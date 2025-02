https://theintercept.com/2025/02/15/columbia-alumni-israel-whatsapp-deport-gaza-protesters/



Das Columbia Network schiebt die Deportation und Verhaftung von protestierenden Studenten hinter den Kulissen an

Für einige Mitglieder der WhatsApp-Gruppe ist es gleichbedeutend mit der Unterstützung der Hamas, sich für Palästina einzusetzen und Israel zu kritisieren.

Natasha Lennard, Akela Lacy

15. Februar 2025

Fotoillustration: Fei Liu/The Intercept; Foto: Charly Triballeau/AFP via Getty Images

Als Präsident Donald Trump eine Anordnung erließ, mit der er damit drohte, internationale Studierende, die an pro-palästinensischen Protesten beteiligt waren, auszuweisen, äußerten Befürworter sofort ihre Besorgnis, dass dieser Schritt gegen Demonstranten – insbesondere muslimische und arabische Studierende – gerichtet sein könnte, die sich an Aktivitäten beteiligen, die durch den ersten Zusatzartikel geschützt sind.

Einige Mitglieder der Columbia University ergriffen jedoch die Gelegenheit, junge Menschen, die sie als „Unterstützer der Hamas“ bezeichnen, in Gewahrsam zu nehmen und abzuschieben. Mehrere Personen in einer großen WhatsApp-Gruppe, Columbia Alumni for Israel, der über 1.000 Mitglieder angehören, darunter Eltern, mindestens ein aktueller Student und Columbia-Professoren, begrüßten Trumps Plan.

Die Ausweisung von Gaza-Demonstranten war bereits ein Gesprächsthema in der Gruppe Columbia Alumni for Israel, bevor Trumps Anordnung kam. Am ersten Tag im Amt des Präsidenten teilten die Gruppenmitglieder Flyer, die für einen palästinensischen Streik am 21. Januar warben, um die Schule dazu zu drängen, die Disziplinarmaßnahmen gegen Antikriegsdemonstranten fallen zu lassen.

„Die Identifizierung der studentischen Hamas-Sympathisanten, die an der Columbia auftauchen, ist der Schlüssel zur Ausweisung derjenigen mit Studentenvisum“, sagte die ehemalige Assistenzprofessorin am Teachers College der Columbia, Lynne Bursky-Tammam, im Chat, wie Screenshots der WhatsApp-Gruppe zeigen, die The Intercept vorliegen.

„Sie wegen Hassverbrechen zu verhaften, reicht nicht aus. Wir müssen sie loswerden.“

Victor Muslin, ein weiterer Absolvent und Pro-Israel-Aktivist, antwortete: „Wenn es Fotos von jemandem gibt, der identifiziert werden muss (auch mit teilweise verdecktem Gesicht), habe ich Zugang zu Technologie, die möglicherweise helfen kann. Schick mir eine Direktnachricht.“

Innerhalb weniger Tage postete ein anderes Mitglied einen Link zur Hotline der US-Einwanderungs- und Zollbehörde und schrieb: “Lasst uns einen Beitrag leisten.“

Ende Januar teilte ein Gruppenmitglied einen Artikel über Studenten, die ein Gebäude besprühten und Zement in eine Abwasserleitung schütteten, um gegen den Jahrestag der Ermordung der sechsjährigen Hind Rajab durch Israel zu protestieren. Bursky-Tammam reagierte auf den Artikel und fragte, wer die Demonstranten finanziere, und fügte hinzu: „Es reicht nicht aus, sie wegen Hassverbrechen zu verhaften. Wir müssen sie loswerden.“ (Bursky-Tammam lehnte einen Kommentar ab.)

Die Aktivitäten der Chat-Gruppe, die sich nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober gebildet hat, sind Teil einer breiter angelegten Kampagne, um gegen abweichende Meinungen zum Krieg Israels gegen Gaza vorzugehen. Columbia hat Protestierende diszipliniert und suspendiert – und so dazu beigetragen, ein Umfeld zu schaffen, das Angriffe unter anderem mit Hilfe der Gerichte schürt. Mitglieder der pro-israelischen WhatsApp-Gruppe, deren Identität von The Intercept anhand ihrer Telefonnummern bestätigt wurde, waren Teil dieser Bemühungen und diskutierten darüber, wie man Menschen bei den Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des FBI, anzeigen kann.

Seit Trump das Oval Office übernommen hat, konzentrieren sich rechtsgerichtete pro-israelische Aktivisten darauf, seine drakonische Einwanderungspolitik zu nutzen, um mit Kritikern Israels fertig zu werden. Dazu gehört auch der Versuch, internationale studentische Demonstranten als Terroristen darzustellen, um ihnen die Visa zu entziehen.

„Es ist sehr beunruhigend, dass die Ehemaligen und Eltern so etwas tun“, sagte Abed Ayoub, Geschäftsführer der Bürgerrechtsgruppe American-Arab Anti-Discrimination Committee. „Es handelt sich wirklich um einen pauschalen Versuch, Menschen zum Schweigen zu bringen und ihnen das Recht auf freie Meinungsäußerung zu entziehen, nur weil sie nicht mit ihnen übereinstimmen. Das ist ein sehr gefährlicher Präzedenzfall.“

Kritiker der Politik der Universität gegenüber den Demonstranten sagen, dass die Universitätsleitung wenig unternommen hat, um gegen Angriffe auf Studenten und Lehrkräfte einzuschreiten. Am Donnerstag schrieben zwei Columbia-Professoren einen Gastkommentar, in dem sie die Universität aufforderten, Aufrufe zur Ausweisung ihrer Studenten zu verurteilen.

„Die Ausnahme Palästinas vom Ersten Verfassungszusatz, unserem Recht auf freie Meinungsäußerung, ist seit so vielen Jahren ein Thema“, sagte Sabiya Ahamed, eine Anwältin der Bürgerrechtsgruppe Palestine Legal, die eine Beschwerde über die Diskriminierung von Palästinensern an der Columbia University einreichte, die zu einer Untersuchung durch die Bundesbehörden führte.

„Diese gezielte Schikane der Studenten begann nicht erst mit der Amtseinführung von Trump. Sie begann bereits im letzten Jahr.“

Der Erfolg der offensiven Angriffe gegen pro-palästinensische Studenten und Lehrkräfte an Universitäten im ganzen Land ist ein Beweis dafür, wie weit die Universitätsleitungen die pro-israelischen Befürworter mit ihren Angriffen kommen lassen, so Ayoub. Und diese Bemühungen begannen schon vor Trumps Amtsantritt.

„Diese Universitäten haben den Grundstein für alles gelegt, was Trump tun will. Diese Angriffe auf die Studenten begannen nicht erst mit Trumps Amtseinführung. Das begann letztes Jahr„, sagte er. ‚Es begann, als sie anfingen, die Studenten ins Visier zu nehmen, sie in Disziplinarverfahren zu verwickeln, die Strafverfolgungsbehörden und die Polizei auf den Campus zu rufen und die Studenten in Gefahr zu bringen.“

‘Wir haben eine Liste“

Als die Proteste auf dem Campus als Reaktion auf den israelischen Angriff auf Gaza zunahmen, kam die WhatsApp-Gruppe „Columbia Alumni for Israel“ auf Hochtouren. Sie wurde bald zu einem Zentrum für Bemühungen, protestierende Studenten und Lehrkräfte zu identifizieren, ihnen Verbindungen zur Hamas zu unterstellen und darüber zu diskutieren, sie wegen angeblicher antisemitischer Aktivitäten – was für die Pro-Israel-Aktivisten auch antizionistische Reden einschließt – der Schule oder den Strafverfolgungsbehörden zu melden.

Screenshots der Gruppe zeigen, dass ihre Mitglieder häufig palästinensische, arabische und muslimische studentische Aktivisten herausgreifen, darunter auch einige, die bereits mit Disziplinarmaßnahmen konfrontiert waren. Auch Lehrkräfte und andere Studierende, darunter jüdische Studentenführer, geraten ins Fadenkreuz der Gruppe. Mehrere Nachrichten zeigen, wie Chat-Mitglieder darüber diskutieren, wie sie Strafanzeigen erstatten können, einschließlich der Kontaktaufnahme mit der New Yorker Polizei und dem FBI.

Mehrere der in der WhatsApp-Gruppe genannten Studenten wurden auch namentlich von Gruppen wie Canary Mission ins Visier genommen, die Profile von Studenten veröffentlichen, die sich für antizionistischen Aktivismus engagieren, oder in Social-Media-Beiträgen der Gruppe „Dokumentation von Judenhass auf dem Campus der Columbia U“, an der mindestens ein Chat-Mitglied beteiligt ist. Ein im Chat erwähnter Student wurde auch in einem Twitter-Post der zionistischen Gruppe Betar genannt, die im vergangenen Monat eine Liste von Studenten, die sie deportiert sehen will, an das Weiße Haus und Bundesbehörden, darunter ICE, geschickt hat. (Studenten und Dozenten, die auf den Screenshots aus dem Chat zu sehen sind, lehnten eine Stellungnahme ab. The Intercept hält ihre Namen zurück, um sie vor möglichen Belästigungen zu schützen.)

Wie Columbia auf die Aktivitäten der Gruppe reagiert hat, wenn überhaupt, ist unklar. Mehrere Gruppenmitglieder haben auf Treffen oder Korrespondenz mit Schulverwaltern verwiesen, darunter der Interimspräsident von Columbia, Treuhänder, Spender und geschäftsführende Vizepräsidenten.

„Es gibt Gründe, warum einige dieser Bemühungen nicht öffentlich sind“, schrieb Heather Krasna, stellvertretende Dekanin für Karriereberatung an der Columbia, und bezog sich dabei auf Treffen mit führenden Columbia-Verwaltern. „Wenn beispielsweise bestimmte Bemühungen öffentlich gemacht würden, könnten bestimmte Personen möglicherweise [sic] entlassen werden.“ Krasna, deren Benutzername in der WhatsApp-Gruppe einfach der Buchstabe ‚H‘ war, wies darauf hin, dass ihre ‚Bemühungen nach hinten losgehen könnten, indem sie der Hamas-freundlichen Fakultät politische Waffen in die Hand geben, indem sie behaupten, dass externe Kräfte versuchen, die Universität zu beeinflussen oder die Redefreiheit zu unterdrücken; es passiert viel, was aus diesen und anderen Gründen vertraulich ist.‘ (Krasna lehnte es ab, auf Fragen zu antworten.)

Die Mitglieder der WhatsApp-Gruppe drängten die Schule nicht nur dazu, einzelne Studierende und Lehrkräfte ins Visier zu nehmen – einschließlich der Forderung, zwei Dekane zu entlassen –, sondern sie haben auch Strategien entwickelt, wie sie am besten Fälle aufbauen können, um protestierende Studierende als „Unterstützer der Hamas“ darzustellen.

Trump schwor, „die Studentenvisa aller Hamas-Sympathisanten auf dem College-Campus schnell zu annullieren“, wie es in einem Informationsblatt des Weißen Hauses vom 30. Januar heißt, das zusammen mit seiner Durchführungsverordnung veröffentlicht wurde. Wie Trump bezeichnen die Mitglieder der WhatsApp-Gruppe die Opposition gegen den Krieg im Gazastreifen regelmäßig als Sympathie oder Unterstützung für die Hamas.

An einer Stelle wies ein Gruppenmitglied auf das Problem hin, dass nur ausländische Studenten ins Visier genommen werden: „Und dann gibt es das Problem, dass die meisten protestierenden Studenten US-Bürger sind und nicht abgeschoben werden können.“ Weiterlesen bei theintercept.com

