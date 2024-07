https://thegrayzone.com/2024/07/30/grayzone-pr-fiasco-us-govt-regime-change-leaked-emails/



Durchgesickerte E-Mails enthüllen: The Grayzone verursachte das „größte PR-Fiasko in der Geschichte“ der US-Regierungsabteilung für Regimewechsel

VonKit Klarenberg und Max Blumenthal

30. Juli 2024

Die Veröffentlichung eines peinlichen Telefongesprächs mit einem Vizepräsidenten der National Endowment for Democracy durch The Grayzone löste einen institutionellen Zusammenbruch im Regimewechsel-Labor der US-Regierung aus. Nach dem Telefonat gab der Gründungspräsident der Gruppe privat zu, dass das „Fiasko“ große „Probleme unter der polierten Oberfläche“ aufgedeckt habe.

Durchgesickerte E-Mails, die The Grayzone zugespielt wurden, zeigen, dass die Organisation seither im Chaos versunken ist. Zwei hochrangige Beamte wurden aufgrund des Fiaskos entlassen, und die verbleibenden Mitarbeiter befinden sich in einem Bürgerkrieg zwischen der alten Garde der Neokonservativen und der „aufgeweckten“ neuen Generation, die an ihrer Stelle eingestellt wurde.

– Das NED-Management befindet sich derzeit in völliger Unordnung. Zwei hochrangige Mitarbeiter wurden wegen ihres Umgangs mit dem Telefonanruf der Grauzone entlassen, und der Gründungspräsident Carl Gershman wurde von seinen Nachfolgern isoliert und ausgegrenzt.

– Was als erbitterter Streit über die Entscheidung, mit The Grayzone zusammenzuarbeiten, begann, entwickelte sich schließlich zu einem ausgewachsenen Kulturkrieg, in dem die neokonservativen Gründer der Gruppe gegen die liberaleren Neueinstellungen antraten, die von der alten Garde der Neokonservativen als „aufgeweckte Spinner“ verspottet wurden, die von „Mikroaggressionen“ und obligatorischen DEI-Schulungen besessen waren.

– Einer der entlassenen NED-Mitarbeiter, der Neokonservative Michael Allen, beschuldigte seine progressive Chefin einer „eindeutigen Kampagne der Belästigung, Ausgrenzung und Viktimisierung“ und ärgerte sich darüber, dass sie NED-Mitarbeitern die Teilnahme an Pro-Palästina-Kundgebungen erlaubte. Er war so erzürnt über seine Entlassung, dass er drohte, die Einzelheiten seiner Entlassung an die „vielen Mailinglisten wichtiger Entscheidungsträger und Meinungsbildner, die ich im Laufe der Jahre aufgebaut und behalten habe“, weiterzugeben, wenn er nicht eine beträchtliche Abfindung erhalte.

Lesen Sie hiereine Sammlung der NED-Akten, die The Grayzone exklusiv erhalten hat .

Durch ihre großzügige Finanzierung regierungsfeindlicher Oppositionsgruppen in Ländern, in denen Washington einen Regimewechsel anstrebt, hat sich die von der US-Regierung finanzierte Nichtregierungsorganisation National Endowment for Democracy (NED) im Laufe ihrer vier Jahrzehnte währenden Existenz den Ruf eines „offenen Akteurs“ erworben, der die Arbeit leistet, die die CIA früher im Verborgenen verrichtete.

Kritiker weisen seit langem auf die destabilisierenden Auswirkungen der Einmischung der NED in Ländern wie Nicaragua, Venezuela, der Ukraine und Haiti hin, wo die Stiftung systematisch gewählte Regierungen unterminiert hat, die eine Politik betrieben, die als Verstoß gegen den Washingtoner Konsens angesehen wurde. Sie verwiesen auf Dokumente, die die Ursprünge der Gruppe in der Central Intelligence Agency von Ronald Reagan belegen, und zitierten Zitate von NED-Gründern und Gershman selbst, die sich mit der Orchestrierung von Putschen und farbigen Revolutionen brüsten.

Der langjährige Leiter der NED, der neokonservative Aktivist Carl Gershman, wies seine Kritiker stets mit einem Achselzucken zurück, während seine Kollegen darauf bestanden, dass alles, was seine Organisation tat, unbedenklich war, am helllichten Tag durchgeführt wurde und die Zuschussempfänger in der Regel auf einer öffentlich einsehbaren Website aufgeführt waren – und das alles im Namen der lobenswerten Mission der „Demokratieförderung“.

Der damalige NED-Präsident Carl Gershman (links) mit dem Dalai Lama, einem langjährigen CIA-Mitarbeiter, im Jahr 2010

Seit Gershman 2021 in den Ruhestand ging, hat die NED einen dramatischen internen Wandel vollzogen. Eine neue Generation ideologisch unbedarfter sozialer Progressiver hat die Zügel der Organisation übernommen und versucht, die Programmgestaltung des NED an der Diversitätspolitik auszurichten, die derzeit die Demokratische Partei belebt.

Zu denjenigen, die in der Nach-Gershman-Ära eingestellt wurden, gehörte Leslie Aun, eine selbst bezeichnete „leitende kreative Kommunikatorin“, die offenbar sehr wenig über die NED wusste, als sie an Bord kam. In einer ihrer ersten Amtshandlungen als Vizepräsidentin für Kommunikation und öffentliches Engagement der Organisation beschloss Aun, ein Telefongespräch mit The Grayzone zu führen, um die Behauptung zu widerlegen, ihr Arbeitgeber sei ein „CIA-Ableger“.

Durchgesickerte private E-Mails, die The Grayzone exklusiv zur Verfügung gestellt wurden, zeigen nun, wie Auns Anruf und die anschließende Veröffentlichung den NED in eine existenzielle Krise stürzten, die mehrere Entlassungen, rechtliche Vergeltungsmaßnahmen und wütende Schuldzuweisungen nach sich zog, die bis heute andauern. Ein altgedienter NED-Mitarbeiter beschrieb den Anruf privat als das „größte PR-Fiasko in der Geschichte des NED“.

Die NED-E-Mails sind voll von wütenden Tiraden, die die alte Garde der Neokonservativen gegen ihre jüngeren Nachfolger richtet. In einem Austausch bezeichnete Gershman Aun als „Schwachkopf“, in einem anderen beschimpfte er die NED-Kommunikationsdirektorin Christine Bednarz als „Spinnerin“ und stellte wiederholt die Kompetenz seines Nachfolgers, des derzeitigen NED-Präsidenten und CEO Damon Wilson, in Frage.

In Bezug auf den NED-Vorsitzenden Ken Wollack murrte Gershman: „Scheiß auf Ken“.

Aus der Sicht von Gershman und seiner Clique hatte eine Ansammlung von stümperhaften 40- und 50-jährigen Witzbolden die von ihnen aufgebaute Stiftung infiltriert und brachte sie mit ihrer Fixierung auf Identitätspolitik zum Scheitern. „Die NED-Kultur ist möglicherweise im Umbruch begriffen“, beklagte Gershman einmal.

Michael Allen, ein Mitglied von Gershmans innerem Kreis, der fast zwei Jahrzehnte lang den Democracy Digest der NED herausgab, bemerkte, dass „das gesamte Grauzonen-Fiasko … zu einem großen Teil auf die wahrgenommene Notwendigkeit zurückzuführen war, die ‚alte‘ NED zu überwinden“. In anderen E-Mails stöhnte Allen darüber, dass er lange Sitzungen über „die LGBTQIA+-Agenda des NED“ erdulden musste, und berichtete detailliert über seine Zurechtweisungen von Mitarbeitern, die mit seinen vehementen pro-israelischen Ansichten nicht einverstanden waren.

„Mehrere NED-Mitarbeiter nahmen an einer pro-palästinensischen Demonstration teil, die von ANSWER, einer pro-nordkoreanischen Sekte, organisiert wurde“, schimpfte Allen. „Und die Facebook-Seite des NED-Präsidenten hob immer noch Black Lives Matter hervor, mehrere Wochen nachdem die Gruppe enthusiastisch das Hamas-Massaker gefeiert hatte.“

NED-Sonderassistent Michael Allen wurde entlassen, nachdem er seine Kollegen unter Druck gesetzt hatte, auf das „Grauzonen-Fiasko“ zu reagieren und sie wegen Israel-Palästina zu verärgern. Er beschuldigte sie einer breit angelegten Kampagne der Belästigung und Zensur.

Weniger als ein Jahr nach Auns desaströsem Telefongespräch mit der Grayzone wurde die ehemalige Vizepräsidentin entlassen und offenbar mit einer beträchtlichen Abfindung wegen „Geschlechterdiskriminierung“ ausgestattet. In ihrem LinkedIn-Profil findet sich keine Spur von ihrer Beschäftigungsgeschichte beim NED. Allen wurde ebenfalls gekündigt, und zwar wegen „Ungehorsam“ – und als direkte Folge seines Versuchs, in das „Grayzone-Fiasko“ einzugreifen, wie er privat behauptete. Seit er aus seinem Amt gedrängt wurde, hat er eine Kampagne der verbrannten Erde mit rechtlichen Vergeltungsmaßnahmen gegen die NED-Führung geplant, aber in der Öffentlichkeit geschwiegen.

Während das US-Außenministerium und der Kongress die Kassen des NED weiterhin jedes Jahr mit fast 200 Millionen Dollar füllen und es ihm ermöglichen, ein auffälliges neues Hauptquartier nur wenige Blocks vom Weißen Haus entfernt zu errichten, enthüllen die durchgesickerten E-Mails, die The Grayzone erhalten hat, eine Organisation, die auf der Stelle tritt und deren Gründerväter Zweifel an ihrer Zukunft unter der Leitung einer Generation von progressiven Unternehmern äußern, die voll und ganz auf die Demokratische Partei ausgerichtet sind. Die interne Spaltung mag unvermeidlich gewesen sein, aber sie wurde durch einen einzigen Anruf eines NED-Vizepräsidenten bei The Grayzone offenkundig.

„Ich will nicht wie ein Idiot klingen“: Der Anruf, der die NED fast zu Fall brachte

In einer E-Mail von Michael Allen, dem langjährigen Redakteur des NED-Blogs Democracy Digest, an Gershman und andere Kollegen, beschrieb Allen, wie NED-Präsident Damon Wilson „viel Zeit und Geld darauf verwendet hat, Leslie Aun abzuwerben“ und sie als „Weltklasse“-Impresario für strategische Kommunikation darzustellen.

„Bei ihrer Ernennung“ als Vizepräsidentin für Kommunikation, so Allen, wurde Aun bei einer Mitarbeiterversammlung in einem Interview mit Wilson vorgestellt, in dem ihre außergewöhnlichen Qualifikationen und Erfahrungen hervorgehoben wurden“. Dies geschah, obwohl sie vor ihrer Bewerbung auf einer NED-Klausurtagung der Kommunikationsabteilung anvertraut hatte, dass sie noch nie von der Stiftung gehört hatte.

Kurz nach Auns Einstellung beschloss sie, ein Telefongespräch mit Alex Rubinstein zu führen, einem unabhängigen Journalisten, der Beiträge für The Grayzone verfasst hat, um ihn dafür zu rügen, dass er die Stiftung als „CIA-Ableger“ bezeichnet hatte. Rubinsteins Verweis erschien in einem Artikel vom April 2023 über Bellingcat, eine selbsternannte „Open Source“-Journalistengruppe, die von der NED und damit von der US-Regierung großzügig finanziert wird.

Eine mächtige Organisation wie die NED hätte die Kritik einer kleinen, wenn auch einflussreichen unabhängigen Quelle wie dieser lässig ignorieren können. Doch Allen zufolge hat die Kommunikationsdirektorin der Stiftung, Christine Bednarz, Aun ermutigt, sich an diese Kritiker zu wenden, als Beispiel für die Professionalität und Positivität des ’neuen‘ NED und im Gegensatz zu dem, was sie immer wieder als Dilettantismus und Zaghaftigkeit des ‚alten‘ NED abgetan hat“.

Allen behauptete seinerseits, er habe versucht, die NED-Führung davor zu warnen, „giftige Kritiker“ wie The Grayzone zu engagieren, sei aber ignoriert worden.

Scheinbar aus heiterem Himmel schrieb Aun am 5. April 2023 eine E-Mail an Rubinstein und bat um ein Telefongespräch. Weniger als 24 Stunden später telefonierte sie mit Rubinstein und dem Grayzone-Redakteur Max Blumenthal, um sie aufzufordern, die Diskussion über eine Verbindung zwischen dem NED und den US-Geheimdiensten einzustellen.

Im Laufe der nächsten 40 Minuten gingen Blumenthal und Rubinstein detailliert auf die dokumentierten Verbindungen der NED zu den US-Geheimdiensten ein und verwiesen Aun auf ein freigegebenes Dokument, in dem der CIA-Direktor von Ronald Reagan, William Casey, die Einrichtung einer von der US-Regierung finanzierten „Nationalen Stiftung“ vorschlägt . Sie erinnerten sie an das berüchtigte Eingeständnis des NED-Mitbegründers Allen Weinstein gegenüber der Washington Post im Jahr 1991: „Was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren von der CIA im Verborgenen getan.“ Und sie gingen die Geschichte von Regimewechsel-Intrigen, farbigen Revolutionen und Putschversuchen durch, die von der NED orchestriert wurden.

Die selbsternannte Expertin für „strategische Kommunikation“ offenbarte eine erschütternde Unkenntnis der bestätigten Mission ihres Arbeitgebers als Hausierer von „verdeckten Operationen“ in Übersee und erwies sich als unfähig, grundlegende Fragen zur Geschichte der Organisation zu beantworten.

Als Blumenthal sie aufforderte, konkrete Beweise für die Bestimmungen der Stiftung gegen die Zusammenarbeit mit US-Geheimdiensten vorzulegen, stockte sie: „Ich weiß nicht, ob es in der Satzung steht. Ich weiß nicht, ob es – ich meine, ich weiß es nicht – ich weiß es nicht. Ich werde wie ein Idiot klingen. Ich will nicht wie ein Idiot klingen.“

Über einen Monat lang versuchten Blumenthal und Rubinstein, Aun per E-Mail zu kontaktieren. Sie hatte ihnen Unterlagen versprochen, aus denen hervorging, dass es NED-Mitarbeitern untersagt war, sich mit US-Geheimdiensten im Ausland abzustimmen, doch diese kamen nie an. Stattdessen schickte Aun eine Reihe von Nachrichten, in denen sie ihre Verwirrung über die Art ihres aufgezeichneten Gesprächs zum Ausdruck brachte.

„Es war ein hektischer Monat“, schrieb sie am 4. Mai 2023 an Rubinstein. „Ich war mir nicht bewusst, dass Sie einen Abgabetermin für eine Story hatten und keine Hintergrundinformationen über den NED erhalten wollten. Können Sie mir mehr über die Geschichte erzählen? Ich möchte sicher sein, dass ich Ihre Fragen im richtigen Kontext beantworte. Wenn Sie eine ausführliche Geschichte über uns schreiben, hoffe ich, dass Sie mehr als nur zwei Fragen stellen werden.

Einen Tag später gab Aun der Ausrede „der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen“ eine deutlich unternehmerischere Wendung: „Ich bin diese Woche mit meiner Familie im Urlaub in der Wildnis von Oregon und habe nur eine begrenzte Verbindung, aber ich werde mich so schnell wie möglich bei Ihnen melden.

Das war das letzte Mal, dass sie von Aun hörten. Am 29. Mai veröffentlichte The Grayzone die Aufzeichnung des Gesprächs, das sie vor über einem Monat mit ihnen begonnen hatte.

Zu diesem Zeitpunkt wussten sie es noch nicht, aber während Aun sich angeblich durch den pazifischen Nordwesten kämpfte, befanden sich ihre Kollegen beim NED in einem ausgewachsenen Nervenzusammenbruch, und die Führungsebene lieferte sich ein wütendes Schuldspiel über das, was sie das „Grayzone-Fiasko“ nannte.

Am Tag, nachdem die Aufnahme auf YouTube erschienen war, leitete Allen sie an Gershman und David Lowe, den Vizepräsidenten für Regierungsbeziehungen und öffentliche Angelegenheiten der Organisation, weiter.

„So verändert sich die NED unter dem neuen ‚CEO‘“, knurrte der pensionierte NED-Leiter und bezog sich dabei spöttisch auf seinen 51-jährigen Nachfolger Damon Wilson, einen ehemaligen Beamten des Nationalen Sicherheitsrates, der unter Präsident George W. Bush half, die farbigen Revolutionen in Osteuropa zu koordinieren.

Allen brach in Tränen aus: „Amateurstunde – äußerst peinlich! ‚Ich weiß nicht… ich weiß nicht… ich weiß nicht… ich weiß nicht… ich weiß nicht…‘ Ich habe ihr ausdrücklich davon abgeraten, mit diesen Leuten zu sprechen.“

Auns Auftritt war „atemberaubend ignorant“, antwortete Lowe und fügte hinzu: „Es war zu schmerzhaft, ihm zuzuhören.“ Unter Bezugnahme auf den NED-Präsidenten Damon Wilson fragte Lowe: „Ich nehme an, Damon weiß davon – was sagt er dazu?“ Er merkte an, dass Aun „eingestellt wurde, um dem NED mehr Publicity zu verschaffen, und das ist ihr gelungen“.

Gershman beklagte, es sei „schockierend, dass sie mit Blumenthal sprechen würde“.

Allen entgegnete, dass er das Thema in einer Sitzung des Kommunikationsteams angesprochen habe, in der Aun „lakonisch darüber gesprochen“ habe. Sie habe offensichtlich nicht erkannt, „wie schädlich und peinlich das ist“.

Er fügte hinzu, dass er sie „zuvor gewarnt“ hatte, das, was er „NED=CIA BS“ nannte, mit der Grauzone zu diskutieren, und sogar „ein Memo geschrieben hatte, in dem er erklärte, warum.“

Die Empörung über das Schlamassel sprach sich schnell herum, als Gershman die Aufzeichnung des Gesprächs mit anderen Außenpolitikern teilte.

„Es ist beleidigend, dass jemand mit so wenig Erfahrung die Chuzpe hat, dies für eine gute Idee zu halten“, schimpfte Daniel Silverberg, ein stellvertretender Senior Fellow der Denkfabrik Center for New American Security und ehemaliger nationaler Sicherheitsberater des ehemaligen demokratischen Mehrheitsführers im Repräsentantenhaus, Steny Hoyer, in einer E-Mail an Gershman vom 12. Juni 2023.

Gershman seinerseits war über das „katastrophale Versagen“ gekränkt und bezeichnete Aun als „offensichtlich ahnungslos“.

„Wenn man etwas über [Aun] erfährt, ist das, als würde man Würmer unter einem Stein finden“, bemerkte er. Ihre Anwesenheit in den höchsten Rängen des NED veranlasste den langjährigen Leiter der Organisation dazu, „die Situation des NED insgesamt“ in Frage zu stellen und zu dem Schluss zu kommen, „dass die NED-Kultur möglicherweise einen grundlegenden Wandel erfährt“.

Gershman fuhr fort, Aun als „Schwachkopf“ und „ahnungsloses Wunder“ zu bezeichnen und beschrieb ihre Einstellung als „ungeheuerlichen Fehler“, der „die Bedeutung, die [der derzeitige NED-Präsident und CEO] Damon [Wilson] den Medien und dem Image beimisst, und wie viel sich in diesem Bereich geändert hat“, widerspiegelt.

Er sagte Allen und Lowe, dass er die Aufnahme an den NED-Vorsitzenden Ken Wollack gemailt habe, aber keine Antwort erhalten habe.

„Scheiß auf Ken“, brüllte Gershman.

Gershmans Frau Laurie schaltete sich ein, um seine angespannten Nerven zu beruhigen: „Es lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen.“

„Ich rege mich überhaupt nicht auf“, schoss Gershman zurück, „aber er kann mich mal.“

Zwischen den wütenden Tiraden gegen ihre jüngeren Kollegen trösteten sich Allen und andere Mitglieder der neokonservativen NED-Kabale gegenseitig, indem sie Artikel und Tweets austauschten, in denen sie den Grayzone-Redakteur Blumenthal verunglimpften, den sie letztlich für ihre Krise verantwortlich machten.

In einem solchen Austausch mailte Gershmans Frau Laurie einen Tweet des neokonservativen NED-Vorstandsmitglieds und Atlantic-Magazin-Mitarbeiters Anne Applebaum, in dem sie Blumenthal dafür angriff, dass er vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen über US-Waffenverkäufe an die Ukraine gesprochen hatte, und erklärte mit einem großen Emoji: „Max Blumenthal Hearts Russia“.

The Grayzone schrieb Gershman und seiner Frau Laurie eine E-Mail, um sie um eine Stellungnahme zu der institutionellen Krise zu bitten, die sich nach der Grayzone-Affäre beim NED entwickelt hat. Wir fragten Gershman auch, warum er offenbar privilegierte interne NED-E-Mail-Diskussionen an die private E-Mail seiner Frau weiterleitete. Sie haben nicht geantwortet.

Lesen Sie hiereine Sammlung der NED-Akten, die The Grayzone exklusiv erhalten hat .

Appelle zur Beantwortung der Grauzone gehen in den NED-Büros „wie ein Ballon aus Blei“ unter

Zurück in den NED-Büros in der Innenstadt von Washington DC, schimpfte Allen in einer langen E-Mail über das Kommunikationsteam der Organisation.

„Es ist äußerst schädlich und peinlich, freiwillig eine Konversation zu initiieren und einigen der bösartigsten NED-Verleumder eine globale Plattform zu geben und damit ihre fadenscheinigen Argumente zu legitimieren und einen Ruf zu gefährden, der in den letzten 40 Jahren so eifrig gepflegt und geschützt wurde“, schrieb er.

„Wichtiger noch“, so Allen weiter, „es droht, die Sicherheit und Integrität unserer Partner und Stipendiaten vor Ort zu untergraben… Es gibt handfeste Gründe, warum wir uns immer geweigert haben, auf die absurden Behauptungen dieser giftigen Figuren einzugehen. Jetzt können sich unsere Kritiker auf die Unfähigkeit eines hochrangigen NED-Beamten berufen, solche Behauptungen zu widerlegen, und wir können sicher sein, dass dieses Video von der KPCh, dem Kreml (dessen Linie Grayzone im Allgemeinen folgt) und dergleichen gefördert und zitiert werden wird, um NED zu verunglimpfen und unsere Partner und Stipendiaten anzugreifen. Man kann davon ausgehen, dass der Schaden bereits angerichtet ist und eine öffentliche Reaktion die Situation nur noch verschlimmern würde.

Allen hatte zuvor Aun und andere beraten: „Die NED hat sich nie direkt mit den fadenscheinigen Behauptungen befasst oder versucht, sie zu widerlegen, dass sie eine Fassade oder ein Nachfolger der CIA sei… Öffentlich auf die NED=CIA-BS zu reagieren, wäre ein großer Fehler.“

Aber jetzt sei es wichtig, dass die NED-Mitarbeiter in der Lage seien, effektiver als Aun zu reagieren. Daher schlug er vor, „eine Gegendarstellung für den internen Gebrauch“ vorzubereiten. Diese würde aus „Gesprächspunkten, die den CIA-Schwachsinn widerlegen“ und einer Schulung für Journalisten zum Thema „Wie wir über NED sprechen“ bestehen. Er nannte die Aufnahme „eine selbst zugefügte Wunde“ und beklagte, dass sie sich „wie ein Virus verbreitet hat – sie taucht immer wieder in meinen Social Media Feeds auf, so dass wir davon ausgehen können, dass viele unserer Partner, Stipendiaten und Mitarbeiter sie gesehen haben.

Bei der Übergabe des Memos an das Kommunikationsteam des NED erklärte Allen, dass er die Verwendung eines bestimmten Akronyms aus FOIA-Gründen“ vermieden habe. Er schien sich auf die CIA zu beziehen.

Obwohl Allens Memo Argumente enthielt, von denen ein Neuling und offensichtlich ahnungsloser Mitarbeiter wie Aun hätte profitieren können, behauptete er, er sei vom Kommunikationsteam des NED abgewiesen worden. „Meine Intervention ging unter wie eine Sprechblase“, beschwerte er sich in einer E-Mail an Gershman und Lowe. „Nun gut, ich bin sowieso auf dem Weg nach draußen.

„Whistleblower“ wird unter dem neuen NED-Regime von „Schwachkopf“ übertrumpft

Zu diesem Zeitpunkt war Allen bereits ein gezeichneter Mann. In einer E-Mail vom 30. Mai 2023 vermutete sein Freund David Lowe, dass Allens „Position beim NED sehr fragil ist, insbesondere bei seiner Chefin [Aun]“. Kürzlich, so schrieb er, habe sie „ihm eine äußerst negative Leistungsbewertung gegeben“.

Gershman zufolge war Aun persönlich von Damon Wilson angeworben worden, der sie trotz ihres selbstzerstörerischen Ausrutschers offenbar immer noch unterstützte. Er warnte Allen, dass Aun Wilsons Unterstützung nutzen könnte, „um sich in irgendeiner Weise an ihnen zu rächen“.

Wilson antwortete nicht auf eine E-Mail von The Grayzone, in der er um eine Stellungnahme zu den Anschuldigungen von Gershman und Allen gebeten wurde.

Da die Mauern um die alte Garde des NED immer enger zu werden scheinen, schlug Gershman ein persönliches Treffen im Kriegsraum vor: „Bitte bleiben Sie in Kontakt… in dieser und anderen Angelegenheiten – ich möchte wissen, was vor sich geht – aber lassen Sie uns das sehr vertraulich tun… Vielleicht sollten wir drei uns einmal zum Abendessen treffen, vorzugsweise nicht in der Innenstadt. Ich werde nicht paranoid, aber ich spüre, dass dieser Vorfall einige Probleme unter der polierten Oberfläche [des NED] offenbart, und ich möchte sehr vorsichtig sein.“

Eine Woche später schrieb Gershman an Allen, um sich nach seinem Beschäftigungsstatus zu erkundigen: „Geht es Ihnen gut, oder sind Sie immer noch in Gefahr, entlassen zu werden? Es würde nicht gut aussehen, wenn sie den Whistleblower feuern und einen Idioten behalten würden, der gar nicht erst hätte eingestellt werden dürfen.“

Allen enthüllte später, dass ihm, nachdem er der NED-Führung eine E-Mail geschickt hatte, um die Behebung des Schadens vorzuschlagen, der durch Auns Telefonat mit The Grayzone entstanden war, gesagt wurde, er solle sich bei Endowment Chief Operating Officer Maju Varghese melden„, um MEINE Handlungen zu erklären“.

Er sagte, er sei auch einer vernichtenden Leistungsbeurteilung durch Sheri Melvin, der Leiterin der Personalabteilung der NED, unterworfen worden, der er vorwarf, seine Beurteilung „fünf Monate zu spät und voller offensichtlicher Unwahrheiten und Fehler“ eingereicht zu haben. Er schimpfte, dass das „Hauptthema“ des Treffens nicht Auns „inkompetente, zusammenhangslose Beschmutzung des Rufs des NED“ gewesen sei, sondern dass ich mich mit ihr hätte beraten sollen, bevor ich die E-Mail verschickte, in der sie ihr Team zur Schadensbegrenzung beriet.

Nach einer endlosen Sitzung des Kommunikationsteams, in der alles von NED-„Swag“ bis zur „LGBTQIA+-Agenda“ der Organisation besprochen wurde – alles außer der PR-Krise, die die Stiftung von innen auffrisst – sagte Allen voraus, dass er zwar nicht gefeuert werde, „aber sie werden mich ausgrenzen und mir das Leben schwer machen“.

Als Gershman sich daraufhin bei Allen meldete, bat er ihn, „die letzte [E-Mail] mit dem Zeug über ‚den Schwachkopf‘ zu löschen, und diese hier auch“.

Offenbar hat Allen die Anweisungen seines Freundes nicht befolgt. Und seine Marginalisierung vertiefte sich, genau wie er es erwartet hatte, als er die Konflikte mit seinen Kollegen wegen ihrer Fixierung auf die Politik der Vielfalt und ihrer unzureichenden Unterstützung für Israels Krieg gegen Gaza eskalieren ließ.

Lesen Sie hiereine Sammlung der NED-Akten, die The Grayzone exklusiv erhalten hat .

NED-Kommunikationsdirektorin Christine Bednarz

NED-Neokonsumenten greifen Kommunikationsdirektorin an, da Antizionismus die Stiftungspartner umgibt

Unter der neuen Generation der NED-Führung hat niemand den Groll der alten Garde der Neokonservativen mehr auf sich gezogen als die Kommunikationsdirektorin der Stiftung, Christine Bednarz. Bednarz, die sich selbst als „Strategin für digitale Inhalte, Schriftstellerin und Künstlerin“ und ehemalige Lebensmittel- und Reiseschriftstellerin bezeichnete, wurde in den E-Mail-Wechseln zwischen Allen, Gershman und ihrer Clique als gleichzeitig unfähig und hartnäckig beschrieben, die rücksichtslos und auf Schritt und Tritt die „Woke“-Agenda durchsetzte.

Unter der Aufsicht von Bednarz, so David Lowe, legte der NED großen Wert auf das, was er Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) „Unsinn“ nannte. Er erwähnte „andere Warnzeichen“ für die Exzesse der neuen Generation, wie die Förderung eines neuen Buches „über Polizeigewalt gegen Schwarze mit einer Einführung von Angela Davis“ durch den NED. (Bei dem Buch handelt es sich offenbar um eine Sammlung von Aufsätzen mit dem Titel „Policing the Black Man“).

Allen erinnerte sich daran, wie die obligatorischen DEI-Sitzungen im Büro in Groll ausarteten, als er die vorherrschende Orthodoxie in Frage stellte. „Während der ersten obligatorischen DEI-Schulung des NED (die von einem externen Anbieter durchgeführt wurde)“, schrieb er, „fragte ich, warum die soziale Klasse nicht neben der ethnischen Zugehörigkeit, dem Geschlecht, der sexuellen Orientierung usw. berücksichtigt wurde; ich stellte den Begriff ‚Mikroaggression‘ in Frage und bemerkte, dass Bewegungen für soziale Gerechtigkeit historisch gesehen Chancengleichheit und nicht Ergebnisgleichheit anstreben. Bei einer DEI-Schulung zum Projekt 1619 warf ich weitere Fragen auf, nicht zuletzt, dass es sich um ein ideologisches und nicht um ein historisches Projekt handelt. Nach jeder Sitzung (und noch ein paar weiteren) meinten einige Kollegen – darunter auch mein Vorgesetzter -, dass solche Interventionen ’nicht hilfreich‘ seien und im Wesentlichen mein weißes männliches Privileg widerspiegelten. (Allens direkter Vorgesetzter war Bednarz).

Der Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 vertiefte die kulturelle Kluft innerhalb des NED. Als die israelische Armee mit der Bombardierung des belagerten Gazastreifens begann, fand sich Allen als einziger offener Zionist im Büro isoliert.

Bednarz‘ „Interventionen nahmen insbesondere, aber nicht ausschließlich, nach den Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober zu“, schimpfte Allen gegenüber seinen Freunden, „einschließlich ihres Vetos gegen einen völlig neutralen Nachruf auf den israelischen Politikwissenschaftler und [Journal of Democracy]-Mitarbeiter Shlomo Avineri, den sie als ‚parteiisch‘ und ‚aufrührerisch‘ bezeichnete.“

Im November sagte er, er sei mit einer Anstecknadel der Solidarität mit Israel und Großbritannien zur Arbeit erschienen. Er behauptete, dass er sich damit eine Schelte von Bednarz einhandelte, die seine Anstecknadel angeblich als „‚unangemessen‘ angesichts der ‚jüngsten Ereignisse‘“ bezeichnete.

Allen zufolge bemerkte Bednarz auch, dass ich der einzige weiße, heterosexuelle Mann im Kommunikationsteam und doppelt so alt wie die anderen Teammitglieder sei, und fragte, warum ich auf meiner NED-Visitenkarte und meiner E-Mail-Adresse nicht meine Pronomen angab.

In einer späteren E-Mail erwähnte Allen beiläufig, dass Bednarz‘ frühere Ehefrau Israelin war. „Könnte sie einen Groll hegen, wie Alice Walker, oder ist sie einfach nur ein wacher Spinner?“ fragte Gershman und bezog sich dabei auf die ausgesprochene pro-palästinensische Autorin, die eine hässliche Scheidung mit einem jüdischen Mann überstanden hat.

„Letzteres, gepaart mit einem gewissen Größenwahn und einer defensiven Verbitterung über das Fiasko der Grauzone“, antwortete Allen.

Die Grayzone bot Bednarz die Möglichkeit, auf die Anschuldigungen und Beschimpfungen gegen sie durch Allen und seine Kader zu antworten, indem sie ihr detaillierte Fragen per E-Mail und über eine direkte Nachricht auf Twitter/X schickte. Sie hat nicht geantwortet.

Allen zufolge ging die antizionistische Bedrohung weit über Bednarz hinaus und hatte begonnen, das internationale Netzwerk der NED zu umhüllen. Er beschuldigte mehrere von der NED unterstützte Organisationen, „darunter ein Mitglied des Lenkungsausschusses der Weltbewegung“, „aggressive Anti-Israel-Postings in den sozialen Medien zu veröffentlichen [und] Online-Petitionen gegen das ‚völkermordende‘ Israel zu organisieren“. Er schimpfte auch darüber, dass „mehrere NED-Mitarbeiter den pro-palästinensischen Marsch, der von ANSWER, einer pro-nordkoreanischen Sekte, organisiert wurde, gefördert und daran teilgenommen haben; und die Facebook-Seite des NED-Präsidenten hob immer noch Black Lives Matter hervor, mehrere Wochen nachdem die Gruppe die Hamas-Massaker enthusiastisch gefeiert hatte.“

Im Dezember wurde einer der letzten Überlebenden der neokonservativen alten Garde des NED wegen „Ungehorsam“ entlassen und aufgefordert, seine Schlüsselkarte abzugeben.

Allen wirft der NED-Führung eine „klare Kampagne der Belästigung, Ausgrenzung und Schikanierung“ vor

Am 12. Februar 2024 schickte Allen ein langes Schreiben per E-Mail an seine engsten Vertrauten im NED-Netzwerk. Er hatte sich gerade mit seinem Gewerkschaftsvertreter beraten und war bereit, die seiner Meinung nach wahren Gründe für seine Entlassung darzulegen und einen Lösungsweg vorzuschlagen.

Obwohl er offiziell wegen „Ungehorsam“ gegenüber seinem Vorgesetzten Bednarz entlassen worden war, weil er sich angeblich geweigert hatte, niedere Aufgaben auszuführen – was er als „die jüngste in einer Reihe von vorsätzlich erniedrigenden Forderungen“ bezeichnete -, enthüllte Allen, dass er heimlich Telefongespräche aufgezeichnet und E-Mails gesammelt hatte, die belegen sollten, dass seine Entlassung in Wirklichkeit durch Folgendes veranlasst wurde:

a) dass ich aufgrund meiner unverblümten Kritik an der DEI-Orthodoxie und meines Widerstands dagegen „gekündigt“ wurde; b) und eine damit zusammenhängende Kampagne der Belästigung [sic] und Ausgrenzung, die durch die Grauzonen-Affäre ausgelöst wurde, dem wohl größten PR-Fiasko in der Geschichte des NED“.

Er klagte an, dass er von dem Moment an, als er Aun und Bednarz für das „Grauzonen-Fiasko“ verantwortlich machte, zum Ziel einer „eindeutigen Kampagne der Belästigung, Ausgrenzung und Viktimisierung durch Frau Bednarz“ wurde.

Darüber hinaus, so Allen, habe ihn „ein derzeitiges NED-Vorstandsmitglied“ darüber informiert, dass „um Frau Auns völlig falsche Behauptung, ihre Entlassung sei aufgrund von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts erfolgt“ und nicht aufgrund ihres politisch selbstmörderischen Anrufs bei der Grayzone, „die Geschäftsleitung vertrauliche Informationen ‚peinlich intimer‘ Natur aus meinen Personalakten freigegeben hat, was eine eklatante Verletzung meiner Datenschutzrechte darstellt“.

Nach allem, was er durch die inkompetente Führung des NED erdulden musste, erklärte Allen seine Absicht, sich um eine „bescheidene und gerechte Abfindung“ zu bemühen. Das Mindeste, was sie tun könnten, sei, ihm „12 Monatsgehälter oder eine Entschädigung in Höhe der Summe zu zahlen, die an Frau Aun gezahlt wurde (vorbehaltlich der rechtlichen Offenlegung), um fadenscheinige Behauptungen über geschlechtsspezifische Diskriminierung beizulegen.“

Wenn die NED nicht zahlen würde, könnte es teuer werden, meinte er. Nachdem er zugegeben hatte, dass er „die Art und Weise, wie ich behandelt wurde, zutiefst verübelte“, sprach Allen sofort eine verschleierte Drohung aus, indem er die Möglichkeit ansprach, dass er „meine Seite der Geschichte über die vielen Mailinglisten der wichtigsten Entscheidungsträger und Meinungsbildner, die ich im Laufe der Jahre aufgebaut und beibehalten habe (einschließlich aller Mitglieder aller Kohorten des [Penn-Kemble-Forums des NED]), erzählen könnte“, behauptete aber, dass er „zögerlich“ sei, dies zu tun.

Als er das Schweigegeld erhielt, versprach er, die Umstände seines Ausstiegs nicht öffentlich zu machen. Allens öffentliches Schweigen in den Monaten nach seiner Entlassung deutet darauf hin, dass er möglicherweise genau eine solche Abfindung erhalten hat.

Schutz des Vermächtnisses der CIA-gebundenen NED-Helden

Während Allen mit seinen Anwälten Strategien ausarbeitete, sorgte er sich um die Zukunft von zwei Initiativen, die seiner Meinung nach sein Vermächtnis beim NED am besten widerspiegelten.

Die erste war eine Hagiographie, die er gemeinsam mit David Lowe über Melvin Lasky verfassen wollte, den legendären Trotzkisten, der zum kalten Krieger wurde. Weil er aus den Büros der Stiftung ausgesperrt war, sagte er, dass ihm „auch der Zugang zu allen Akten und E-Mails verweigert wurde, einschließlich eines bedeutenden Materials, das für die Lasky-Biografie wichtig ist, für die David und ich gerade einen Vertrag von Stanford University Press erhalten haben.“

Laskys Zeitschrift Encounter, die in den frühen 1950er Jahren bahnbrechende Argumente für einen kulturellen Kalten Krieg gegen den Kommunismus lieferte, wurde bis 1966 von der CIA verdeckt finanziert.

Die zweite Initiative, die Allen durch die neue Generation der NED bedroht sah, war das Penn Kemble Forum der Stiftung, ein inoffizieller Dinner-Salon für neokonservative Aktivisten, den er mit beaufsichtigte. Er warnte, dass Bednarz versucht habe, die Kontrolle über das Forum zu übernehmen, „obwohl sie nachweislich keine Ahnung von den vorgeschlagenen Themen und Rednern hat“.

Der antikommunistische Aktivist, der den Namen des inoffiziellen Dinner-Forums der NED inspirierte, Richard „Penn“ Kemble, war ein Gründer der Social Democrats USA, der am Ende den schmutzigen Krieg der Reagan-Regierung gegen die sandinistische Regierung in Nicaragua unterstützte. Aus freigegebenen CIA-Akten und öffentlichen Berichten über den Iran-Contra-Skandal geht hervor, dass Kemble einen Großteil der 80er Jahre damit verbrachte, eine verdeckte Lobbying-Kampagne der US-Regierung im Wert von 10 Millionen Dollar zu leiten, um Militärhilfe für die von der CIA unterstützten Contras zu leisten.

Nach seinen eifrigen Bemühungen, Gesprächsleitfäden an Kollegen zu verbreiten, die die Beziehungen der Stiftung zu den US-Geheimdiensten widerlegen, erkannte Allen offenbar nicht die Ironie in seiner Verehrung eines persönlichen Helden, der als CIA-Agent tätig war, und eines anderen, der als schmutziger Kriegslobbyist die Agenda von Langley vorantrieb.

Allen reagierte nicht auf Anrufe und E-Mails von The Grayzone, in denen er um eine Stellungnahme zu den Umständen seines Ausscheidens aus dem NED gebeten wurde.

Eine zerfetzte israelische Flagge inmitten der letzten Serie von Demütigungen

Mehr als zwei Monate nach seiner Entlassung blieben Allens Forschungsakten und der Inhalt seines Schreibtisches im Büro der Stiftung verschlossen. Am 25. Februar fuhr er durch den Verkehr nach Downtown DC und traf sich mit dem Büroleiter des NED in der E Street, direkt vor den neuen Büros der Stiftung, um die Übergabe seiner Sachen zu vereinbaren. Während kalte Regentropfen auf ihn niederprasselten, überstand er eine letzte Reihe von Demütigungen.

„Sie verlangten auch meinen NED-Ausweis – der natürlich bereits deaktiviert war, aber ich nehme an, sie befürchten, dass ich mich in DC als gutgläubiger NED-Mitarbeiter ausgeben werde“, berichtete Allen in einer E-Mail an Gershman. „Es wäre lustig, wenn es nicht so lächerlich und absichtlich erniedrigend wäre“.

Als er die zurückgegebenen Sachen untersuchte, behauptete Lasky, dass ein Scheck, den die Witwe von Penn Kemble auf ihn ausgestellt hatte, fehlte. Schlimmer noch, jemand hatte die israelische Flagge zerrissen, die er auf seinem Schreibtisch aufbewahrte.

„Nehmen Sie an, dass Bednarz die Flagge zerrissen hat, oder denken Sie, dass es einer ihrer Untergebenen war?“ fragte Gershman. „Die Feindseligkeit gegenüber dem ‚alten‘ NED scheint greifbar zu sein.

Die Opposition gegen Israel sei innerhalb der Stiftung so weit verbreitet, antwortete Allen, dass „es jeder sein könnte“.

„Stimmt“, überlegte er, „das ganze Grayzone-Fiasko – und vieles andere – war zu einem großen Teil auf die wahrgenommene Notwendigkeit zurückzuführen, das ‚alte‘ NED zu überwinden.“

Übersetzt mit deepl.com

--

