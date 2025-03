Das rassistische Argument des zionistischen Nationalismus

https://countercurrents.org/2025/03/the-racist-argument-of-zionist-nationalism/



von V A Mohamad Ashrof

16. März 2025

„Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit“, schrieb George Orwell (1903-1950) und betonte damit, wie Macht historische Erzählungen prägt. Diese Worte verdeutlichen die Manipulation von Wissen als politisches Instrument.

In einer Vorlesung an der Sorbonne in Frankreich im Jahr 1887 bemerkte der prominente Denker Ernest Renan (1823-1892), dass das „Vergessen“ eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer Nation spiele. Renan argumentierte, dass selbst wenn bestimmte ethnische oder religiöse Gruppen ausgerottet werden, um eine einheitliche Erzählung zu schaffen, ihr Andenken ausgelöscht wird. Er bezeichnete dies als die „diplomatische Amnestie des Staates“. (1)

Staatlich geförderte Narrative verschleiern häufig unbequeme Wahrheiten. Vom Staat begangene Gräueltaten werden nach und nach durch mehrere Schichten von Umdeutungen verborgen – eine Form der vorsätzlichen Amnestie. Wenn solche Vorgehensweisen systematisch werden, werden vergangene Ungerechtigkeiten mythologisiert und historische Verbrechen aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht. Dies geschah beim Völkermord an der indigenen afrikanischen Bevölkerung während der kolonialen Expansion, der weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt wurde.

Eine ähnliche Auslöschung ist bei der Vertreibung von etwa 700.000 Palästinensern während der Gründung des modernen Israel im Jahr 1948 zu beobachten. Der weit verbreitete zionistische Mythos, Palästina sei „ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“, verschleierte diese Zwangsvertreibung effektiv. Wie der amerikanisch-jüdische Gelehrte Norman Finkelstein feststellte, war die Gründung Israels entgegen der landläufigen Meinung alles andere als eine „heilige Geburt“. (3)

Propaganda lebt von selektiver Amnesie, die oft durch politische Allianzen gestützt wird. Die enge Beziehung zwischen Israel und den Vereinigten Staaten hat die Etablierung zionistischer Narrative in den amerikanischen Medien ermöglicht. Israel wird oft als der „51. Bundesstaat“ der Vereinigten Staaten bezeichnet – doch im Gegensatz zu echten Bundesstaaten zahlt Israel keine Steuern an Washington, während es täglich etwa 10 Millionen US-Dollar an US-Hilfe erhält, die höchste Auslandshilfe, die je an ein Land vergeben wurde.

Diese außerordentliche finanzielle Unterstützung wird damit gerechtfertigt, dass Israel „unser einziger demokratischer Partner“ im Nahen Osten sei. Doch die Selbstidentifikation Israels als „jüdischer Staat“ schließt gleiche Rechte für nichtjüdische Bürger aus. Dieser Widerspruch untergräbt seine demokratischen Ansprüche.

Die Nakba („Katastrophe“) – der Begriff, mit dem die Palästinenser ihre Zwangsvertreibung bezeichnen – führte 1948 zur brutalen Vertreibung von über 750.000 Palästinensern. Etwa 86 % der einheimischen Bevölkerung Palästinas wurden ermordet, gefoltert oder vertrieben. Um den jüdischen Staat zu gründen, wurden 531 palästinensische Dörfer und Städte systematisch zerstört. Israelische Historiker wie Simha Flapan, Benny Morris, Avi Shlaim, Ilan Pappé, Mark Ellis und Michael Lerner haben diese Gräueltaten akribisch dokumentiert und die Unterstützung durch imperialistisch-koloniale Mächte aufgedeckt. (4)

Die Vertreibung, Folter und der Völkermord an den Palästinensern gehören zu den schwerwiegendsten Menschenrechtsverletzungen der Neuzeit. Gemäß der Resolution 194 der Vereinten Nationen haben vertriebene Palästinenser das Recht, in ihre Heimat zurückzukehren. Israel verletzt dieses Recht jedoch weiterhin durch Praktiken wie willkürliche Verhaftungen, Inhaftierungen, Folter und unfaire Gerichtsverfahren. Das anhaltende Versäumnis westlicher Nationen, diese UN-Resolution umzusetzen, spiegelt systemischen Rassismus und religiöse Voreingenommenheit in der Weltpolitik wider.

Ebenso verpflichtet die Resolution 242 (1967) der Vereinten Nationen Israel zum Rückzug aus den Gebieten, die es im Sechstagekrieg besetzt hatte und die sich seit 1948 verdreifacht hatten. Diese Richtlinie wurde in der Resolution 338 (1973) bekräftigt, doch Israel widersetzt sich weiterhin diesen rechtlichen Verpflichtungen. (5)

Kritik an der israelischen Politik wird häufig durch den Vorwurf des „Antisemitismus“ zum Schweigen gebracht. Selbst jüdische Kritiker, die sich dem zionistischen Nationalismus entgegenstellen, werden als „Juden, die sich selbst hassen“ abgetan. Solche Taktiken zielen darauf ab, legitime Kritik zu unterdrücken, indem sie die Opposition gegen die israelische Aggression mit der Feindseligkeit gegenüber dem Judentum selbst in Verbindung bringen.

In den Vereinigten Staaten ist die offene Kritik an der israelischen Politik deutlich eingeschränkt, was die Zensur sogar innerhalb Israels selbst widerspiegelt. Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass die amerikanische Außenpolitik eng mit den zionistischen Zielen verflochten ist, was Beobachter dazu veranlasst, die USA als koloniale Erweiterung Israels zu bezeichnen.

Die Realität von Gaza, Apartheid und zionistischem Expansionismus

Israel hat Gaza, die Heimat von 1,4 Millionen Palästinensern, in das größte Freiluftgefängnis der Welt verwandelt. Im Jahr 2008, während der Operation „Gegossenes Blei“, führten israelische Angriffe zum Tod von 1.417 Palästinensern, darunter eine beträchtliche Anzahl unschuldiger Zivilisten. Bei dem Angriff wurden außerdem 3.354 Häuser, 280 Schulen und Kindergärten sowie zahlreiche Moscheen, Brunnen und Krankenhäuser zerstört. Da die Hamas weder über eine Armee noch über eine Marine oder Luftwaffe verfügt, kann die israelische Aggression nicht als „Krieg“ eingestuft werden.

Die Unterstützung der USA für Israel – in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an täglicher Hilfe – verwickelt Washington in diese Gräueltaten. Während die USA weiterhin lautstark gegen die nuklearen Ambitionen des Iran protestieren, schweigen sie auffällig zu Israels umfangreichem Atomwaffenarsenal.

Zweimal in der Geschichte haben US-Präsidenten damit gedroht, die Finanzhilfe einzustellen, um die israelische Aggression einzudämmen. Als Israel 1956 in die Sinai-Halbinsel und den Gazastreifen einfiel, drohte Präsident Dwight Eisenhower mit der Streichung der Auslandshilfe, was Israel zum raschen Rückzug veranlasste. Ähnlich verhielt es sich 1989, als Präsident George H.W. Bush warnte, dass die finanzielle Unterstützung erheblich gekürzt werden würde, wenn Israel den Bau von Siedlungen in Jerusalem und Bethlehem fortsetzen würde. Dieser Druck veranlasste den israelischen Premierminister Yitzhak Shamir, den Bau vorübergehend einzustellen. (6)

Die Ausweitung der Siedlungen wurde jedoch kurz nach Bushs Amtsniederlegung wieder aufgenommen und dauert bis heute an. Die Weigerung Israels, diplomatischen Appellen nachzukommen, unterstreicht seine Abhängigkeit von Gewalt. Die Geschichte zeigt, dass Israel nur nachgibt, wenn finanzieller Druck ausgeübt wird.

Obwohl Barack Obama, der als potenzieller Vermittler im israelisch-palästinensischen Konflikt gilt, 2008 sein Amt antrat, erwies er sich letztendlich als unfähig, die zionistische Aggression zu bekämpfen. Infolgedessen ist die territoriale Integrität Palästinas weiter geschrumpft.

Die Apartheidpolitik Israels wird immer offensichtlicher. Der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak erklärte in einem Interview mit der Jerusalem Post, dass Arabern das Wahlrecht verweigert werden müsse, wenn Israel ein „jüdischer Staat“ bleiben wolle – eine ausdrückliche Befürwortung der Apartheid. (7) Israel hat diese diskriminierende Politik durch die strenge Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Palästinenser in Gaza und Ostjerusalem umgesetzt.

Laut The Economist (Mai 2008) kontrollieren israelische Siedler und Soldaten 40 % des Westjordanlands. Die Weltbank berichtet außerdem, dass israelische Siedler 80 % der Wasserressourcen des Westjordanlands monopolisieren. Folglich leiden die 2,5 Millionen Palästinenser in der Region unter schwerer wirtschaftlicher und rechtlicher Apartheid. (8)

Entgegen der landläufigen Meinung haben arabische Staaten ihre Bereitschaft zur Normalisierung der Beziehungen zu Israel zum Ausdruck gebracht. Im März 2002 erkannten alle 22 Mitglieder der Arabischen Liga das Existenzrecht Israels offiziell an und schlugen einen Frieden auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung und des Rückzugs aus den besetzten Gebieten vor. Dieser Aufruf wurde im April 2002 von der 57 Mitglieder umfassenden Organisation der Islamischen Konferenz aufgegriffen – wobei die iranische Delegation auch Unterstützung anbot, vorausgesetzt, Israel hält sich an die UN-Resolutionen 194, 242 und 338, die eine Rückkehr zu den Grenzen von 1967 vorschreiben. (9)

Trotz dieser Friedensangebote gibt Israels ethno-nationalistische Agenda dem Expansionismus weiterhin Vorrang vor der Diplomatie. Die aggressive Haltung des Zionismus steht in direktem Widerspruch zu den wichtigsten Grundsätzen des Judentums.

Die Bibel bietet klare moralische und ethische Leitlinien, die die gewalttätigen Methoden des zionistischen Nationalismus verurteilen:

„Ich rufe heute Himmel und Erde als Zeugen gegen euch an: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. Wählt das Leben, damit ihr lebt, ihr und eure Nachkommen“ (Deuteronomium 30:19).

„Gerechtigkeit wird auf einem fruchtbaren Acker wohnen, und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Friede sein„ (Jesaja 32:17).

„Hört dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und ihr Fürsten des Hauses Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krümmt, die ihr Zion mit Blut und Jerusalem mit Ungerechtigkeit erbaut“ (Micha 3:9-10).

„Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist“, spricht der Herr der Heerscharen (Sacharja 4:6).

Das anhaltende Blutvergießen und die Unterdrückung, die durch den zionistischen Nationalismus angeheizt werden, widersprechen diesen Lehren. Die anhaltende Gewalt hat die Stimmen des Friedens und der Gerechtigkeit unterdrückt, doch die Welt wartet immer noch auf die moralische Führung derer, die sich den Lehren Jesu als Friedensfürst verpflichtet fühlen.

V.A. Mohamad Ashrof ist ein unabhängiger indischer Gelehrter, der sich auf islamischen Humanismus spezialisiert hat. Mit seinem tiefen Engagement für die Förderung einer Koran-Hermeneutik, die das menschliche Wohlergehen, den Frieden und den Fortschritt in den Vordergrund stellt, zielt sein Beitrag darauf ab, eine gerechte Gesellschaft zu fördern, kritisches Denken anzuregen und einen integrativen Diskurs und ein friedliches Zusammenleben zu fördern. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch seine wissenschaftliche Arbeit Wege für einen sinnvollen sozialen Wandel und intellektuelles Wachstum zu schaffen. Er kann unter vamashrof@gmail.com erreicht werden.

