Der israelisch-palästinensische Krieg ist Washingtons Schuld



Robert Inlakesh

10 Okt 2023



Palästinenser suchen nach einem israelischen Luftangriff auf Gebäude im Flüchtlingslager von Jabalia im Gazastreifen nach Überlebenden.

Die USA haben die palästinensischen Beschwerden immer wieder beiseite geschoben und jede Chance auf eine Zwei-Staaten-Lösung begraben – und damit auch jede Chance auf Frieden…

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat zusammen mit jahrzehntelangen Fehlentscheidungen der amerikanischen Politik in Westasien den Boden für den Ausbruch der schrecklichen Gewalt bereitet, die wir heute in Palästina und Israel erleben. Indem Washington das palästinensische Streben nach Staatlichkeit beiseite schob und stattdessen ein symbolisches Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien anstrebte, übersah es auch seine eigene regionale Strategie.

In den frühen Morgenstunden des Samstags startete der bewaffnete Flügel der Hamas, die Qassam-Brigaden, eine noch nie dagewesene Militäroperation gegen Israel. In den sozialen Medien tauchten sofort Bilder von palästinensischen [Hamas-]Kämpfern auf, die Israelis in Städten wie Aschkelon niederschossen, Militärfahrzeuge in die Luft jagten und Hunderte von israelischen Soldaten töteten und gefangen nahmen. Es war eine Überraschungsoffensive, wie man sie seit über 50 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Die israelische Regierung, das Militär, der Geheimdienst und die Sicherheitsdienste haben kolossal versagt, so dass Premierminister Benjamin Netanjahu dem Gazastreifen den Krieg erklärt hat.

In den USA wurde der Angriff einhellig und parteiübergreifend verurteilt, und die gewählten Vertreter brachten ihre Empörung über den Verlust israelischer Menschenleben zum Ausdruck. In all diesen Erklärungen wurde jedoch die Rolle der eigenen Regierung bei diesem Angriff nicht anerkannt. Washington hat zusammen mit dem größten Teil des Westens seit fast 17 Jahren Sanktionen gegen die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) verhängt. Der Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern, der auf eine „Zweistaatenlösung“ abzielt, bei der Israel und Palästina als unabhängige, gegenseitig anerkannte Staaten nebeneinander existieren würden, ist seit rund zwei Jahrzehnten praktisch tot, wobei der letzte gescheiterte Versuch, die israelische Regierung zu Verhandlungen zu drängen, unter dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama unternommen wurde.

Die Parlamentswahlen in den besetzten palästinensischen Gebieten (OPT) im Jahr 2006 endeten mit einem erdrutschartigen Sieg der Hamas. Die gescheiterte US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton erklärte damals: „Wir [die USA] hätten dafür sorgen sollen, dass wir etwas tun, um zu bestimmen, wer gewinnen würde“. Die USA mischten sich zwar nicht ein, aber die amerikanische Regierung beschloss, den Gazastreifen mit Sanktionen zu belegen und die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde zu stoppen, nachdem die Wahlen nicht zugunsten der von ihr finanzierten Fatah-Partei ausgegangen waren.

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter, der 1979 das Camp-David-Abkommen vermittelte, das die Beziehungen zwischen Ägypten und Israel normalisierte, äußerte sich wie folgt über die damalige Haltung der US-Regierung:

„Wenn man eine Wahl sponsert oder Demokratie und Freiheit in der Welt fördert, dann denke ich, wenn die Menschen ihre eigene Entscheidung über ihre Führer treffen, sollten alle Regierungen diese Regierung anerkennen und sie ihre Regierung bilden lassen.“

Washington stellte sich nicht nur aktiv gegen die demokratischen Wahlen in den OPT, sondern ging sogar noch einen Schritt weiter und lieferte Waffen an Palästinenser der Fatah-Partei, die einen Staatsstreich planten, um damit die Hamas-Regierung zu stürzen, die im Gazastreifen gebildet wurde. Der Plan scheiterte auf dramatische Weise, und die Hamas warf die Fatah nach einem blutigen Bürgerkrieg aus dem Gazastreifen und übernahm das Gebiet vollständig, woraufhin die israelische Regierung mit einer umfassenden Militärblockade reagierte.

Im Gegensatz zu anderen Weltmächten wie Russland und China sind die USA nie auf die Idee gekommen, der Hamas die Möglichkeit zu geben, zu regieren, wie Carter vorgeschlagen hatte. Stattdessen hat sich jede amerikanische Regierung geweigert, mit der Hamas zusammenzuarbeiten, indem sie sie als terroristische Organisation bezeichnete, die palästinensische politische Partei dann aber völlig ignorierte und keine Lösung für die Situation im Gazastreifen fand. Tatsächlich betrachtet die US-Regierung jede einzelne größere palästinensische politische Partei oder Bewegung als terroristische Organisation, mit Ausnahme des Hauptteils der Fatah, die das Westjordanland teilweise kontrolliert.

Die Grundsatzerklärung, das erste Abkommen der Osloer Vereinbarungen, wurde vor über 30 Jahren auf dem Rasen des Weißen Hauses unterzeichnet. Das Abkommen sollte den Konflikt innerhalb von fünf Jahren lösen, scheiterte aber an der Unfähigkeit der USA, als wirklich neutraler Friedensvermittler zu fungieren. Während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump gab Washington die Zweistaatenlösung ganz auf, indem es Normalisierungsabkommen zwischen arabischen Staaten und Israel anstrebte. Die Frage der palästinensischen Eigenstaatlichkeit, die nach Ansicht der Vereinten Nationen durch eine Zweistaatenlösung gelöst werden sollte, wurde zur Nebensache, und das einzige Druckmittel, über das die Palästinenser verfügen, nämlich die arabisch-israelische Normalisierung, wurde vom Tisch genommen.

Wie haben die palästinensischen politischen Parteien 2018 auf die Normalisierung reagiert? Sie entschieden sich mit überwältigender Mehrheit für den gewaltlosen Kampf, auch im Gazastreifen, wo die Hamas den „Großen Marsch der Rückkehr“ unterstützte, eine Massenprotestbewegung, die rund ein Jahr andauerte. Die meisten Demonstranten waren friedlich, aber es waren die relativ kleinen Gruppen von Palästinensern, die Sabotageakte und anti-israelische Angriffe am Grenzzaun verübten, die für Schlagzeilen sorgten. Als Reaktion darauf töteten die israelischen Streitkräfte Hunderte von Palästinensern und verletzten fast 10.000. Auf israelischer Seite gab es keinen einzigen toten Soldaten oder Zivilisten, während israelische Scharfschützen auf Frauen, Kinder, Journalisten, Behinderte und medizinisches Personal zielten, wie aus einem UN-Menschenrechtsbericht über die Demonstrationen hervorgeht. Wie reagierten die USA auf Hunderttausende von unbewaffneten palästinensischen Demonstranten, die auf den Trennungszaun zwischen Gaza und Israel marschierten? Sie ignorierten sie und setzten die arabisch-israelische Normalisierung fort.

Unter der Regierung Biden wurde die Zweistaatenlösung ebenfalls beiseite geschoben und die Notlage der Palästinenser als unbedeutend abgetan. Anstatt sich um eine Lösung für die Gewalt zu bemühen, die in den letzten zwei Jahren – vor allem im Westjordanland – so stark eskaliert ist wie seit 20 Jahren nicht mehr, hat sich Biden entschieden, wegzuschauen und stattdessen eine saudi-israelische Normalisierung zu betreiben. Ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel könnte auch die iranisch-saudische Annäherung zum Scheitern bringen, die Anfang des Jahres von China vermittelt wurde, und Washington in eine offene Konfrontation mit dem Jemen stürzen. Anstatt die zu Beginn seiner Amtszeit gemachten außenpolitischen Versprechungen zu erfüllen, hat Biden die Idee aufgegeben, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben und den Krieg im Jemen zu beenden. Außerdem hat er beschlossen, dem palästinensischen Streben nach Eigenstaatlichkeit den Todesstoß zu versetzen.

Was die Hamas gerade in Gaza getan hat, wäre nie passiert, wenn die USA einen einigermaßen rationalen Ansatz in der Region verfolgt hätten. Es hätte sogar verhindert werden können, wenn die USA einen politischen Plan zur Deeskalation der wachsenden Spannungen in den besetzten Gebieten vorgelegt hätten. Stattdessen beschloss die amerikanische Regierung, die bewaffneten Gruppen im Gazastreifen zu übersehen und gleichzeitig zu versuchen, sie vollständig zu zerschlagen. Und wozu das alles? Für einen schicken Fototermin, den Biden nutzen kann, um die Demokratische Partei bei den Präsidentschaftswahlen 2024 zum Sieg zu führen, indem er behauptet, er habe dem Nahen Osten Frieden gebracht. Aufgrund des aktuellen Konflikts scheint eine Normalisierung ohnehin nicht in absehbarer Zeit auf dem Tisch zu liegen, was bedeuten würde, dass die Offensive der Hamas nicht nur Israel, sondern auch den USA einen Schlag versetzt hat.

Was tun die USA jetzt, da Israel sich im Krieg mit Gaza befindet? Sie verurteilen die eine Seite, während sie Israel bewaffnen und jede Aktion unterstützen, die es unternimmt. Anfangs weigerte sich Washington sogar, zu einem Waffenstillstand aufzurufen, während Moskau und Peking darauf drängten. Das Weiße Haus weigert sich, seine Rolle bei der Entstehung der gegenwärtigen Gewalt anzuerkennen und fährt mit genau derselben Rhetorik und denselben politischen Entscheidungen fort, die zu dem schrecklichen Krieg geführt haben, den wir heute erleben. Übersetzt mit Deepl.com

Über den Autor:

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und arbeitet derzeit für Quds News. Er ist Regisseur von „Diebstahl des Jahrhunderts: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“

