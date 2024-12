https://www.middleeasteye.net/news/four-palestinians-killed-during-shin-bet-interrogations-7-october



Vier Palästinenser seit dem 7. Oktober bei Verhören des Shin Bet getötet

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlicht am: 11. Dezember 2024

Das Büro des Generalstaatsanwalts schließt die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Shin Bet in zwei der Fälle aus

Einer der Fälle betrifft den Tod von Dr. Iyad al-Rantisi, der sechs Tage nach seiner Entführung aus dem Gazastreifen auf einer „sicheren Route“ in einer israelischen Verhöreinrichtung starb (X)

Mindestens vier Palästinenser sind seit dem 7. Oktober 2023 bei Verhören durch den israelischenInlandsgeheimdienst Shin Bet gestorben, berichtet die israelische Tageszeitung Haaretz.

Nach einer Untersuchung durch die Beschwerdestelle für Ermittlungen im Justizministerium (MBAT) hat die Generalstaatsanwaltschaft in zwei Fällen die Einleitung einer strafrechtlichen Untersuchung gegen Shin Bet-Mitarbeiter ausgeschlossen.

In einem dieser Fälle geht es um den Tod von Dr. Iyad al-Rantisi, Leiter der Entbindungsstation des Kamal Adwan Krankenhauses, dessen Körper nach dem Verhör Anzeichen eines Traumas aufwies.

Am 18. Juni berichtete Haaretz, dass al-Rantisi sechs Tage nach seiner Verhaftung am 10. November, als er mit seiner Familie über einen von Israel ausgewiesenen „sicheren Korridor“ aus dem nördlichen Gazastreifen floh, in einer vom Shin Bet betriebenen Verhöreinrichtung starb.

Während die offizielle Todesursache von al-Rantisi ein Herzinfarkt war, fand die MBAT-Untersuchung Verletzungen an seinem Körper, die darauf schließen lassen, dass er während des Verhörs Gewalt erlitten hat.

Obwohl in seinem Fall keine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet wird, wurden die Ergebnisse von MBAT an die Untersuchungseinheit für Gefangene weitergeleitet.

Laut Haaretz wollten der Shin Bet und der israelische Sicherheitsdienst (ISS) nicht bestätigen, ob die drei anderen Gefangenen im Gazastreifen oder im besetzten Westjordanland gefangen genommen wurden, und erklärten lediglich, dass sie „während des Bodenmanövers“ festgenommen wurden. Sie weigerten sich auch, die Einrichtungen zu nennen, in denen die Gefangenen starben.

Nach Angaben der Nachrichtenseite Shomrim wurden von 2014 bis Juli 2022 nur zwei strafrechtliche Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Shin Bet wegen ihres Verhaltens bei Verhören eingeleitet.

In Beantwortung einer Anfrage der Success Association im Namen von Haaretz zur Informationsfreiheit teilte die Gefängnisbehörde mit, dass zwischen dem 7. Oktober 2023 und Juli 2024 elf Häftlinge und Gefangene starben.

Zwei dieser Todesfälle, die sich in den Haftanstalten Kishon und Shmaka ereigneten, in denen die Vernehmungsabteilungen des Shin Bet untergebracht sind, waren zuvor nicht bekannt gegeben worden.

Außerdem stellte Haaretz eine Diskrepanz zwischen den von der Gefängnisbehörde angegebenen Todesdaten und den zuvor in den Medien veröffentlichten Daten fest.

Von Geheimnissen umhüllt

Der Shin Bet veröffentlicht in der Regel keine Informationen über Häftlinge, die in seinem Gewahrsam gestorben sind, wobei der Tod von Häftlingen, die seit dem 7. Oktober im Gazastreifen gefangen genommen wurden, geheim gehalten wird.

In den letzten Monaten hat die Sicherheitsbehörde behauptet, dass für den Tod von Gefangenen aus dem Gazastreifen das israelische Militär verantwortlich ist.

Hunderte von Angriffen, versenkte Kriegsschiffe, Panzer auf syrischem Boden: Wie Israel auf den Sturz Assads reagierte

Mehr lesen „

Nach Angaben der palästinensischen Gefangenenorganisation Palestinian Prisoners Society (PPS) sind seit Oktober 2023 49 palästinensische Gefangene in israelischem Gewahrsam gestorben. Darunter sind 30 Gefangene aus dem Gazastreifen.

Dutzende von Zeugenaussagen, die von Middle East Eye und anderen Medien eingesehen wurden, beschreiben die systematischen Misshandlungen palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen seit dem 7. Oktober.

Im November warnten die PPS und das Ministerium für Häftlinge und ehemalige Häftlinge vor „katastrophalen Bedingungen“ in israelischen Gefängnissen nach dem Tod von Samih Suleiman Muhammad Aliwi und Anwar Shaaban Muhammad Aslim.

Die beiden Überwachungsgruppen erklärten, dass Aliwi und Aslim gefoltert, medizinisch vernachlässigt und zum Hungertod gezwungen wurden.

Anfang August beschuldigte die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem die israelischen Behörden, Palästinenser in Folterlagern systematisch zu misshandeln und sie schwerer Gewalt und sexuellen Übergriffen auszusetzen.

Im März sprach MEE mit ehemaligen palästinensischen Gefangenen, die von den israelischen Streitkräften im Gazastreifen gefangen genommen worden waren und berichteten, dass sie mit Hunden und Strom gefoltert, Scheinhinrichtungen unterzogen und unter erniedrigenden und entwürdigenden Bedingungen festgehalten wurden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …