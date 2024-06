https://mondoweiss.net/2024/06/the-international-olympic-committee-must-sanction-israel-over-its-genocidal-war-in-gaza/



Die olympischen Ringe / das Denkmal des olympischen Symbols vor dem Japanischen Olympischen Museum, Tokio, Japan. (Foto: Wikimedia)

Die Teilnahme Israels an den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist unverzeihlich. Israel sollte von internationalen Sportorganisationen und -veranstaltungen ausgeschlossen werden, bis es seine schweren Verstöße gegen das Völkerrecht beendet.

Das Internationale Olympische Komitee muss Israel wegen seines völkermörderischen Krieges in Gaza sanktionieren

Offener Brief

23. Juni 2024

Anmerkung der Redaktion: Der folgende offene Brief wurde von der Bewegung zur Befreiung von der Nakba (MLN) am 19. Juni 2024 veröffentlicht. Die MLN ist ein Zusammenschluss von Organisationen und Einzelpersonen aus Australien, Indien, Israel, Malaysia, Neuseeland, Pakistan, Palästina, Südafrika, Südkorea und dem Vereinigten Königreich, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Wissen über Palästina in den Gebieten und Räumen zu verbreiten, die als globaler Süden bezeichnet werden.

19. Juni 2024

Thomas Bach

Präsident

und die Mitglieder des Exekutivausschusses

Internationales Olympisches Komitee

Kia ora koutou,

Die enorme Macht des Sportboykotts muss gegen Israels völkermörderischen Krieg eingesetzt werden

MLN ist ein Zusammenschluss von Organisationen und Einzelpersonen aus Australien, Indien, Israel, Malaysia, Neuseeland, Pakistan, Palästina, Südafrika, Südkorea und dem Vereinigten Königreich, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Wissen über Palästina in den als Globaler Süden bezeichneten Gebieten und Regionen zu verbreiten.

Wir schreiben Ihnen, weil der Sport und der Sportboykott eine enorme Kraft für das Wohl der Menschheit haben – und wir glauben, dass diese Kraft genutzt werden sollte, um den Kampf des palästinensischen Volkes zu unterstützen.

Sport berührt jeden.

Als Papwa Sewgolum gezwungen war, im Regen vor dem Clubhaus für Weiße zu stehen, um nach dem Natal Open Golfturnier 1965 die Siegertrophäe entgegenzunehmen, sahen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt die hässliche Realität des Lebens unter der Apartheid.

Als Nelson Mandela in seiner Gefängniszelle auf Robben Island, in der er 16 Jahre lang gesessen hatte, hörte, dass das Rugbyspiel zwischen Waikato und den Springboks 1981 abgesagt worden war, weil Anti-Apartheid-Demonstranten auf das Spielfeld eingedrungen waren, sollen die Gefangenen gejubelt haben. Sie griffen nach den Gitterstäben ihrer Zellentüren und rüttelten daran im Gefängnis herum. Mandela sagte, es war, als ob die Sonne herausgekommen wäre.

Als Südafrika suspendiert und dann aus der olympischen Bewegung ausgeschlossen wurde, zeigte sich die positive Kraft des Sports und des Sportboykotts. Diese Maßnahme trug zu einem schnelleren Ende der Apartheid in Südafrika bei. Derartige positive Auswirkungen haben sich im internationalen Sport immer wieder gezeigt.

Wie das Apartheidland Südafrika nutzt Israel seine Beteiligung am internationalen Sport als Mittel zur Normalisierung seiner systematischen Diskriminierung der Palästinenser. Als Reaktion darauf rufen die Palästinenser zu denselben Boykottmaßnahmen auf wie die schwarzen Südafrikaner. Palästinensische zivilgesellschaftliche Gruppen fordern uns auf, Israel zu isolieren und es für Verstöße gegen das Völkerrecht und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen.

Das wahllose Töten im Gazastreifen, das von vielen als der erste live übertragene Völkermord bezeichnet wird, ist nur das jüngste Beispiel für das groß angelegte Abschlachten von Palästinensern durch die israelische Führung. Im Januar dieses Jahres tötete Israel den palästinensischen olympischen Fußballtrainer Hani Al Masdar und zerstörte das Büro des Palästinensischen Olympischen Komitees in Gaza.

Wir stellen fest, dass das Gremium sagt, es sei „politisch neutral, aber nicht unpolitisch“, und die Welt weiß um die Schritte, die das Gremium unternommen hat, um Russland nach seinem Einmarsch in der Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen.

Letztes Jahr verbot das IOC die offizielle Vertretung Russlands und Weißrusslands bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Den Athleten aus den beiden Ländern wurde mitgeteilt, dass sie nicht unter der Flagge ihres Landes antreten dürfen, sondern nur als „einzelne neutrale Athleten“, sofern sie „den Krieg nicht aktiv unterstützen“ und nicht „beim russischen oder weißrussischen Militär oder den nationalen Sicherheitsdiensten unter Vertrag stehen“.

Wir fordern das Gremium auf, Israel mit denselben Maßnahmen zur Rechenschaft zu ziehen, die es im Fall von Russland und Belarus ergriffen hat.

Angesichts dessen, was die Menschheit in den letzten acht Monaten erlebt hat, ist es unverzeihlich, dass Israel an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnimmt. Wir sind der Meinung, dass Israel von internationalen Sportorganisationen und internationalen Sportereignissen ausgeschlossen werden sollte, bis es seine schwerwiegenden Verstöße gegen das Völkerrecht beendet – insbesondere seine Apartheidherrschaft und die völkermörderischen Maßnahmen, die es im Gazastreifen verübt.

Wie wir festgestellt haben, hat der Exekutivrat des Internationalen Olympischen Komitees entschlossen gehandelt, als ein europäisches Land angegriffen wurde. Wir und, wie Umfragen belegen, die große Masse der Menschheit erwarten, dass der Vorstand die gleichen Schritte gegen ein Land unternimmt, das an der wahllosen Tötung von Zehntausenden von Palästinensern beteiligt ist, von denen die meisten Frauen und Kinder sind.

Jedes Leben, unabhängig von Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion, verdient die gleiche Berücksichtigung durch die olympische Bewegung.

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

In Solidarität, Gerechtigkeit und Frieden.

Chandra Muzaffar

Hassanal Noor Rashid

Amjad Alqasis

Professor Joseph Camilleri

Professor Junaid Ahmad

Lisa Pires

Lana Latour

Lubnah Shomali

Na’eem Jeenah

Nasser Ibrahim

Ranjan Salomon

Nida Arif

Rifat Kassis

Professor Shad Faruqi

Nor Hakim Ismail

Professor Ilan Pappe

Steve Liddle

John Minto

