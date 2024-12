https://www.commondreams.org/news/golan-heights-israel-syria



Israelische Militärfahrzeuge fahren am 10. Dezember 2024 durch einen Zaun auf den von Israel annektierten Golanhöhen. (Foto: JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

(Foto: Jalaa Marey/AFP via Getty Images)

„Das muss aufhören“: UN-Gesandter verurteilt Vormarsch des israelischen Militärs in Syrien

„Was wir hier sehen, ist eine Verletzung des Rückzugsabkommens von 1974“, sagte Geir Pedersen, Sondergesandter der Vereinten Nationen für Syrien.

Jake Johnson

10. Dezember 2024

Der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Syrien sagte am Dienstag, dass der rasche Vorstoß des israelischen Militärs, nach dem Zusammenbruch der Assad-Regierung syrisches Territorium einzunehmen, eine schwere Verletzung eines jahrzehntealten Abkommens darstellt, das Premierminister Benjamin Netanjahu für tot erklärt.

„Was wir hier sehen, ist eine Verletzung des Rückzugsabkommens von 1974. Deshalb werden wir diese Entwicklung in den kommenden Stunden und Tagen zusammen mit unseren Kollegen in New York sehr genau verfolgen“, sagte Geir Pedersen bei einer Pressekonferenz in Genf.

Stunden zuvor hatte Pedersen gegenüber Mehdi Hasan von Zeteo erklärt, dass „das aufhören muss“, womit er sich auf Israels weiteres Vordringen in die besetzten und illegal annektierten Golanhöhen bezog.

„Dies ist ein sehr ernstes Thema“, sagte Pedersen und wies Netanjahus Behauptung zurück, das Abkommen von 1974 sei nichtig. „Wir sollten nicht anfangen, mit einem äußerst wichtigen Teil der bestehenden Friedensstruktur zu spielen.“

Netanjahu, der am Dienstag zum ersten Mal in seinem langwierigen Korruptionsprozess in den Zeugenstand trat, machte nach dem Sturz Assads deutlich, dass er die Entwicklungen in Syrien als vorteilhaft für Israel ansieht, und schrieb in den sozialen Medien, dass „der Zusammenbruch des syrischen Regimes ein direktes Ergebnis der schweren Schläge ist, die wir der Hamas, der Hisbollah und dem Iran versetzt haben.“

Der Premierminister dankte auch dem designierten US-Präsidenten Donald Trump dafür, dass er „meiner Bitte nachgekommen ist, Israels Souveränität über die Golanhöhen im Jahr 2019 anzuerkennen“, und fügte hinzu, dass das besetzte Gebiet „für immer ein untrennbarer Teil des Staates Israel sein wird“.

Die Washington Postberichtete am späten Montag, dass „innerhalb weniger Stunden, nachdem Rebellen die Kontrolle über die syrische Hauptstadt übernommen hatten, Israel militärische Stellungen im Süden des Landes einnahm und seine Truppen zum ersten Mal seit dem offiziellen Ende des Jom-Kippur-Krieges im Jahr 1974 über die Grenze schickte“.

„Israelische Beamte verteidigten den Schritt als begrenzte Maßnahme, die darauf abzielt, Rebellen oder andere lokale Milizen daran zu hindern, verlassene syrische Militärausrüstung zu benutzen, um Israel oder die Golanhöhen anzugreifen, ein Gebiet, das nach dem arabisch-israelischen Krieg von 1967 von Israel besetzt wurde“, so die Post weiter. „Am Montag konnte man außerhalb dieses drusischen Dorfes nahe der Grenze weitere Truppen sehen, die sich auf den Grenzübertritt vorbereiteten.

Die Vereinigten Staaten, Israels wichtigster Verbündeter und Waffenlieferant, verteidigten ebenfalls das Vorgehen des israelischen Militärs. Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte am Montag gegenüber Reportern, dass „jedes Land, denke ich, über ein mögliches Vakuum besorgt wäre, das von terroristischen Organisationen an seiner Grenze gefüllt werden könnte, insbesondere in unbeständigen Zeiten, wie wir sie offensichtlich gerade in Syrien erleben.“

Am Dienstag dementierte Israel Berichte, wonach seine Panzer einen Punkt erreicht haben, der etwa 16 Meilen von der syrischen Hauptstadt entfernt ist, während es weiterhin Stützpunkte der syrischen Armee bombardiert.

„Regionale Sicherheitsquellen und Offiziere der gefallenen syrischen Armee bezeichneten die Luftangriffe vom Dienstagmorgen als die bisher schwersten, die Militäreinrichtungen und Luftwaffenstützpunkte in ganz Syrien trafen und Dutzende von Hubschraubern und Jets sowie Einrichtungen der Republikanischen Garde in und um Damaskus zerstörten“,berichtete Reuters. Auch die USA haben nach dem Sturz Assads Dutzende von Zielen in Syrien bombardiert.

Die Regierungen von Irak, Katar, Iran und Saudi-Arabien haben die Beschlagnahmung syrischen Landes durch das israelische Militär verurteilt. Das Außenministerium von Katar bezeichnete den Schritt als „eine gefährliche Entwicklung und einen eklatanten Angriff auf die Souveränität und Einheit Syriens sowie eine eklatante Verletzung des Völkerrechts“.

„Die von der israelischen Besatzung verfolgte Politik, vollendete Tatsachen zu schaffen, einschließlich ihrer Versuche, syrische Gebiete zu besetzen, wird die Region zu weiterer Gewalt und Spannung führen“, warnte das Außenministerium.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …