Biden’s Mideast policy implodes Joe Biden is overseeing perhaps the most spectacular policy failure in Palestine and Israel in U.S. history. His embrace of Benjamin Netanyahu will be remembered as a symbol of how much he weakened U.S. standing in the region.

Minister Benjamin Netanjahu am internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv, 18. Oktober 2023. (Foto: © Avi Ohayon/Israel Gpo via ZUMA Press Wire APA Images)

Joe Biden beaufsichtigt das vielleicht spektakulärste Versagen der US-Politik in Palästina und Israel in der Geschichte der USA. Seine Umarmung von Benjamin Netanjahu wird als Symbol dafür in Erinnerung bleiben, wie sehr er die Stellung der USA in der Region geschwächt hat.

Bidens Nahost-Politik implodiert

Von Mitchell Plitnick

20. Oktober 2023

US-Präsident Joe Biden ist von seiner verkürzten Reise in den Nahen Osten zurückgekehrt, einer Reise, die zu einer klaren Demonstration seiner Tatenlosigkeit und seines Versagens wurde.

Bidens Reise wird vom Weißen Haus und von den Mainstream-Medien in den USA als etwas dargestellt, das zumindest minimal produktiv war, während sie in Wirklichkeit alles andere als das war. Der größte Misserfolg war, dass die drei politischen Einheiten, die den USA wohl am meisten am Herzen liegen – Jordanien, Ägypten und die Palästinensische Autonomiebehörde – ihr geplantes Treffen mit dem Präsidenten abgesagt haben.

Das ist keine Kleinigkeit. Wenn der Staatschef einer Supermacht, die jedes Jahr einen beträchtlichen Teil Ihrer Einnahmen beisteuert, um die halbe Welt reist und ein Treffen mit Ihnen anberaumt hat, ist es eine große Sache, dieses abzusagen, egal unter welchen Umständen. Aber diese Umstände rechtfertigten nichts Geringeres.

Als Biden wieder in Washington war, machte er sich sofort daran, noch nie dagewesene Geldbeträge für Kriegswaffen zu beschaffen und ein Narrativ zu entwerfen, von dem er hofft, dass es die Kritiker der großen Konflikte, in die die USA verwickelt sind, beruhigen wird: Gaza und Ukraine.

Bidens Rede

Biden verknüpfte Israels Zerstörung der Zivilbevölkerung in Gaza mit der Verteidigung der Ukraine gegen die russische Invasion. Was auch immer man von der Politik in beiden Kriegen halten mag – und ich finde enorme Fehler in Bidens Herangehensweise an beide Kriege – der Vergleich könnte nicht falscher sein. In dem einen Fall finanzieren die USA einen Kampf gegen eine Besatzung, in dem anderen Fall unterstützen wir den Besatzer mit allem, was wir haben.

Bidens Rede sollte erklären, warum er 14 Milliarden Dollar nach Israel und 60 Milliarden Dollar in die Ukraine schicken will. Aber mehr als das: Biden behauptete, dass all dies die Pflicht der Vereinigten Staaten sei, und bekräftigte damit die langjährige Rolle der USA als Weltpolizei, die ihre Version von Recht und Ordnung als ultimativer Schiedsrichter der Gerechtigkeit durchsetzt, eine Pflicht, die uns auferlegt wurde.

Die Anklänge an George W. Bushs berüchtigte „Achse des Bösen“ waren für jeden, der beiden zuhörte, deutlich zu erkennen. Die Gleichsetzung von zwei so unterschiedlichen Organisationen wie Wladimir Putin und der Hamas erfordert eine Menge Phantasie, ist aber unerlässlich, um den nötigen Hurrapatriotismus für einen neuen Marsch in einen langfristigen Krieg zu erzeugen.

In diesem Fall führt Biden die USA in eine ganz andere Art der Kriegsführung als George W. Bush es tat. In dieser Version berühren die US-Stiefel nicht den Boden. Wir versuchen, unsere Beteiligung auf Flugzeugträger, Raketenwerfer und einige Flugzeuge zu beschränken. Wird das funktionieren? Diese Strategie scheint ebenso fehlerhaft zu sein wie Bidens gesamtes Konzept für den Nahen Osten. Sie lädt zu der Art von Angriffen auf uns ein, die wir so entsetzlich finden.

Aber, wie Biden sagte: „Es ist eine kluge Investition, die sich über Generationen hinweg für die amerikanische Sicherheit auszahlen wird“, und fügte hinzu: „Es wird uns helfen, amerikanische Truppen aus der Gefahrenzone herauszuhalten.“ Das ist natürlich ein feiger Zug. Das Sterben übernehmen andere, und wir ernten die Früchte. Aber die meisten von uns werden diese Vorteile nicht ernten, es sei denn, sie haben Aktien von Raytheon oder Boeing.

Bidens Pläne haben die unangenehme Tendenz, sich nach einer Weile in Luft aufzulösen, und das wird wahrscheinlich nicht anders sein. Und es scheint, dass unsere Verbündeten im Nahen Osten trotz ihrer Unfähigkeit, das zu erkennen, beginnen.



Eine peinliche Absage

Zunächst gab der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde und PLO-Vorsitzende Mahmoud Abbas dem überwältigenden öffentlichen Druck nach und sagte sein Treffen mit Biden nach dem katastrophalen Bombenanschlag auf das al-Ahli-Krankenhaus ab (Israel behauptet auf zweifelhafte Weise, dass der Palästinensische Islamische Dschihad dafür verantwortlich sei; eine Analyse dieser Behauptung finden Sie hier, während die Palästinenser darauf bestehen, dass es Israel war). Daraufhin sahen sich der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi und der jordanische König Abdullah II. gezwungen, ihre Reise ebenfalls abzusagen.

Das bleibende Bild dieser Reise wird seine Umarmung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu sein. Dieses Bild, das aufgenommen wurde, während Israel Tausende von palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen abschlachtete, darunter nach der letzten Zählung über 1.374 Kinder, vermittelte mehr als nur Bidens Unterstützung für Israel.

Biden blieb nur seine Reise nach Israel, die sein Image und das der Vereinigten Staaten im gesamten Nahen Osten und im globalen Süden noch weiter verschlechtert hat. Das bleibende Bild dieser Reise wird seine Umarmung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu sein. Dieses Bild, das aufgenommen wurde, während Israel Tausende von palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen abschlachtete, darunter nach letzter Zählung über 1.374 Kinder, vermittelte mehr als nur Bidens Unterstützung für Israel. Es vermittelte die Botschaft, dass Biden das Schlimmste in Israel gutheißt. Schließlich handelt es sich um einen Premierminister, der schon vor Beginn der Ereignisse unter ständigem Beschuss stand und trotz der Wut in Israel und der Stimmung, die normalerweise mit einem massiven Angriff wie dem monströsen, den die Hamas am 7. Oktober verübte, einhergeht, immer noch äußerst unpopulär ist. Jüngste Umfragen zeigen, dass seine Popularität wie ein Stein fällt, da die meisten Israelis, einschließlich einer großen Mehrheit der rechten Wähler, ihn für die massiven militärischen und geheimdienstlichen Versäumnisse verantwortlich machen, die zum schrecklichen Erfolg der Hamas am 7. Oktober führten.

Aber Biden liebt den Mann, auch wenn die Israelis ihn nicht lieben, während das Blut der Menschen in Gaza in Strömen fließt. Biden fuhr auch fort, die israelische Propaganda nachzuplappern, indem er in beunruhigend unbekümmerter Sprache die umstrittene Behauptung wiederholte, dass die Palästinenser für die Zerstörung des al-Ahli Krankenhauses verantwortlich seien. Diese Katastrophe löste im gesamten Nahen Osten und in der ganzen Welt eine Welle der Empörung und des Protests aus. Und diese Demonstranten sahen ganz klar, dass Biden keinerlei Mitgefühl für die Menschen in Gaza zeigte.

Biden wusste, dass er eine Geste machen musste. Also genehmigte er 100 Millionen Dollar für „die Palästinenser“. Dieses Geld würde sowohl in das Westjordanland als auch in den Gazastreifen fließen, und es war unklar, wie dieses Geld verteilt werden würde. Aber diese Frage ist im Moment überflüssig. Biden brachte Israel dazu, zwanzig Lastwagenladungen mit humanitären Hilfsgütern zuzulassen, die über den Rafah-Übergang nach Ägypten in den Gazastreifen gelangen. Das bedeutet, dass die Straßen am Grenzübergang zunächst repariert werden müssen, nachdem Israel sie bombardiert hat. Selbst dann ist das Schicksal dieser Lastwagen nicht gesichert. Israel hat sich bereit erklärt, sie nicht anzugreifen, lässt aber bei seinen Angriffen auf den südlichen Gazastreifen nicht locker. Gezielt oder nicht, das bedeutet, dass diese Lastwagen getroffen werden könnten.

Aber zwanzig Lastwagen sind ein winziger Prozentsatz der benötigten Menge. Zum Vergleich: Vor der Bombardierung kamen Hunderte von Lastwagen pro Tag nach Gaza, und die Vereinten Nationen, die die Grenzen des Möglichen kennen, fordern ein Minimum von 100 Lastwagen pro Tag.

Die so genannte „humanitäre Hilfe“, mit der sich Biden rühmte, Israel überzeugt zu haben, war also in Wirklichkeit nur eine Show. Es wird keine wirkliche Hilfe versprochen.

Vertriebene Palästinenser in einer provisorischen Unterkunft in einer UNRWA-Schule in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen, 19. Oktober 2023. (Foto: Naaman Omar/APA Images)



Was bedeutet das für die Politik der USA?

Biden ist das vielleicht spektakulärste Versagen der US-Politik in Palästina und Israel in der Geschichte der Vereinigten Staaten gelungen. Das ist keine geringe Aussage, wenn man bedenkt, wie sehr die aufeinanderfolgenden Präsidentschaftsregierungen, angefangen mit Bill Clinton, eine ohnehin schon schwierige Situation noch verschlimmert haben.

Von seinem ersten Tag im Amt an verfolgte Biden eine Strategie, die darauf abzielte, das gesamte Thema Palästina beiseite zu fegen. Matt Duss, ehemaliger außenpolitischer Berater von Bernie Sanders, beschrieb es so: „Die Biden-Doktrin ging davon aus, dass man die Palästinenser beiseite schieben und ihnen ein paar Brosamen anbieten könnte, um sie ruhig zu stellen. Es würde kein Versuch unternommen, die Hauptursache der Gewalt anzusprechen: die israelische Besetzung des Westjordanlandes, des Gazastreifens und Ostjerusalems…“

Viele von uns, darunter auch einige pro-israelische Stimmen, haben darauf bestanden, dass dies eine törichte Politik ist, die zu Problemen führen wird. Aber Biden, dem es in der Innenpolitik nur darum geht, Konfrontationen zu vermeiden und Kompromisse zu schließen, bis fast nichts mehr übrig ist, hat eine völlige Geringschätzung der internationalen Diplomatie an den Tag gelegt. Das gilt für die Ukraine, für China und für den Iran. Aber nirgendwo war es so wahr wie im Nahen Osten.

Biden hat versucht, Donald Trumps gefährliche und tollkühne Idee zu unterstützen, arabische Verbündete zu bewaffnen und ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren, um ein Verteidigungs- und Handelsbündnis mit den USA in der Region zu schaffen. Sowohl Trump als auch Biden nannten das „Frieden“.

In Anbetracht der weit verbreiteten Wut in der arabischen Welt wird dieser Prozess sicherlich nicht so schnell vorankommen.

Schlimmer noch: Biden hat es offensichtlich geschafft, sogar Israels engste regionale Verbündete, Jordanien und Ägypten, zu verärgern. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah El-Sisi sagte dem US-Außenminister Antony Blinken bei ihrem Treffen in dieser Woche, dass Israel das Verbrechen der Kollektivbestrafung begehe, und obwohl seine Aussage, dass Juden in Ägypten nie ins Visier genommen worden seien, nicht stimmt, ist die Tatsache, dass er dies Blinken gegenüber überhaupt gesagt hat, ein Zeichen seiner Wut. Und er war nicht allein.

Der jordanische König Abdullah II. sagte auf einer Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz: „Das ist eine rote Linie, denn ich denke, das ist der Plan einiger der üblichen Verdächtigen, um zu versuchen, de facto Probleme vor Ort zu schaffen. Keine Flüchtlinge in Jordanien, keine Flüchtlinge in Ägypten“.

Das war eine offensichtliche Anspielung auf Gerüchte und sehr wahrscheinlich auf Fühler der USA und ihrer Verbündeten, dass Biden versuchen würde, Jordanien und Ägypten zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen zu drängen. Vorübergehend, versteht sich, hieß es. Natürlich ist den Menschen im Gazastreifen ein solcher vorübergehender Flüchtlingsstatus nur allzu vertraut, denn 70 % von ihnen waren bereits Flüchtlinge, bevor der Krieg begann.

Aber die Entschlossenheit und der Zorn von Abdullah und Sisi waren bezeichnend. Die Entschlossenheit rührt von ihren eigenen nationalen Anliegen her. Ägypten hat die Bevölkerung des Gazastreifens schon immer als potenzielle Quelle der Instabilität betrachtet, von der Zeit an, als der Gazastreifen von Ägypten kontrolliert wurde und vom Rest des Landes weitgehend isoliert war, bis hin zur heutigen Zeit, in der die aufeinander folgenden ägyptischen Präsidenten die Bevölkerung des Gazastreifens nicht ohne Grund als radikale Kraft betrachten.

Und Jordanien ist überfüllt mit Flüchtlingen aus Syrien, und seine Wirtschaft steht am Rande des Zusammenbruchs. Es geht nicht nur um die Kapazität, sondern auch um die soziale Instabilität, die der Zustrom von Hunderttausenden neuer Flüchtlinge mit sich bringen würde.

Zweifellos waren sowohl Sisi als auch Abdullah auch wegen der verächtlichen Haltung verärgert, die diese Idee nicht nur gegenüber dem palästinensischen Volk, sondern auch gegenüber der arabischen Welt im Allgemeinen widerspiegelt.

Dass sich Israel in seinem Eifer, Hunderttausende von Palästinensern wieder aus Palästina zu vertreiben, nicht um ihre Belange kümmert, ist nicht überraschend. Aber die Tatsache, dass die USA eine solche Forderung überhaupt in Erwägung ziehen, zeugt von einer tiefgreifenden Unkenntnis der Verhältnisse in Ägypten und Jordanien, und die Gefühllosigkeit der USA gegenüber der Bedeutung dieser Forderung hat sicherlich den Zorn ausgelöst.

Die Vorstellung, dass Biden und Blinken nicht wissen, was es für Ägypten oder Jordanien bedeuten würde, sich an der Vertreibung von bis zu einer Million Palästinenser aus dem Gazastreifen in andere Länder zu beteiligen, ist verblüffend. Aber die arabische Welt würde ihre Vergesslichkeit nicht teilen. Die Anklänge an die Nakba sind so offensichtlich, dass man nicht darauf hinweisen muss.

Es wäre eine Sache, und immer noch schrecklich genug, wenn Biden sich aus Verzweiflung an seine Verbündeten gewandt hätte, weil nichts, was er tun könnte, Israel zu einem Kurswechsel bewegen würde. Aber er wendet sich an sie, während er Israels Angriffe voll unterstützt.

Als Biden mit den wichtigsten israelischen Kriegsführern zusammentraf, sagte ihm Verteidigungsminister Yoav Gallant, dass „es ein langer und schwieriger Krieg sein wird und Israel für eine lange Zeit die Unterstützung der USA brauchen wird“, so ein Berater Gallants. Und laut dem Journalisten Barak Ravid „sagten israelische und US-Beamte, Biden habe nicht zurückgestoßen“.

Ein langer und schwieriger Krieg. Dazu kommt, dass ein IDF-Sprecher dem AIPAC – einem den Palästinensern ausgesprochen unsympathischen Publikum – sagte, dass „die Szenen aus Gaza schwer zu ertragen sein werden.“

Nichts von alledem wurde von Biden oder Blinken zurückgewiesen, nur leere Worte über die Notwendigkeit, „humanitäre Belange“ zu berücksichtigen. Und das tun sie, indem sie zwanzig Lastwagen mit Hilfsgütern für 2,2 Millionen Menschen schicken.

Mögliche Ausweitung des Krieges

Auch die Spannungen mit der Hisbollah und dem Iran nehmen langsam zu, obwohl völlig klar ist, dass weder die Hisbollah noch Israel oder die Vereinigten Staaten einen größeren regionalen Krieg wollen. Der Iran hat Israel gewarnt, die Angriffe im Gazastreifen nicht zu eskalieren, da er sonst ein Eingreifen in Erwägung ziehen würde. Eine Bodeninvasion könnte den Iran dazu zwingen, zu reagieren, was er wahrscheinlich indirekt über die Hisbollah oder eine seiner Milizen in Syrien tun würde. In diesem Fall ist es so gut wie sicher, dass Israel und möglicherweise auch die Vereinigten Staaten Vergeltung üben werden. Die Spirale, die sich daraus ergibt, ist potenziell erschreckend.

Die Golfstaaten werden nicht so große Probleme haben, sich herauszuhalten, aber ein Krieg, in dem es weiterhin zu massiven israelischen Angriffen auf Palästina kommt, wird im Libanon, in Ägypten, im Irak, in Syrien und in Ägypten massive Empörung hervorrufen. Das wird die Türkei in eine ernste Zwickmühle bringen, denn Erdogan wird nicht gegen die USA kämpfen, sondern die Palästinenser unterstützen wollen, ein Gefühl, das wahrscheinlich eine gespaltene Bevölkerung in dieser Frage widerspiegelt.

Aber selbst wenn der Krieg nicht ausgeweitet wird, haben die Vereinigten Staaten in der Region stark an Einfluss verloren. Die rein militärische Unterstützung der USA hat Israels Sicherheit nicht verbessert, und die US-Politik hat sich als unvereinbar mit der Diplomatie erwiesen, während die Abwesenheit der USA diplomatische Kanäle öffnet, wie es bei den Saudis und Iranern der Fall war. Das wird ein attraktiveres Modell denn je sein.

Die Saudis wären bestrebt, eine Führungsrolle in der Region zu übernehmen, indem sie ihre Geschäftsbeziehungen zu den USA aufrechterhalten, sich aber bis zu einem gewissen Grad aus dem Sicherheitsschirm der USA herausbewegen. Ob die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und andere arabische Staaten, die ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben, ihre Beziehungen aufrechterhalten können, ist fraglich. Sie werden es versuchen, aber es wird stark davon abhängen, wie sehr Israel diese Beziehungen auf die Probe stellt. Das Gleiche könnte auch für Ägypten und sogar Jordanien gelten, wobei letzteres möglicherweise besorgt ist, seine besondere Verbindung zu Jerusalem zu verlieren.

China beobachtet dies alles natürlich mit großem Interesse. Biden entfremdet mit seiner Heuchelei die gesamte arabische Welt. Er widmete einige Worte den humanitären Bedürfnissen der Palästinenser, verlor aber kein Wort über das, was den Palästinensern in Gaza wirklich sofort helfen kann: ein Waffenstillstand. Er wiederholte seine naive Vision einer Zweistaatenlösung, die schon vor Jahren gestorben ist.

Die gesamte arabische Welt kann jedoch erkennen, dass die Taten der Vereinigten Staaten in keinerlei Zusammenhang mit Bidens Worten stehen. Ohne ein Ende der Bombardierung kann die humanitäre Hilfe, selbst wenn sie über die zwanzig bereitstehenden Lastwagen hinausgeht, nicht sicher und zuverlässig verteilt werden. Es gibt einfach keine Möglichkeit, die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen, ohne den Angriff einzustellen.

Seit Jahren warnt man die amerikanischen Präsidenten davor, dass ihre kurzsichtige, einseitige Unterstützung Israels und ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Rechten der Palästinenser im besten Fall und ihre Antipathie im schlimmsten Fall die Beziehungen der USA zur arabischen Welt belasten würden. Diese Wendung hat sie jetzt genommen. Israel ist es egal, vor allem jetzt, wo ein Großteil seiner Bevölkerung vor Wut über den mörderischen Angriff der Hamas blind ist. Und Biden scheint das leider nicht einmal zu sehen. Übersetzt mit Deepl.com



Mitchell Plitnick ist der Vorsitzende von ReThinking Foreign Policy. Zusammen mit Marc Lamont Hill ist er Autor von Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics. Zuvor war Mitchell Plitnick Vizepräsident der Foundation for Middle East Peace, Direktor des US-Büros von B’Tselem und Co-Direktor der Jewish Voice for Peace.

Sie können ihn auf Twitter unter @MJPlitnick finden.

