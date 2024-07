Wenn „Propheten“ zu Memen werden: Der Aufstieg und Fall von Benjamin Netanjahu Von RamzyBaroud

https://www.middleeastmonitor.com/20240731-when-prophets-become-memes-the-rise-and-fall-of-benjamin-netanyahu/



Wenn „Propheten“ zu Memen werden: Der Aufstieg und Fall von Benjamin Netanjahu

31. Juli 2024

Israelische Bürger marschieren am 20. Mai 2024 im Westen Jerusalems zur Knesset und fordern den Rücktritt der Regierung von Premierminister Netanjahu und vorgezogene Wahlen [Saeed Qaq – Anadolu Agency].

Große Redner der Geschichte wären nicht als solche anerkannt worden, wenn ihre Worte keinen Wert gehabt hätten. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ist weder ein großer Redner, noch hatte seine Rede vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses am 24. Juli einen wirklichen Wert. Sie war Ausdruck seiner Verzweiflung, wenn nicht gar seiner Niederlage an allen Fronten.

Das ist nicht neu. Seit Jahren spielt Netanjahu die Rolle eines Memes in den sozialen Medien. Während seiner Rede vor der UN-Vollversammlung im September 2012 zeigte der israelische Staatschef die Zeichnung einer Bombe, um die Flammen für einen weiteren Nahostkrieg zu schüren. Seine ebenso bizarre Karte des „Neuen Nahen Ostens“, die er während einer weiteren Rede vor der UN-Generalversammlung am 22. September 2023 in die Höhe hielt, lud ebenfalls zu Spott ein.

Wie bei anderen Gelegenheiten war Netanjahus Strategie jedoch nie auf Humor ausgerichtet. Seine theatralischen Auftritte erfolgten in dem Wissen, dass die internationalen Medien sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen würden, seine Darbietung mit großem Interesse zu verfolgen.

Was er bei solchen Gelegenheiten tatsächlich sagte, würde oft unwidersprochen bleiben.

Außerdem waren bis zum 7. Oktober die möglichen Risikofaktoren für Netanjahu, die sich aus dem, was uns als unverschämtes Verhalten und ausgefallene Reden erscheinen mag, ergeben, ziemlich gering. Im Gegenteil, für seine israelische Wählerschaft war das Auftreten auf der Weltbühne mit einem solchen Medienrummel immer ein Grund für noch mehr Zustimmung. Für seine Anhänger spielte Netanjahu die Rolle des „modernen Propheten“.

„Es gibt nur noch sehr wenige Führungspersönlichkeiten in Israel oder auf der ganzen Welt, die in der Lage sind, die historische und prophetische Bedeutung dessen, was heute in Israel, im Nahen Osten und in der ganzen Welt geschieht, vollständig zu erfassen und zu artikulieren“, schrieb David Lazarus am 9. Oktober 2020, fast genau drei Jahre vor der Hamas-Operation im Süden Israels und dem darauf folgenden, äußerst zerstörerischen israelischen Krieg.

MEINUNG: Haniyeh war der pragmatische Führer der Hamas

Doch der vermeintliche Visionär hat nicht nur im Vorfeld des Krieges die Zeichen nicht erkannt, sondern auch die katastrophalen Auswirkungen des Völkermords, den seine Truppen begehen und der sein Land noch viele Jahre lang verfolgen wird. Zahlreiche Meinungsumfragen haben ergeben, dass die Mehrheit der Israelis ihren Propheten verlassen hat.

Doch Netanjahu zeigt sich unbeeindruckt. Er sprach vor dem US-Kongress, ohne sich der neuen Realität bewusst zu sein, die von seiner gescheiterten Politik und seiner verpfuschten Geschichtsauffassung ausgeht.

Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen: Netanjahu verkauft sich den Israelis auch als Intellektueller. Sein Intellekt besteht darin, die „Täuschung“ der zentralen Bedeutung der palästinensischen Sache für den Nahen Osten zu entlarven, oder die so genannte „Theorie der zentralen Bedeutung der Palästinenser“. Um dieser „großen Lüge“ entgegenzuwirken, widmet sich Netanjahu dem Konzept der „Umkehrung der Kausalität“, d. h. er stellt die Vorstellung in Frage, dass Israel – nämlich die israelische Besatzung Palästinas und anderer arabischer Länder – die Hauptursache für die Probleme im Nahen Osten ist.

Bis vor kurzem haben die Theorien dieses Mannes viel Anklang gefunden, und zwar so viel, dass die palästinensische Sache vorübergehend an den Rand gedrängt und in neue Wege zur Gestaltung eines „neuen Nahen Ostens“ investiert wurde, in dem Palästina einfach nicht auf der Landkarte steht. Diese Illusionen zerbröckeln jedoch weiter. Anstatt dass Netanjahu den Reset-Knopf drückt, der den Nahen Osten gemäß den israelischen Prioritäten und Interessen gestalten würde, haben die Palästinenser ihn gedrückt.

Diesmal hatte Netanjahu keine Theorien, keine wirklichen Lösungen, keine prophetischen Visionen, nicht einmal eine lächerliche Karte oder eine Cartoon-Bombe, um sein Leben oder seine Karriere zu retten.

So eilte er, isoliert von einem Großteil der Welt, zu dem einzigen Ort, an dem er sich sicher fühlen würde, wo man ihm bedingungslos applaudieren würde, noch bevor er ein Wort gesprochen hatte: dem US-Kongress. Und sie klatschten tatsächlich: 39 Mal, davon 23 Mal stehend, insgesamt 10 Minuten und 55 Sekunden lang, um genau zu sein. Aber selbst die fröhliche Schar von US-Vertretern, die sich bereit erklärt hat, an dieser tragischen Scharade teilzunehmen, wird Netanjahu nicht retten können.

LESEN: USA sagen Israel im Falle eines Angriffs der Hisbollah Hilfe bei der Selbstverteidigung zu

An dieser Stelle ist ein kurzes Innehalten erforderlich, in Anerkennung derjenigen, die sich weigerten, Netanjahus Lügenrede beizuwohnen, und in Bewunderung für die US-amerikanisch-palästinensische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib, die während der gesamten Veranstaltung ein Schild hochhielt und uns und die Welt daran erinnerte, dass Netanjahu ein „Kriegsverbrecher“ und „des Völkermordes schuldig“ ist.

Netanjahu ist kein pathologischer Lügner, wie von seinen Gegnern und Verleumdern in Israel und anderswo oft behauptet wird. Er lügt jedoch, weil es manchmal bequem ist, nicht die Wahrheit zu sagen, vor allem, wenn er nicht für seine Lügen zur Rechenschaft gezogen werden kann, und das immer wieder.

In seiner Kongressrede hat Netanjahu jedoch mehr als nur gelogen. Er besaß die Unverfrorenheit, Millionen von Amerikanern, die gegen seinen Krieg protestierten, als „nützliche Idioten des Irans“ zu bezeichnen, während er die Sprache der Rechten über den „Kampf zwischen Barbarei und Zivilisation“ wiederholte.

Obwohl einige wenige wirklich beeindruckt waren, wenden sich selbst seine engsten Verbündeten von ihm ab. Die ehemalige US-Sprecherin Nancy Pelosi bezeichnete seine Rede als „die bei weitem schlechteste Präsentation eines ausländischen Würdenträgers, der eingeladen und mit dem Privileg geehrt wurde, vor dem Kongress der Vereinigten Staaten zu sprechen“. Viele andere fanden ihn unaufrichtig, auch seine eigenen Leute.

Als Netanjahu noch eine Rolle spielte, führten seine Reden oft zu Kriegen oder zu großer regionaler Instabilität. Aber Netanjahu spielt keine Rolle mehr, außer für einige US-Politiker, die um ihre Wiederwahl kämpfen.

Der israelische Regierungschef hatte gehofft, den Reset-Knopf zu drücken und zu seinen albernen Theorien über die Irrelevanz Palästinas für den Nahen Osten und die Welt zurückzukehren. Er wurde wieder einmal eines Besseren belehrt und als falscher Prophet und gescheiterter Führer entlarvt.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …