen Brief, in dem sie schrieb, dass sie nicht in operative Entscheidungen der Polizei eingreift. Das ist das erste Mal, dass wir einen solchen Brief erhalten haben, denn alle operativen Entscheidungen der Polizei gegenüber den Bürgern sind Entscheidungen, die die Bürgerrechte betreffen.

Wir haben auch gesehen, dass die Polizei damit begonnen hat, Ermittlungen auf der Grundlage von Beiträgen in den sozialen Medien ohne vorherige Genehmigung des Staatsanwalts einzuleiten. Mit anderen Worten: Die Polizei erhält grünes Licht, rechtswidrig zu handeln, auch durch die Einleitung von Ermittlungen.

Ich betone die Frage der Demonstrationsfreiheit, um zu sagen, dass arabische Bürger nicht auf die Straße gehen konnten und es keine politische Aktivität gab, obwohl sie es wollten.

Dennoch entsprach die Zahl der Anklagen in den ersten drei Monaten des Krieges der Zahl der Anklagen in den letzten fünf Jahren – und zwar für Dinge, die in der Vergangenheit nie Gegenstand von Anklagen waren, wie die Strafverfolgung gegen jemanden, der „Guten Morgen, Gaza“ gepostet hat. Viele dieser Beiträge drückten Mitgefühl für das Leid der Bewohner von Gaza aus. Und es gibt noch eine andere Ebene.

Demonstranten schwenken palästinensische Flaggen während einer Demonstration zum jährlichen Tag des Bodens in der nordarabisch-israelischen Stadt Sakhnin am 30. März 2023 (Ahmad Gharabli/AFP)

Wir haben über die Ebene des Obersten Gerichtshofs gesprochen, jetzt gehen wir eine Ebene tiefer, zu den Volksgerichten – das sind die Amtsgerichte, die es in jeder Stadt gibt. Der Staatsanwalt hat beschlossen, nicht nur Anklage zu erheben, sondern auch eine Null-Toleranz-Politik in Bezug auf die Meinungsfreiheit zu verfolgen und in jedem Fall eine Untersuchungshaft bis zum Ende des Verfahrens zu beantragen.

Diese Entscheidung an sich ist rechtswidrig. Die Regeln des Strafrechts besagen, dass eine solch pauschale Entscheidung verboten ist, da jeder Fall seine eigenen Umstände hat, die gebührend berücksichtigt werden sollten. Also werden Menschen verhaftet und bis zum Ende des Verfahrens inhaftiert, und die Gerichte kommen diesen Anträgen nach.

ON: Darüber hinaus gab es auch Verwaltungshaft [ein von Israel im besetzten Westjordanland angewandtes System, um Palästinenser auf unbestimmte Zeit ohne Anklage oder Gerichtsverfahren inhaftieren zu können] von arabischen Bürgern.

HJ: Das gab es, aber relativ wenige. Und genau das ist der Grund – weil die Amtsgerichte, der Staatsanwalt und die Polizei alles taten, was mit Verwaltungshaft möglich war, ohne es Verwaltungshaft zu nennen! Also ordneten sie für die lächerlichsten Dinge eine Inhaftierung bis zum Ende des Verfahrens an.

Eine Festnahme bis zum Ende des Verfahrens bedeutet, dass die Person bei einer Freilassung die öffentliche Ordnung gefährdet, das Gerichtsverfahren stört oder beides. Wir haben jedoch Fälle erlebt, in denen Menschen wegen Dingen festgenommen wurden, die sie zwei Wochen vor der Festnahme in den sozialen Medien gepostet hatten, und das Gericht die Festnahme zulässt und verlängert. Wie ist es also möglich, dass diese Person zwei Wochen lang frei herumlief, ohne jemanden zu gefährden, und jetzt plötzlich so gefährlich ist?

ON: Unter den Verhafteten befand sich eine überraschend hohe Anzahl von Frauen.

HJ: Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurden mehr Frauen als Männer verhaftet. Das ist etwas, was wir noch nie zuvor gesehen haben, weder hier noch im Westjordanland, und wir haben angefangen zu analysieren, warum das so war.

Einige dachten, dass die Männer, da sie sich einer größeren Bedrohung bewusst waren, bei dem, was sie schrieben, vorsichtiger waren als die Frauen. Aber es stellte sich heraus, dass es um etwas Unheilvolleres ging: Frauen wurden verhaftet, um mit der Hamas über einen Austausch zu verhandeln.

Nach den ersten [Geiselaustausch-]Abkommen nahmen wir Kontakt zu Personen auf, die der Hamas im Westjordanland nahestanden, um herauszufinden, ob sie die Namen dieser Frauen preisgegeben hatten. Sie sagten: „Wir haben überhaupt keine Namen genannt – weder aus dem Westjordanland, noch aus Gaza oder Israel, denn der Deal basiert auf Kategorien: Wir befreien Frauen und sie befreien ebenfalls Frauen. Wir haben nicht entschieden, wer die Frauen sein würden“, was bedeutet, dass sie nicht einmal wussten, wer die Frauen waren, die Israel freilassen würde.

„Diskriminierung hat es schon immer gegeben […]. Aber in diesem Jahr sind wir von der Diskriminierungsphase zur Unterdrückungsphase übergegangen.“

Einige der Eltern dieser jungen Frauen wandten sich an das Oberste Gericht, um zu verhindern, dass die Namen ihrer Töchter in das Abkommen aufgenommen werden. Sie argumentierten, dass ihre Töchter in Israel keine Zukunft hätten, wenn ihre Namen in das Abkommen aufgenommen würden, da sie dann von allen als Personen angesehen würden, die von der Ermordung von Juden am 7. Oktober profitiert hätten.

Sie forderten einen Prozess, da es keinerlei Grundlage für die Verhaftung gab. Das Oberste Gericht wies den Antrag zurück. Eine der Frauen, die freigelassen wurde, ist Studentin am Technion [Israel Institute of Technology]. Nach ihrer Freilassung demonstrierten die jüdischen Studenten auf dem Campus gegen sie und das Technion erhob Disziplinaranklage gegen sie.

Ähnliches geschah auch mit Leichen. In der Vergangenheit haben wir immer Fälle gewonnen, in denen es um die Rückgabe von Leichen ging, selbst im Fall der drei aus Umm al-Fahm, die einen Angriff auf Al-Aqsa [Moschee in der Jerusalemer Altstadt] verübten, bei dem Polizeibeamte getötet wurden. Das Oberste Gericht entschied daraufhin, dass die Polizei nicht befugt ist, die Leichen zurückzuhalten.

Jetzt werden die Leichen arabischer Bürger erstmals in Israel als Druckmittel für einen Leichentausch mit der Hamas festgehalten. Mit anderen Worten: Der Leichnam wird auch zum Leichnam eines Feindes, nicht eines Bürgers des Landes.

Diese Fälle sind noch vor dem Obersten Gerichtshof anhängig, aber die Generalstaatsanwältin unterstützt die Position von Ben Gvir, der diesen Prozess eingeleitet hat. Die Generalstaatsanwältin kann hart sein, wenn sie für die jüdische Demokratie kämpft, aber wenn es um die Beziehungen zu den Arabern geht, wird sie zu Ben Gvir.

Was die Leichen betrifft, so hat der Staat unser Schicksal tatsächlich mit dem Schicksal der Familien aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen verknüpft. Vor allem haben die Leichen die Grüne Linie für uns ausgelöscht. Denn der Staat sagt uns, dass unser Schicksal im Moment von der Hamas abhängt – das heißt davon, ob die Hamas in ihren Verhandlungen erfolgreich ist und die Karten für die Rückgabe der Leichen unserer Kinder in der Hand hält.

Und wir wissen mit Sicherheit, dass es Leute im Sicherheitsapparat und im Kabinett gab, die sagten: „Meine Herren, Sie treiben die Araber [in Israel] in die Arme der Hamas. Sie sagen ihnen, dass die Hamas für sie verantwortlich ist.“

ON: Betrachten Sie diese Prozesse als eine grundlegende Veränderung in der Beziehung zwischen Israel und seinen arabischen Bürgern oder als eine einmalige Sache aufgrund der Umstände des Krieges? Mit anderen Worten, sind diese Prozesse Ihrer Meinung nach umkehrbar?

HJ: Zunächst einmal sehen wir, dass sich die Haltung des Staates uns gegenüber geändert hat, da wir während des Krieges als Feind betrachtet werden. Das gesamte Establishment tut dies, von den Amtsgerichten bis zum Obersten Gerichtshof, von der Staatsanwaltschaft bis zur Polizei vor Ort.

Ein eklatantes Beispiel für diese Haltung sind die beiden Personen, die bei einer Demonstration in Umm al-Fahm verhaftet wurden, nicht weil sie eine rechtswidrige Demonstration durchgeführt haben und nicht weil die Demonstration nicht friedlich war, sondern wegen dreier Slogans, die bei der Demonstration gerufen wurden und sich mit den Bewohnern von Gaza identifizierten, Slogans, die während jeder [israelischen] Militärkampagne zu hören sind.

Diese Personen unterliegen bis heute einem Aufenthaltsverbot. Einer von ihnen verbrachte acht Monate als Sicherheitsgefangener im Gefängnis, ohne Familienbesuche und unter härtesten Bedingungen, und der andere verbrachte vier Monate im Gefängnis und wurde dann nach Haifa verbannt.

Diese beiden Fälle zeugen von einer Politik der Unterdrückung. Man könnte sagen, dass die Politik Israels gegenüber arabischen Bürgern nicht einfach nur diskriminierend ist. Diskriminierung hat es schon immer gegeben, bei jeder Militäroperation, und wir haben Berichte darüber veröffentlicht, [die zeigen], dass Araber häufiger verhaftet werden als Juden und dass es eine selektive Strafverfolgung gibt.

Das gab es schon immer. Aber in diesem Jahr sind wir von der Diskriminierung zur Unterdrückung übergegangen.

ON: Offensichtlich handelt es sich hierbei um einen tiefgreifenden Wandel, der weit über Angelegenheiten hinausgeht, die direkt mit dem Krieg zusammenhängen, wie Demonstrationen und Beiträge in den sozialen Medien. Im letzten Jahr haben wir auch eine Verschlechterung der Haltung des Staates in Bezug auf Themen erlebt, die nichts mit dem Krieg zu tun haben: die ethnische Säuberung [der Beduinen] in der Negev-Wüste, die wirtschaftliche Unterdrückung, die Intensivierung der organisierten Kriminalität [innerhalb palästinensischer Gemeinden in Israel]. Hier gibt es etwas Systemisches, das weit über den Krieg hinausgeht.

HJ: Dieser Kommentar ist wichtig, weil er uns an ein Thema von entscheidender Bedeutung erinnert: die Kriminalität. Am Vorabend des Krieges hatten wir eine Situation erreicht, in der die Kriminalitätsrate unter arabischen Israelis fast den höchsten Stand weltweit erreichte: 15 Morde pro 100.000 Menschen.

Zum Vergleich: Im Westjordanland und im Gazastreifen liegt die [Mord-]Rate bei einer getöteten Person pro 100.000 Menschen. In den Vereinigten Staaten liegt sie bei 6 pro 100.000. Es gibt nur wenige Länder in Lateinamerika, in denen die Rate mit unserer vergleichbar ist.

Bis zum Krieg gelang es uns mit großer Mühe, das Thema Kriminalität unter Arabern in Israel in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Und vor dem 7. Oktober begannen israelische Medien, sich ernsthaft mit dem Versagen der Polizei im Umgang mit Kriminalität zu befassen.

Ein nicht zu vernachlässigender Teil der Medien begann sogar anzudeuten, dass das Versagen offensichtlich beabsichtigt sei.

Seit dem Krieg haben sich jedoch weder die Polizei noch die Medien mit diesem Thema befasst. Das heißt, wir sind auch aus Sicht der Medien wirklich zum Feind geworden. Die wenigen Fälle, in denen sie über Kriminalität berichten, sind, wenn jemand die Möglichkeit anspricht, dass Waffen im Besitz von Arabern dazu verwendet werden könnten, Juden zu schaden.

Was hat das alles den arabischen Bürgern vermittelt? Wir wussten schon immer, dass wir in Kriegs- und Friedenszeiten Bürger zweiter Klasse sind, und unser Kampf bestand schon immer darin, Gleichberechtigung anzustreben. Daher haben wir uns nicht mit der Rechtsverteidigung begnügt, sondern versucht, eine Politik zu etablieren.

Es gibt zwei Arten von Rechtsstreitigkeiten: Verteidigung oder Geltendmachung von Rechten. Heute sehe ich zum ersten Mal, dass Israel aus der Perspektive der palästinensischen Bevölkerung uns als Besatzer betrachtet und wir uns als Besetzte betrachten, in dem Sinne, dass man vom Besatzer keine Rechte fordert, sondern sich nur gegen ihn verteidigt.

Deshalb hat Adalah [seit dem 7. Oktober] keine Petitionen an das Oberste Gericht gerichtet, abgesehen vom defensiven Aspekt. In Kriegszeiten haben wir oft Petitionen an das Oberste Gericht gerichtet, aber dieses Mal bezeichnen wir uns zum ersten Mal nicht mehr als Bürger zweiter Klasse, sondern als Untertanen.

Das ist es, was sich im Bewusstsein der Menschen verstärkt hat. Wenn der Staat einen als Feind behandelt, kann man keine auf Staatsbürgerschaft basierende Diskussion führen: Staatsbürgerschaft wird irrelevant.

ON: Was Sie sagen, ist sehr traurig, denn im Laufe der Jahre waren die palästinensischen Bürger vielleicht die Gruppe, die ihre Staatsbürgerschaft viel ernster genommen hat, unter anderem durch die Veröffentlichung [eines gemeinsamen] Dokuments, das eine Vision für eine gemeinsame zivile Zukunft beschreibt. Die Vision eines „Staates aller seiner Bürger“ basiert auf der tiefgreifenden Idee, dass die Staatsbürgerschaft von wesentlicher Bedeutung ist. Und Sie sagen, dass das Konzept der Staatsbürgerschaft tatsächlich jeglichen Inhalts entleert wurde.

HJ: Richtig. Die von Ihnen genannten Beispiele zeugen vom Wunsch nach Gleichheit im Rahmen der Staatsbürgerschaft.

Und dieses Bild ist vollständig, wenn man auch das Vertrauen in die Mechanismen der israelischen Zivilgesellschaft verliert.

Die prominentesten, größten und wichtigsten Organisationen der Zivilgesellschaft sind die Universitäten und Hochschulen. Zum ersten Mal seit 1948 erheben die Universitäten und Hochschulen Disziplinaranklage gegen arabische Studenten, die sich während der Ferienzeit auf Facebook politisch geäußert haben, ohne Verbindung zum Campus oder zu ihrem Studium. Und dennoch maßt sich eine Universität – illegalerweise – die Autorität an und erhebt Anklage gegen fast 150 Studenten. Das war überraschend.

„Wenn der Staat dich als Feind behandelt, kannst du keinen Diskurs auf der Grundlage der Staatsbürgerschaft führen: Staatsbürgerschaft wird irrelevant.“

Wir müssen die Bedeutung dessen verstehen. Im Westjordanland zum Beispiel ist das Thema der Gefangenen das Wichtigste für die Gesellschaft. Für Araber in Israel ist das Wichtigste das Universitätsstudium für junge Menschen. Hochschulbildung. Der Schlag traf hier fast jede Familie.

Die Universitäten haben erhebliche Disziplinarverfahren eingeleitet, obwohl die Polizei nicht ermittelt hat. Ich habe beschrieben, in welchem Ausmaß die Polizei rassistisch gegenüber Arabern war und gegen das Gesetz verstoßen hat, aber selbst die Polizei hat nicht das getan, was die Hochschulen und Universitäten getan haben.

Die Universität ist häufig der erste Ort, an dem junge Araber Juden treffen. Sie sitzen im Unterricht auf derselben Bank, sie legen dieselben Prüfungen ab, sie haben dieselben Ferien und sie sorgen sich um dieselben Dinge.

Manchmal demonstrieren sie auch auf dem Campus gegeneinander. Aber dennoch sagt diese liberale Universität: „Wir unternehmen nichts gegen rassistische Juden, die zum Völkermord aufrufen, erheben aber Anklage gegen jeden, der sich den Bewohnern des Gazastreifens nahe fühlt.“

Dasselbe Verfahren wurde von der nationalen Anwaltskammer durchgeführt. Zunächst übernahm die Anwaltskammer die Befugnis, vor ihren Disziplinargerichten Anklage gegen Araber wegen Äußerungen zu erheben, die nichts mit dem Gesetz oder der Ehre des Anwaltsberufs zu tun hatten, Äußerungen, die auf den privaten Facebook-Konten von Personen veröffentlicht wurden.

Wir sollten auch den Erklärungen dieser Institutionen große Aufmerksamkeit schenken. Wir fragten die Universitäten, warum sie keine Anzeige gegen jüdische Studenten erstattet hatten, die zum Völkermord aufriefen, eine Handlung, die nach israelischem und internationalem Recht ein Verbrechen darstellt, und warum sie keine Anzeige wegen Anstiftung zu Gewalt und Rassismus erstattet hatten, obwohl wir Dutzende solcher Beiträge von Studenten und auch von jüdischen Anwälten [als Beweismittel] vorlegten, die nicht auf ihren privaten Facebook-Seiten, sondern in Facebook-Gruppen für Anwälte gepostet wurden.

[Die Universitäten] antworteten, dass sie nur gegen diejenigen vorgehen sollen, die den Terrorismus unterstützen, d. h. gegen Aktionen, die mit dem 7. Oktober oder der Hamas in Verbindung stehen. Deshalb betrachten sie Sympathie für Gaza als Unterstützung für den Terrorismus.

Sie haben eine Beschwerde gegen den Anwalt Fouad Sultan eingereicht, weil er sich bei Südafrika bedankt hat [für die Einreichung einer Klage wegen Völkermordes gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof] und weil er behauptet hat, Ben Gvir sei aufgrund seiner Haltung gegenüber Gefangenen der Kern des Problems.

Ich weiß nicht, wie ich mich dagegen verteidigen soll, weil ich nicht verstehe, worin das Problem besteht.

ON: Sie beschreiben eine Situation, der man sich kaum entziehen kann, denn wir sprechen bereits nicht nur von offiziellen staatlichen Institutionen und dem Übergang von Diskriminierung zu Unterdrückung, sondern auch vom zivilen Bereich, in dem die Haltung gegenüber arabischen Bürgern ebenfalls zu einer feindlichen Haltung geworden ist. Wenn die Staatsbürgerschaft jeglichen Inhalts entleert wird, welche Grundlage bleibt dann noch für eine gemeinsame Existenz?

HJ: Ich denke, wenn wir die dieser Haltung innewohnende Gefahr verstehen, bleibt uns keine andere Wahl, als unsere Kräfte im Kampf gegen Rassismus zu vereinen.

Was wir jetzt sehen, ist, dass diese Politik bereits die Kategorien von Arabern und Juden durchkreuzt hat. Zum ersten Mal stellen wir fest, dass die meisten unserer Häftlinge in den drei Verhaftungswellen in Haifa Juden waren, weil das faschistische Regime gegen jeden vorgeht, der sich ihm widersetzt.

„Zum ersten Mal erleben wir etwas, das über die Nakba hinausgeht: Völkermord. Dennoch ist die alles beherrschende Frage, wie wir zusammenleben können, denn es ist bereits klar, dass Krieg und Gewalt keine Lösung sind.“

Wie in den Kriegen von 1948 und 1967 ist auch dieser Krieg zu einem historisch prägenden Moment geworden.

1948 gilt für die eine Seite als Unabhängigkeit und für die andere als Katastrophe („Nakba“), 1967 (als Israel in sechs Tagen arabische Staaten besiegte und das Westjordanland einschließlich Ost-Jerusalem, die Golanhöhen, den Gazastreifen und die Sinai-Halbinsel besetzte) gilt für die eine Seite als gewaltiger Sieg und für die andere als große Niederlage.

Am 7. Oktober gehen zum ersten Mal beide Seiten als Verlierer hervor; beide kommen zu dem Schluss, dass, selbst wenn keine Seite die andere zum Verschwinden bringen kann, beide einander schaden können. Und so wirft der 7. Oktober zum ersten Mal die Frage auf, wie man nicht nur einander töten, sondern auch zusammenleben kann, während 1948 zum ersten Mal die Frage nach der Bedeutung des jüdischen Staates und 1967 zum ersten Mal die Frage nach dem Großraum Israel und den Siedlungen aufgeworfen wurde.

ON: Das ist eine sehr optimistische Sicht der Lage.

HJ: Man sollte eines nicht vergessen. Es ist kein Zufall, dass Netanyahus Slogan „Totaler Sieg“ von der jüdischen Öffentlichkeit als Witz, als etwas Unrealistisches wahrgenommen wird; und [dass] es in der palästinensischen Öffentlichkeit nicht realistisch ist zu sagen, dass der Widerstand [gegen Israel] gewonnen hat. Beide wissen, dass dieser Krieg ihnen geschadet hat.

Es stimmt, dass wir Palästinenser den höchsten und tiefsten Preis zahlen. Zum ersten Mal erleben wir etwas, das über die Nakba hinausgeht: Völkermord. Dennoch ist die vorherrschende Frage, wie wir zusammenleben können, denn es ist bereits klar, dass Krieg und Gewalt keine Lösung sind.

