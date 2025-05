Das neue dunkle Zeitalter Von Chris Hedges

https://chrishedges.substack.com/p/the-new-dark-age?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=163801067&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Das neue dunkle Zeitalter

Der Völkermord in Gaza ist keine Anomalie. Er verdeutlicht etwas Grundlegendes über die menschliche Natur und ist ein erschreckender Vorbote dessen, wohin die Welt sich entwickelt.

Chris Hedges

17. Mai 2025

KAIRO, Ägypten – Von meinem Standort in Kairo sind es 200 Meilen bis zum Grenzübergang Rafah nach Gaza. In der trockenen Wüste im Norden des Sinai stehen 2.000 Lastwagen mit Säcken voller Mehl, Wassertanks, Konserven, medizinischer Hilfsgüter, Planen und Treibstoff. Die Lastwagen stehen unter der sengenden Sonne, die Temperaturen steigen auf über 35 Grad.

Ein paar Meilen entfernt in Gaza werden Dutzende Männer, Frauen und Kinder, die in primitiven Zelten oder beschädigten Gebäuden inmitten der Trümmer leben, täglich durch Kugeln, Bomben, Raketenangriffe, Panzergranaten, Infektionskrankheiten und die älteste Waffe der Belagerungskriegsführung – Hunger – getötet. Nach fast drei Monaten Blockade von Lebensmitteln und humanitärer Hilfe durch Israel ist jeder Fünfte von Hunger bedroht.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der eine neue Offensive gestartet hat, bei der täglich mehr als 100 Menschen getötet werden, hat erklärt, dass nichts diesen letzten Angriff, der den Namen „Operation Gideons Streitwagen“ trägt, aufhalten werde.

Es werde „keine Möglichkeit“ geben, dass Israel den Krieg beenden werde, kündigte er an, selbst wenn die verbleibenden israelischen Geiseln freigelassen würden. Israel „zerstört immer mehr Häuser“ in Gaza. Die Palästinenser „können nirgendwohin zurückkehren“.

„Das einzige unvermeidliche Ergebnis wird der Wunsch der Bewohner Gazas sein, aus dem Gazastreifen auszuwandern“, sagte er vor Abgeordneten bei einer durchgesickerten Sitzung hinter verschlossenen Türen. “Aber unser Hauptproblem ist es, Länder zu finden, die sie aufnehmen.“

Die neun Meilen lange Grenze zwischen Ägypten und Gaza ist zur Trennlinie zwischen dem Globalen Süden und dem Globalen Norden geworden, zur Demarkationslinie zwischen einer Welt brutaler industrieller Gewalt und dem verzweifelten Kampf derer, die von den reichsten Nationen ausgestoßen wurden. Sie markiert das Ende einer Welt, in der humanitäres Recht, Konventionen zum Schutz der Zivilbevölkerung oder die grundlegendsten und fundamentalsten Rechte eine Rolle spielen. Sie läutet einen Hobbes’schen Albtraum ein, in dem die Starken die Schwachen kreuzigen, in dem keine Gräueltaten, einschließlich Völkermord, ausgeschlossen sind, in dem die weiße Rasse im Globalen Norden zu der hemmungslosen, atavistischen Grausamkeit und Herrschaft zurückkehrt, die den Kolonialismus und unsere jahrhundertelange Geschichte der Plünderung und Ausbeutung prägen. Wir fallen zurück in die Zeit unserer Ursprünge, Ursprünge, die uns nie verlassen haben, aber durch leere Versprechen von Demokratie, Gerechtigkeit und Menschenrechten verdeckt wurden.

Die Nazis sind die bequemen Sündenböcke für unser gemeinsames europäisches und amerikanisches Erbe der Massenmorde, als ob die Völkermorde, die wir in Amerika, Afrika und Indien begangen haben, nie stattgefunden hätten, als wären sie unwichtige Fußnoten in unserer gemeinsamen Geschichte.

Tatsächlich ist Völkermord die Währung der westlichen Vorherrschaft.

Zwischen 1490 und 1890 waren die europäische Kolonialisierung und die damit verbundenen Völkermorde laut dem Historiker David E. Stannard für den Tod von bis zu 100 Millionen Indigenen verantwortlich. Seit 1950 gab es fast zwei Dutzend Völkermorde, darunter in Bangladesch, Kambodscha und Ruanda.

Der Völkermord in Gaza ist Teil eines Musters. Er ist der Vorbote weiterer Völkermorde, insbesondere angesichts des Klimawandels und der Tatsache, dass Hunderte Millionen Menschen fliehen müssen, um Dürren, Waldbränden, Überschwemmungen, sinkenden Ernteerträgen, gescheiterten Staaten und dem Massensterben zu entkommen. Es ist eine blutgetränkte Botschaft von uns an den Rest der Welt: Wir haben alles, und wenn ihr versucht, es uns wegzunehmen, werden wir euch töten.

Gaza widerlegt die Lüge vom menschlichen Fortschritt, den Mythos, dass wir uns moralisch weiterentwickeln. Nur die Werkzeuge ändern sich. Wo wir früher unsere Opfer zu Tode geprügelt oder mit Breitschwertern in Stücke gehackt haben, werfen wir heute 2.000-Pfund-Bomben auf Flüchtlingslager, besprühen Familien mit Kugeln aus militarisierten Drohnen oder pulverisieren sie mit Panzergranaten, schwerer Artillerie und Raketen.

Der Sozialist Louis-Auguste Blanqui aus dem 19. Jahrhundert lehnte, anders als fast alle seine Zeitgenossen, die zentrale Überzeugung von Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Karl Marx ab, dass die Menschheitsgeschichte ein linearer Fortschritt hin zu mehr Gleichheit und Moral sei. Er warnte davor, dass dieser absurde Positivismus von Unterdrückern verbreitet werde, um die Unterdrückten zu entmachten.

„Alle Gräueltaten des Siegers, die lange Reihe seiner Angriffe, werden kaltblütig in eine ständige, unvermeidliche Entwicklung verwandelt, wie die der Natur… Aber die Abfolge der menschlichen Dinge ist nicht unvermeidlich wie die des Universums. Sie kann jederzeit geändert werden“, warnte Blanqui.

Der wissenschaftliche und technologische Fortschritt könnte, anstatt ein Beispiel für Fortschritt zu sein, ‚zu einer schrecklichen Waffe in den Händen des Kapitals gegen Arbeit und Denken werden‘.

„Denn die Menschheit“, schrieb Blanqui, ‚steht niemals still. Sie schreitet entweder voran oder geht zurück. Ihr fortschreitender Marsch führt sie zur Gleichheit. Ihr rückschrittlicher Marsch führt sie durch alle Stufen der Privilegien zurück zur menschlichen Sklaverei, dem letzten Wort des Eigentumsrechts.‘ Weiter schrieb er: “Ich gehöre nicht zu denen, die behaupten, dass Fortschritt als selbstverständlich angesehen werden kann, dass die Menschheit nicht rückwärts gehen kann.“

Die Geschichte der Menschheit ist geprägt von langen Perioden kultureller Öde und brutaler Unterdrückung. Der Untergang des Römischen Reiches führte während des Mittelalters, etwa vom 6. bis zum 13. Jahrhundert, zu Verelendung und Unterdrückung in ganz Europa. Technisches Wissen ging verloren, darunter auch das Wissen über den Bau und die Instandhaltung von Aquädukten. Kulturelle und intellektuelle Verarmung führten zu einer kollektiven Amnesie. Die Ideen der Gelehrten und Künstler der Antike wurden ausgelöscht. Eine Wiedergeburt gab es erst im 14. Jahrhundert mit der Renaissance, die vor allem durch die kulturelle Blüte des Islam ermöglicht wurde, der durch die Übersetzung von Aristoteles ins Arabische und andere intellektuelle Errungenschaften das Verschwinden des Wissens der Vergangenheit verhinderte.

Blanqui kannte die tragischen Wendungen der Geschichte. Er nahm an einer Reihe von französischen Aufständen teil, darunter ein bewaffneter Aufstandsversuch im Mai 1839, der Aufstand von 1848 und die Pariser Kommune – ein sozialistischer Aufstand, der vom 18. März bis zum 28. Mai 1871 die Hauptstadt Frankreichs kontrollierte. Arbeiter in Städten wie Marseille und Lyon versuchten, ähnliche Kommunen zu organisieren, bevor die Pariser Kommune militärisch niedergeschlagen wurde, scheiterten jedoch.

Wir treten in ein neues dunkles Zeitalter ein. Dieses dunkle Zeitalter bedient sich moderner Instrumente wie Massenüberwachung, Gesichtserkennung, künstlicher Intelligenz, Drohnen, militarisierter Polizei und der Aufhebung von Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten, um willkürliche Herrschaft, unaufhörliche Kriege, Unsicherheit, Anarchie und Terror zu verbreiten, die die gemeinsamen Nenner des Mittelalters waren.

Auf das Märchen vom menschlichen Fortschritt zu vertrauen, um uns zu retten, bedeutet, gegenüber despotischer Macht passiv zu werden. Nur Widerstand, definiert durch Massenmobilisierung, durch die Störung der Ausübung von Macht, insbesondere gegen Völkermord, kann uns retten.

Massenmordkampagnen entfesseln die wilden Eigenschaften, die in allen Menschen schlummern. Die geordnete Gesellschaft mit ihren Gesetzen, ihrer Etikette, ihrer Polizei, ihren Gefängnissen und Vorschriften, allen Formen von Zwang, hält diese schlummernden Eigenschaften in Schach. Nimmt man diese Hemmnisse weg, werden Menschen, wie wir an den Israelis in Gaza sehen, zu mörderischen, räuberischen Tieren, die sich an der Rauschzuständen der Zerstörung ergötzen, auch an der von Frauen und Kindern. Ich wünschte, dies wäre eine Vermutung. Das ist es aber nicht. Das habe ich in jedem Krieg, über den ich berichtet habe, mit eigenen Augen gesehen. Fast niemand ist dagegen immun.

Der belgische Monarch König Leopold besetzte Ende des 19. Jahrhunderts im Namen der westlichen Zivilisation und der Sklaverei den Kongo, plünderte das Land jedoch und verursachte den Tod von etwa 10 Millionen Kongolesen durch Krankheit, Hunger und Mord.

Joseph Conrad hat diese Dichotomie zwischen dem, was wir sind, und dem, was wir zu sein behaupten, in seinem Roman „Herz der Finsternis“ und seiner Kurzgeschichte „Ein Außenposten des Fortschritts“ eingefangen.

In „Ein Außenposten der Zivilisation“ erzählt er die Geschichte zweier europäischer Händler, Carlier und Kayerts, die in den Kongo geschickt werden. Diese Händler behaupten, in Afrika zu sein, um die europäische Zivilisation zu implantieren. Die Langeweile, die erstickende Routine und vor allem das Fehlen jeglicher äußerer Zwänge verwandeln die beiden Männer in Bestien. Sie handeln mit Sklaven gegen Elfenbein. Sie streiten sich um schwindende Lebensmittelvorräte. Kayerts ermordet schließlich seinen unbewaffneten Begleiter Carlier.

„Es waren zwei vollkommen unbedeutende und unfähige Individuen“, schrieb Conrad über Kayerts und Carlier, “deren Existenz nur durch die hohe Organisation zivilisierter Massen möglich ist. Nur wenige Menschen erkennen, dass ihr Leben, das Wesen ihres Charakters, ihre Fähigkeiten und ihre Kühnheit nur Ausdruck ihres Glaubens an die Sicherheit ihrer Umgebung sind. Der Mut, die Gelassenheit, das Selbstvertrauen, die Emotionen und Prinzipien, jeder große und jeder unbedeutende Gedanke gehören nicht dem Einzelnen, sondern der Menge: der Menge, die blind an die unüberwindliche Kraft ihrer Institutionen und ihrer Moral glaubt, an die Macht ihrer Polizei und ihrer Meinung. Aber der Kontakt mit purer, unverfälschter Wildheit, mit der primitiven Natur und dem primitiven Menschen bringt plötzliche und tiefe Unruhe in das Herz. Zum Gefühl, allein seiner Art zu sein, zur klaren Wahrnehmung der Einsamkeit der eigenen Gedanken, der eigenen Empfindungen – zur Verneinung des Gewohnten, das Sicherheit bietet, kommt die Bejahung des Ungewöhnlichen, das gefährlich ist; eine Andeutung von vagen, unkontrollierbaren und abstoßenden Dingen, deren verstörendes Eindringen die Fantasie anregt und die zivilisierten Nerven der Törichten wie der Weisen gleichermaßen auf die Probe stellt.“

Der Völkermord in Gaza hat die Ausflüchte, mit denen wir uns selbst und andere täuschen, zum Einsturz gebracht. Er verspottet jede Tugend, die wir zu verteidigen vorgeben, einschließlich des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Er ist ein Beweis für unsere Heuchelei, Grausamkeit und unseren Rassismus. Nachdem wir Milliarden von Dollar für Waffen bereitgestellt und diejenigen verfolgt haben, die den Völkermord verurteilen, können wir keine moralischen Ansprüche mehr geltend machen, die ernst genommen werden. Unsere Sprache wird von nun an die Sprache der Gewalt sein, die Sprache des Völkermords, das monströse Heulen eines neuen dunklen Zeitalters, in dem absolute Macht, ungezügelte Gier und unverminderte Grausamkeit die Erde heimsuchen.

