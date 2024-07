https://english.almayadeen.net/articles/opinion/collapsing-empire–the-day-sanctions-died



Das kollabierende Imperium: Der Tag, an dem die Sanktionen starben

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

31. Juli 2024

Indem das Imperium so viele Länder mit Sanktionen belegt hat, hat es sich selbst sanktioniert – und immer mehr Staaten davon überzeugt, nach alternativen Wirtschafts- und Finanzstrukturen zu suchen.

Am 25. Juli veröffentlichte die Washington Post eine aufschlussreiche Untersuchung über den exzessiven Einsatz und Missbrauch von Wirtschaftssanktionen durch die US-Regierung in den letzten Jahren. Darin wird in forensischen Details dargelegt, wie diese Maßnahmen „zu einer fast reflexartigen Waffe in der ständigen wirtschaftlichen Kriegsführung“ gegen „feindliche“ Staaten, Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen in der ganzen Welt geworden sind. Allerdings hat das immer wiederkehrende übermäßige Vertrauen in die Sanktionen zu einem katastrophalen Fehlschlag geführt. Die Anerkennung dieser unbequemen Wahrheit durch den Mainstream ist nur der jüngste Vorbote des sich rasch abzeichnenden Untergangs des Imperiums.

Heute „verhängt Washington dreimal so viele Sanktionen wie jedes andere Land oder jede andere internationale Organisation, wobei ein Drittel aller Nationen mit irgendeiner Art von finanzieller Strafe belegt wird“, stellt WaPo fest. Die USA „verhängen auch in diesem Jahr wieder Sanktionen in einem rekordverdächtigen Tempo, wobei mehr als 60 Prozent aller Länder mit niedrigem Einkommen nun in irgendeiner Form finanziell bestraft werden“. Sowohl die demokratischen als auch die republikanischen Regierungen finden Sanktionen „zunehmend unwiderstehlich“. Gleichzeitig sind ihre internationalen Verbündeten von der vermeintlichen Wirksamkeit von Sanktionen ebenso berauscht.

„Die Mentalität, fast schon ein seltsamer Reflex, ist in Washington geworden: Wenn irgendwo auf der Welt etwas Schlimmes passiert, werden die USA Sanktionen verhängen“, erklärte Ben Rhodes, Barack Obamas stellvertretender nationaler Sicherheitsberater, gegenüber WaPo. „Es ist das Einzige, was zwischen Diplomatie und Krieg steht, und als solches ist es das wichtigste außenpolitische Instrument im Arsenal der USA geworden“, so ein in Washington ansässiger Think-Tank-Apparatschik. Aber, so fügten sie hinzu, „niemand in der Regierung ist sich sicher, ob diese ganze Strategie überhaupt funktioniert“.

Dementsprechend berichtet WaPo , dass die schädliche „Überbeanspruchung“ von Sanktionen „auf höchster Ebene“ der US-Regierung anerkannt wird und „die Besorgnis über ihre Auswirkungen“ mit ihrer Anwendung gewachsen ist. „Einige hochrangige Regierungsbeamte haben Präsident Biden direkt gesagt, dass ein übermäßiger Einsatz von Sanktionen das Risiko birgt, dass das Instrument an Wert verliert. Dennoch scheinen sich die US-Beamten ihre Sanktionsgewohnheiten nicht abgewöhnen zu können, da sie „dazu neigen, jede einzelne Maßnahme als gerechtfertigt anzusehen, was es schwer macht, den Trend zu stoppen“.

Wie ein langjähriger Junkie, der endlos dem Drachen nachjagt, ist das Imperium offensichtlich in einem giftigen Kreislauf gefangen, aus dem es nicht entkommen kann. Wie WaPo feststellt, „konnten Sanktionen, indem sie ihre Ziele vom westlichen Finanzsystem abschnitten“, jahrzehntelang „nationale Industrien vernichten, persönliches Vermögen auslöschen und das Gleichgewicht der politischen Macht in unruhigen Regimen stören – und das alles, ohne einen einzigen amerikanischen Soldaten in Gefahr zu bringen.“ Jetzt ist diese Supermacht aufgebraucht und wird nie mehr zurückkehren.

Sanktionierte Partei

Während die US-Führer ihre Gegner seit der Gründung des Landes im Jahr 1776 mit Sanktionen belegen, führte die irakische Invasion in Kuwait im Jahr 1990 „zu einer neuen Form dieser Waffe“. Bagdad wurde sofort einer vollständigen internationalen Blockade unterworfen, die den Export von Öl – die Haupteinnahmequelle des Landes – und die Einfuhr selbst grundlegender Güter so gut wie unmöglich machte. Nach dem Golfkrieg, als das Land nicht in der Lage war, seine dezimierte Infrastruktur wieder aufzubauen, breiteten sich Hunger und vermeidbare Krankheiten wie ein Lauffeuer aus. Ein UN-Bericht von 1991 beschrieb die Bedingungen vor Ort als „nahezu apokalyptisch“ und „vorindustriell“.

Die Sanktionen gegen Bagdad blieben bis zur illegalen anglo-amerikanischen Invasion im Jahr 2003 in Kraft. Als die damalige Außenministerin Madeleine Albright1996 gefragt wurde, ob sich die geschätzte halbe Million irakischer Kinder, die durch die Sanktionen getötet wurden, „gelohnt“ hätten, bejahte sie diese Frage. In diesem Jahr wurden die im Mai 1992 verhängten Sanktionen gegen Jugoslawien aufgehoben. Die Inflation betrug zu diesem Zeitpunkt 5,578 Billionen Prozent, Drogensucht, Alkoholismus und Selbstmorde stiegen sprunghaft an, es herrschte ständiger Mangel an allem, unschuldige Zivilisten starben unnötigerweise, und Belgrads einst blühende unabhängige Industrie wurde lahmgelegt.

Wie WaPo berichtet, wurden die USA nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 zur „unangefochtenen Supermacht“. Regierungen und Banken auf der ganzen Welt waren vom US-Dollar abhängig, der immer noch die dominierende Währung der Welt ist. Der Greenback „untermauert den internationalen Handel auch dann, wenn es keine Verbindung zu einer amerikanischen Bank oder einem Unternehmen gibt“. Auch heute noch werden die meisten wichtigen Rohstoffe, wie z. B. Öl, weltweit in Dollar gehandelt. Länder, die in ihren eigenen Währungen handeln, sind auf den Dollar angewiesen, um internationale Transaktionen durchzuführen.

Dies macht das US-Finanzministerium „zum Torwächter der weltweiten Bankgeschäfte“ – „und Sanktionen sind das Tor“. Beamte des Finanzministeriums „können Sanktionen gegen jede ausländische Person, Firma oder Regierung verhängen, die sie als Bedrohung für die US-Wirtschaft, die Außenpolitik oder die nationale Sicherheit ansehen.“ Die Zielpersonen müssen nicht wegen eines bestimmten Verbrechens angeklagt oder gar verurteilt werden. Sobald Sanktionen verhängt werden, wird es sofort „zu einem Verbrechen, mit der sanktionierten Partei Geschäfte zu machen“. Die Zahl der Sanktionen hat in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten exponentiell zugenommen. WaPo berichtet:

„Noch in den 1990er Jahren war das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums für die Umsetzung einer Handvoll von Sanktionsprogrammen zuständig. Sein Personal passte bequem in einen einzigen Konferenzraum. Eine seiner Hauptaufgaben war es, den amerikanischen Verkauf kubanischer Zigarren zu blockieren.“

Nach 9/11 wurde die Vorliebe des Imperiums für Sanktionen zu einer regelrechten Sucht. Ein Jahrzehnt später, so enthüllt die WaPo, boomte das Geschäft mit den US-Sanktionen so sehr, dass der damalige Direktor des OFAC, Adam Szubin, auf einer Mitarbeiterparty in einem Hotel in DC ein mitreißendes Liedchen mit dem Titel „Every Little Thing We Do Is Sanctions“ zur Melodie von „Every Little Thing She Does Is Magic“ von The Police aufführte. Halluzinatorisch und dystopisch trifft es kaum.

Während seiner Amtszeit als Präsident hat Donald Trump „Sanktionen als Vergeltungsmaßnahmen in einer Weise eingesetzt, die er sich nie hätte vorstellen können“. Dazu gehörten beispielsweise Sanktionen gegen „Beamte des Internationalen Strafgerichtshofs, nachdem dieser eine Untersuchung von Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem Verhalten der US-Truppen in Afghanistan eingeleitet hatte.“ Caleb McCarry, Leiter der Kuba-Politik des Außenministeriums während der Regierung von George W. Bush, bezeugt, dass die unerbittliche Sanktionspolitik so stark war, dass sogar Mitarbeiter des Finanzministeriums begannen, sich danach zu sehnen:

„Erleichterung von diesem unerbittlichen, nicht enden wollenden System, bei dem man jeden und seine Schwester sanktionieren muss, manchmal buchstäblich“.

McCarry glaubt, dass Sanktionen „viel, viel zu oft angewendet werden und außer Kontrolle geraten sind“. Diese Ansicht ist laut WaPo in den imperialen Machtzentren der USA weit verbreitet. Das Blatt berichtet, dass sich zum Zeitpunkt von Bidens Amtsantritt unter seinem Übergangsteam ein Konsens herausgebildet hatte, dass sich etwas ändern müsse. So kam es, dass im Sommer 2021 „fünf Mitarbeiter des Finanzministeriums einen internen Entwurf ausarbeiteten, in dem sie eine Umstrukturierung des Sanktionssystems vorschlugen.“ Er umfasste „etwa 40 Seiten“ und „stellte die umfangreichste Umgestaltung der Sanktionspolitik seit Jahrzehnten dar.“

Doch genau wie die Bush-, Obama- und Trump-Administration „fiel es Bidens Team schwer, die Macht abzugeben“. Insider des Finanzministeriums berichten WaPo , dass sie miterlebten, wie ihre Chefs wichtige Teile ihres Plans herausnahmen“. Das fertige Produkt – „2021 Sanctions Review“ – wurde im Oktober desselben Jahres veröffentlicht. Auf nur acht Seiten gekürzt, enthielt es „die zahnlosesten Empfehlungen des früheren Dokuments“. Danach ging die Biden-Regierung auf Sanktionskurs und bestrafte unter anderem folgende Ziele:

„israelische Siedler im Westjordanland, ehemalige Regierungsbeamte in Afghanistan, angebliche Fentanyl-Händler in Mexiko und eine nordmazedonische Spionagefirma“.

In der Zwischenzeit wurden die Sanktionen, deren Lockerung Biden aktiv versprochen hatte, wie z. B. die Strafmaßnahmen, die Trump gegen Kuba verhängt hatte, „unter dem Druck des Capitol Hill weitgehend aufrechterhalten, obwohl hochrangige Regierungsbeamte der Ansicht sind, dass das Embargo kontraproduktiv und ein Fehlschlag ist.“

Engeres Bündnis

Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 äußerten sich hochrangige westliche Regierungsvertreter in bombastischen Worten über die künftigen Auswirkungen der Sanktionen, die sie als Reaktion darauf vorbereiteten. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire prahlte: „Wir führen einen umfassenden wirtschaftlichen und finanziellen Krieg gegen Russland… Wir werden den Zusammenbruch der russischen Wirtschaft herbeiführen.“ Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer epochalen Zeitenwende , die einen permanenten internationalen kulturellen, finanziellen und politischen Eisernen Vorhang um Wladimir Putins Pariastaat errichten würde.

Gelinde gesagt, ist diese Prahlerei nicht gut gealtert. Wie die Mainstream-Medien inzwischen häufig zugeben müssen, haben die westlichen Sanktionen gegen Moskau nicht nur die allgemein vorhergesagte wirtschaftliche Verwüstung bewirkt, sondern auch die heimische Industrie wiederbelebt und die Löhne der Durchschnittsbürger erhöht. Im Mai stellte der Spectator neidvoll fest: „Die Russen geben mehr Geld für Restaurants, Haushaltsgeräte und sogar Immobilien aus – so gut ging es ihnen noch nie.“ Währenddessen deindustrialisiert sich Europa, das aufgrund der Sanktionen von den billigen Energielieferungen des Landes abgeschnitten ist, mit rasender Geschwindigkeit.

WaPo übergeht diesen peinlichen Bumerang, indem sie behauptet, „zwei Jahre Sanktionen gegen Russland wegen seiner Invasion in der Ukraine haben Moskaus langfristige Wirtschaftsaussichten verschlechtert und die Kosten für die militärische Produktion erhöht.“ Dennoch räumt das Blatt ein, dass diese Maßnahmen „den Kreml in ein engeres Bündnis mit Peking gebracht“ haben, was die negativen Folgen ausgleicht. Bezeichnenderweise werden in einer begleitenden Grafik, in der die „globalen US-Sanktionen nach ihrer Wirkung“ von „niedrig“ bis „hoch“ eingestuft werden, basierend auf der „Schwere der Sanktionen nach Land und Jahr des Beginns der Sanktionen“, die antirussischen Sanktionen von 2022 mit keinem Wort erwähnt.

Darüber hinaus räumt WaPo ein, dass „Nordkorea seit mehr als einem halben Jahrhundert mit Sanktionen belegt ist, ohne dass die Bemühungen Pjöngjangs um den Erwerb von Atomwaffen und Interkontinentalraketen gestoppt wurden“. Ebenso haben die Sanktionen gegen Nicaragua wenig dazu beigetragen, die antiwestliche Regierung von Präsident Daniel Ortega abzuschrecken“. Vor allem aber, so beklagt die WaPo , sei „eine existenziellere Herausforderung entstanden“. Ursprünglich lag die „Macht der Sanktionen darin, ausländischen Akteuren den Zugang zum Dollar zu verwehren“ – „aber wenn Sanktionen es riskant machen, vom Dollar abhängig zu sein, finden die Nationen vielleicht andere Wege, um Handel zu treiben.“

Und hier erfahren wir den Propagandazweck der WaPo-Untersuchung. Indem das Imperium so viele Länder sanktioniert hat, hat es sich selbst sanktioniert – und eine wachsende Zahl von Staaten davon überzeugt, alternative Wirtschafts- und Finanzstrukturen zu suchen. Seit Februar 2022 haben China UND Russland hart daran gearbeitet, diese Alternativen aufzubauen. Die Auswirkungen waren so revolutionär, dass das Wall Street Journal von einer „Achse der Umgehung“gesprochen hat. Dies ist eine internationale Handelsstruktur, von der die USA ausgeschlossen sind. Die engen Verbündeten des Paares – insbesondere die Mitglieder der BRICS-Allianz – wollen jedoch sofort dabei sein.

