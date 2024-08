https://strategic-culture.su/news/2024/08/23/tale-of-two-pipelines-europe-loses-china-gains-from-russias-strategic-gas-supply/



Das Märchen von den zwei Pipelines… Europa verliert, China gewinnt von Russlands strategischer Gasversorgung

23. August 2024

© Foto: Public Domain

Die Geschichte von zwei Pipelines, der Power of Siberia und der Nord Stream, spricht Bände.

Die Power of Siberia-Pipelines, die Erdgas von Russland nach China transportieren, waren diese Woche wieder in den Nachrichten, ebenso wie die unglückselige Nord Stream-Pipeline, das russisch-europäische Gegenstück.

Zunächst wurde bekannt gegeben, dass die Power of Siberia 2 noch in diesem Jahr fertig gestellt werden soll. Wenn die neue Pipeline in Betrieb ist, wird sie die bestehenden transsibirischen Lieferungen nach China ergänzen und die gesamte Gasversorgung aus Russland auf 100 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erhöhen.

Diese beeindruckende Zahl an Gaslieferungen ist von großer Bedeutung. Vor nicht allzu langer Zeit ging man davon aus, dass die Pipelines Nord Stream 1 und 2 zusammen eine Kapazität von 100 Milliarden Kubikmetern nach Europa liefern würden. Leider wurde dieses Energieprojekt im September 2022 sabotiert, als die Gasleitungen auf dem Meeresgrund der Ostsee gesprengt wurden. Der erfahrene Enthüllungsjournalist Seymour Hersh und andere Autoren haben die überzeugendste Darstellung der Sabotage geliefert. Sie wurde von amerikanischen Militärs und CIA-Agenten mit der Zustimmung von Präsident Joe Biden durchgeführt. Siehe unseren wöchentlichen Leitartikel vom 30. September 2022, wenige Tage nach dem Vorfall, in dem wir stichhaltige Beweise anführten, die Washington belasten.

Es war ein dreister Akt des internationalen Staatsterrorismus, der von den Amerikanern durchgeführt wurde, um den jahrzehntelangen Energiehandel zwischen Russland und Europa zu zerstören. Insbesondere Deutschlands wirtschaftlicher Aufschwung in der Nachkriegszeit wurde durch relativ billige und reichlich vorhandene russische Kohlenwasserstoffe ermöglicht. Jetzt sind die Vereinigten Staaten als Lieferant von viel teurerem Flüssiggas für Europa eingesprungen.

Unglaublicherweise haben die europäischen Staaten keine ernsthafte Untersuchung durchgeführt, um den Schuldigen zu finden. Russland, der Haupteigentümer des milliardenschweren Projekts, hat angeboten, mit den europäischen Staaten zusammenzuarbeiten, um die Explosion zu untersuchen, aber alle Angebote Moskaus wurden abgelehnt.

Diese kriminelle Farce kann man sich kaum ausdenken. Jahrelang haben die Amerikaner neidisch darauf geschimpft, dass Russland der strategische Energielieferant für Europa ist. Mit der Eskalation des Stellvertreterkriegs gegen Russland in der Ukraine im Februar 2022 hatten die Amerikaner und ihre europäischen NATO-Lakaien einen bequemen Vorwand, um die Nord-Stream-Rohre zu sprengen.

Das Ergebnis ist, dass die deutsche Wirtschaft – einst das Kraftzentrum der Europäischen Union – durch den Verlust der lebenswichtigen Energiezufuhr aus Russland in die Knie gezwungen wurde. Deutschland steht am Rande einer Rezession und seine berühmte exportorientierte Industrie ist nicht mehr wettbewerbsfähig.

Doch trotz dieses eklatanten Verbrechens bleibt das politische Establishment in Deutschland und anderen Ländern, die direkt vom Nord-Stream-Vandalismus betroffen sind – Schweden und Dänemark – Washington gegenüber erbärmlich loyal. Zwei Jahre nach einem gewaltigen Vergehen gegen Europa und Russland durch den offensichtlichen Schuldigen haben die europäischen Behörden gekniffen und gezögert.

Letzte Woche stellte Deutschland einen Haftbefehl gegen einen ukrainischen Taucher aus, der angeblich an dem Unterwasserangriff beteiligt war. Dies ist eine Variante früherer Behauptungen in den amerikanischen Medien, wonach die Nord Stream-Sabotage von ukrainischen Agenten durchgeführt wurde. Diese Behauptung ist absurd und lenkt offensichtlich von der wahren Geschichte ab. Es ist unmöglich, dass eine so schwierige Operation von einer Gruppe von Amateuren durchgeführt werden konnte. Die Sabotage von Nord Stream erforderte staatliches Fachwissen. Außerdem hatten die Amerikaner ein zwingendes Motiv – sie wollten in den lukrativen europäischen Energiemarkt eindringen.

All das ist eine Tragikomödie. Russlands faire und vorteilhafte Dienstleistungen wurden von den Europäern unter dem bösartigen Bann amerikanischer Aufpasser perverserweise verschmäht. Die europäischen Regierungen und Medien können nicht einmal den Mut oder die Unabhängigkeit aufbringen, die mutwillige Zerstörung ihrer Volkswirtschaften angemessen zu untersuchen.

Russland hat sich jedoch nicht abschrecken oder unterkriegen lassen. Ganz im Gegenteil: Im Gegensatz zu Deutschland und anderen von der Rezession geplagten europäischen Staaten verzeichnet Russland ein robustes Wachstum. Ein großer Teil des Nutzens ist darauf zurückzuführen, dass der russische Energiehandel nun nach Asien gelenkt wird.

China gewinnt, was Europa verloren hat. Die expandierenden Power of Siberia-Projekte bedeuten den Verlust von Nord Stream.

Die Dummheit der europäischen politischen Klasse ist verblüffend. Indem sie sklavisch der eigennützigen amerikanischen Hegemonialpolitik folgen, haben die Europäer einen Krieg in der Ukraine angeheizt, den größten Krieg auf dem Kontinent seit dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Konflikt droht, die Europäische Union zu zerstören.

Die dummen europäischen Führer haben ihren Ländern in den Fuß geschossen. Anstatt sich auf eine gegenseitige Partnerschaft mit Russland einzulassen, haben sie sich für die amerikanische Agenda der Konfrontation entschieden, für die sie mit dem wirtschaftlichen und politischen Ruin teuer bezahlen müssen.

Die europäischen Bürger wissen, dass ihre Interessen von elitären Führern verraten wurden, die den amerikanischen Oberherren hörig sind.

Es gibt ein greifbares Gefühl von poetischer Gerechtigkeit. Russlands strategische Energieressourcen – die ergiebigsten der Welt – treiben die Expansion eines eurasischen Wirtschaftsmolochs und des multipolaren Paradigmas voran. Dies führt zu einem beschleunigten Niedergang der westlichen unipolaren Vorherrschaft.

Die Amerikaner und Europäer fürchten sich vor dem Aufstieg Chinas und Eurasiens und davor, dass sie wirtschaftlich nicht konkurrenzfähig sein werden. Ein großer Teil des westlichen Untergangs ist durch seine eigenen Machenschaften und Doppelzüngigkeit verursacht.

Die Geschichte zweier Pipelines, der Power of Siberia und der Nord Stream, spricht Bände.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …