Das ist genau das, wonach es aussieht

Von Caitlin Johnstone

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Wenn ich ein Unterstützer Israels wäre, würde ich sehr genau darüber nachdenken, was ich im Vorfeld dessen, was als eines der schlimmsten völkermörderischen Massaker in der Geschichte angesehen werden könnte, online poste. Das Internet vergisst nicht. Was du heute tweetest, könnte dich ein Leben lang verfolgen.

❖

Die israelisch-palästinensische Frage ist nicht kompliziert: Ein Apartheidregime missbraucht und unterdrückt eine einheimische ethnische Gruppe, die nicht die gleichen Rechte hat wie andere. Der einzige Grund, warum irgendjemand denkt, es sei kompliziert, ist, dass er annimmt, wenn es einfach wäre, hätten die Nachrichten es ihm gesagt.

Tatsächlich ist Israel-Palästina einer der leichter zu verstehenden Konflikte auf der Weltbühne; Konflikte wie die Ukraine oder Syrien sind viel komplizierter. Es ist auf den ersten Blick offensichtlich, dass eine Gruppe an der Macht ist und eine andere Gruppe von dieser Gruppe sehr schlecht behandelt wird, aber weil die Presse das Thema als kompliziert darstellt und ihre Sympathien stark auf das Apartheidregime lenkt, nehmen die Menschen an, dass es nicht so einfach sein kann, wie es auf den ersten Blick aussieht.

Es ist aber so. Israel ist genau das missbräuchliche Apartheidregime, nach dem es auf den ersten Blick aussieht. Denken Sie daran, während sich die Leichen stapeln und Gaza in einen schwelenden Krater verwandelt wird. Das ist genau das, wonach es aussieht.

❖

Die Tötung von Zivilisten mit militärischen Sprengstoffen ist nicht wirklich humaner oder zivilisierter als die Tötung mit Schusswaffen. Sie führen zu grausamen Verletzungen und einem langsamen, qualvollen Tod durch Ersticken, Verbrennungen und Körpertraumata. Sie sind grausame Massenmordwaffen.

Der einzige Grund, warum das Töten mit militärischen Sprengstoffen nicht so schockierend und entsetzlich ist wie das Töten mit Schusswaffen, liegt darin, dass das Töten mit militärischen Sprengstoffen etwas ist, das man aus der Ferne tut. Wenn sie Videoclips von den Gebäuden zeigen, die in die Luft gesprengt werden, sieht man nicht die Menschen, die unter ihnen zu Tode gequetscht und von den Explosionen zerrissen werden. Es ist nur ein lustiger, kleiner, entschärfter Ausschnitt einer Explosion, als würde man einen Actionfilm sehen oder ein Videospiel spielen.

Es ist nicht wirklich schöner, als wenn die IDF herumlaufen und mit Gewehren auf Zivilisten schießen oder sie mit Schwertern durchbohren würden, es ist nur distanzierter, so dass die Leute sich psychologisch von dem abgrenzen können, was wirklich passiert.

Das ist es, worum es den USA und ihren Verbündeten heutzutage bei der Wahrnehmungssteuerung geht: der Öffentlichkeit zu helfen, sich von den Schrecken abzugrenzen, die ihre Seite in der Welt anrichtet. Sie tun dies mit ihrer Propaganda, ihren Lügen durch Weglassen und ihren „palästinensisches Kind läuft in eine Kugel“-Schlagzeilen, sie tun es mit den gleichförmigen „unprovozierten Terrorakt“-Erklärungen ihrer Regierungsvertreter, und sie tun es durch die tatsächliche Art und Weise, wie sie ihre Massenmorde durchführen.

Es geht nur darum, die Öffentlichkeit in den Schlaf zu wiegen und sie nicht wachzurütteln, damit sie die grausamen Dinge erkennt, die mit Unterstützung ihrer Regierung geschehen.

❖

Die Unterbrechung der Stromversorgung des Gazastreifens schadet nicht nur den dort lebenden Zivilisten, sondern behindert auch die Sicht der Welt auf das, was dort geschieht, erheblich. Stellen Sie sich vor, wie viel schwieriger es jetzt für die Menschen in Gaza sein wird, Videoaufnahmen zu machen und ins Internet hochzuladen.

Und das ist natürlich völlig beabsichtigt. Israel hat ein großes Interesse daran, die Sichtbarkeit seiner Übergriffe zu verhindern, und das hat es schon immer getan; deshalb hat es eine lange Erfolgsbilanz, was das Angreifen und Bedrohen von Journalisten und Medieneinrichtungen angeht.

❖

Ich habe eine Menge zweifelhafter und überhaupt nicht belegter Behauptungen über Hamas-Kämpfer gesehen, die Babys enthauptet und Massenvergewaltigungen begangen haben, die sehr nach Gräuelpropaganda aussehen, was, wie wir in der Ukraine erfahren haben, in Kriegszeiten sehr üblich ist. Die Mitarbeiter der Massenmedien haben in der Ukraine gelernt, dass sie während eines Krieges jede Menge Gräuelpropaganda nachplappern können, ohne berufliche Konsequenzen befürchten zu müssen, solange sie von der Seite ihrer Regierung kommt. Lesen Sie die Nachrichten sehr kritisch.

❖

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Juden in der Frage Israel und Zionismus nicht monolithisch sind. Die schärfsten und schärfsten Kritiker Israels, die ich kenne, sind alle Juden. Lassen Sie nicht zu, dass die Propagandisten dies als „Judenhasser gegen Juden“ darstellen, wenn es in Wirklichkeit um Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit geht.

❖

Es geht nicht um Heuchelei. Es geht darum, den Widerspruch in der Unterstützung sowohl der Ukraine als auch Israels hervorzuheben, um zu zeigen, dass die westlichen Imperialisten nicht wirklich für das stehen, wofür sie zu stehen behaupten, und dass ihre gesamte Darstellung, wo sie in diesen Konflikten stehen, eine Lüge ist.

Eine Gruppe zu unterstützen, die gegen eine feindliche Besatzung kämpft, und eine andere zu bekämpfen, die dasselbe tut, wäre nur dann heuchlerisch, wenn Ihre Unterstützung wirklich auf dem Widerstand gegen Besatzer und der Unterstützung des Selbstbestimmungsrechts der Menschen beruht. Eine Gruppe zu unterstützen, die voller Neonazis ist, die Juden hassen, während man eine andere im Namen des Schutzes des jüdischen Volkes unterstützt, wäre nur dann scheinheilig, wenn die Unterstützung tatsächlich etwas mit dem Schutz religiöser Minderheiten zu tun hätte.

In Wirklichkeit unterstützt das Imperium nur die, die es unterstützt, weil dies in jedem Fall seine Interessen fördert. Die Ukraine als Stellvertreter zu haben, dient den strategischen Interessen der USA gegen Russland, und Israel als Stellvertreter zu haben, dient den strategischen Interessen der USA gegen Iran und Syrien. Sie sind überhaupt nicht heuchlerisch, sie sind vollkommen konsequent. Sie ergreifen Macht und Kontrolle auf die Art und Weise, die für sie am bequemsten ist, in perfekter Übereinstimmung mit ihren tatsächlichen Werten.

Ein Heuchler zu sein, ist an und für sich kein großes Übel; wir sind alle in gewisser Weise heuchlerisch. Ein großes Übel ist es jedoch, Gewalt und Zerstörung in der Welt anzurichten, um die planetarische Vorherrschaft zu erlangen, und gleichzeitig über die Gründe dafür zu lügen.

Deshalb heben wir die Widersprüche hervor. Nicht um zu zeigen, dass das Imperium und seine Unterstützer Heuchler sind, sondern um die weitaus größeren Übel aufzuzeigen, die sich hinter diesen Widersprüchen verbergen. Übersetzt mit Deepl.com

_________________

