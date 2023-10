Foregrounding the political and decolonization after October 7 The events of October 7 have reminded us that resistance to settler colonialism is ever-present. The only way forward is decolonization, and that requires us to foreground a political solution.

Palästinenser übernehmen die Kontrolle über einen israelischen Panzer, nachdem sie den Grenzzaun zu Israel von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen aus überquert haben, am 7. Oktober 2023. (Foto: Stringer/ APA Images)

Die Ereignisse des 7. Oktober haben uns daran erinnert, dass der Widerstand gegen den Siedlerkolonialismus allgegenwärtig ist. Der einzige Weg nach vorne ist die Dekolonisierung, und das erfordert, dass wir eine politische Lösung in den Vordergrund stellen.

Das Politische und die Dekolonisierung nach dem 7. Oktober in den Vordergrund stellen

Von Jeff Halper

20. Oktober 2023

Die gegenwärtige Krise hat nicht am 7. Oktober begonnen, wie Israel (und Biden) es gerne hätten. Die Fokussierung auf unmittelbare Ereignisse, insbesondere auf die grausame und unentschuldbare Tötung israelischer Zivilisten, dient der israelischen Hasbara. Nicht, dass der Angriff an sich nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen sollte, aber ihn als Grund für Israels Vergeltungsmaßnahmen zu nehmen – ja, als Beweis dafür, dass Israel ein unschuldiges Opfer des palästinensischen Terrorismus ist und sich „verteidigen“ darf – verdeckt effektiv den größeren politischen Kontext, der das Geschehen von der Mikro- bis zur Makroebene bestimmt: Der zionistische/israelische Siedlerkolonialismus. In der Tat wird damit jede politische Diskussion unterbunden.

Genau aus diesem Grund müssen wir Ereignisse wie den 7. Oktober durch eine informierte und kritische politische Brille betrachten. Nur wenn wir sie als Teil des jahrhundertelangen Kampfes der Palästinenser für die Befreiung von der zionistischen/israelischen Kolonisation verstehen, können wir erklären, warum viele Palästinenser beim Ausbruch der Hamas aus dem Gazastreifen ein Gefühl des Stolzes empfanden und die Operation trotz ihrer tragischen Folgen weiterhin unterstützen.

Durch welche Brille müssen die Ereignisse vom 7. Oktober und die unverhältnismäßigen israelischen Vergeltungsmaßnahmen betrachtet werden?

Es ist die Linse des zionistischen/israelischen Siedlerkolonialismus.

Der Begriff „Siedlerkolonialismus“ ist in Mode gekommen, wenn es darum geht, über den Zionismus zu sprechen und Israels Konsolidierung seines Apartheidregimes im gesamten historischen Palästina zu kritisieren, aber er wird hauptsächlich als Anschuldigung verwendet, als Mittel zur Delegitimierung Israels und seines Expansionismus – und nicht als Analyse, die zu einem politischen Programm führt. Nur wenn wir ihre Logik und ihre Absichten verstehen, können wir große und kleine Ereignisse deuten, von der Frage, warum es nie eine Zweistaatenlösung gab, bis hin zu der Frage, warum Israels Angriff auf die Palästinenser in Gaza so grausam ist und welche politischen Absichten dahinter stecken, abgesehen von der Rache an der Hamas.

Siedlerkolonialismus ist ein absichtlicher, strukturierter und langwieriger Prozess, bei dem ein Volk nicht nur das Land eines anderen übernimmt – gewaltsam, notgedrungen – sondern auch versucht, es von dem, was es zum Zeitpunkt der Invasion war, in ein völlig neues Gebilde zu verwandeln, ein neues Land, das die Präsenz der Siedler widerspiegelt und die Präsenz und Geschichte der Einheimischen völlig auslöscht.

Es handelt sich nicht um einen „Konflikt“. Es gibt keine „Seiten“, keine Symmetrie der „Gewalt“. Das Projekt der Siedler ist ein einseitiges Projekt, das die Existenz der indigenen Bevölkerung als ein mit Rechten auf ihr Land und ihre Identität ausgestattetes Volk leugnen muss, wenn es das Land ausschließlich für sich beanspruchen will. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die indigene Bevölkerung von ihrem Land zu vertreiben, sie zu töten, sie aus dem Land zu vertreiben oder sie in winzige Enklaven zu sperren, um das Land mit der Siedlerbevölkerung selbst zu besiedeln.

Dann folgt der Prozess der Auslöschung: Die physische und kulturelle Präsenz der Indigenen wird aus der Landschaft getilgt und durch die von den Siedlern selbst erfundene Geschichte, das Erbe, die nationale Erzählung und die nationale Identität ersetzt. Nach einem langwierigen Prozess der gewaltsamen Vertreibung und der Befriedung der verbliebenen Eingeborenen findet das Siedlerprojekt ein ruhiges Ende.

Nun wird die Welt als ein normales, friedliebendes, demokratisches Land präsentiert, das nach dem Bild der Siedler umgestaltet wurde. Die Siedlerkolonie fördert in der Bevölkerung den Eindruck, dass sie das „wahre“ Land ist. (Versuchen Sie einmal, ein Flugticket nach Palästina zu kaufen.) Der Prozess der Normalisierung ist abgeschlossen; jeder weitere Widerstand seitens der einheimischen Bevölkerung wird als „Terrorismus“ kriminalisiert und als solcher effektiv entpolitisiert und delegitimiert.

Das war die Geschichte des Siedlerkolonialismus in den Vereinigten Staaten und Kanada, in Australien und Neuseeland, im Südafrika der Apartheid, in den russifizierten Gebieten der Ukraine und in Tibet und an vielen anderen Orten. Und so ist es auch in Israel, das nun in die letzte Phase des zionistischen national-kolonialen Projekts eintritt, das vor etwa 130 Jahren begann – die Normalisierung seines Siedlerstaats über das gesamte historische Palästina vom Fluss bis zum Meer.

Damit soll nicht die echte jüdische Bindung an Palästina bzw. das Land Israel – historisch und religiös – oder der nationale Charakter des Zionismus geleugnet werden. Das Problem sind nicht die jüdischen Bestrebungen, ein nationales Leben in diesem Land zu führen. Was den Zionismus delegitimiert, ist, dass er die gewaltsame Eroberung, die Vertreibung der einheimischen Bevölkerung und einen exklusiven Siedlerkolonialismus der Anerkennung der einheimischen Bevölkerung und der Anpassung seines nationalen Projekts an deren frühere Rechte vorzog. Und wenn das nicht möglich war – was von der zionistischen Bewegung nie in Erwägung gezogen wurde -, dann mussten die Juden ihren Status in Palästina als eine der nationalen, ethnischen und religiösen Gemeinschaften akzeptieren, die diese Gesellschaft ausmachten, so wie es die Juden unter dem Osmanischen Reich lange Zeit friedlich getan hatten.

Allgegenwärtiger Widerstand

Die Einheimischen können sich natürlich niemals mit dem Verlust ihres Landes, ihres Erbes, ihrer Kultur und ihres Erbes, ihrer Identität und ihrer kommunalen, wenn nicht gar nationalen Rechte abfinden. Der Widerstand ist allgegenwärtig, ob bewaffnet (und kolonisierte Völker haben nach internationalem Recht das Recht auf bewaffneten Kampf), politisch oder symbolisch. Dies ist also der Blickwinkel, durch den die Ereignisse vom 7. Oktober betrachtet werden müssen. Man muss die islamistische Agenda der Hamas oder ihre illegalen, wahllosen Angriffe auf die israelische Zivilbevölkerung nicht akzeptieren, um sie dennoch als Widerstandsgruppe zu betrachten.

Und in der Tat stellte ihre Aktion vom 7. Oktober die einzige Form des Handelns dar, die den Palästinensern noch zur Verfügung stand. Alle anderen „akzeptablen“ Optionen waren ihnen verwehrt worden. Die Verhandlungen sind gescheitert (Oslo brach unter dem Gewicht der israelischen Siedlungspolitik zusammen, nachdem sieben Jahre lang ergebnislose „Gespräche“ ohne erklärtes politisches Ziel geführt worden waren; seit 2014 hat es keine diplomatischen Initiativen mehr gegeben). Appelle an das Völkerrecht sind auf taube Ohren gestoßen (die USA weigern sich, die Umsetzung der Vierten Genfer Konvention zu unterstützen, da Israels eklatanter Verstoß gegen praktisch jeden Artikel den Zusammenbruch der Besatzung unter dem Gewicht ihrer Illegalität zur Folge hätte. Selbst gewaltloser Widerstand, wie in der ersten Intifada, wurde mit exzessiver militärischer Repression beantwortet. Nur der bewaffnete Widerstand, der von Israel und seinen G-7-Verbündeten als „Terrorismus“ delegitimiert wird, erscheint vielen Palästinensern als die einzige Möglichkeit, Israel wenn nicht zu besiegen, so doch an der Vollendung seines kolonialen Projekts zu hindern.

Durch ihre eigene Weigerung, ausgelöscht zu werden, haben die Palästinenser begonnen, die Versuche Israels und seiner Mächtigen, sie aus der Geschichte und aus ihrer eigenen Heimat zu eliminieren, rückgängig zu machen. Auch wenn sich die Hamas-Operation für die Menschen in Gaza und wohl auch für die Sache der Palästinenser in der öffentlichen Meinung als katastrophal erwiesen hat, so hat sie doch (wieder einmal, kalte politische Analyse) ein strategisches politisches Ziel erreicht: Nach jahrelangen israelischen und amerikanischen Versuchen, die Palästinenser an den Rand zu drängen, sie durch einen Normalisierungsprozess mit der arabischen und muslimischen Welt vollständig zu umgehen, der ihr Schicksal besiegeln und den Triumph des zionistischen Siedlerprojekts signalisieren würde, war es die Hamas, die die Palästinenser ins politische Spiel zurückbrachte. Sie können nicht mehr ignoriert werden. Das ist der Wandel, den der Hamas-Anschlag – ob beabsichtigt oder nicht – ausgelöst hat.

Das Politische in den Vordergrund rücken

Das politische Objektiv des Siedlerkolonialismus spielt bei der Bewertung der gegenwärtigen Pattsituation noch eine andere, weitaus wichtigere Rolle. Sie legt fest, was eine (im Wesentlichen) gerechte und praktikable Lösung ist und was nicht. Auch wenn diese Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr weit hergeholt erscheint, haben die Hamas-Operation und die politischen und militärischen Kräfte, die sie in Gang gesetzt hat, eine Öffnung geschaffen. Selbst die transaktionalsten westlichen und arabischen Staaten sehen die Notwendigkeit einer Lösung. Die Palästinenser sind aus ihrer Verzweiflung aufgerüttelt worden und haben ein neues Gefühl von Handlungsfähigkeit bekommen, und die Weltöffentlichkeit hat, obwohl sie von der Brutalität der Hamas-Morde überrascht wurde, ein viel besseres Verständnis für das Leiden der Palästinenser und Israels Rolle als Besatzer und Unterdrücker gewonnen. Die bevorstehende Bodeninvasion soll tragischerweise die Unterstützung für die Notlage der Palästinenser stärken.

Durch die Linse des Siedlerkolonialismus wird deutlich, wie fehlgeleitet und vergeblich die Versuche sind, eine koloniale Situation mit Mitteln der Konfliktlösung und Verhandlungen zu lösen.

Es ist ein ganz anderer Ansatz erforderlich – der der Dekolonisierung.

Die kolonialen Strukturen von Herrschaft und Kontrolle müssen gründlich abgebaut werden. Erst dann kann eine neue politische Ordnung entstehen, in der die Einheimischen ihren Platz in ihrem Land zurückerhalten. Ein antikolonialer Kampf kann nur eine postkoloniale Realität hervorbringen: die Befreiung, die Wiederherstellung der nationalen Rechte der Kolonisierten und, im Falle der Palästinenser, die Rückkehr der Flüchtlinge. Der Siedlerkolonialismus unterscheidet sich von der klassischen Kolonisierung. Nach der Unabhängigkeit verließen die Kolonisten Indien, Nigeria und Malaya. Ein Siedlerstaat kann dekolonisiert werden, aber wenn die Siedler stark genug geworden sind, um einen Staat zu errichten, und wenn sie die Unterstützung anderer mächtiger Länder genießen – wie die israelischen Juden -, sind sie zu stark, um vertrieben zu werden. Es gibt nur wenige, wenn überhaupt, Fälle, in denen Siedler jemals gewaltsam vertrieben wurden (in Algerien flohen die Pieds-Noirs zurück nach Frankreich, obwohl sich einige Juden im Gazastreifen neu ansiedelten, aber die FLN hat sie nicht vertrieben und nicht einmal ihre Ausweisung gefordert).

Die Palästinenser werden damit zu kämpfen haben, wie sie ihr Streben nach Befreiung in einem palästinensischen Staat mit der postkolonialen Realität einer binationalen Gesellschaft in Einklang bringen können. Die israelischen Juden werden eine große und mächtige Bevölkerungsgruppe bleiben und sich weiterhin als nationale Gruppe identifizieren. Dies ist nicht der richtige Ort, um eine Diskussion über das politische Programm der One Democratic State Campaign zu führen, dem ich mich anschließe. Aber nur die Errichtung eines gemeinsamen zivilen Staates gleichberechtigter Bürger, der den beiden Gruppen einen nationalen Ausdruck ermöglicht und gleichzeitig die Autorität besitzt, ihre hegemonialen Impulse zu zügeln, wird den komplexen postkolonialen Prozess des Aufbaus eines neuen, gemeinsamen Staates und einer Zivilgesellschaft bewältigen können.

Nur wenn wir das Politische in den Vordergrund stellen, auch in Zeiten, in denen die unmittelbaren Ereignisse unsere ganze Aufmerksamkeit und unsere Emotionen in Anspruch nehmen, können wir verstehen, was geschieht. Wir dürfen uns nicht von den Gräueltaten ablenken lassen, die Teil eines jeden antikolonialen Kampfes sind. Wenn wir das Politische in den Vordergrund stellen, können wir auch in Zeiten wie diesen zwischen echten Widerstandshandlungen und Terror unterscheiden, und vor allem zwischen Widerstandshandlungen – einschließlich des Ausschlagens der Unterdrückten, das man verstehen, aber nicht entschuldigen kann – und massiveren gewalttätigen und zerstörerischen Befriedungsaktionen des Militärapparats der unterdrückenden Macht, die in unserem Fall den israelischen Siedlerstaat aufrechterhalten sollen.

Während ich dies schreibe, hat Biden Israel verlassen, nachdem er den Israelis grünes Licht für die Invasion des Gazastreifens gegeben hat. Als Präsident eines Siedlerkolonialstaates tritt er in die Fußstapfen jener Präsidenten, von Washington bis Harding, die die Indianerkriege geführt haben. Die Bodeninvasion in Gaza steht unmittelbar bevor. Die Suche nach einer politischen Lösung ist viel schwieriger, aber auch viel dringlicher geworden. Übersetzt mit Deepl.com



Jeff Halper ist ein israelischer Anthropologe und Leiter des Israelischen Komitees gegen Hauszerstörungen (ICAHD). Sein neuestes Buch ist Decolonizing Israel, Liberating Palestine: Zionism, Settler Colonialism and the Case for One Democratic State (London: Pluto, 2021



