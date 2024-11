https://www.nachdenkseiten.de/?p=124141

Das BSW und die gekauften Mäuler der USA Ein Artikel von: Albrecht Müller



Seit das BSW sich gegen die Aufstellung von US-Mittelstrecken-Raketen, die Moskau in wenigen Minuten zerstören können, in Deutschland ausgesprochen hat, drehen die Mietmäuler der USA in Deutschland durch und fallen aus der Rolle. Unter ihnen ist die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung mit einem ganzseitigen Artikel auf der Seite 2 und der Überschrift: „In ihrem Schatten“ – siehe oben; unter den Mietmäulern ist weiter der Vorsitzende der Atlantikbrücke und einer der Cheflobbyisten der USA, der ehemalige SPD-Vorsitzende Siegmar Gabriel. Er, der von den Kriegstreibern und der Rüstungslobby der USA täglich am Nasenring durch die Manege gezogen wird, verurteilt das Bemühen des BSW, die Interessen der deutschen Bevölkerung zu vertreten als „antiamerikanisches Ressentiment“. Albrecht Müller.



Staatsmännisch gibt er den Rat, SPD und CDU sollten das BSW bei den Koalitionsverhandlungen in Ostdeutschland auflaufen lassen. Das BSW könne ja mit der AfD zusammenarbeiten und wäre dann schnell weg vom Fenster. So ähnlich hatte sein Vorgänger als Vorsitzender der Atlantikbrücke, Friedrich Merz, vor einigen Tagen auch geklungen.

Noch schlimmer treiben es – wie man an der zitierten Frankfurter Allgemeinen schon gesehen hat – die Mietmäuler im Journalismus. BILD fragt besorgt: „Nimmt Wagenknecht Deutschland in den Würgegriff?“. Die „Welt“ wirft ihr stalinistische Methoden vor; und man muss befürchten, dass Welt-Autor, Jacques Schuster, Angst hat, demnächst im Gulag zu landen oder Opfer einer stalinistischen Säuberung zu werden. In der Mopo (Morgenpost) schreibt Christoph Lüttgert „Stalinistin bleibt Stalinistin: Sahra Wagenknecht verlangt Unterwerfung… Kompromisse, Wesensmerkmale, der Demokratie, darf es nicht geben. Jetzt zeigt Frau Wagenknecht, dass sie auf die Demokratie pfeift. Die ist ihr egal. Mal erfüllt die BSW-Chefin bei uns den Willen des russischen Aggressors Putin, mal lässt sie ihre Leute im sächsischen Landtag zusammen mit der rechtsextremen AfD stimmen.“Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …